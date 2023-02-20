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Истории из жизни

Тот, кого не знал

В одном комментарии к истории про девочку Анну, которой я недавно поделился на сайте, я прочёл, что, возможно, чувствую мёртвых. Хотел уже было ответить: "Нет, не думаю, и вообще, у меня такое в первый раз", но вспомнил один случай, чем-то напоминающий ситуацию с погибшей девочкой (если она действительно когда-либо жила).

Это было, наверное, лет десять назад. В один из дней, когда настроение было грустным и подавленным, в моём сознании вдруг мелькнула фамилия: "Юдин". О существовании такой фамилии я, конечно, знал, но ничего о каком-либо конкретном Юдине незадолго до этого момента не читал и не слышал.
Целый день эта фамилия время от времени приходила мне на ум, и я заметил, что стоит мне снова вспомнить о ней, как меня вдруг охватывает чувство жалости.

У вас, наверное, бывало так, что не вы сами, но на ваших глазах кто-то другой обидел человека. В душе вы были не согласны с обидчиком, но побоялись или не захотели вступиться за его жертву. После же, возвращаясь в памяти к этому эпизоду, вы жалеете обиженного человека и досадуете на то, что хотя бы не попытались его защитить, уберечь от нападок. И чувство жалости может вернуться не раз и не два спустя годы, хотя сама ситуация, возможно, и не была столь серьёзной.

Я не знал и, значит, не мог обидеть никого с фамилией Юдин. И тем не менее: как только эта фамилия возникала в голове, я сразу же начинал ощущать острую жалость непонятно к кому...

На следующий день я по делам ездил в соседний город. На обратном пути решил перекусить: я вдруг почувствовал острый голод, так как утром легко позавтракал. Я остановился в одной живописной деревне, съел полплитки шоколада, зажёвывая его свежей булочкой, недавно купленной в городе. С собой у меня был термос с кофе.

Заморив червячка, я почувствовал прилив сил, настроение заметно улучшилось, и я подумал: время у меня есть, а деревня очень милая, много фахверковых домов, старинные фермерские дворы с огромными амбарами, протестантская церковка на пригорке... Короче, почему бы мне здесь не погулять?

Гуляя, я обнаружил небольшой пруд среди густых деревьев. На противоположной стороне у берега стоял довольно старый каменный особняк, рядом с которым была устроена пристань. К пристани была привязана деревянная лодка... Но вот что-то заставило меня пойти в другую сторону - я даже не успел налюбоваться славной картинкой.

А с той стороны пруда, где я гулял, за деревьями находилась маленькая стоянка для автомобилей, а через улицу - кладбище. Кладбища здесь в основном не очень страшные, особенно небольшие, деревенские. Декоративные кусты, аккуратные дорожки, памятники в идеальном состоянии, цветы, свечки за стеклянными колпаками на могилах, а рядом - маленькая часовенка…

Я открыл калитку и зашёл на территорию. Решил, что просто пройду от одних ворот кладбища до других, а потом - дальше по деревне. Надписи на памятниках я не читал, но один, видимо старый, привлёк моё внимание. На черном обелиске, обвитом ползучим растением с ярко-зелёными листьями, виднелась надпись на русском: 

"Здѣсь покоится прахъ поручика пѣхоты Русской императорской арміи Василія ​Юдина. Перваго ноября 1885 — двенадцатаго іюля 1916"

Увидеть такую могилу на кладбище в обычной немецкой деревне было крайне странно. Но, если подумать, можно предположить, что офицер был взят в плен во время Первой мировой войны и умер на чужбине...

Это было в один из последних дней июня. А двенадцатого июля я съездил на кладбище и оставил у памятника букет цветов.

Вчера, 17:35 by ebegen31Просмотров: 584Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Памятник кладбище фамилия Юдин авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кратос
Вчера, 19:09
+1
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Мистика какая-то
Зарегистрирован: 20.02.2023
#2 написал: ebegen31
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Как после этого не поверить в то, что мы далеко не всё знаем об устройстве мира, что наша жизнь не ограничивается безрадостным земным существованием. У меня сейчас осталась только одна надежда - на высшие силы, какими бы они ни были. То, что земные силы творят с людьми, - это нечто кошмарное и ужасное. Им никого не жалко - лишь бы сохранить своё могущество и богатство. Но кто знает, - возможно, они делают это не без поддержки тех же высших сил...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: Ночное Солнце
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Совпадение, но довольно мистическое. Юдин довольно распространенная фамилия, у меня одноклассник бывший с такой.
Зарегистрирован: 11.02.2014
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 01:20
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Подключился к энергоинформационному полю, бывает. Вопрос в другом - почему и для чего этот Юдин показался?
За историю+
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#5 написал: Kinigos
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Цитата: Ночное Солнце
Совпадение, но довольно мистическое. Юдин довольно распространенная фамилия, у меня одноклассник бывший с такой.

У меня как-то с распространенной фамилией случай был. Суточная смена, весь день и вечер полнейший завал, в два часа ночи еле выползаем с напарником на перекур. У меня звонит телефон:: ,, Алле, мне нужен Гусев(далее имя - отчество), это квартирщики по оплате жилья!"". Объясняю что ошиблись номером, отключаюсь. Тут же опять звонит, и так настойчиво, уперто, ,Мне нужен Гусев имя отчество, это квартирщики! По оплате жилья!". Повторно объясняю что люди ошиблись(тем более что префикс входящего номера другого региона), напарник мой удивляется что такой вопрос кого-то прижал среди ночи...Так анекдот в следующем - Спрашиваю напарника- а ведь у нас сегодня такой человек проходил, с частой фамилией но и с теми же именем - отчеством? Возвращаемся на рабочее место, нахожу в куче бумаг доки на Гусева - как там его-;звали... Если бы в момент телефонного звонка со мной не было свидетеля, я бы решила что у меня от переутомления такой-то глюк приключился.
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