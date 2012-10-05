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Истории из жизни

Где я была?

Это произошло в обычной государственной школе в одном из районов-новостроек на окраине Санкт-Петербурга. На тот момент я работала там учителем. Обычный будний день, раннее утро, полусонные ученики и учителя бредут в храм знаний. Странности начались после того как я вошла в школу и столкнулась с одной из коллег, с которой мы в прекрасных отношениях и регулярно общаемся, я поздоровалась с ней, она не отреагировала вообще никак, просто прошла мимо.
Я не придала значения, мало ли, не выспался человек, у самой часто бывают такие состояния с утра, когда встала, а проснуться забыла. Иду на вахту брать ключ от кабинета у охранника, подхожу, здороваюсь, прошу выдать ключ, охранник не реагирует, правда, он в это время отвечал на телефонный звонок, и его внимание отвлекала группка детей, забывших пропуск; в вестибюле школы установлен металлический заборчик и "крутилка", которая открывается, если приложить карту-пропуск, естественно, дети часто его забывают/теряют, и в обязанности охранника входит поругать забывак, потребовать дневник для подтверждения личности и пропустить их, нажав на кнопку на своём пульте. В общем, внимание охранника могло быть захвачено полностью, поэтому он на меня сразу не отреагировал, я же стала записываться в журнал учёта присутствия, который также лежит на вахте, и увидела, что нужный мне ключ уже забрала коллега, назовем её Мария Ивановна (имя изменено).

Поднимаюсь на этаж, в коридоре пусто, нет ни одного ученика, дверь нужного мне кабинета открыта, захожу в класс, на последней парте сидит уткнувшись в телефон одна из учениц, а Мария Ивановна в дальнем конце класса вешает плащ в шкаф, при этом к входной двери она спиной, я говорю: "Здравствуйте!", ни ученица, ни М.И. мне не отвечают, я опять не придала значения, т.к. спешила: надо было успеть до начала урока сходить в другой конец школы и вернуться, а здание огромное, я решила, что, вероятно, недостаточно громко сказала, поэтому ученица и коллега не расслышали, ведь класс достаточно большой, оставила свой рюкзак и быстро пошла по делам. Возвращаюсь минут через 10, в коридоре и классе уже много детей, они бегут мне навстречу и наперебой перепуганно спрашивают "А это Ваш рюкзак?!" Именно в тот день я пришла на работу с новым рюкзаком, который ни коллеги, ни ученики ни разу не видели и он был маленький, черный, в общем, достаточно "подозрительный". Отвечаю: "Мой, а в чём дело?" Дети: "Мария Ивановна побежала к безопаснику докладывать, что обнаружила посторонний предмет". Через пару минут забегает в кабинет М.И. и чуть ли не кричит "Это Ваш рюкзак?! Как Вы вошли?? Когда я открыла класс никого в нём не было!!" С позиции М.И. получается так, что она открыла кабинет, вошла, сняла верхнюю одежду, повернулась и видит рюкзак, естественно, она решила, что первоначально не обратила на него внимания. Ещё одна любопытная деталь, М.И. утверждала, что когда она открыла кабинет вместе с ней вошла ещё куча детей и (имена изменены) Вася, Петя, Катя и т.д. точно были, повторюсь, что когда я подходила к уже открытому М.И. классу в коридоре не было ни души, а в классе только одна девочка и эта коллега. Девочка тоже говорит, что не видела меня.

Получается, что по каким-то причинам, я стала невидима на некоторое время. Конечно, когда я начинаю вспоминать то утро, то нахожу некие мистические "знаки", вроде необычного тумана или, когда я шла по пустому коридору к открытому кабинету, рассветные лучи солнца так красиво освещали пустой коридор и создавалось впечатление некой "нереальности", но вообще никаких необычных ощущений на тот момент я не отметила.
А наш безопасник, очень юморной мужик, ещё несколько дней шутил, увидев меня в коридоре: "Ну, что, обезвредили бомбу?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:38 by ericiusПросмотров: 837Комментарии: 17
+17

Ключевые слова: Невидимка школа параллельная реальность авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Вчера, 19:15
+4
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 626
Спасибо. Как раз то, что мне нравится, - неожиданная мистика среди повседневной однообразной жизни. И ещё - как же не хватает подобных впечатлений сейчас, когда материальная, так сказать, реальность становится всё страшнее и тупее...


"...В вестибюле школы установлен металлический заборчик и "крутилка", которая открывается, если приложить карту-пропуск, естественно, дети часто его забывают/теряют, и в обязанности охранника входит поругать забывак, потребовать дневник для подтверждения личности и пропустить их, нажав на кнопку на своём пульте".

