Дверной проëм

Дверной проëмМне 14 лет, я всегда старался всë объяснять логически и никогда не верил во всë паранормальное, но, как сказал один знакомый мне человек, "не веришь во всë паранормальное и остаëшься скептиком ровно до того момента, пока что-нибудь этакое не случится с тобой самим" Вот и сомной случилось то же.
В пасху в этом году 2-3 недели назад мы с моим другом пошли на кладбище, никто из остальных друзей по тем или иным причинам не вышел, так что нам оставалось страдать от скуки. Живу я в поселке городского типа и он делится условно на 2 сектора, 1 это панельные дома, которые в совокупности напоминают жилой комплекс средних размеров с собственной инфроструктурой, только старый, а 2 это частный сектор вокруг него, где нет почти ничего кроме частных домов (это если что поселок Кулешовка, где располагался знаменитый завод детского питания, построенный в 70х—80х годах прошлого столетия).
Решили мы с другом пойти в частный сектор и спустя какое-то время нам оставалось всего метров 50 до старого кладбища и мы как-то непринужденно дошли до туда. Кладбище довольно-таки старое и уже полу заброшенное, там похоронены ещё ветераны войны и те, кто родился до Октябрьской революции. Друг особо не хотел продвигаться внутрь, я же прошел дальше, после чего почувствовал что-то неприятное и вышел обратно. Кладбище это довольно сильно заросло и не похоже на совсем обычное кладбище и напоминает скорее рощу с низенькими деревьями-кустарниками, несильно превышающими рост человека и могилками, в лучшем случае видишь максимум метров на десять ибо вся эта тропинка и устройство кладбища напоминает некий лабиринт, так что это очень давило.
Посетив старое кладбище мы отправились на новое кладбище где преобладают более новые могилы там мы уже изрядно по бродили, душевно поговорили и после чего разошлись по домам.
Начало самого необъяснимого:
Я проснулся по ощущению часов в 5 утра, было ещё темно и проснулся как я понял вообще без причины, ибо просыпаюсь я посреди ночи лишь в двух случаях 1 либо мне надо в туалет 2 либо я во сне передавил руку и туда перестала поступать кровь, в этот же раз ничего подобного не было. Просыпаюсь я довольно тяжело и между сном и бодрствованием есть стадия пробуждения, когда организм ещё расслабленный (да и проспал я от силы часа 4), а тут я как будто и не засыпал. Вдруг я слегка приподнялся и посмотрел в дверной проём - там кто-то стоял, я сначала было подумал что это мой отец и улёгся обратно, но стоило мне коснуться подушки, как в голове моментально прокрутилась мысль "а зачем отцу фиг пойми во сколько смотреть на меня даже не входя в комнату, да и когда отец успел вырасти до размеров дверного проëма" (мой отец не очень высокий, где-то 170см ростом и и даже близко до верхнего края дверного проëма головой достать ну никак не мог) фигура же в дверном проëме не доставала буквально 5 см до верхнего края. До сих пор отчетливо помню эту фигуру: это был мужчина лет 40 крепкого телосложения, широкоплечий, без видимого лишнего веса, в черных туфлях, светлых классических брюках, белой рубашке с красноватыми вертикальными полосками, светлом пиджаке (цвета брюк) и самая важная деталь - голова у него была не головой, а каким-то не понятным месивом, это было похоже на кишки связанные в клубок, хаотичный такой, спутанный и не ярко красного, а очень темного ,что-то между коричневым и темно красным цвета. Что ещё было очень странным так это то что я на это как-то чересчур спокойно на это отреагировал, как будто такое каждый день происходит, я просто спокойно поправил одеяло и в этот момент одеяло заслонило обзор на дверной проëм, а когда оно легло на меня мужчина пропал.
Но дальше лучше. После этого я улёгся поудобнее и через несколько минут начал издаваться звук как будто кто то двигал коробочки по тумбочке в прихожей, как только звук передвижения по тумбочке перестал издаваться из крана начала течь вода и так как будто кто-то слегка совсем чуть-чуть открывал кран, а затем закрывал причем ритмично так: кран открывался на секунды 3 затем закрывался, после чего открывался на 1 секунду и так по кругу. Через десять минут помимо крана в квартире начал раздаваться странный и очень не естественный гул, он то был то где-то в глуби квартиры то вот вот у порога в мою комнату, продолжалось это все пока полностью не рассвело, я после этого вообще не спал. Когда родители проснулись и прошли на кухню я зашел в ванну дабы умыться и взглянул в ванну и там блин было мокро и не просто мокро а конкретная такая лужа, да и коробочки стояли в совершенно не естественном для них положении.
Как родители ушли на работу, я побыстрей собрался и пошел в школу, дома оставаться было попросту страшно. В школе никому об этом не рассказывал, всë расно не поверят, но после школы, когда мы с другом (с тем, с которым мы ходили на кладбище) шли в магазин за газировкой он говорит "слушай, а у тебя тоже ночью было... " и я не дав ему договорить выдал "и у тебя это было!? " и тут мы в один голос "серьезно!? ".
Другу в какой-то степени повезло ибо у него это был звук в 2 часа ночи как будто кто-то выдохнул последний воздух из легких (вот прям как выдохся), после чего последовали ритмичные стуки, его кошка, лежавшая тогда с ним, в шоке уставилась в темноту коридора.
Как я пришел домой я весь остальной день ясно ощущал чьë-то присутствие дома, присутствие кого-то чужого, в тот день я постоянно слышал какие-то шорохи и совершенно не типичные звуки для обычной панельки (панельного дома) в 4 часа я прочитал длинющюю исповедь вслух на всю квартиру, которую нашел в интернете, после все немного утихло , хотя ощущение присутствия кого-то чужого никуда не ушло, на следующий день ничего такого не происходило, да и я уже ощущал что я один дома и никого другого в квартире нет.
Вот такая вот история, которая реально случилась со мной.
Новость отредактировал Estellan - 7-05-2023, 00:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
7-05-2023, 00:15 by thornПросмотров: 1 440Комментарии: 21
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