Жуткий подвал магазина и предательство

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Наталья ст Просмотров: 381 Комментарии: 7 0 Вчера, 17:13 by

Это история про подлость братьев и призраков в подвале.Мы с братом приехали к бабушке на месяц, там много деревьев, воздух, машин не слышно, можно пойти погулять без взрослых во дворе, короче, радость переполняла, да и еше младший (двоюродный ) брат, переполненный энегрией, которого я обожаю, в общем , было круто, так вот, нам с младшим разрешили погулять во дворе, старший с нами не пошёл, он, как вседа, в игры рубился, мы пошли на кораблик (мы так называем детскую площадку, там просто корабль для малышни на котором лазить можно, мы туда пошли, чтоб в догонялки поиграть), мы, короче, набегались, и пацан ,который с нами играл, предложил сходить в подвал магазина Дикси. Он почему-то не закрытый был. Нас было человек 6, все пацаны и я - одна девка, им всем было по 10-11, ну как и мне. И два пацана 12, короче, банда подростков блин. рРешили пойти, все-таки любопытство взяло свое, так вот, этот пацан рассказал, что там слышал стоны какие-то, ну вы поняли, начал байки придумывать, у него одного был телефон, если че.Начали решать кто пойдёт, уговорили двух пацанов 9 летнего и 11, старшие тоже решили зайти, но не дакрона просто на пороге. Вот они там ходят минуты две уже, я начинаю волноваться, говорю, типо, пойдёмте их поищем, они чёто не отвечают. Все отказались, тогда пошла я, там на полу лежал Катей с красной жидкостью, наверное, краска, но сейчас начали типо кровь все маньяки, ну вы поняли. Эти два дебила решили спрятаться за курткой какой-то дырявой, я говорю: "Я, блин, вас вижу! Го выходить уже, тут нече интересного", ну мы пошли к выходу, а он закрыт, и слышим смех этих двух пацанов, которые старшие, говорим открой, мы слышим все, минуты через две открыли все-таки, мы младшим побежали домой, звать старшего, чтоб проверил подвал, он с третьего похода к низу согласился. Самое страшное то, что вот мы все 7 стоим у подвала, собираемся заходить и слышим крик оттуда, и тут один из старших толкает меня вперёд и закрывает дверь. Я говорю, ну вы нормальные вообще?! Открой! Ну мне конечно некто не открыл, но мне, блин, капец страшно, я тупо села на ступеньку и сижу, обхватив колени, жду пока откроют, пошевелиться страшно.И вижу силуэт в углу, просто стоит, не двигается, просто стоит, блин. Я, не отводя глаза, встаю и говорю не крича, чтоб не спровоцировать эту Тень: "Откройте, щас все серьёзно, не время для шуток". Подхожу к двери и пинаю её ногой, она открывается легко, и там вообще никого нет, реально никого, я бегу дамой, и младший меня зовёт с площадки, я ору ему в ответ: "Вы что сделали вообще!? А если там реально псих был бы?! Тем более я там видела КОГО-ТО!" Он подходит ко мне и говорит: "Че тебя так долго не было? Я думал ты дамой ушла, и тебя никто не закрывал, ты сама сказала, что ты там еше походишь и придешь к нам на площадку". Говорит, меня минут 40 не было. а меня не было 3 минуты, я повела младшего домой, а старший там сидит, играет. Я просто переоделась в домашнюю и пошла на кровать. Плакала полдня, младший вообще не пон что со мной, старшему, извините за вырожение, вообще на меня насрать.Что за крики были, я до сих пор не знаю...Бабушке тоже не интересно, говорит, придумываю,Объяснять я не умею, но попыталась, не судите строго.Это было года два назад, мне уже 11 с половиной.Самое неприятное, что как-то пытался заступится за меня младший, а не старший. А когда я маме вчера рассказала эту историю, она сказала что так мне и надо, и защищать меня он не обязан...

Ключевые слова: Подвал брат крик авторская история

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