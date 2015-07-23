Дверной проëм

Новость отредактировал Estellan - 7-05-2023, 00:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

thorn Просмотров: 1 440 Комментарии: 21 +4 7-05-2023, 00:15 by

Мне 14 лет, я всегда старался всë объяснять логически и никогда не верил во всë паранормальное, но, как сказал один знакомый мне человек, "не веришь во всë паранормальное и остаëшься скептиком ровно до того момента, пока что-нибудь этакое не случится с тобой самим" Вот и сомной случилось то же.В пасху в этом году 2-3 недели назад мы с моим другом пошли на кладбище, никто из остальных друзей по тем или иным причинам не вышел, так что нам оставалось страдать от скуки. Живу я в поселке городского типа и он делится условно на 2 сектора, 1 это панельные дома, которые в совокупности напоминают жилой комплекс средних размеров с собственной инфроструктурой, только старый, а 2 это частный сектор вокруг него, где нет почти ничего кроме частных домов (это если что поселок Кулешовка, где располагался знаменитый завод детского питания, построенный в 70х—80х годах прошлого столетия).Решили мы с другом пойти в частный сектор и спустя какое-то время нам оставалось всего метров 50 до старого кладбища и мы как-то непринужденно дошли до туда. Кладбище довольно-таки старое и уже полу заброшенное, там похоронены ещё ветераны войны и те, кто родился до Октябрьской революции. Друг особо не хотел продвигаться внутрь, я же прошел дальше, после чего почувствовал что-то неприятное и вышел обратно. Кладбище это довольно сильно заросло и не похоже на совсем обычное кладбище и напоминает скорее рощу с низенькими деревьями-кустарниками, несильно превышающими рост человека и могилками, в лучшем случае видишь максимум метров на десять ибо вся эта тропинка и устройство кладбища напоминает некий лабиринт, так что это очень давило.Посетив старое кладбище мы отправились на новое кладбище где преобладают более новые могилы там мы уже изрядно по бродили, душевно поговорили и после чего разошлись по домам.Начало самого необъяснимого:Я проснулся по ощущению часов в 5 утра, было ещё темно и проснулся как я понял вообще без причины, ибо просыпаюсь я посреди ночи лишь в двух случаях 1 либо мне надо в туалет 2 либо я во сне передавил руку и туда перестала поступать кровь, в этот же раз ничего подобного не было. Просыпаюсь я довольно тяжело и между сном и бодрствованием есть стадия пробуждения, когда организм ещё расслабленный (да и проспал я от силы часа 4), а тут я как будто и не засыпал. Вдруг я слегка приподнялся и посмотрел в дверной проём - там кто-то стоял, я сначала было подумал что это мой отец и улёгся обратно, но стоило мне коснуться подушки, как в голове моментально прокрутилась мысль "а зачем отцу фиг пойми во сколько смотреть на меня даже не входя в комнату, да и когда отец успел вырасти до размеров дверного проëма" (мой отец не очень высокий, где-то 170см ростом и и даже близко до верхнего края дверного проëма головой достать ну никак не мог) фигура же в дверном проëме не доставала буквально 5 см до верхнего края. До сих пор отчетливо помню эту фигуру: это был мужчина лет 40 крепкого телосложения, широкоплечий, без видимого лишнего веса, в черных туфлях, светлых классических брюках, белой рубашке с красноватыми вертикальными полосками, светлом пиджаке (цвета брюк) и самая важная деталь - голова у него была не головой, а каким-то не понятным месивом, это было похоже на кишки связанные в клубок, хаотичный такой, спутанный и не ярко красного, а очень темного ,что-то между коричневым и темно красным цвета. Что ещё было очень странным так это то что я на это как-то чересчур спокойно на это отреагировал, как будто такое каждый день происходит, я просто спокойно поправил одеяло и в этот момент одеяло заслонило обзор на дверной проëм, а когда оно легло на меня мужчина пропал.Но дальше лучше. После этого я улёгся поудобнее и через несколько минут начал издаваться звук как будто кто то двигал коробочки по тумбочке в прихожей, как только звук передвижения по тумбочке перестал издаваться из крана начала течь вода и так как будто кто-то слегка совсем чуть-чуть открывал кран, а затем закрывал причем ритмично так: кран открывался на секунды 3 затем закрывался, после чего открывался на 1 секунду и так по кругу. Через десять минут помимо крана в квартире начал раздаваться странный и очень не естественный гул, он то был то где-то в глуби квартиры то вот вот у порога в мою комнату, продолжалось это все пока полностью не рассвело, я после этого вообще не спал. Когда родители проснулись и прошли на кухню я зашел в ванну дабы умыться и взглянул в ванну и там блин было мокро и не просто мокро а конкретная такая лужа, да и коробочки стояли в совершенно не естественном для них положении.Как родители ушли на работу, я побыстрей собрался и пошел в школу, дома оставаться было попросту страшно. В школе никому об этом не рассказывал, всë расно не поверят, но после школы, когда мы с другом (с тем, с которым мы ходили на кладбище) шли в магазин за газировкой он говорит "слушай, а у тебя тоже ночью было... " и я не дав ему договорить выдал "и у тебя это было!? " и тут мы в один голос "серьезно!? ".Другу в какой-то степени повезло ибо у него это был звук в 2 часа ночи как будто кто-то выдохнул последний воздух из легких (вот прям как выдохся), после чего последовали ритмичные стуки, его кошка, лежавшая тогда с ним, в шоке уставилась в темноту коридора.Как я пришел домой я весь остальной день ясно ощущал чьë-то присутствие дома, присутствие кого-то чужого, в тот день я постоянно слышал какие-то шорохи и совершенно не типичные звуки для обычной панельки (панельного дома) в 4 часа я прочитал длинющюю исповедь вслух на всю квартиру, которую нашел в интернете, после все немного утихло , хотя ощущение присутствия кого-то чужого никуда не ушло, на следующий день ничего такого не происходило, да и я уже ощущал что я один дома и никого другого в квартире нет.Вот такая вот история, которая реально случилась со мной.

Ключевые слова: Призрак дверной проем паранормальное кладбище автормкая история

Другие, подобные истории: