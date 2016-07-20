Тома-глушилка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

lukery Просмотров: 628 Комментарии: 4 +20 Вчера, 20:37 by

Тамару Федоровну в офисе звали просто - глушилка. Тома была нашим руководителем. Могу отметить, что человеком она была удивительным. Зрелая женщина, маленькая, говорила с нами всегда тихо, словно баюкала. Не помню при ней конфликтов в коллективе или выговоров. Всё как-то мягко, плавно. Несмотря на её тихий характер, на шею к ней никто не присел. Все старались, чтобы получить от Томы похвалу. К клиентам Тамара Федоровна выходила редко, больше работала с документами. Но если кто попадался трудный и громкий, то она бралась сама. И конфликт сходил на нет. За это Тома и получила своё прозвище - глушилка.Время шло к Новому Году. Настроение у всех отличное, мы предвкушали предстоящий отдых. Дверь в приемную была открыта, играла музыка. Перегородка между офисом и приемной была прозрачная - пластиковые стеклопакеты. Поэтому было хорошо видно, как наша секретарь Леночка, порхала, принимая документы, а в перерывах кромсала нарезку на банкетный стол. Когда в приёмную зашёл грузный мужчина. Не здороваясь и не снимая мохнатой шапки, он размашистым шагом направился к Лене:- Вы, мать перемать, совсем перемать, в край, я вас...!!! Мать перемать. Сколько я буду к вам ходить!Мы за своими столами замерли, как тушканчики, все как один уставившись на Тамару Федоровну, что делать-то? Мужчина был явно нетрезвым и нам незнакомым.Скандал быстро набирал обороты. Мужик выхватил трубку у Леночки, когда она, лепеча угрозы, что вызывает полицию, взяла стационарный телефон. И швырнул его в наш кабинет. Выскочил провод, пластик жалобно крякнул, расколовшись.Лена же защебетала на мужика такими словами, что он моментами заслушивался, но в долгу не оставался. Тут же прибежали ребята из соседнего офиса, шум, гвалт. Мужика попытались вывести под руки, он не давался.Тогда наша Тома поднялась и вышла в приемную сама. На её появление в дверном проёме они не обратили внимание, поглощенные эмоциями.Она постояла немного, обозревая происходящее, а потом сказала:- Молчать!Тома не кричала, но все в приемной затихли. У меня было ощущение будто уши заложило, как бывает при перепаде высот. Я несколько раз сглотнула, чтобы избавиться от давления на перепонки. Коллега напротив начала активно растирать уши, надавливая на козелки.Мужик уставился на Тому, глотая ртом воздух, как выброшенная на сушу рыба. Потом снял шапку, обтер ей потное лицо в красных пятнах:- Я всё понял, извините.И ушел.Стоявшие рядом мужчины посмотрели на неё с уважением:- Ну вы мощь, конечно, Тамара Федоровнааа! Голосище, ВО!!!Они тоже отправились к себе, потирая уши и затылки, обсуждая какая Тома, оказывается, голосистая.Мужик то всё понял, а мы вот нет.Пристали к ней, как так, что это такое было?Она только отмахнулась:- Не принимайте близко к сердцу, скоро праздник, забудем об этом и давайте уже отмечать.Мы, конечно, после ещё пошептались с девочками, делясь впечатлениями о произошедшем. Все мы после окрика Томы были дезориентированы, кому-то резануло по перепонкам, как бывает от звука определённой частоты, кому-то, как и мне, уши заложило...Оказалось, что тот мужик на пьяном глазу ошибся этажами. После праздников он вдруг принёс новый телефон, хотя тот уже и так заменили, и большой торт. Лена сразу встала в боевую стойку, но он сразил её, на этот раз уже не матом:- Барышня, день добрый, позовите ту светленькую женщину. Ну такую, - пальцем покрутил у лысеющей головы, показывая кудри.- Тамара Федоровна, тут как бы к вам...Они о чём-то коротко поговорили в коридоре. Он ушел, и больше мы его не видели.Мы спросили её потом, что нужно-то ему было?- Извинялся человек, ничего, со всеми бывает.То, что орал он на Леночку, видимо, и не вспомнил...После выхода нашей Томы на пенсию, мы тоже разбрелись кто куда. Коллектив раскололся, каждый начал тянуть одеяло на себя.

Ключевые слова: Офис коллега мужик авторская история

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