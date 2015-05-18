Одинокие дети

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 589 Комментарии: 11 +11 Вчера, 19:09 by

Большая школа находится через улицу от кладбища, которое, правда, скрыто за рядом высоких деревьев. Территория автобусной остановки, куда приезжают школьники, - аккуратно напротив главных кладбищенских ворот и здания для церемоний прощания. Школа расположена на краю одного из районов нашего города. Сразу за ней - большое поле. Через поле проходит дорога к следующему району, где живу я. Пожалуй, на этом сумбурное вступление можно завершить.В окрестностях школы я часто гуляю, и вот вчера уже во второй раз я увидел там "бесхозного" ребёнка: девочка лет пяти (а то и четырёх — совсем маленькая) шла неустоявшейся детской походкой вдоль боковой ограды кладбища. Шла совершенно одна... Смотреть на это было очень странно.Несколькими днями ранее такая же примерно девочка ехала на детском самокатике по улице между кладбищем и школьной остановкой. Взрослых рядом - никого. Ещё одна девочка (и снова того же возраста) одиноко бродила по детской площадке, правда, уже в моём собственном районе, но всё же — не так далеко от того места.Каждый раз у меня возникало беспокойство. Вроде бы ребёнок не плачет, не ищет дом или родителей. Подойти? А вдруг всё нормально? Вдруг я просто плохо разбираюсь в детях, и они уже могут в этом возрасте свободно ходить вот так?.. (Я бы своих, наверное, и в двадцать одних не отпустил. И не отпущу, когда они у меня будут.)Далее. Не так давно случилась у меня история с ребёнком на велосипеде, я ей даже поделился здесь, на сайте, хотя мистичность там спорная. Но на прошлой неделе вновь произошло нечто подобное. Опять - ребёнок, и опять - велосипед, вернее, самокат.Иду я по тому самому району, недалеко от школы. Район тихий, дома - либо на одну семью, либо - небольшие домики в пару этажей на несколько квартир. Уютные улочки, совсем мало людей и машин. Время - вечер, где-то полдесятого, уже густые сумерки (в тот день у меня не было возможности выйти на прогулку раньше).Иду, значит, слушаю музыку из одного наушника, чтобы свободным ухом ещё и воспринимать то, что происходит вокруг. В какой-то момент сзади — шум: мальчик на самокате выехал из-за поворота в нескольких десятках метрах позади и поехал в том же направлении. Я удивился: зачем ребёнку в такое время кататься одному?..Обернулся ещё раз - мальчик вроде бы не такой уж маленький, наверное, около девяти лет. Ну, думаю, этот хоть не вчера ходить научился. Возможно, без спроса уехал - решил прокатиться с ветерком в темноте, с включённой фарой.Я иду, мальчик едет. Сворачиваю на другую улицу. Через некоторое время слышу — мальчик тоже повернул, катится за мной. Свернул. Мальчик последовал дальше, по прямой... Окей. Мнительность подводит.Потихоньку начинаю идти в сторону дома. Держусь нужного направления и сворачиваю в очередной раз. Вдруг — шум позади. Так и есть: мелькнула фара, и мальчик вновь меня "преследует". Самокат электрический и будто бы движется быстрее, чем я иду. Но при этом всё время остаётся позади, примерно в сорока метрах, не приближаясь и не отставая.В общем, я снова повернул, хотя должен был идти прямо, и в итоге ушёл совсем в другую сторону, вглубь района. Мальчик из-за поворота больше не появлялся, по всей видимости, так и остался на окраине — не захотел, наверное, уезжать далеко от дома.Нестандартным способом я выбрался к полю, через которое предстояло идти дальше, и тут вдруг начал нервничать. Шагая по полевой аллее, я то и дело оборачивался. Один из стоящих вдоль дороги фонарей мерцал и периодически выключался, напоминая фару самоката. Где-то справа мелькали сквозь деревья огни автомобилей, проезжавших по шоссе, слева, чуть ближе, горели окна коттеджей. Аллея от начала до конца, насколько хватало глаз, была пуста.Когда из-под уклона, которым начиналась аллея, вдруг вынырнул маленький огонёк и в зону света въехал самокат, я даже не удивился, а только сильно испугался (придётся в этом признаться). Мальчик на самокате ехал за мной. Я перестал думать и просто шёл, даже не особо торопясь. Так и дошёл до первых домов, спиной чувствуя мальчика позади. Он, как и раньше, не приближался и не отставал.По своему району я петлять не стал, а просто, зайдя за первое после поля здание, устремился к дому лёгким бегом. В квартире, не включая свет, с четверть часа глядел в окно из-за занавески. Мимо промчался мужчина на велосипеде, прошла женщина с двумя собаками и парень, на ходу глядевший в экран смартфона. Мальчика на самокате не было.Кто-то, наверное, скажет: «Ну, про мальчика на аллее ты уже придумал, чтобы вышла история». Что я могу ответить? Нет, не придумал, если такой ответ вас устроит. Единственное: может быть, это был не тот мальчик? Там, на аллее, при скромном освещении, было видно только, что это — ребёнок лет десяти, и что он — на самокате. Одежды и лица я разглядеть не мог, да, честно говоря, и не старался, обернувшись назад всего раза три. Было страшно, и не хотелось дополнительно привлекать к себе внимание... мальчика. Фара самоката, помню, так же противно моргала.Странный, повторяю, это район. Сегодня я опять там прогуливался (как будто ищу себе на одно место приключений… С другой стороны, что теперь — бояться детей на самокатах и девушек в окнах?), шёл и слушал музыку через наушники. Причём песни были не мрачные, наоборот, весёлые и заводные. Помню, как раз играла «Sweet But Psycho» Авы Макс… Хотя в клипе она, кажется, кого-то сжигает… Но не суть. В какую-то секунду в голове вдруг ярко вспыхнула мысль о девочке, погибшей от отравления энергетическими напитками. Да, взяла и вспыхнула такая мысль. Причём я об этом раньше не слышал и не читал. О чём угодно — только не об этом...В сознании возникло имя девочки — Анна, её лицо, картинки из жизни, которые сменялись с огромной быстротой. Вот она — маленькая… Бегает на лужайке возле дома… Ест в школьной столовой вместе с другими детьми… Вот она — уже подросток… Рядом друзья и одноклассники… Улыбки… Во мне вдруг замелькали её эмоции, одна за другой, будто кто-то быстро вставлял картинки в диапроектор. Этот мальчик ей нравится, тот — неприятен… Раздражение тем, как ведет себя подруга, образ которой тоже возник в общем ряду… А до и после всего — чёткая мысль: «девочка погибла»…Гуляю. А кладбище (помните, я говорил в начале?) тут же, за деревьями. Иду и думаю, когда наваждение прошло: «Сто процентов, если начать искать, то обнаружишь могилу Анны»...Я понимаю, у меня здесь всего намешано. Но уверен: хотя бы часть этих детей — не просто дети. Наверное, дело в странном районе, возможно, в кладбище. А может быть, в школе?..

Ключевые слова: Прогулка ребенок самокат авторская история

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