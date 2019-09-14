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Истории из жизни

Я - не я, и лошадь не моя

Доброго времени суток, дорогие мои.
Моя история банальна, но для меня достаточно интересна. Делюсь.

Все мы, бабы, ведьмы...
Это не я сказала, это такая песня была. У Аллегровой, вроде? Не сильна я в попсе. Мне старый рок ближе...

Я не кичилась никогда тем, что зависаю на этом сайте. Не тычу в нос новым и старым знакомым, что питаю слабость не к салонам красоты, а к спокойному творчеству на "определенные" темы, широко известные в узких кругах. У каждого свои тараканы.

Собственно, и своему новому мужчине я никогда не рассказывала о своем хобби в подробностях. Да, знаю, да, вижу, да, интересуюсь.
По этой причине (в смысле, глухой несознанке с моей стороны), он почти что принял меня такой, какая есть. И вдруг поставил диагноз: "Да ты ведьма!". Прозвучало, как бальзам на душу для меня и как вердикт для него. Нет, не ведьма. Зря он так. Похерила давно свои таланты. А могла бы!
И так.

Ночевала я тогда дома. Серый спал тихо и мирно с своей теплой постельке.
Его рассказ.
"Под утро сплю, но беспокойно. Повздорили мы с тобой накануне...
Сплю, вернее, нахожусь в полудрёме, слышу, шаги. Реально, долбанный паркет скрипит!
(Замечу, в квартире у Сереги одна комната не отремонтированная, и паркет там по проходу между мебелью и диваном скрепит, как последняя зараза!).
- Реально, - говорит Серый, - шаги по скрипучему паркету. Я замер. "Оно" стоит рядом. Реально, чую. А мысль одна: это Рита (здравствуйте, это я). Ты ко мне пришла. Мы ж поругались...".

Это была не я. Клянусь!

Далее сущность поставила свою морду впритык к лицу Сереги , и он почувствовал тихое: " ПФу-у-у-ууууу.....". Дыхание в лицо. Холодный воздух.
Серега остатками сознания подобрал хрен к носу и прикинулся ветошью. Говорит, настолько жутко было, что капец полный. Закрыл глаза, сказал себе, типа, я сплю, и ты меня не смей беспокоить. И эта хрень ещё раз дыхнула и поперлась обратно! По скрипучему паркету: топ-скрип-топ-скрип....
"А меня все мысль не покидала, что это ты была!"- говорил мне потом Серёга.

Враки! Я тогда дома спала без задних ног. И в астрал не выходила. Совсем.

Когда мне это он на следующий день рассказал, я устроила допрос с пристрастием!
Где умер отец, где мать? Ага, не а квартире.
Взяла иерусалимскую свечу, обошла все углы - тишина полнейшая.
Дом чистый.

Я бы так не переживала.
Но! Серый меня спустя неделю чуть не убил в ночи.
Извините за интимные подробности, спали мы в ту ночь вместе. Я обычно утыкаюсь носом в подушку и ложусь, что называется, "жопа к жопе". Личное пространство имеет место быть, даже ночью.

Просыпаюсь от того, что Серый почти сидит на мне верхом и трясет меня , как грушу!!!
Разлепяю веки, и даже не пытаюсь сфокусировать взгляд. И так пришла в сознание от такой сумасшедшей встряски!
Стаскиваю Серого с себя, и на вопрос: " Что это было?", он ответил: "ТЫ только что стояла надо мной! Черная, как демон в ночи, раскинула свои руки в стороны и что-то шептала."

Вот это капец! Я??? Да я спала как младенец! Если бы эта туша в сто двадцать кило на меня не взгромоздилась, я бы и не чухнулась!
А Серёжка утверждал, что над ним зависала "Я", этакое чёрное, с длинными спутанными волосами (пардон, я русая и не с такими длинными) и ещё и шептала заклятья!
Здрасьте, приехали. Я - не я, и лошадь не моя!

Уложила мужика спать. Сказочку рассказала, песенку пропела... Уснул.

Спит, мой богатырь. А я думу думаю:
"Что за хрень мужика терроризирует?"
Мама и папа упокоены.
Я ему не враг.
Думаю, может бывшие его подсуропили? Вот полтинник мужику, а ни разу не был женат, ни с кем не жил совместной жизнью. Может, девки его бывшие разобиделись, да прокляли? За его деревянную душу. Никого не любил. А кого полюбил раз в жизни, та ушла... И ходит теперь эта херь "проклятущая", бередит его, мужика, раз я появилась с претензией на его душевную территорию?

