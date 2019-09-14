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Истории из жизни

Жуткий подвал магазина и предательство

Это история про подлость братьев и призраков в подвале.

Мы с братом приехали к бабушке на месяц, там много деревьев, воздух, машин не слышно, можно пойти погулять без взрослых во дворе, короче, радость переполняла, да и еше младший (двоюродный ) брат, переполненный энегрией, которого я обожаю, в общем , было круто, так вот, нам с младшим разрешили погулять во дворе, старший с нами не пошёл, он, как вседа, в игры рубился, мы пошли на кораблик (мы так называем детскую площадку, там просто корабль для малышни на котором лазить можно, мы туда пошли, чтоб в догонялки поиграть), мы, короче, набегались, и пацан ,который с нами играл, предложил сходить в подвал магазина Дикси. Он почему-то не закрытый был. Нас было человек 6, все пацаны и я - одна девка, им всем было по 10-11, ну как и мне. И два пацана 12, короче, банда подростков блин. р

Решили пойти, все-таки любопытство взяло свое, так вот, этот пацан рассказал, что там слышал стоны какие-то, ну вы поняли, начал байки придумывать, у него одного был телефон, если че.
Начали решать кто пойдёт, уговорили двух пацанов 9 летнего и 11, старшие тоже решили зайти, но не дакрона просто на пороге. Вот они там ходят минуты две уже, я начинаю волноваться, говорю, типо, пойдёмте их поищем, они чёто не отвечают. Все отказались, тогда пошла я, там на полу лежал Катей с красной жидкостью, наверное, краска, но сейчас начали типо кровь все маньяки, ну вы поняли. Эти два дебила решили спрятаться за курткой какой-то дырявой, я говорю: "Я, блин, вас вижу! Го выходить уже, тут нече интересного", ну мы пошли к выходу, а он закрыт, и слышим смех этих двух пацанов, которые старшие, говорим открой, мы слышим все, минуты через две открыли все-таки, мы младшим побежали домой, звать старшего, чтоб проверил подвал, он с третьего похода к низу согласился. Самое страшное то, что вот мы все 7 стоим у подвала, собираемся заходить и слышим крик оттуда, и тут один из старших толкает меня вперёд и закрывает дверь. Я говорю, ну вы нормальные вообще?! Открой! Ну мне конечно некто не открыл, но мне, блин, капец страшно, я тупо села на ступеньку и сижу, обхватив колени, жду пока откроют, пошевелиться страшно.

И вижу силуэт в углу, просто стоит, не двигается, просто стоит, блин. Я, не отводя глаза, встаю и говорю не крича, чтоб не спровоцировать эту Тень: "Откройте, щас все серьёзно, не время для шуток". Подхожу к двери и пинаю её ногой, она открывается легко, и там вообще никого нет, реально никого, я бегу дамой, и младший меня зовёт с площадки, я ору ему в ответ: "Вы что сделали вообще!? А если там реально псих был бы?! Тем более я там видела КОГО-ТО!" Он подходит ко мне и говорит: "Че тебя так долго не было? Я думал ты дамой ушла, и тебя никто не закрывал, ты сама сказала, что ты там еше походишь и придешь к нам на площадку". Говорит, меня минут 40 не было. а меня не было 3 минуты, я повела младшего домой, а старший там сидит, играет. Я просто переоделась в домашнюю и пошла на кровать. Плакала полдня, младший вообще не пон что со мной, старшему, извините за вырожение, вообще на меня насрать.
Что за крики были, я до сих пор не знаю...

Бабушке тоже не интересно, говорит, придумываю,




Объяснять я не умею, но попыталась, не судите строго.

Это было года два назад, мне уже 11 с половиной.


Самое неприятное, что как-то пытался заступится за меня младший, а не старший. А когда я маме вчера рассказала эту историю, она сказала что так мне и надо, и защищать меня он не обязан...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:13 by Наталья стПросмотров: 381Комментарии: 7
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Ключевые слова: Подвал брат крик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 17:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (283|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 273
Я думал ты дамой ушла
А ведь могла бы уйти кавалером…

Бабушке тоже не интересно, говорит, придумываю
Солидарна всем сердцем и душою с бабушкой автора.

Поразительное количество мистики на душу населения. В школах каникулы уже начались, что ли?
Лучше б книги читали, может и грамотность бы получше стала.
Впрочем, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось (с).
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: ebegen31
Вчера, 17:48
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 38
Комментариев: 636
Всегда надо защищать своих. Когда защищаешь кого-то, а не сам себя, и состояние совсем другое - смелость откуда-то берётся...

Я в детстве и подростковом возрасте боялся собак. Когда они в посёлке, где я жил летом, лаяли у кого-нибудь за забором, я обходил это место - друзья надо мной смеялись. А однажды, когда мы с сестрой поздно вечером шли по посёлку, кто-то как раз отпустил на ночь большую собаку, и она с рычанием побежала к нам. Я спрятал сестру за спину и вообще приготовился её закрывать, когда собака на нас бросится. Но она только обслюнявила мне куртку, два раза обежала вокруг и ушла. Но ведь могло быть всякое...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:11
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 130
Комментариев: 7 065
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Ночное Солнце
Вчера, 21:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
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Комментариев: 248
Очень сложно читать. Историю нужно править и править, может выйдет что-то путное.
Зарегистрирован: 11.02.2014
#5 написал: Кратос
Вчера, 21:23
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Публикаций: 0
Комментариев: 50
История интересная однозначно, и страшная и мистическая.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#6 написал: Наталья ст
Вчера, 21:26
0
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Комментариев: 9
Цитата: Ночное Солнце
Очень сложно читать. Историю нужно править и править, может выйдет что-то путное.

Я понимаю но я не знаю как написать что удобно было...
Зарегистрирован: 9.04.2023
#7 написал: lukery
Сегодня, 00:14
0
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Публикаций: 9
Комментариев: 72
Я поставила плюс, за проделанную работу редактора.

История могла быть неплохой но, у вас изложение хромое.

Тут два варианта:
1) злиться, что вас не поняли и продолжать в том же духе.
2) подтянуть изложение. Как? Всё как на уроке литературы, когда пишем сочинение. Да, надо постараться. Но вы же пишите для читателя.

По самой истории. Я не люблю подземные помещения.
Во-первых, потому что если они в свободном доступе, там могут обосноваться неприятные личности.
Во-вторых, если это подвал продуктового магазина, там могут быть крысы. А эти товарищи хуже призраков, могут занервничать, прыгнуть, покусать. И, здравствуйте, уколы от столбняка...

И мама вам правильно сказала, хоть и жёстко. Никто нас не должен защищать. Сами себя должны беречь.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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