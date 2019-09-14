Я - не я, и лошадь не моя

marzzz Просмотров: 567 Комментарии: 9 +9 Вчера, 12:31 by

Доброго времени суток, дорогие мои.Моя история банальна, но для меня достаточно интересна. Делюсь.Все мы, бабы, ведьмы...Это не я сказала, это такая песня была. У Аллегровой, вроде? Не сильна я в попсе. Мне старый рок ближе...Я не кичилась никогда тем, что зависаю на этом сайте. Не тычу в нос новым и старым знакомым, что питаю слабость не к салонам красоты, а к спокойному творчеству на "определенные" темы, широко известные в узких кругах. У каждого свои тараканы.Собственно, и своему новому мужчине я никогда не рассказывала о своем хобби в подробностях. Да, знаю, да, вижу, да, интересуюсь.По этой причине (в смысле, глухой несознанке с моей стороны), он почти что принял меня такой, какая есть. И вдруг поставил диагноз: "Да ты ведьма!". Прозвучало, как бальзам на душу для меня и как вердикт для него. Нет, не ведьма. Зря он так. Похерила давно свои таланты. А могла бы!И так.Ночевала я тогда дома. Серый спал тихо и мирно с своей теплой постельке.Его рассказ."Под утро сплю, но беспокойно. Повздорили мы с тобой накануне...Сплю, вернее, нахожусь в полудрёме, слышу, шаги. Реально, долбанный паркет скрипит!(Замечу, в квартире у Сереги одна комната не отремонтированная, и паркет там по проходу между мебелью и диваном скрепит, как последняя зараза!).- Реально, - говорит Серый, - шаги по скрипучему паркету. Я замер. "Оно" стоит рядом. Реально, чую. А мысль одна: это Рита (здравствуйте, это я). Ты ко мне пришла. Мы ж поругались...".Это была не я. Клянусь!Далее сущность поставила свою морду впритык к лицу Сереги , и он почувствовал тихое: " ПФу-у-у-ууууу.....". Дыхание в лицо. Холодный воздух.Серега остатками сознания подобрал хрен к носу и прикинулся ветошью. Говорит, настолько жутко было, что капец полный. Закрыл глаза, сказал себе, типа, я сплю, и ты меня не смей беспокоить. И эта хрень ещё раз дыхнула и поперлась обратно! По скрипучему паркету: топ-скрип-топ-скрип...."А меня все мысль не покидала, что это ты была!"- говорил мне потом Серёга.Враки! Я тогда дома спала без задних ног. И в астрал не выходила. Совсем.Когда мне это он на следующий день рассказал, я устроила допрос с пристрастием!Где умер отец, где мать? Ага, не а квартире.Взяла иерусалимскую свечу, обошла все углы - тишина полнейшая.Дом чистый.Я бы так не переживала.Но! Серый меня спустя неделю чуть не убил в ночи.Извините за интимные подробности, спали мы в ту ночь вместе. Я обычно утыкаюсь носом в подушку и ложусь, что называется, "жопа к жопе". Личное пространство имеет место быть, даже ночью.Просыпаюсь от того, что Серый почти сидит на мне верхом и трясет меня , как грушу!!!Разлепяю веки, и даже не пытаюсь сфокусировать взгляд. И так пришла в сознание от такой сумасшедшей встряски!Стаскиваю Серого с себя, и на вопрос: " Что это было?", он ответил: "ТЫ только что стояла надо мной! Черная, как демон в ночи, раскинула свои руки в стороны и что-то шептала."Вот это капец! Я??? Да я спала как младенец! Если бы эта туша в сто двадцать кило на меня не взгромоздилась, я бы и не чухнулась!А Серёжка утверждал, что над ним зависала "Я", этакое чёрное, с длинными спутанными волосами (пардон, я русая и не с такими длинными) и ещё и шептала заклятья!Здрасьте, приехали. Я - не я, и лошадь не моя!Уложила мужика спать. Сказочку рассказала, песенку пропела... Уснул.Спит, мой богатырь. А я думу думаю:"Что за хрень мужика терроризирует?"Мама и папа упокоены.Я ему не враг.Думаю, может бывшие его подсуропили? Вот полтинник мужику, а ни разу не был женат, ни с кем не жил совместной жизнью. Может, девки его бывшие разобиделись, да прокляли? За его деревянную душу. Никого не любил. А кого полюбил раз в жизни, та ушла... И ходит теперь эта херь "проклятущая", бередит его, мужика, раз я появилась с претензией на его душевную территорию?Потом ещё раз такой "припадок" в ночи у него был. Ещё раз он меня чуть не удушил ночью. Говорил, что "Я" (прости, Господи, и сохрани!) над ним зависала. Я рядом спала, чесслово. В позе "жопа к жопе".Больше "приступы" у него не повторялись. Квартира чистая. Сама ходила со свечой и молитвами. Но что это было - остаётся загадкой.Если есть мысли - поделитесь, плиз.Благодарю за внимание.И спокойных вам дней и ночей!

Ключевые слова: Скрип присутствие сущность ночь призрак авторская история

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