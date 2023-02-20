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Истории из жизни

На берегу реки

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане и читатели. Хочу поделиться с вами ещё одной своей историей. Ну что ж, приступим.

Был июнь 2018 года. Мы с мужем сидели на берегу речки. До дома от нее пару дворов. Время было где-то 20:30, на землю уже опустились сумерки, поэтому мы с мужем решили идти домой.

Мы шли по берегу речки неспешно, разговаривали. Я, в процессе беседы, периодически поворачивала свою голову в сторону моего мужа. В какой-то момент я увидела, что в 100 м. от нас в том направлении, куда мы шли, у самой речки стоял человек, хотя до этого там абсолютно никого не было. По силуэту было видно, что это мужчина и стоял он лицом к речке, застывший в одной позе и безмолвный, словно статуя. Меня что-то в том человеке смутило, и я повернулась к мужу, чтобы сказать ему об этом. Буквально через 2-3 секунды я повернулась обратно, но на том месте возле самой речки уже никого не было. Мне стало не по себе, т.к. за 2-3 секунды человек физически не успел бы скрыться из виду, да и шаги должны быть слышны...но звука шагов не было, никаких звуков от того человека не было вообще. Он исчез, словно в одно мгновение.

Возможно будет вопрос: происходило ли что-то на том месте, где стоял силуэт. Отвечу заранее: да, происходило. В 90-е ровно на том месте, где стоял мужской силуэт, был убит мужчина, и несколько дней спустя был обнаружен его (мужчины) труп. Убийство на самой реке было далеко не первым и не последним.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:11 by Reiana FlaimПросмотров: 435Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Призрак мужчины река силуэт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кратос
Вчера, 21:16
0
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Комментариев: 58
Значит эту реку смело можно назвать страшной городской легендой, хотя могло и показаться, если другие жители не видели там ничего то просто показалось
Зарегистрирован: 20.02.2023
#2 написал: Ночное Солнце
Вчера, 21:23
0
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Комментариев: 256
Обычная история, таких тьма, но люблю такие, очень притягательные и жуткие.
Зарегистрирован: 11.02.2014
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 23:03
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Очень скудны сведения... .
Это мог быть астральный двойник спящего человека где-то. Некоторые люди их видят.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: svv43
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рыбак рыбака видит издалека...
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