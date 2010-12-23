Мрачная сторона биполярного расстройства

bipolarfairy Просмотров: 131 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 13:34 by

Я не очень люблю рассказывать что-то подобное на большие аудитории людей, которые могут выдать неожиданную реакцию. Это даже нельзя назвать историей, это скорее описание моего "ежедневного быта". Она не страшная для любителей мистики, потому что мистики в ней нет. Но она страшна в ином ключе. Не для меня, скорее для людей, которые никогда с подобным не сталкивались и, надеюсь, не столкнутся. Искренне желаю вам не пережить того же.Несколько лет назад мне поставили диагноз - биполярное аффективное расстройство (БАР). И сколько я тогда наслушался о том, как мне повезло заиметь такую популярную болезнь, которой можно хвалиться. Но чем хвалиться, тем, что никогда не сможешь жить как нормальные люди? Что твоя жизнь всегда будет внутренней борьбой между желанием жить и желанием умереть? Но сегодня речь пойдет не о биполярных волнах, а о непопулярной стороне БАР, о которой мало кто говорит.Еще с детского возраста я будто видел больше других. Иногда некоторые мистические явления слышал и видел не только я, но думаю, этому можно было найти объяснение. Но чаще всего я оставался с ними один на один. Шаги в пустой квартире, голоса, бормочущие что-то невнятное, тени и шорохи, снующие туда-сюда. Конечно, мое детское воображение рисовало в уме призраков и прочей нечисти. Меня охватывал страх каждый раз, иногда паника сковывала настолько, что я не мог выйти из комнаты, пока родители не вернутся с работы.Отправной точкой моей болезни врачи сочли мои 14 лет, когда я переживал сильнейшее психологическое потрясение и запустил механизм, который уже невозможно было остановить. Но сейчас я думаю, что это началось еще раньше. С годами странные явления не оставили меня, но я уже не так обращал на них внимания, как раньше. А потом случилось то, что заставило меня усомниться в действительности происходящего.Мне было лет 19 и на тот момент меня буквально недавно выписали из психиатрической больницы. В то время я работал в ветклинике. Шел ночной прием, а ночью в клинике оставался только я (ассистент), ветврач и администратор на ресепшене. Мы проводили осмотр животного в кабинете, единственный человек, который в тот момент находился в остальной части клиники - админ. И тут я услышал истошный женский крик. Кричали где-то в клинике. Я всполошился, а другие вели себя как ни в чем не бывало. Улучив момент, я побежал к админу и спросил, кто кричал, на что получил недоумевающий взгляд и ответ: "Никто не кричал, ты чего?". Не стоит говорить, насколько я был растерян. Я подумал, что просто устал и мне показалось, и вернулся к своим обязанностям. Но я ведь СЛЫШАЛ этот крик. А потом, в течение остального моего времени работы там, я несколько раз слышал бормотание в клинике, в которой весь наш немногочисленный суточный состав спал, как убитый. Только я один, как дурак, ходил по зданию, пытаясь вычислить, откуда исходит бормотание, но оно преследовало меня, будто говорящие все время находились прямо надо мной. Переговаривались два человека, но разобрать слов было невозможно. Казалось, они о чем-то спорят. А однажды я видел человека в темном коридоре около операционной. Он стоял, не двигаясь, и казалось, смотрел мне прямо в душу.Можно было списать все это на усталость, все таки, работа была тяжелая. На таблетки, которые в те времена я принимал буквально горстями. Но по прошествии лет, когда я уже давно сменил работу и не получал никаких побочек от лекарств, дозировку которых мне давно уменьшили, ничего не поменялось, кроме моего отношения к данным явлениям. С той поры я уже убедил себя - у меня галлюцинации. Я больше не вздрагивал, в очередной раз проходя мимо комнаты в своей квартире и видя в ней повешенного человека в строгом костюме. Не обращал внимания на тени в углах, на голоса. Казалось, они тоже не замечают меня. Я даже стал считать их своими друзьями и спутниками жизни. По крайней мере, с ними мне не бывает одиноко. Единственные, кто вздрагивают от того, что я могу внезапно уставиться в одну точку, в которой кого-то увидел - это люди, которые меня окружают. Они не видят того, что вижу я, но оно и к лучшему.На самом деле, все то, что я описал выше и назвал галлюцинацией - это лично мое объяснение. Но есть ведь и здоровые люди, которые видят и слышат нечто подобное. А что, если все эти люди просто психически больны и не знают об этом? А может, это вовсе не галлюцинации. Может, это нечто потустороннее, что дано видеть не всем. Ответ на это мы вряд-ли узнаем, по крайней мере на данном этапе развития психиатрии. Я сделал для себя самый удобный вывод, который помогает мне не бояться. А свой вывод можете сделать вы сами.Спасибо всем, кто прочел мою историю

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