Потом ещё раз такой "припадок" в ночи у него был. Ещё раз он меня чуть не удушил ночью. Говорил, что "Я" (прости, Господи, и сохрани!) над ним зависала. Я рядом спала, чесслово. В позе "жопа к жопе".
Больше "приступы" у него не повторялись. Квартира чистая. Сама ходила со свечой и молитвами. Но что это было - остаётся загадкой.
Если есть мысли - поделитесь, плиз.

Благодарю за внимание.
И спокойных вам дней и ночей!

Вчера, 12:31 by marzzzПросмотров: 567Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Скрип присутствие сущность ночь призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 15:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (279|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 263
Кто-то уже успел минус поставить.
Я исправила.
Очень интересно послушать знающих. Мне же кажется, что это не связано с автором истории. Может снится ему это все-таки?
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Olga-Viculia
Вчера, 15:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 643
Алкогольный делирий или шизофрения
Зарегистрирован: 22.03.2013
  
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 16:58
+4
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 669
Очень удивила Ольга-Викулия. Прямо в точку.
Однажды я ехал в троллейбусе, и впереди сидела зрелая парочка: мужчина интеллигентного внешнего вида и красивая женщина лет тридцати пяти (по внешнему виду, или учительница, или инженер на производстве) .
В мужчине было уж очень подозрительно чрезвычайно напряжённое выражение лица. Они сидели то в обнимку, а порой он пытался как-то непристойно наклонить женщине голову. Дама смеялась.
В транспорте было мало народу. Парень лет 17, две пожилые женщины, которые разговаривали о семейном и мы с молчаливым мужчиной, ну, и эта парочка.
Вдруг мужчина из пары срывается и бежит к пожилым женщинам, кричит на них, чтобы те о них не разговаривали. Дамы в недоумении. Бежит обратно, присаживается к своей пассии. Звонит телефон пареньку лет семнадцати, тот берёт трубку и разговаривает. Внезапно мужчина из пары резко поворачивается и ладонью бьёт по спине парня, мол, чтобы он замолчал. Парень в недоумении пересаживается и сетует, что нельзя даже поговорить по телефону.
"Паранойя, причём острая фаза" - подумалось мне. Я не успел сказать об этом спутнице.
На этот раз мне кажется, я успел, вместе с Ольгой - Викулией. Маргарита, если мужчина не был женат до пятидесяти лет, то это должно вас очень настораживать. Без сомнения, это не ваш случай, у вас мужчина здоров, весел и порядочен.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Ночное Солнце
Вчера, 17:45
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 244
Может просто устаёт и снится что-то дурное. А то что неженат был в этом ничего такого нет, у каждого своя жизнь и судьба складывается по-разному, единого рецепта жизни нет ни для кого.
Зарегистрирован: 11.02.2014
#5 написал: Наталья ст
Вчера, 18:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
та разыграл прост, никого он не видел
Зарегистрирован: 9.04.2023
#6 написал: Шерри
Вчера, 21:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 849
Может вы так написали конечно, но по истории, он как назвал вас "ведьма!", так и стал видеть странную даму.
Моё мнение это страх и нервы, воплощающиеся в его глючимые образы.
И чем дальше, тем образы для него страшнее. Странно и то, что абсолютно внешне непохожий образ, он всё равно связывает с вами.
Мне, если честно стало за вас страшно, не смотря на юморое написание истории, а если в др. раз ОНО на него "нападёт, в его воображении, и он вам ответку влепит...
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#7 написал: VicZhou
Вчера, 22:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 470
"Всё мы, бабы, стервы" было у Аллегровой. Хотя я ни с этим не согласна, ни с тем, что все поголовно ведьмы...
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#8 написал: Alisa293
Сегодня, 00:31
0
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Репутация: (41|0)
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Комментариев: 408
Все же ,наверное, снилось ему, ГГ ведь ничего не заметила, хотя.... может у нее склонность к лунатизму была?
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#9 написал: Ахма
Сегодня, 02:25
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Репутация: (916|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 443
Подозреваю, что дело в самом мужчине. С ним самим что-то не то. Или сонный паралич, или ещё какая дрянь. Или просто впечатлительный.

А вообще тема знакомая. Меня тоже обвиняли то в привороте, то в проклятии. А один друг нас с подругой называет латентными ведьмами. Однажды рассказывал историю, приключившуюся с ним, а сначала попросил: "Ты только этим людям ничего не желай!". Я выслушала и честно постаралась не желать чего-нибудь доброго и приятного, уж больно рассказанная ситуация погано выглядела. Друг христианин, для него любая сила, не относящаяся к христианству, это от бесов и со знаком минус. Чего лично я никогда не понимала. Например, природа и стихии существовали до христианства и будут существовать, когда оно забудется.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
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