Наверное, многие скажут, что я ничего не понимаю, но, ей-богу, смущают меня все эти охранники - эти мужики в зловещей униформе, бродящие туда-сюда по магазинам, целыми днями простаивающие в школах и других учреждениях. Пульты, кнопки, турникеты... Это школа или следственный изолятор? И для чего это нужно: чтобы при случае предотвратить ЧП или чтобы человек с детства чувствовал, что живет в глобальной казарме, со всеми вытекающими из этого последствиями для его ума и души? А ЧП, когда надо, всё равно произойдёт, так что и взвод охранников не поможет.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 21:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (109|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 681
Никаких зацепок не увидел, акромя рюкзака.
А вообще, полнота энергии почему-то воздействует на окружающих словно повод. Так бывает, когда новую вещь купишь и оденешь, идёшь, словно из иного мира.
Или подростком выбиваешься из общей урядицы.
Плюсанул за историю, и мне нравится автор.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Jako tako
Вчера, 21:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (283|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 270
Цитата: ebegen31
А ЧП, когда надо, всё равно произойдёт, так что и взвод охранников не поможет.

Так они чаще всего для охраны школы от самих учеников сидят. Это ж факт уже. ))) вроде даже были реальные случаи, когда охранники не помогли при чп.
История интересная. Есть ощущение, что иногда мы можем и правда заходить куда-то не в привычное измерение. Или как это еще назвать, не знаю. Но, честно говоря, страшновато из него не выйти.
Мне нравятся люди, которые замечают красоту мира. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: lukery
Вчера, 22:45
+5
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 69
А какие у вас тогда отношения были с коллегами? Как вы себя чувствовали в то время?

Мне кажется, многие сталкивались, когда говоришь вроде громко, но с внутренней неуверенностью: "на следующей остановите!", а водитель дальше едет.
Или в новом коллективе обсуждаете что-то, ты вкидываешь свое предложение , а его никто не слышит. А тебе неловко повторить...
Или идёшь по улице, видишь знакомого и всё думаешь: здороваться/нет. В итоге говоришь ему "привет", а он даже головы не поворачивает, не слышит.

Я думаю, может, что и у вас это было связано с каким-то внутренним состоянием? Бывает же когда хочется спрятаться в "домик"? Может, когда такое происходит с нами, то окружающее пространство тоже меняется, нас укрывая?)

Мне встречались в коллективе (школа, институт, работа) настолько "тихие" девушки, что пока не создадут шума - не заметишь. Они не были излишне скромными или забитыми, при общении вполне себе интересные собеседники и совсем не серые мышки. Просто такие незаметные с первого взгляда люди. Такой у них "фон". Тоже особенность.

Я плюсую)
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: ebegen31
Вчера, 23:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 626
Цитата: Jako tako
Так они чаще всего для охраны школы от самих учеников сидят.


smile Вот-вот.


Цитата: lukery
Мне кажется, многие сталкивались, когда говоришь вроде громко, но с внутренней неуверенностью: "на следующей остановите!", а водитель дальше едет.


Это - про меня blush. Только вряд ли в этой ситуации есть мистика:)
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: lukery
Сегодня, 00:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 69
Цитата: ebegen31
Только вряд ли в этой ситуации есть мистика:)

Не знаю, в сети есть эксперимент "как тон голоса влияет на окружающих".
Если отталкиваться от подобного, то можно объяснить особенностями восприятия)).
Возможно, что не только тон голоса, но и общий энергетический посыл человека влияет на окружающее.
Есть в этом мистика или нет - это интересно, потому что влияет на бессознательное.
Но я так себе специалист в этой теме, по верхушкам...
P.S.
Людей некоторых профессий даже учат как быть "серыми", сливаться. Наверное, к такому тоже должна быть изначальная склонность.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 02:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (449|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 972
Цитата: ebegen31
Это - про меня . Только вряд ли в этой ситуации есть мистика:)

