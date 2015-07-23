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Истории из жизни

Дверной проëм

Мне 14 лет, я всегда старался всë объяснять логически и никогда не верил во всë паранормальное, но, как сказал один знакомый мне человек, "не веришь во всë паранормальное и остаëшься скептиком ровно до того момента, пока что-нибудь этакое не случится с тобой самим" Вот и сомной случилось то же.

В пасху в этом году 2-3 недели назад мы с моим другом пошли на кладбище, никто из остальных друзей по тем или иным причинам не вышел, так что нам оставалось страдать от скуки. Живу я в поселке городского типа и он делится условно на 2 сектора, 1 это панельные дома, которые в совокупности напоминают жилой комплекс средних размеров с собственной инфроструктурой, только старый, а 2 это частный сектор вокруг него, где нет почти ничего кроме частных домов (это если что поселок Кулешовка, где располагался знаменитый завод детского питания, построенный в 70х—80х годах прошлого столетия).

Решили мы с другом пойти в частный сектор и спустя какое-то время нам оставалось всего метров 50 до старого кладбища и мы как-то непринужденно дошли до туда. Кладбище довольно-таки старое и уже полу заброшенное, там похоронены ещё ветераны войны и те, кто родился до Октябрьской революции. Друг особо не хотел продвигаться внутрь, я же прошел дальше, после чего почувствовал что-то неприятное и вышел обратно. Кладбище это довольно сильно заросло и не похоже на совсем обычное кладбище и напоминает скорее рощу с низенькими деревьями-кустарниками, несильно превышающими рост человека и могилками, в лучшем случае видишь максимум метров на десять ибо вся эта тропинка и устройство кладбища напоминает некий лабиринт, так что это очень давило.
Посетив старое кладбище мы отправились на новое кладбище где преобладают более новые могилы там мы уже изрядно по бродили, душевно поговорили и после чего разошлись по домам.
Начало самого необъяснимого:

Я проснулся по ощущению часов в 5 утра, было ещё темно и проснулся как я понял вообще без причины, ибо просыпаюсь я посреди ночи лишь в двух случаях 1 либо мне надо в туалет 2 либо я во сне передавил руку и туда перестала поступать кровь, в этот же раз ничего подобного не было. Просыпаюсь я довольно тяжело и между сном и бодрствованием есть стадия пробуждения, когда организм ещё расслабленный (да и проспал я от силы часа 4), а тут я как будто и не засыпал. Вдруг я слегка приподнялся и посмотрел в дверной проём - там кто-то стоял, я сначала было подумал что это мой отец и улёгся обратно, но стоило мне коснуться подушки, как в голове моментально прокрутилась мысль "а зачем отцу фиг пойми во сколько смотреть на меня даже не входя в комнату, да и когда отец успел вырасти до размеров дверного проëма" (мой отец не очень высокий, где-то 170см ростом и и даже близко до верхнего края дверного проëма головой достать ну никак не мог) фигура же в дверном проëме не доставала буквально 5 см до верхнего края. До сих пор отчетливо помню эту фигуру: это был мужчина лет 40 крепкого телосложения, широкоплечий, без видимого лишнего веса, в черных туфлях, светлых классических брюках, белой рубашке с красноватыми вертикальными полосками, светлом пиджаке (цвета брюк) и самая важная деталь - голова у него была не головой, а каким-то не понятным месивом, это было похоже на кишки связанные в клубок, хаотичный такой, спутанный и не ярко красного, а очень темного ,что-то между коричневым и темно красным цвета. Что ещё было очень странным так это то что я на это как-то чересчур спокойно на это отреагировал, как будто такое каждый день происходит, я просто спокойно поправил одеяло и в этот момент одеяло заслонило обзор на дверной проëм, а когда оно легло на меня мужчина пропал.

Но дальше лучше. После этого я улёгся поудобнее и через несколько минут начал издаваться звук как будто кто то двигал коробочки по тумбочке в прихожей, как только звук передвижения по тумбочке перестал издаваться из крана начала течь вода и так как будто кто-то слегка совсем чуть-чуть открывал кран, а затем закрывал причем ритмично так: кран открывался на секунды 3 затем закрывался, после чего открывался на 1 секунду и так по кругу. Через десять минут помимо крана в квартире начал раздаваться странный и очень не естественный гул, он то был то где-то в глуби квартиры то вот вот у порога в мою комнату, продолжалось это все пока полностью не рассвело, я после этого вообще не спал. Когда родители проснулись и прошли на кухню я зашел в ванну дабы умыться и взглянул в ванну и там блин было мокро и не просто мокро а конкретная такая лужа, да и коробочки стояли в совершенно не естественном для них положении.
Как родители ушли на работу, я побыстрей собрался и пошел в школу, дома оставаться было попросту страшно. В школе никому об этом не рассказывал, всë расно не поверят, но после школы, когда мы с другом (с тем, с которым мы ходили на кладбище) шли в магазин за газировкой он говорит "слушай, а у тебя тоже ночью было... " и я не дав ему договорить выдал "и у тебя это было!? " и тут мы в один голос "серьезно!? ".
Другу в какой-то степени повезло ибо у него это был звук в 2 часа ночи как будто кто-то выдохнул последний воздух из легких (вот прям как выдохся), после чего последовали ритмичные стуки, его кошка, лежавшая тогда с ним, в шоке уставилась в темноту коридора.

