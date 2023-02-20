На берегу реки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Reiana Flaim Просмотров: 435 Комментарии: 4 +6 Вчера, 17:11 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане и читатели. Хочу поделиться с вами ещё одной своей историей. Ну что ж, приступим.Был июнь 2018 года. Мы с мужем сидели на берегу речки. До дома от нее пару дворов. Время было где-то 20:30, на землю уже опустились сумерки, поэтому мы с мужем решили идти домой.Мы шли по берегу речки неспешно, разговаривали. Я, в процессе беседы, периодически поворачивала свою голову в сторону моего мужа. В какой-то момент я увидела, что в 100 м. от нас в том направлении, куда мы шли, у самой речки стоял человек, хотя до этого там абсолютно никого не было. По силуэту было видно, что это мужчина и стоял он лицом к речке, застывший в одной позе и безмолвный, словно статуя. Меня что-то в том человеке смутило, и я повернулась к мужу, чтобы сказать ему об этом. Буквально через 2-3 секунды я повернулась обратно, но на том месте возле самой речки уже никого не было. Мне стало не по себе, т.к. за 2-3 секунды человек физически не успел бы скрыться из виду, да и шаги должны быть слышны...но звука шагов не было, никаких звуков от того человека не было вообще. Он исчез, словно в одно мгновение.Возможно будет вопрос: происходило ли что-то на том месте, где стоял силуэт. Отвечу заранее: да, происходило. В 90-е ровно на том месте, где стоял мужской силуэт, был убит мужчина, и несколько дней спустя был обнаружен его (мужчины) труп. Убийство на самой реке было далеко не первым и не последним.

Ключевые слова: Призрак мужчины река силуэт авторская история

Другие, подобные истории: