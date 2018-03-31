Продавщица

Ernesta Просмотров: 205 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 01:04 by

Началось всё с того, что мне на сезон нужен был продавец. Выбирать сильно не из кого, работать у нас на острове никто больно желанием не горит. Проще говоря я пошла по пути наименьшего сопротивления и взяла на работу незамужнюю и бездетную мадам сорока двух лет. Я видела все её недостатки, но не рассчитала, что она окажется бестолковее медведя, который и на велике может, и на мотоцикле, а ещё её наглость.Я её сразу предупредила, что просто так деньги никому не плачу, и все, кто мне задолжал, обязательно заплатят, причём в разы больше.Я человек честный, плачу как положено, пенсионные по полной программе со всеми бонусами. Но через время начала замечать, что моя ЭлисАвэт "дуру гонит" вместо работы. Кофе 4 раза за смену (за мой счёт), сигарета за сигаретой, на просьбу пройтись пылесосом по магазину отвечала таким выражением лица, какого у великомучеников не было. Про то, чтоб что-то продать, и речи не было.В итоге начались у Лизки проблемы. Два раза её мотоцикл вместе с ней на пустой парковке столкнулся с другим мотоциклом, потом она на работу доехать не могла, крутой дядька на огромной машине учился парковаться на узкой дороге, естественно был скандал с вызовом полиции.Дальше - лучше. Меня начал раздражать её кофе через каждый час, у меня хорошая кофеварка на работе, засыпал зёрна, нажал на кнопку и пожалуйста, любой кофе на выбор. Так эта кофеварка у неё отказывалась работать. Я пойду - всё сразу работает.Я уже, конечно, всё поняла, что увольнять пора, но остаться в начале сезона без продавца как-то не хотелось, и я мужественно крепилась до тех пор, пока у неё в руках не начало киснуть молоко. То есть я с утра покупаю свежее молоко для кофемашины, пью кофе капучино и всё нормально. Молоко убирается в холодильник. Через 3 часа приходит продавщица, берёт молоко, заливает в контейнер, а в кофе вместо взбитого молока льётся простокваша. И так каждый день, пока кофе не начала делать только я.После этого я обговорила увольнение со своим бухгалтером, но опять отложила.И вот тогда мою продавщицу "заболели" ковидом. Она пришла на работу больная, я пока с поставщиками разбиралась, только через час заметила, что с ней что-то не то. Я её тут же домой отправила.Какая я была злая - это передать невозможно. Самое интересное, что больше никто не заболел, ни я, ни моя дочь, ни мой сын, даже моя подруга, которая с Лизкой одежду выбирала минут 40 у меня в магазине.Зато на этот раз я её уволила, за безответственное отношение к окружающим и клиентам магазина.Уверена, что для неё это даже к лучшему, потому как никто не знает, что бы с ней случилось дальше.Жалею только об одном: какого рожна я спорила со своими Силами, пытаясь из пластилина вылепить фарфор.Если у кого были похожие случаи, с интересом прочту, если поделитесь.

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