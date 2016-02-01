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Истории из жизни

Двойники

Некоторые из читателей наверняка уже знают, что я работаю на заводе. Часть из вас знает, что завод в следующем году отмечает 110-ый юбилей. И, хотя, большая часть корпусов и цехов давно заброшена, некоторые еще действуют. Так исторически сложилось, что и цеха, в которых я работаю сейчас, некогда были частью этого огромного организма.

Не возьмусь утверждать, могут ли быть здесь призраки, но мне порой кажется, что вполне себе могут.
До определенного момента я просто не обращал внимания на то, что, порой, замечаешь краем глаза. Мозгу свойственно выкидывать разные шуточки. Вот, к примеру, видишь кого-то в типичной синей униформе, прошедшего за станком. Приглядываешься, а там никто нет. Бывает? Бывает.
Или, допустим, работаешь себе, видишь тень упавшую на стол\пол\пульт рядом, оборачиваешься, чтобы спросить «чо случилось?», но и там никого нет.
Порой, крем глаза замечаешь кого-то просто стоящего за спиной, у стола, у соседнего станка. Но когда поворачиваешься, чтобы шугнуть постороннего – никого. Наверное, показалось.

В первый раз я напрягся, когда брал отгул на день на работе. А на следующий день получил несколько втыков от знакомых, которые видели меня в цехах, но я, редиска такая, даже не поздоровался, хотя со мной здоровались, а просто прошел мимо.
Перепутали? Маловероятно. Внешность у меня достаточно приметная, чтобы новеньких водили ко мне на экскурсию: «У нас и такое бывает». За что самые смелые были шугнуты веником. Может день перепутали? Может.

А вот, буквально вчера я все же решился написать на эту тему. Почему?
Потому что то, что видишь краем глаза, повело себя несколько нетипично. Уходил я на перекур, вижу, у станка напротив, через проход, ковыряется знакомый оператор. Махнул ему рукой, тот махнул в ответ. Я изобразил жестами перекур, приглашая его, говорить, как и орать – бесполезно, в цеху капец шумно, тот мотнул головой – не пойдет. Ну и ладно.
Иду я к выходу из цеха и в воротах сталкиваюсь… с ним же.
- Ты откуда?
- На перекур ходил, - отвечает тот и идет себе в цех.

Невольно задумываешься, а что, блин, дальше?

Сегодня, 01:54 by EstellanПросмотров: 187Комментарии: 1
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Ключевые слова: Завод цех двойник авторская история

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Комментарии

#1 написал: svv43
Сегодня, 08:53
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Особой мистики не увидел. Всё как-то притянуто за уши... Без оценки
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