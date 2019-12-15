История о том, каково это охранять последствия авиакатастрофы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 375 Комментарии: 3 +8 Вчера, 16:28 by

Это не является традиционной историей в стиле «мой друг рассказал мне, как его друг увидел …». Считайте это обобщением моего опыта и опыта моих сослуживцев в контакте с паранормальной активностью.Служил я в сухопутных войсках. Наша часть располагалась в городе-герое Смоленск. Род войск, года службы и название воинской части называть по понятным причинам не буду. Когда воцарится мир во всём мире, может быть и дополню данную историю. Однако, по некоторым описаниям, жители Смоленска и все те, кто активно интересуются внешней политикой России и Польши может быть узнают знакомые для них места. Если вы узнали, то прошу вас, не давайте точной информации в комментариях (не злите службу ЗГТ).Так вот, надеюсь вы слышали про катастрофу Ту-154 в Смоленске, где погибла польская делегация. И если вы слышали про саму катастрофу, то, наверное, в курсе про политический шум и смысл данной катастрофы. Если вы покопаетесь в данной истории, то поймете, что самолёт разбился на обломки и данные обломки по-прежнему находятся на территории России. И для нашей страны эти обломки являются довольно важными. Поэтому данные обломки охраняются, и ,как человек, который принимал участие в их охране, могу сказать, в основном охраняются хорошо.В нашей воинской части есть наряд, который, в том числе, занимается охранной места, в котором что-то содержится. И, будучи солдатом срочной службы, я непосредственно сталкивался с данным местом.Смоленская земля сама по себе является щитом нашей родины, направленной на запад. А как известно, щиты в битве ломаются самые первые. Сколько крови было пролито в Смоленске говорить я не берусь, но атмосфера в Смоленске соответствующая. Если не знать истории, её можно не прочувствовать. Но стоит вам углубится в этот вопрос, то уже просто гулять по городу вы не сможете. Благо нашими знаниями занимались достойные люди и за свой срок службы я довольно глубоко изучил воинский путь Смоленска.Служба в армии – дело непростое. А срочная служба так вообще является испытанием тела и духа похлеще ваших «Костяных домов». Данный наряд с этим местом не был исключением. Днём – чистый рассос. Ходи, кури на свежем воздухе, при приближении людей – работай, при приближении транспорта – открывай шлагбаум. Но вот ночью…Ночью было страшно. Солдату срочнику положено боятся трёх вещей: проникновения на территорию, проверки от вышестоящих и отсутствия сигарет/еды в наряде. Но когда ты так близко находишься с местом, в котором скопилось огромное количество негативной энергии, волей не волей сталкиваешься с тем, что чуть серьёзней нежели отсутствие сигарет и нагоняй от офицеров.Если повезет, то единственное что ждёт тебя в данном наряде ночью – это скука. Но довольно часто ситуация складывалась следующим образом: первым неладное замечал пёс при воинской части («Рыжий» любил моё подразделение и поэтому всегда ночью нёс службу в данном нарядом брюхом кверху), редко, когда он в обычное время резко прерывал свой сон и начинал суетится. Суетился он только в двух случаях: когда учуял что-то незнакомое или, когда чувствовал что-то нехорошее. Если он чувствовал что-то нехорошее, то начинал скулить и гавкать. Затем, нехорошее чувствовать начинали уже мы.Начиналось всё более или менее мирно – моргало освещение. На перебои с электричеством мы никогда не жаловались, поэтому логического объяснения искать не пытались. Далее начинались странные шумы. Единого стандарта нет – это бывали и звуки шагов и странный гул. Особо удачливые слышали шепот и даже плач. И вот, начиная с этих шумов, сигареты улетали одна за одной, все нервные натягивались как струны, и ты просто мечтал, чтобы тебя сменили/наступил рассвет.Начинали мерещится сущности, некоторые тени дрожали, да и само восприятие мира немного менялось что ли? Было некомфортно. Если стоял зимой в наряде, казалось, что становилось холодней. Если летом, то начинал зябнуть в тёплые ночи. Подходить к месту с обломками не хотелось от слова вообще, но подходить надо было – служебные обязанности. В таких ситуациях старались инстинктивно побыстрее обойти объект и вернутся в курилку. Особо смелые или глупые пытались максимально сильно прижаться в стены объекта и слушать. Я не пытался слушать, а те, кто этим занимались, говорили про шум и звук мотора. Оставим это на их совести.Можно было бы сказать, что это всё, но пару раз у меня и у некоторых сослуживцев нечто, что я больше никогда не хочу испытывать. Мы видели девочку в белом платье. Нет, я понимаю, как это звучит, но я клянусь! Я пару раз выскакивал из курилки и пытался задержать эту девочку. «Рыжий» бегал вместе со мной и гавкал как в последний раз. И естественно ничего у нас не получалось и по утру я слышал от дежурного что я долб… дурак. На камерах (безопасность превыше всего) естественно никаких девочек не было. Было видно, что солдат срывается с места, кричит в пустоту и гоняет собаку. Мнение дежурного было субъективным, ведь за бдительность и активную службу не наказывают, тут мы молодцы. Но факт остаётся фактом. Собака гавкала, мы бежали. Не все, конечно, бегали, но видеть - видели и неохотно делились с этим только с теми, кто их не осудит как дежурный.Подводя итоги хочу сказать следующее: надеюсь, все вышеперечисленное является только следствием утомленной психики солдат. Одно дело, когда ты выдумываешь страшные истории, а другое дело их проживать. Просто не хочется верить, что в мире осталось что-то, что находится за гранью привычного понимания нашего мира и оно способно нанести тебе вред.

Ключевые слова: Армия мистика катастрофа авторская история

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