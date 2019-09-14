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Истории из жизни

Предвидение

Художественно описывать я не умею, красиво рассуждать тоже, поэтому перейду сразу к сути.
Несколько лет назад я отдыхала на Майорке. Сразу скажу - не понравилось. В июле там была сказочная жара. Днем солнце обжигало кожу, как раскаленный утюг, я весь день сидела под кондиционером в номере, лишь вечером, когда жара спадала до приемлемых 30 градусов, можно было пойти попить коктейлей в баре и посмотреть вечернее представление.

Из -за жары я ходила купаться рано утром до завтрака. После 12 часов дня на пляже было невозможно находиться - солнце прожигало даже пляжный зонтик, под которым я пыталась спастись. Ленивое море было похоже на подогретый суп - охлаждаться в нем было бесполезно.
Поэтому я шла рано утром на пустой пляж - отдыхающие нашего отеля допоздна развлекались, а утром спали, чтоб прийти в адскую жару купаться. Ну, это кому как нравится.
Так вот. Ранняя утренняя прохлада, чистый песочек, легкий утренний ветерок веет над нереальным по своей красоте морем, я стою на берегу, любуюсь, наслаждаюсь единением с природой.

И вдруг я понимаю, что нахожусь в воде, берег вижу издалека, меня выносит течением уже из бухточки, где расположен пляж. Я ничего не понимаю. Как и когда я вошла в воду? Я не помню этот момент, какой-то провал в памяти. И я начинаю тонуть. Ужас охватывает меня. "Вот и всё" -мелькает в голове. Никого нет вокруг, кричать бесполезно. Я захлебываюсь.
И тут я ощущаю, что стою опять там же на пляже, босиком на песке и смотрю на море. Это было так нереально, что я начала даже всматриваться вдаль - где же я там тону. Меня дважды за минуту выкидывало в разные реальности - это очень тяжело для психики. Надо ли говорить, что я купаться не стала, расценив это как предупреждение об опасности.
Одна я больше по утрам купаться не ходила, а нашла единомышленницу. Рассказывать о происшедшем я никому не стала, сочтут ненормальной.
А вам вот рассказала.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:52 by слон и слоненокПросмотров: 410Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: Море вода провал авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 19:53
+4
Группа: Посетители
Репутация: (283|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 272
Я думаю, это 100% было предупреждение.
Жутковато, я бы тоже не пошла больше в воду. Ну ее нафиг.
Когда-то еще подобные состояния бывали или так единоразово?
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 21:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (109|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 683
Мне кажется в море утонуть невозможно, если умеешь плавать, бодр, здоров и полон сил. Конечно, если сил нету, плывёшь пару суток или голоден много дней, да голодные акулы в сопровождении - тут уж не до радости.
Что можно сказать конкретно... . Дело в том, что человеческий организм имеет несколько энергетических "тел" (естественно это не совсем тела, потому кавычки). На каком-то из них "записаны" все беды прошлых жизней, отсюда невероятный сверхчрезмерный страх чего бы то ни было (змей, высоты, воды, хищников и так далее), что практически невозможно применить формы защиты или адаптации, только усердное избегание. У опасливого человека от конкретно чего-то в буквальном смысле настроен нюх на такого рода опасности. Преодоление этого в себе если вообще доступно, то проходит весьма сложно. А если всю жизнь не проходит, то есть вероятность, что ты в прошлой жизни застрял в какой-то стихии (воде, земле, огне) или в неком особом месте (тюрьма, школа, дом, квартира). Сила и единица души должна быть возвращена в вечность, в свои скопления, потому нынешняя ваша жизнь должна пройти в слабости относительно стихии или особого места, чтобы накопить силу и мудрость, адекватную прошлой жизни, чтобы вытащить себя из "плена" после своей смерти в этой жизни.
Все думают, что со смертью приходит успокоение. Фиг там, там фонтанирует вечность и невероятные возможности сознания.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: слон и слоненок
Вчера, 22:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 80
Цитата: Jako tako

Когда-то еще подобные состояния бывали или так единоразово?