Как я пришел домой я весь остальной день ясно ощущал чьë-то присутствие дома, присутствие кого-то чужого, в тот день я постоянно слышал какие-то шорохи и совершенно не типичные звуки для обычной панельки (панельного дома) в 4 часа я прочитал длинющюю исповедь вслух на всю квартиру, которую нашел в интернете, после все немного утихло , хотя ощущение присутствия кого-то чужого никуда не ушло, на следующий день ничего такого не происходило, да и я уже ощущал что я один дома и никого другого в квартире нет.
Вот такая вот история, которая реально случилась со мной.


Новость отредактировал Estellan - 7-05-2023, 00:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
7-05-2023, 00:15 by thornПросмотров: 1 440Комментарии: 21
+4

Ключевые слова: Призрак дверной проем паранормальное кладбище автормкая история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
7 мая 2023 00:20
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2274|0)
Публикаций: 299
Комментариев: 3 158
Обожаю все эти привязки к датам. Т.е. в любой другой день автора нежданный гость не удивил бы? О_о
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: Jako tako
7 мая 2023 10:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (281|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 268
Похихикала от этой фразы в 4 часа я прочитал длинющюю исповедь вслух на всю квартиру.
По поводу истории. Это был знак от мертвых, чтобы автор с другом нашли себе более интересное занятие, чем шататься по кладбищу в поисках духов. Астрономия, физика, автомобили... в мире столько интересного. Даже я, довольно глуповатая кхе-кхе девочка, но всем этим интересуюсь до сих пор. И главный вопрос, это еще когда-то повторялось?..
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: thorn
7 мая 2023 11:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4


Цитата: Jako tako
Похихикала от этой фразы в 4 часа я прочитал длинющюю исповедь вслух на всю квартиру.
По поводу истории. Это был знак от мертвых, чтобы автор с другом нашли себе более интересное занятие, чем шататься по кладбищу в поисках духов. Астрономия, физика, автомобили... в мире столько интересного. Даже я, довольно глуповатая кхе-кхе девочка, но всем этим интересуюсь до сих пор. И главный вопрос, это еще когда-то повторялось?..

Больше такого не повторялось. На кладбище мы пошли от нечего делать, без какой либо цели, ничего мы там не искали, ничего такого не делали. Вероятнее поводом для визита этого гостя было то что мы пошли на кладбище именно в Пасху - день живых, в этот день на кладбище ходить в принципе нельзя. После этого мы не однократно ходили на кладбище в родительские дни помянуть кого, но ничего такого как в ту ночь не случалось
Зарегистрирован: 17.04.2023
#4 написал: thorn
7 мая 2023 12:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Estellan
Обожаю все эти привязки к датам. Т.е. в любой другой день автора нежданный гость не удивил бы? О_о

Да, не увидел бы, или я его или он меня, мог ли он вообще видеть...
Зарегистрирован: 17.04.2023
#5 написал: Estellan
7 мая 2023 14:26
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2274|0)
Публикаций: 299
Комментариев: 3 158
Цитата: thorn
Да, не увидел бы, или я его или он меня, мог ли он вообще видеть...

Чтобы привязать к себе беспокойного много и не нужно.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#6 написал: Мария Сайгина
7 мая 2023 14:40
+3
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Репутация: (182|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 943
Сколько бы не была на кладбище, ничего никогда не происходило. Говорят же ещё, что с кладбища домой ничего приносить нельзя, даже землю которая прилипла на подошве))) В родительский день убирала на могилах родственников, перчатки такие крутые себе купила и по размеру, и плотные, выкинуть после уборки даже в голову не пришло, принесла домой. Лежат на балконе, скоро цветы буду высаживать в этих перчатках. Ничего не беспокоит.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#7 написал: Ночное Солнце
7 мая 2023 16:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 247
Не очень понимаю при чём тут кладбище, вы ведь ничего дурного там не делали. А все что было после действительно страшно. Плюс.
Зарегистрирован: 11.02.2014
#8 написал: ebegen31
7 мая 2023 17:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 618
Цитата: Jako tako
в 4 часа я прочитал длинющюю исповедь вслух на всю квартиру.


