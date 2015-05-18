Ведьма с ведьмой. Столкновение в Астрале

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 135 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:10 by

Есть у меня здесь один знакомый поп в отставке, тоесть его "отпустили", потому как он шьёт поповские облачения, сан с него не снимали, просто сейчас он не служит. Короче говоря, прибился он ко мне, потому, как если кому плохо - это всегда я.Про то, что он имеет церковный сан на острове никто не знает, я тоже не знала, пока не сделала Игорьку ( так его зовут) диагностику на предмет негатива. Там всё и стало ясно, прямо чёрным по белому. Сделать диагностику он сам меня просил, чувствовал что-то не то. Последние 3-4 года спать не может, в 4 утра уже глаза открыты, как спички вставили, ноги болели так, что поледний год еле с кровати вставал, уставший вечно. А мужик он здоровый, 48 лет всего.Так вот, диагностику я сделала и легла спать и снится мне сон:"Сижу я у себя в магазине, вокруг меня мужчины, человек 5-6 и все на одно лицо, ну это моя "охрана", они всегда так снятся".Тут я говорю:- А пойду-ка я до соседнего магазина прогуляюсь, посмотрю...Ответ команды был мысленный:- Да что там интересного, ну сходи, посмотри.Выхожу на улицу, иду в соседний магазин через дорогу, а там на охране с улицы молодёжь сидит. Я бросаю перед этим магазином пустой стакан из-под кофе и быстро ухожу к себе. Причём во сне я чётко соображаю, что мусорить как бы не очень хорошо, и ко мне сейчас придут, тут же осознаю что это сон и успокаиваю себя мыслью, что в жизни я б так не поступила.Возвращаюсь к себе, сажусь за свой стол, напротив меня стоят мужчины, "охрана", и тут в двери магазина протискивается огромная бабища, круглая, как бочка в дурацком платье, со светлыми волосами остриженными под горшок выше ушей и идёт прямиком ко мне. Оборачивается и говорит одному из моей "охраны":- Скажите своей этой продавщице...Закончить я ей не дала, перебив на полуслове:- Я здесь главная, а они все на меня работают!Бабища взыграла злой улыбкой, хотела руку на меня поднять, а не получается, застыла как столб.Я крикнула:- Пошла вон отсюда, - и стала выталкивать толстуху, а она как колонна каменная, сдвинуть невозможно.Тут я психанула и со всей силы её толкнула, бабища отлетела к стене.В этот момент у меня в правой руке появляется ритуальный кинжал и со словами: "Это я здесь ведьма", - начинаю остриём кинжала наносить некие символы прямо на груди и животе этой дамы, рассекая ткань платья и её кожу. Нанося символы, я говорила заклинание, смысл оного сводился к уничтожению этой бабищи.Закончив ритуал, я резко проснулась. На часах было начало шестого утра.С утреца, придя в свой магазин, я начала вызванивать Иоря, чтоб пришёл про свой "диагноз" узнать и для опознания той огромной бабы.Про порчи, негатив и что где Игорёше перекрыли рассказывать не буду, но вот когда я начала описывать бабищу из сна, он так всполошился и стал кричать:- Так ж это Лэся дурна! Вот же ж точно вона! И платье её, дурно такое и волосы как под горшок.Короче говоря эта Лэся когда-то с Игорем по рабочим отношениям пересекалась, по пошиву облачений, а потом он не захотел с ней дела иметь по ряду причин, вот Лэся злобу и затаила.А бабища она и впрямь страшная. Игорь рассказал, что Лэся с одной цыгынкой что-то не поделила. У цыганки в Киеве свой магазин был, так вот прям там её и убили, зашёл мужик и нанёс 27 ножевых ранений. Тут же его и взяли, убегать он и не думал. Когда его спросили за что женщину так жестоко убил, он твердил одно и тоже (и на суде) - она ведьма, она ведьма.После цыганки в офисе примотали скотчем к стулу и зарезали новоиспечённого богатого мужа Лэси, всё после его смерти досталось конечно ей.После моих действи наяву и в астрале, Игорь начал спать до десяти утра каждый день, ноги перестали болеть. Когда я начинаю человека только просматривать, процесс чистки уже начинается, поэтому ему и полегчало.Вечером, на следующий день, Игорь зашёл опять и попросил поговорить по телефону с одной ведуньей из Киева, к которой он иногда обращается. Суть разговора была следующей, та ведьма просмотрела Игоря и увидела, что ситуация поменялась в лучшую сторону и просила меня закончить работу, потому как она не может, у неё сил не хватает. Но пока я пас, времени категорически нет, а там много чего, просто так не отмахаешься.Для чего я это пишу? А для того, что не надо делать быстрых выводов. Вот Игорь в своих несчастьях обвинял совершенно другую женщину и её дочь, а они здесь ни при чём были. Не всегда всё так прозрачно, как кажется.

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