В таком состоянии я была один-единственный этот раз.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#4 написал: Jako tako
Вчера, 22:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (283|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 272
To Eifersucht
Дело не в том, есть ли у человека силы. Что значат человеческие силы по сравнению с силой моря, например (как и любой стихии)? Много историй слышала от людей как раз о том, как море кого-то/их самих чуть не унесло. Даже если умеешь отлично плавать, это еще не гарантия того, что никогда не утонешь. Сила воды, судороги и прочее.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: ebegen31
Вчера, 22:25
+1
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Репутация: (108|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 634
Можно спросить, в какой части Майорки Вы отдыхали? Там, насколько я знаю, обычно не бывает такой жестокой жары, поэтому многие люди предпочитают Майорку Турции или Египту. Я тоже не люблю жару, считаю, что она делает отпуск на море бессмысленным. Уж лучше прохлада - тогда хотя бы погулять можно, а в жару - только в номере сидеть.

Может быть, то, что с Вами случилось, было именно последствием температуры? Это, между прочим, может быть опасно...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: слон и слоненок
Вчера, 22:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 80
Eifersucht Перечитала пару раз, чтоб понять, может и неправильно поняла. Но так-то у меня действительно есть страх утонуть. В прошлой жизни я утонула молодым мужчиной, Бретань, район Бреста. Не воин, не крестьянин, интеллигентный молодой человек, остальное не знаю.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#7 написал: Баба Клава
Вчера, 22:44
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3080|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 289
Поразительно. А со мной много лет назад, году так в 1995, тоже на море произошла мистическая история. Приехали мы втроем с друзьями в Сочи. Сняли комнату в частном секторе. Под вечер с пляжа стали приходить и собираться во дворе местные обитатели. Мы там никого не знали. Ближе к ночи ихнее сборище переросло в массовый банкет. Мы поняли что поспать в эту ночь нам не удастся, мы вылезли из своей комнаты и сказали всем, что раз спать не даете, тогда наливайте. Наше предложение было встречено бурными овациями и горячо одобрено. Мы познакомились и стали это дело отмечать. К середине ночи у кого то возникла мысль пойти на море искупнуться. Мы пришли толпой на берег, тогда он был еще полудикий, никакого освещения и удобств как сейчас там и близко не было. Кто-то предложил пересчитаться для порядка перед купанием, так на всякий случай. Мы встали в ряд и нас сосчитал один парень. Всего вместе с ним нас оказалось 20 человек. После этого мы полезли все в море. Долго там плавали, хорошо короче время проводили. Где то через полчаса мы все вылезли и нас пересчитали еще раз. Так вот, нас к тому времени оказалось ровно 21. Уж не знаю как мы размножились, но факт остается фактом. В море зашло 20 человек а вылез 21. Как такое могло произойти? До сих пор неясно. Мистика. Мы посовещались немного и поступило предложение лишнего утопить. Ибо не дело из воды несанкционированно кому попало вылезать и вводить народ в заблуждение. Вот такой вот ужас и страх мы все тогда пережили. Кстати, редакторы, а вам не кажется что эта моя история может претендовать на место в разделе "Истории из жизни"?
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#8 написал: слон и слоненок
Вчера, 22:50
+1
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Репутация: (66|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 80
Цитата: ebegen31
Можно спросить, в какой части Майорки Вы отдыхали? Там, насколько я знаю, обычно не бывает такой жестокой жары, поэтому многие люди предпочитают Майорку Турции или Египту. Я тоже не люблю жару, считаю, что она делает отпуск на море бессмысленным. Уж лучше прохлада - тогда хотя бы погулять можно, а в жару - только в номере сидеть.

Может быть, то, что с Вами случилось, было именно последствием температуры? Это, между прочим, может быть опасно...


Восточное побережье где бухта Эстани.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#9 написал: ebegen31
Сегодня, 00:42
0
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Репутация: (108|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 634
слон и слоненок, спасибо, понятно.
Что бы это ни было, берегите себя.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#10 написал: Купчиха за чаем
Сегодня, 07:14
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Комментариев: 24
У меня возникла версия, что может быть кто-то из утонувших на этом пляже показал вам свою смерть?
Зарегистрирован: 28.11.2021
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