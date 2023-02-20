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Истории из жизни

Висельник

Вот уже который год, моя племянница Вера, после загула на бабушкиных пирожках летом, к сентябрю начинает ритуал изгнания набранных кило.

Окна спальни, в родительской квартире, выходят на небольшой смешанный лесок. Он окружён дорожкой, да и парочка проложена сквозь. Вокруг него племяшка и наматывала круги, бегая. Место там не дикое. И собачники гуляют, и мамы с колясками...

Я лежала на диване, сестра высматривала у окошка спортсменку:
- Иди, посмотри как чешет! А в колледж на физру справку берём.

Вера действительно летела на всех парах, кажется, даже пыль видно по дороге.
Мы хихикали и делали ставки насколько её ещё хватит. С кухни пошёл аромат домашней пиццы. Вряд-ли надолго.

Вера ввалилась в квартиру через несколько минут.
Племянницу трясло. Принесли ей воды. Она, стуча зубами о стакан, начала рассказывать:

- Настроения бежать не было совсем. Пару кругов я пробежала на упрямстве. Решила отправляться в сторону дома. У поворота краем глаза заметила, что на дереве висит какой-то мешок что-ли...
Я замедлилась и повернула голову, посмотреть, что это такое. До меня даже не сразу дошло. Я не ожидала. На дереве, в петле, висел мужчина. У меня от испуга ноги отнялись.
Я встала, по сторонам смотрю. Вижу, тётка с собакой поворачивает на дорогу. Я ей рукой на дерево с мужиком указываю активно. Вон тут чё, глянь!
А она то на меня, то в лес смотрит и на тропинку в глубь быстрым шагом сворачивает.
Я ещё подумала, ничего себе женщина крепкая, посмотреть что-ли поближе пошла?!
В сторону висельника повернулась, а его нету! Нету!!!

Ну тут бабушка с кухни выехала на своём любимом коне: всё это диеты и голодушки, и по жаре без панамки бегать вредно. Кое-как племяшку в чувство привели.

Мамка потом шёпотом, пока Вера мылась, рассказала, что действительно в том лесу мужик зимой повесился. Пил сильно.

Верка в лес больше не бегала. Занималась всрань рядом с моим диваном. И в эти утренние часы я отчаянно понимала того, показавшегося ей, мужика. ЗОЖники временами крайне утомительны...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:29 by lukeryПросмотров: 589Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Лес висельник лес авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кратос
Вчера, 22:05
+1
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Комментариев: 55
Страшновато
Зарегистрирован: 20.02.2023
#2 написал: ebegen31
Вчера, 23:02
+1
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Публикаций: 38
Комментариев: 642
Бывшего алкоголика, наверное, раздражало то, что Вера усердно бегала вокруг того места, где он свёл счёты с жизнью.
Ещё вспомнилась фраза Черчилля: "Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался".

Спасибо, плюс я поставил blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:58
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Комментариев: 1 831
Бабка была права - все проблемы от диеты и бега на жаре без панамки. )
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#4 написал: Vologodskaya
Сегодня, 07:41
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может что-то хотел сказать или потому что не отпетый
Зарегистрирован: 20.06.2017
#5 написал: svv43
Сегодня, 08:07
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букв не много!
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#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:55
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Думается, не показалось, явно неупокоенный "ходит", да похоже, не только она его видела, просто не говорили пока об этом. Только вот не ходит, а висит, интересно и в то же время страшновато, увидеть, а потом убеждать себя, мол, померещилось. Спасибо, что поделились,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#7 написал: Наталья ст
Сегодня, 15:08
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Ага показалось, все бабки такие. История жуть +++++
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