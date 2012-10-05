Где я была?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

ericius Просмотров: 837 Комментарии: 17 +17 Вчера, 18:38 by

Это произошло в обычной государственной школе в одном из районов-новостроек на окраине Санкт-Петербурга. На тот момент я работала там учителем. Обычный будний день, раннее утро, полусонные ученики и учителя бредут в храм знаний. Странности начались после того как я вошла в школу и столкнулась с одной из коллег, с которой мы в прекрасных отношениях и регулярно общаемся, я поздоровалась с ней, она не отреагировала вообще никак, просто прошла мимо.Я не придала значения, мало ли, не выспался человек, у самой часто бывают такие состояния с утра, когда встала, а проснуться забыла. Иду на вахту брать ключ от кабинета у охранника, подхожу, здороваюсь, прошу выдать ключ, охранник не реагирует, правда, он в это время отвечал на телефонный звонок, и его внимание отвлекала группка детей, забывших пропуск; в вестибюле школы установлен металлический заборчик и "крутилка", которая открывается, если приложить карту-пропуск, естественно, дети часто его забывают/теряют, и в обязанности охранника входит поругать забывак, потребовать дневник для подтверждения личности и пропустить их, нажав на кнопку на своём пульте. В общем, внимание охранника могло быть захвачено полностью, поэтому он на меня сразу не отреагировал, я же стала записываться в журнал учёта присутствия, который также лежит на вахте, и увидела, что нужный мне ключ уже забрала коллега, назовем её Мария Ивановна (имя изменено).Поднимаюсь на этаж, в коридоре пусто, нет ни одного ученика, дверь нужного мне кабинета открыта, захожу в класс, на последней парте сидит уткнувшись в телефон одна из учениц, а Мария Ивановна в дальнем конце класса вешает плащ в шкаф, при этом к входной двери она спиной, я говорю: "Здравствуйте!", ни ученица, ни М.И. мне не отвечают, я опять не придала значения, т.к. спешила: надо было успеть до начала урока сходить в другой конец школы и вернуться, а здание огромное, я решила, что, вероятно, недостаточно громко сказала, поэтому ученица и коллега не расслышали, ведь класс достаточно большой, оставила свой рюкзак и быстро пошла по делам. Возвращаюсь минут через 10, в коридоре и классе уже много детей, они бегут мне навстречу и наперебой перепуганно спрашивают "А это Ваш рюкзак?!" Именно в тот день я пришла на работу с новым рюкзаком, который ни коллеги, ни ученики ни разу не видели и он был маленький, черный, в общем, достаточно "подозрительный". Отвечаю: "Мой, а в чём дело?" Дети: "Мария Ивановна побежала к безопаснику докладывать, что обнаружила посторонний предмет". Через пару минут забегает в кабинет М.И. и чуть ли не кричит "Это Ваш рюкзак?! Как Вы вошли?? Когда я открыла класс никого в нём не было!!" С позиции М.И. получается так, что она открыла кабинет, вошла, сняла верхнюю одежду, повернулась и видит рюкзак, естественно, она решила, что первоначально не обратила на него внимания. Ещё одна любопытная деталь, М.И. утверждала, что когда она открыла кабинет вместе с ней вошла ещё куча детей и (имена изменены) Вася, Петя, Катя и т.д. точно были, повторюсь, что когда я подходила к уже открытому М.И. классу в коридоре не было ни души, а в классе только одна девочка и эта коллега. Девочка тоже говорит, что не видела меня.Получается, что по каким-то причинам, я стала невидима на некоторое время. Конечно, когда я начинаю вспоминать то утро, то нахожу некие мистические "знаки", вроде необычного тумана или, когда я шла по пустому коридору к открытому кабинету, рассветные лучи солнца так красиво освещали пустой коридор и создавалось впечатление некой "нереальности", но вообще никаких необычных ощущений на тот момент я не отметила.А наш безопасник, очень юморной мужик, ещё несколько дней шутил, увидев меня в коридоре: "Ну, что, обезвредили бомбу?

Ключевые слова: Невидимка школа параллельная реальность авторская история

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