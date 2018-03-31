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Истории из жизни

Продавщица

Началось всё с того, что мне на сезон нужен был продавец. Выбирать сильно не из кого, работать у нас на острове никто больно желанием не горит. Проще говоря я пошла по пути наименьшего сопротивления и взяла на работу незамужнюю и бездетную мадам сорока двух лет. Я видела все её недостатки, но не рассчитала, что она окажется бестолковее медведя, который и на велике может, и на мотоцикле, а ещё её наглость.
Я её сразу предупредила, что просто так деньги никому не плачу, и все, кто мне задолжал, обязательно заплатят, причём в разы больше.
Я человек честный, плачу как положено, пенсионные по полной программе со всеми бонусами. Но через время начала замечать, что моя ЭлисАвэт "дуру гонит" вместо работы. Кофе 4 раза за смену (за мой счёт), сигарета за сигаретой, на просьбу пройтись пылесосом по магазину отвечала таким выражением лица, какого у великомучеников не было. Про то, чтоб что-то продать, и речи не было.

В итоге начались у Лизки проблемы. Два раза её мотоцикл вместе с ней на пустой парковке столкнулся с другим мотоциклом, потом она на работу доехать не могла, крутой дядька на огромной машине учился парковаться на узкой дороге, естественно был скандал с вызовом полиции.
Дальше - лучше. Меня начал раздражать её кофе через каждый час, у меня хорошая кофеварка на работе, засыпал зёрна, нажал на кнопку и пожалуйста, любой кофе на выбор. Так эта кофеварка у неё отказывалась работать. Я пойду - всё сразу работает.
Я уже, конечно, всё поняла, что увольнять пора, но остаться в начале сезона без продавца как-то не хотелось, и я мужественно крепилась до тех пор, пока у неё в руках не начало киснуть молоко. То есть я с утра покупаю свежее молоко для кофемашины, пью кофе капучино и всё нормально. Молоко убирается в холодильник. Через 3 часа приходит продавщица, берёт молоко, заливает в контейнер, а в кофе вместо взбитого молока льётся простокваша. И так каждый день, пока кофе не начала делать только я.
После этого я обговорила увольнение со своим бухгалтером, но опять отложила.
И вот тогда мою продавщицу "заболели" ковидом. Она пришла на работу больная, я пока с поставщиками разбиралась, только через час заметила, что с ней что-то не то. Я её тут же домой отправила.

Какая я была злая - это передать невозможно. Самое интересное, что больше никто не заболел, ни я, ни моя дочь, ни мой сын, даже моя подруга, которая с Лизкой одежду выбирала минут 40 у меня в магазине.
Зато на этот раз я её уволила, за безответственное отношение к окружающим и клиентам магазина.
Уверена, что для неё это даже к лучшему, потому как никто не знает, что бы с ней случилось дальше.

Жалею только об одном: какого рожна я спорила со своими Силами, пытаясь из пластилина вылепить фарфор.
Если у кого были похожие случаи, с интересом прочту, если поделитесь.

Сегодня, 01:04 by ErnestaПросмотров: 205Комментарии: 1
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Ключевые слова: Продавщица магазин кофе работа молоко авторская история

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Комментарии

#1 написал: kot513
Сегодня, 01:19
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Комментариев: 32
Я таких людей называю "Двадцать два несчастья" - по прозвищу героя одной очень известной пьесы.

Был у меня одноклассник, с которым многие отказывались сидеть за одним столиком в столовой, потому что ходили слухи, что от его взгляда прокисает даже чай. У родителей был знакомый, который постоянно в аварии попадал. На моей первой работе была девушка, у которой постоянно ломался то принтер, то мышь от компьютера, то даже наш общий электрочайник, когда она им пользовалась. Причём, когда она уволилась, техника перестала ломаться.

Так что такие люди действительно бывают. Как объяснить подобное невезение, не знаю.
Зарегистрирован: 31.03.2018
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