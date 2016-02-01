Консервы

Thronde Просмотров: 128 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 13:58 by

Этот всамделишный случай мне поведал коллега, бывший опер, перебравшийся на должность поспокойнее. С его слов:«В девяностые годы два приятеля занимались перегоном автомобилей. Как-то раз, во время очередного дела, они нарвались на братков, которые собрались отжать машину. Завязалась длительная погоня, и где-то в Прибалтике братки товарищей настигли. Но те не растерялись и положили троих братков наглушняк, а затем пустились в бега. Один товарищ пытался скрыться в Польше, где его задержали местные правоохранители, а второй, мой друг, подался во Французский Иностранный легион, куда в то время брали народ со всего света, не особо интересуясь прошлым новобранцев. Со слов друга, первые четыре года легионер пашет, остальное время — хером машет где-нибудь на территории Франции, имея возможность параллельно получать образование и специальность.Забрали, в общем, товарища в легион, да и забросили в составе миротворческого подразделения в одну из стран Африки — охранять гуманитарные конвои. На месте инструктор пожелал новобранцам не оказаться в лапах дикого зверья и туземцев, поскольку при таких раскладах у миротворца одна судьба — быть сожранным. Еще инструктор дал мудрый совет: пока ты бежишь — ты жив.Служит мой товарищ, служит, и тут одна пропадает группа легионеров, отправившаяся на сопровождение конвоя. Ни слуху, ни духу, — ничего. Несколько дней товарищ в составе поисковой команды искал по джунглям пропавших братьев по оружию. Нашли. На какой-то поляне обнаружили разбитую технику, пожитки, следы борьбы... и всё. Ни тел, ни крови. Ничего не попишешь, сгинули бойцы.Проходит еще несколько дней. Мой друг с остальными легионерами натыкается на кучку аборигенов. Завязывается стычка. А чего ты думал? Туземцам побоку, что у белых стрелковое оружие, ведь за ними, за племенем, — силы духов и предки! Положили, в общем, босоту. Та, что жива осталась, разбежалась с гиканьем. И вдруг смотрят наши воины: один из чумазиков одет в форму легиона! Грязный, оборванный, в цепях, мычит что-то.Оказалось, это «живая шпрота». Есть у тамошних аборигенов такая практика. Во время дальних походов, как всякие предусмотрительные путешественники, аборигены запасаются свежей едой. Догадался уже, что такое «живая шпрота»? Всех пленников хозяйственные дикари не убивают. Парочку они обкалывают наркотой, а во время набегов на соседние племена сажают на цепь и таскают с собой, чтобы на привале полакомиться свежим мясцом. Конечности, конечно, не отсекают: как иначе «шпрота» будет ходить? Срезают ножами кожу с мышцами и уплетают. И так покуда паёк не закончится. Походы долгие бывают...Что интересно: тот легионер, который «завтрак туриста из туриста», выжил, его потом отправили домой, — видать, нагуливать мяско, хе-хе. Так вот, боец признавался, что, будучи под кайфом, все ясно понимал и чувствовал, как его свежуют заживо.Вот такая история. А товарищ тот, к слову, потом во Франции профессию получил. Четыре года учился. На повара».

Ключевые слова: Африка дикарь мясо страшно плен Военные людоеды криминал авторская история

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