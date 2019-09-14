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Истории из жизни

...Они никогда не выходят за периметр

Летом 2018 полетела я в очередной раз к родне в Германию. На этот раз - на свадьбу. Историй из этой поездки - вагон, только все трагикомичные, сплошь для Пикабу. Но вот одна...

После свадьбы на неделе сильно испортилась погода. В один из дней заехали мы (мы - это я, мой бойфренд и двоюродный брат) на кладбище. На улице стоял дубак - дубак посреди июля. Одно радовало - кладбища у них красивые до невозможности, хотя земля - дорогущая до невозможности. Оттого они роют семейные могилы не рядом друг с другом, а друг над другом. Вот и дядю Ёсю закопали глубоко, чтобы сверху место осталось.
"Странное дело, - сказал брат. - У папы на могиле все время кто-то живёт. То мышь, то суслик, то ещё кто. Выгонять пытались, травить. Уходит. Но на его место приходит другой. Роет норку под памятником и живёт. Вон, видишь норку?" - "Вижу,- говорю, стуча от холода зубами.- А зачем травить и выгонять. Пусть живёт, жалко вам что-ли?" - "Да боялись, что памятник обвалит. А потом махнули рукой". "Это мышь-то памятник обвалит?" - "Ты знаешь, сколько тут все стОит?! - говорит Вова. - Дорого у нас тут умирать". "Ну у других же не живёт, а у папки твоего живёт. Неспроста же ш". Брат согласился. И предложил, пока он поливает все эти цветы невероятной красоты, пройтись до соседнего памятника - там похоронен его тесть.

Холодно, но деваться некуда, пошла, хоть отвлекусь, думаю. Тестя его я не знала, кроме того, что он был алкоголиком. Да и дядя Ёся пил как не в себя, и злой был как собака, боялась я его в детстве, а теперь вон поди ж ты, мышка на могиле поселилась... Милота-то какая, надо же...

Погруженная в эти мысли, я стояла напротив могилы и тряслась. Погода в Дюрене как у нас в Норильске - непонятно, в чем из дома выходить. Вышла я рано утром в джинсовом платьюшке без бретелек и босоножках - было 16 градусов, ожидалась жара. Но погода, как всегда, показала всем кукиш, и к обеду температура упала до 12ти. Более того, накануне там прошла серия ураганов и смела и повалила все, что можно повалить. Но - это ж Германия. Через сутки от последствий не осталось и следа.

И только на соседней от братового тестя могиле, такой же красивой, валялся расколотый фонарь. Красивый стеклянный фонарик, разбитый ненастьем, одиноко лежал на дорожке, и некому его было прибрать. Так жалко его стало, что присела я и, чувствуя, что уже просто синею, все равно собрала две его половины и поставила друг на друга. Стекло оказалось толстым, и фонарь идеально встал на место - в угол могилы.
Когда я выпрямилась, то почувствовала странное... Как-будто прикосновение. Будто подошёл кто-то со спины и внезапно обнял. И стало так тепло! Я оглянулась - сзади никого не было. Однако я перестала кутаться в куртку бойфренда и расцепила руки. Я стояла напротив плиты этого мужчины, который, судя по датам, прожил до старости, и, не понимая, что происходит, не хотела уходить. Брат уже носился с лейкой вокруг могилы тестя, очень спешил, зная, что я замерзла, парень - еще один электровеник, который не может долго стоять на месте, гулял по кладбищу, любуясь его красотой, а я стояла, боясь двинуться в сторону. Мне было тепло!

Наконец, меня позвали - парень с братом потянули меня к выходу. Я осторожно шагнула в сторону - тепло не уходило. Мы шли к выходу, небо было низким и пасмурным, дул ветер, а я чувствовала умиротворение. Ощущение, что обнимают сзади, не проходило. Какое-то странное это согревающее невероятное чувство, ничего подобного со мной раньше не бывало.

Но стоило нам выйти за калитку, вдруг все оборвалось! Резко, словно впрыгнули в холодильник, меня обдало холодом. Я снова обернулась назад - тепло осталось там, за забором кладбища. Парень офигел от моей реакции, когда я резко застучала зубами и затряслась, схватил меня за руку и мы побежали к машине.

Домой я ехала в задумчивости. Вечером был ужин и гости, но и они не могли отвлечь мои мысли на фоне громких разговоров и смеха. Наконец, жена брата Ирина поинтересовалась на предмет этой молчаливости. Я выпила бокал вина залпом, набрала в грудь воздуха, попросила не сдавать меня в психушку после рассказа и аккуратно рассказала о событиях на кладбище.

За столом повисла тишина.

- Вот оно что...обнял тебя мой папа...- сказала Ирина и заплакала.

"Да нет, Ира, не твой это папа был". - хотелось сказать мне, но я промолчала.

Когда я, посомневавшись, все же рассказала однажды эту историю маме, мама не стала меня критиковать и высмеивать - что она любит делать, а тоже задумалась, и вообще отреагировала на удивление спокойно.

- Это потому что они не могут выйти за периметр, - помолчав, только и сказала она.
- За периметр чего, мам?
- Кладбищ...

Вчера, 10:39 by VicZhouПросмотров: 650Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Кладбище могила фантом холод странное тепло родственники Германия авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 15:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (279|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 263
Отличная история. Плюсанула.
А я вчера вечером, стараясь выходить очередную норму шагов в день, смотрела на кладбище и разрушенный дом напротив него. И думала как раз о том, что наверное мертвые любили в этот дом в гости заглядывать. Наверное.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 16:42
+2
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Репутация: (108|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 669
Плюсанул. Мне история понравилась. Согласен, что они не выходят за периметр. Но почему????
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Скарм
Вчера, 19:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 610
Хорошая история, интересная. Видимо, все же существует некая граница между мирами. ++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#4 написал: Бастинда
Вчера, 20:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 703
А с чего им не выходить за периметр? Судя по многочисленным историям, очень даже выходя. Но и на кладбище какая-то часть сознания, или души остаётся.
Зарегистрирован: 22.06.2014
   
#5 написал: VicZhou
Вчера, 21:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 470
Цитата: Бастинда
А с чего им не выходить за периметр? Судя по многочисленным историям, очень даже выходя. Но и на кладбище какая-то часть сознания, или души остаётся.


Не знаю, надо у мамы спросить. К ней, правда, на козе не подьедешь, - надо дождаться новолуния или полнолуния, или отсутствия магнитных бурь или льва раком в четвертом доме - и уж тогда спрашивать)))

Подозреваю, что без острой надобности им действительно оттуда выход заказан.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#6 написал: Ахма
Сегодня, 02:28
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Публикаций: 7
Комментариев: 443
"Озоровать -- озоруй, а за оградку -- ни-ни!"(с)
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