У меня тоже одно время такая ,, мистика,, происходила - на проходной меня упорно перестали замечать, когда я здоровалась. Поняла суть происходящего когда на территории наткнулась на одного из новых начальников, тот выпучил глаза и с ужасом спросил почему я в таком виде на работу прихожу (шортики и майка, летний период). Оказалось что у нас вышло новое предписание в пляжной одежде на территорию не заходить. Ооооо... Поняла что на проходной меня упорно ,,не замечали,, чтобы не цепляться к нестроевому виду.
История интересная, переломы реальности.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 02:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (449|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 972
Об преломлении реальности скопирую свой комментарий из давнишней истории -
В командировке, на корабле. Поднялась на свою палубу и не узнаю её - вроде всё то же, да всё не так. Расположение дверей, атмосфера (воздух казался плотным и слегка вибрирующем), ощущение что в этот момент переписывается реальность. Повернула от трапа в другую сторону (палубу можно обойти по кругу по обоим бортам)- уткнулась в тупик. Что меня окончательно изумило и сбило с толку - прямо напротив трапа на переборке всегда висели агитплакаты (на каждой палубе разные, то есть уровни не перепутаешь)- их нет. Следов крепления, если бы их сняли - тоже нет, ни одного ( знаю ещё что вечером никто информационным щитом заниматься не будет, рабочий день закончился). Из морока вывел появившийся сотрудник сотрудник, как пелена с глаз спала, ощущение реальности вернулось. Через пару часов прохожу там же - все плакаты на месте. К сожалению тогда не обратила внимание на координаты, может под нами какой тектонический разлом был, фиг знает, мы тогда вокруг Марианских островов кружили.
Пы.Сы. Не употребляла ничего.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#9 написал: Tengu
Сегодня, 05:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (102|0)
Публикаций: 80
Комментариев: 1 356
Цитата: Kinigos
Об преломлении реальности скопирую свой комментарий из давнишней истории -
В командировке, на корабле. Поднялась на свою палубу и не узнаю её - вроде всё то же, да всё не так. Расположение дверей, атмосфера (воздух казался плотным и слегка вибрирующем), ощущение что в этот момент переписывается реальность. Повернула от трапа в другую сторону (палубу можно обойти по кругу по обоим бортам)- уткнулась в тупик. Что меня окончательно изумило и сбило с толку - прямо напротив трапа на переборке всегда висели агитплакаты (на каждой палубе разные, то есть уровни не перепутаешь)- их нет. Следов крепления, если бы их сняли - тоже нет, ни одного ( знаю ещё что вечером никто информационным щитом заниматься не будет, рабочий день закончился). Из морока вывел появившийся сотрудник сотрудник, как пелена с глаз спала, ощущение реальности вернулось. Через пару часов прохожу там же - все плакаты на месте. К сожалению тогда не обратила внимание на координаты, может под нами какой тектонический разлом был, фиг знает, мы тогда вокруг Марианских островов кружили.
Пы.Сы. Не употребляла ничего.


Я так в собственном подъезде чуть не потерялась. Было чувство, что я там, но не там. Вышла, села в лифт, спустилась вниз, поднялась заново — все прошло. Реально как морок какой-то, только он выключился будто по щелчку, как только я с площадки шагнула в лифт, унося ноги из этой… странности.

А автор рассказа, по ходу, был невидим для окружающих в то утро… но ведь и сам не всех видел? Вот что интересно.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#10 написал: ericius
Сегодня, 10:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
Цитата: ebegen31

Наверное, многие скажут, что я ничего не понимаю, но, ей-богу, смущают меня все эти охранники - эти мужики в зловещей униформе, бродящие туда-сюда по магазинам, целыми днями простаивающие в школах и других учреждениях. Пульты, кнопки, турникеты... Это школа или следственный изолятор?


В тот год в каком-то городе, точно не помню, по-моему, в Казани в школу ворвался неизвестный с оружием и убил несколько учеников и учителей, в связи с этим во многих городах были предприняты такие меры.
Зарегистрирован: 24.02.2016
#11 написал: ТЭО 111
Сегодня, 10:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (99|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Это прострационный карман или бойкот.
Зарегистрирован: 15.12.2019
#12 написал: ericius
Сегодня, 10:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
Цитата: lukery
А какие у вас тогда отношения были с коллегами? Как вы себя чувствовали в то время?

Мне кажется, многие сталкивались, когда говоришь вроде громко, но с внутренней неуверенностью: "на следующей остановите!", а водитель дальше едет.
Или в новом коллективе обсуждаете что-то, ты вкидываешь свое предложение , а его никто не слышит. А тебе неловко повторить...
Или идёшь по улице, видишь знакомого и всё думаешь: здороваться/нет. В итоге говоришь ему "привет", а он даже головы не поворачивает, не слышит.

Я думаю, может, что и у вас это было связано с каким-то внутренним состоянием? Бывает же когда хочется спрятаться в "домик"? Может, когда такое происходит с нами, то окружающее пространство тоже меняется, нас укрывая?)