Надеюсь, соседи не слышали.
blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#9 написал: Eifersucht
Вчера, 12:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 680
Вы знаете, Торн, всё, что вы написали настолько ерундово, примерно, насколько выдумано... .
Но у меня есть что вам предложить, если, конечно, вам 14 лет сейчас, вы мужского пола и ориентированы на нормальность в поведении. И через два месяца, если у вас не появится новая история, то уж точно вы будете шокированы.
У вас есть небольшое преимущество в сравнении с большинством взрослых представителей мужского пола: у вас самое начало гормонального развития и вы не искушены потерями и приобретениями, победами и поражениями, на что тратится уйма энергии у взрослых.
Значит так, вы частенько в своих снах пребываете в обществе дивных красоток, которые вас ублажают, и с вами случаются периодические поллюции в результате этого.
Техника проста. Надо всего ничего, в момент бодрствования в самой разной реальной повседневности при появлении движения сладострастия и желания.., спрашивать самого себя: " Это сон? Мне снится сон? Я сплю и мне снится сон?"; затем попытаться что-либо сделать, к примеру, взлететь силой мысли. Всё, больше ничего не надо. Единственно что, надо обязательно не бросать это дело и довести до состояния рефлекса: в повседневности появляется желание - а следом мысль с вопросами и, выше описанной попыткой.
Если попадёте мыслью своей при своём же сне, то увидите свои же возможности в этом сне.
Следующая вещь: что с этим делать потом? Есть два направления существенных, которые пока недосягаемы для сегодняшних практиков, но описаны в литературе - это левитация и путешествия во времени. Так вот, чтобы левитировать, надо свою реальность превратить в сон и летать в ней, со стороны окружающих людей будут наблюдаться именно ваши полёты. Дверь в это - иллюзии. (В этом случае обязательно важно сохранять психическое здоровье, потому что если вы будете орать и махать руками с восторженным выражением лица, то будет всё плачевно в вашей жизни и вашем социуме. То есть в этом плане обязательно должна быть определена техника безопасности). И второе направление: путешествие во времени. Достижение астрального уровня в пограничном состоянии. Всё. Желаю удачи и здравия.
Уж лучше предложить в комментарии что-нибудь стоящее, чем трещать в пустую. Ведь так?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#10 написал: thorn
Вчера, 13:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Eifersucht
Вы знаете, Торн, всё, что вы написали настолько ерундово, примерно, насколько выдумано... .
Но у меня есть что вам предложить, если, конечно, вам 14 лет сейчас, вы мужского пола и ориентированы на нормальность в поведении. И через два месяца, если у вас не появится новая история, то уж точно вы будете шокированы.
У вас есть небольшое преимущество в сравнении с большинством взрослых представителей мужского пола: у вас самое начало гормонального развития и вы не искушены потерями и приобретениями, победами и поражениями, на что тратится уйма энергии у взрослых.
Значит так, вы частенько в своих снах пребываете в обществе дивных красоток, которые вас ублажают, и с вами случаются периодические поллюции в результате этого.
Техника проста. Надо всего ничего, в момент бодрствования в самой разной реальной повседневности при появлении движения сладострастия и желания.., спрашивать самого себя: " Это сон? Мне снится сон? Я сплю и мне снится сон?"; затем попытаться что-либо сделать, к примеру, взлететь силой мысли. Всё, больше ничего не надо. Единственно что, надо обязательно не бросать это дело и довести до состояния рефлекса: в повседневности появляется желание - а следом мысль с вопросами и, выше описанной попыткой.
Если попадёте мыслью своей при своём же сне, то увидите свои же возможности в этом сне.
Следующая вещь: что с этим делать потом? Есть два направления существенных, которые пока недосягаемы для сегодняшних практиков, но описаны в литературе - это левитация и путешествия во времени. Так вот, чтобы левитировать, надо свою реальность превратить в сон и летать в ней, со стороны окружающих людей будут наблюдаться именно ваши полёты. Дверь в это - иллюзии. (В этом случае обязательно важно сохранять психическое здоровье, потому что если вы будете орать и махать руками с восторженным выражением лица, то будет всё плачевно в вашей жизни и вашем социуме. То есть в этом плане обязательно должна быть определена техника безопасности). И второе направление: путешествие во времени. Достижение астрального уровня в пограничном состоянии. Всё. Желаю удачи и здравия.
Уж лучше предложить в комментарии что-нибудь стоящее, чем трещать в пустую. Ведь так?

