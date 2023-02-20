ВисельникВот уже который год, моя племянница Вера, после загула на бабушкиных пирожках летом, к сентябрю начинает ритуал изгнания набранных кило.
Окна спальни, в родительской квартире, выходят на небольшой смешанный лесок. Он окружён дорожкой, да и парочка проложена сквозь. Вокруг него племяшка и наматывала круги, бегая. Место там не дикое. И собачники гуляют, и мамы с колясками...
Я лежала на диване, сестра высматривала у окошка спортсменку:
- Иди, посмотри как чешет! А в колледж на физру справку берём.
Вера действительно летела на всех парах, кажется, даже пыль видно по дороге.
Мы хихикали и делали ставки насколько её ещё хватит. С кухни пошёл аромат домашней пиццы. Вряд-ли надолго.
Вера ввалилась в квартиру через несколько минут.
Племянницу трясло. Принесли ей воды. Она, стуча зубами о стакан, начала рассказывать:
- Настроения бежать не было совсем. Пару кругов я пробежала на упрямстве. Решила отправляться в сторону дома. У поворота краем глаза заметила, что на дереве висит какой-то мешок что-ли...
Я замедлилась и повернула голову, посмотреть, что это такое. До меня даже не сразу дошло. Я не ожидала. На дереве, в петле, висел мужчина. У меня от испуга ноги отнялись.
Я встала, по сторонам смотрю. Вижу, тётка с собакой поворачивает на дорогу. Я ей рукой на дерево с мужиком указываю активно. Вон тут чё, глянь!
А она то на меня, то в лес смотрит и на тропинку в глубь быстрым шагом сворачивает.
Я ещё подумала, ничего себе женщина крепкая, посмотреть что-ли поближе пошла?!
В сторону висельника повернулась, а его нету! Нету!!!
Ну тут бабушка с кухни выехала на своём любимом коне: всё это диеты и голодушки, и по жаре без панамки бегать вредно. Кое-как племяшку в чувство привели.
Мамка потом шёпотом, пока Вера мылась, рассказала, что действительно в том лесу мужик зимой повесился. Пил сильно.
Верка в лес больше не бегала. Занималась всрань рядом с моим диваном. И в эти утренние часы я отчаянно понимала того, показавшегося ей, мужика. ЗОЖники временами крайне утомительны...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:29 by lukeryПросмотров: 589Комментарии: 7
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