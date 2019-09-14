Предвидение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

слон и слоненок Просмотров: 410 Комментарии: 10 +9 Вчера, 18:52 by

Художественно описывать я не умею, красиво рассуждать тоже, поэтому перейду сразу к сути.Несколько лет назад я отдыхала на Майорке. Сразу скажу - не понравилось. В июле там была сказочная жара. Днем солнце обжигало кожу, как раскаленный утюг, я весь день сидела под кондиционером в номере, лишь вечером, когда жара спадала до приемлемых 30 градусов, можно было пойти попить коктейлей в баре и посмотреть вечернее представление.Из -за жары я ходила купаться рано утром до завтрака. После 12 часов дня на пляже было невозможно находиться - солнце прожигало даже пляжный зонтик, под которым я пыталась спастись. Ленивое море было похоже на подогретый суп - охлаждаться в нем было бесполезно.Поэтому я шла рано утром на пустой пляж - отдыхающие нашего отеля допоздна развлекались, а утром спали, чтоб прийти в адскую жару купаться. Ну, это кому как нравится.Так вот. Ранняя утренняя прохлада, чистый песочек, легкий утренний ветерок веет над нереальным по своей красоте морем, я стою на берегу, любуюсь, наслаждаюсь единением с природой.И вдруг я понимаю, что нахожусь в воде, берег вижу издалека, меня выносит течением уже из бухточки, где расположен пляж. Я ничего не понимаю. Как и когда я вошла в воду? Я не помню этот момент, какой-то провал в памяти. И я начинаю тонуть. Ужас охватывает меня. "Вот и всё" -мелькает в голове. Никого нет вокруг, кричать бесполезно. Я захлебываюсь.И тут я ощущаю, что стою опять там же на пляже, босиком на песке и смотрю на море. Это было так нереально, что я начала даже всматриваться вдаль - где же я там тону. Меня дважды за минуту выкидывало в разные реальности - это очень тяжело для психики. Надо ли говорить, что я купаться не стала, расценив это как предупреждение об опасности.Одна я больше по утрам купаться не ходила, а нашла единомышленницу. Рассказывать о происшедшем я никому не стала, сочтут ненормальной.А вам вот рассказала.

Ключевые слова: Море вода провал авторская история

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