знаю, история кажется бредовой, да мне самому было бы проще поверить что это мне спросонья повиделось или даже что у меня крыша потекла, но черт возьми вс? говорит об обратном. На счет снов для меня сон в основном просто выключение, мне не снится ничего в 90% случаев, в остальных 10% мне снятся какие-то обрывки памяти, то что было 2-3 года назад (самые яркие воспоминания). В последнее время замечаю что я далеко на такой озабоченный как мои друзья-сверстники, мне все эти прелести как-то до фонаря. А за остальную часть комментария со всякими приколами со сном спасибо, как нибудь попробую.
Зарегистрирован: 17.04.2023
#11 написал: Eifersucht
Вчера, 14:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 680
Цитата: thorn
В последнее время замечаю что я далеко на такой озабоченный как мои друзья-сверстники, мне все эти прелести как-то до фонаря.

я не в курсе озабоченный вы или нет, но поллюции встречаются у всех. Но..., в этом плане, без сомнений, существует определённая конституция. Так вот со слабой конституцией эта метода не подойдёт.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#12 написал: Tigger power
Вчера, 14:53
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 13
Комментариев: 6 321
В 5 утра было ещё темно, но красноватые вертикальные полоски на рубашке рассмотрел, удивительное зрение, спросонья запомнить детали одежды - гениально
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#13 написал: thorn
Вчера, 16:33
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Tigger power
В 5 утра было ещё темно, но красноватые вертикальные полоски на рубашке рассмотрел, удивительное зрение, спросонья запомнить детали одежды - гениально

Цитата: Tigger power
В 5 утра было ещё темно, но красноватые вертикальные полоски на рубашке рассмотрел, удивительное зрение, спросонья запомнить детали одежды - гениально

Говорю же я проснулся так что по ощущениям как будто не засыпал, да и полоски в темноте были очень темные, просто через какое то время я восстановил всю картину происходящего. Если хочешь можешь мне не верить, честно я сам с трудом осознаю то что было со мной.
Зарегистрирован: 17.04.2023
#14 написал: ebegen31
Вчера, 19:26
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Комментариев: 618
Давайте будем добрее относиться к людям и их историям.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#15 написал: Tigger power
Вчера, 19:40
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 13
Комментариев: 6 321
Цитата: ebegen31
Давайте будем добрее относиться к людям и их историям.

А где вы увидели злые комменты?
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#16 написал: ebegen31
Вчера, 20:47
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Репутация: (103|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 618
Tigger power, да это я так, не только в связи с этой историей, а - в целом blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#17 написал: Eifersucht
Вчера, 20:48
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Публикаций: 28
Комментариев: 2 680
Цитата: Tigger power
А где вы увидели злые комменты?

Я брови хмурил, когда печатал, но это у меня семейное, так сказать, наследственное. Но это не значит, что был комментарий злым - точно.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#18 написал: Talisha
Вчера, 20:57
+1
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Публикаций: 76
Комментариев: 5 701
Да уж, кого-то вы с другом на пару принесли с кладбища. Не устану повторять, что кладбище - не место для прогулок, тем более, детей. Там своя техника безопасности предполагается. Независимо от дат.
Повезло еще, что закончилось так, не успели прикормить.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#19 написал: daytaler
Вчера, 22:09
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Комментариев: 2 617
я всегда старался всё объяснять логически и никогда не верил во всё паранормальное

Одно твоё появление в этом мире перевешивает всё паранормальное, вместе со всем мистическим и дуалистическим мировоззрением.
Есть лишь две тайны, которые исходят друг от друга и будоражат умы на протяжении всего существования человечества: это рождение человека и его смерть.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#20 написал: ebegen31
Вчера, 22:42
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Публикаций: 37
Комментариев: 618
daytaler, есть ещё третья тайна - почему вдруг один человек влюбляется в другого, даже толком его не зная, даже при том, что, казалось бы, вокруг много более интересных и ярких личностей.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#21 написал: daytaler
Сегодня, 00:06
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Комментариев: 2 617
Цитата: ebegen31
есть ещё третья тайна

Знаю, и это: «Тайна третьей планеты»
Цитата: ebegen31
почему вдруг один человек влюбляется в другого

Подобное к подобному притягивается. Правило Вселенной.
Муха к мухе, пчела к пчеле.
Примером нам послужит «Лебедь, Щука и Рак» — басня Ивана Андреевича Крылова.
И вот еще:
Под небесами не бывало,
Чтобы живая тварь, на суше иль в воде,
Не знала бы врага. Вражда царит везде.
Борьба без отдыха. Закон природы в том;
Причины этому - нам не понять умом.
Басня: Ссора Собак с Кошками и Кошек с Мышами
Жана Де Лафонтена
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
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