Мне встречались в коллективе (школа, институт, работа) настолько "тихие" девушки, что пока не создадут шума - не заметишь. Они не были излишне скромными или забитыми, при общении вполне себе интересные собеседники и совсем не серые мышки. Просто такие незаметные с первого взгляда люди. Такой у них "фон". Тоже особенность.

Отношения с коллегами прекрасные были, а вот состояния "домика" и желание, чтобы никто не трогал, часто бывают, это точно подмечено, возможно Вселенная в то утро великодушно исполнила эти желания)) и под описание таких "тихих" людей, думаю, вполне подхожу
Зарегистрирован: 24.02.2016
#13 написал: Lollipop39
Сегодня, 12:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 102
Может эта Марья Ивановна специально пришла пораньше, чтобы позаниматься репетиторством с отстающей ученицей. А таких предприимчивых педагогов школьная администрация не особо любит, вот отпиралась она до последнего.

Но возможны и чудеса. Школа - вообще специфичное место.
Зарегистрирован: 9.12.2015
#14 написал: Lollipop39
Сегодня, 13:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 102
Хм, вспомнилось. Когда я училась в5 классе, заглянула в один кабинет, искала учительницу по истории. Смотрю, там только незнакомая девочка сидит за книгой, даже головы не подняла. Я быстро закрываю дверь, спускаюсь со второго на первый этаж, и возле лестницы сталкиваюсь с учительницей в сопровождении класса, которая как раз спешит в этот самый кабинет. Она меня о чем-то спросила, а я ответила, что "я как раз искала вас". Она:"да-да, сейчас поднимемся, я открою кабинет". Я ей сказала, что там уже открыто и сидит какая-то девочка. Учительница очень удивилась и прямо-таки помчалась наверх. Доходим до нужной двери - там закрыто. Она забросала меня вопросами - когда я была наверху, точно ли в этом кабинете, какая вообще это была девочка, из какого класса. Я растерялась и не смогла уточнить по поводу той ученицы, поскольку с детьми из параллельных классов мало общалась. Учительница воскликнула: "Может, тебе это приснилось!" И класс весь поржал над этой ситуацией. Так и не узнали, что была за девочка и как это она так шустро закрыла кабинет (дверь там ещё проблемная была, плохо запиралась). У меня остался неприятный осадок.
Зарегистрирован: 9.12.2015
#15 написал: Talisha
Сегодня, 14:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2189|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 702
Да, по параллельной веточке реальности какое-то время ходили. Но и хорошо, что вас не видели, даже если бы поговорили, потом эти же люди и разговоры отрицали бы.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#16 написал: ericius
Сегодня, 15:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
Цитата: Lollipop39
Может эта Марья Ивановна специально пришла пораньше, чтобы позаниматься репетиторством с отстающей ученицей. А таких предприимчивых педагогов школьная администрация не особо любит, вот отпиралась она до последнего.

Но возможны и чудеса. Школа - вообще специфичное место.

Не-не, она вошла на 2 минуты раньше меня. Да и было около 8 утра, с отстающими многие занимаются, после уроков, просто не афишируют, что за деньги))
Зарегистрирован: 24.02.2016
#17 написал: ebegen31
Сегодня, 17:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 626
Цитата: lukery
Людей некоторых профессий даже учат как быть "серыми", сливаться.


Наверное, сотрудников спецслужб, полицейских в штатском?



Цитата: lukery
Возможно, что не только тон голоса, но и общий энергетический посыл человека влияет на окружающее.


Общий энергетический посыл, видимо, влияет на тон голоса blush



Цитата: ericius
в Казани в школу ворвался неизвестный с оружием


Да, было. Вот говорят - "лихие девяностые". Я сам в девяностые учился в школе. Всякое бывало, помню, разное оружие в школу приносили похвастаться - ножи, газовые пистолеты (не про-, а именно - приносили, потому что турникетов с охранниками не было. Были дежурные - такие же ученики, которые проверяли наличие сменной обуви). Но никто никогда это оружие не применял, во всяком случае, не стрелял и не кидался с ножом на всех подряд. Почему бы это?..

Ладно, я не предъявляю претензий. Так, риторические вопросы.



Цитата: Lollipop39
Так и не узнали, что была за девочка и как это она так шустро закрыла кабинет.


А вам не кажется, что школа - это вообще мистическое место. Огромное количество людей, эмоции, флюиды... Большое, как правило, здание... Мне в юности всегда хотелось побродить по ночной школе. Мне казалось, я обязательно переживу что-нибудь необычное blush .
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
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