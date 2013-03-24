Идите открывайте, они пришли

Fermix Просмотров: 816 Комментарии: 8 +20 Вчера, 19:43 by

Рассказ напишу со слов майора.2010 год это был, 31 декабря, по традиции наша семья всегда отмечала Новый год у бабушки в деревне, за 35 км от города. Новогоднее настроение, накрытый стол, узкий круг семьи, всё как положено. Нас было 10, я с женой, дочка, бабушка, дед, два брата, их жёны, и мальчик Семён, сын одного из моих братьев, 6 лет ему. Нас должно было быть 13 человек, трое задерживались, друзья семьи и их дочка, работали оба допоздна, приехать должны ориентировочно в 23:20 - 23:30.Время 22:50 примерно, сидим выпиваем, кушаем. Жена пошла хлеб нарезать и палец порезала, причём неслабо так, довольно глубокий порез. Мы давай искать бинты, у бабушки как всегда ничего нету, замотали тряпочкой, кровь остановить хотя бы. Я звоню другу, который задерживается с семьей, спрашиваю Лёха, вы уже выехали? Он отвечает, что сейчас будут выезжать, я прошу его взять с собой бинты либо лейкопластырь, он отвечает, что поищет что-нибудь.Сидим отдыхаем дальше, Семён, сын брата, как всегда проявляет свою гиперактивность, прыгает скачет, проситься гулять слёзно. А на улице метель жуткая, как из ведра сыплет, видимость нулевая, по телевизору сказали лет 50 таких аномалий не было. Брат одел Семёна, вывел его на улицу, закрыл щеколду двери, которая во дворе стоит, щеколда расположена высоко и мальчик не сможет открыть дверь и выйти за пределы двора, наказал ему играть у окошка, чтобы на виду быть, а сам домой к нам вернулся.Продолжаем отдыхать, время уже больше 23:40, как сейчас помню, что я ещё подумал - что-то они задерживаются, но звонить не стал, на улице погода ужасная, отвлекать за рулём не буду. Прошло ещё 15 минут, думаю, нет, позвоню всё-таки, может случилось чего. Гудки... Долгие гудки, затем слышу какие-то разговоры отдалённые на том конце провода.- Алло, - говорю я.Трёхсекундная тишина.- Алло, - отвечают мне, но голос незнаком.- Где вы? - Спрашиваю я.- С кем я разговариваю? - отвечают мне.- Как с кем? Андрей я, а вы кто? - говорю я в непонимании.- Сотрудник ГИБДД, тот, кому вы звоните... В ДТП попал, - ответил он.- Как в ДТП? Серьезное?- Три трупа. - Ответил он.Ну и тут я протрезвел за секунду, стою и слова сказать не могу.- Залетели на большой скорости под стоящий КАМАЗ, моментальная смерть, - продолжал говорить он мне. - Всю информацию узнаете позже, извините. - Сказал он и сбросил трубку.Я стою, прижав телефон к уху, обдумываю все это.- Ты чего бледный-то? - говорит жена.- Разбились... - отвечаю я.Ну дальше как в тумане, сначала у всех шок, потом слезы. Брат собрался уже ехать на место ДТП, я ему говорю, куда ты дурак? Ты выпивший, еле отговорили. Стали искать трезвого водителя, но в ночь 31 декабря найти кого-то, кто поедет за 35км в деревню, практически невозможно.Всю суматоху прервал Семён, который забежал в дом, весь в снегу, он закричал нам:- Идите открывайте, они пришли! Откройте щеколду, я не дотянулся.- Кто пришёл?! - спросил у него брат.- Ну дядя Лёша с тётей Мариной и Дашей, - ответил он.Мы переглянулись с тупым выражением лица.- Пошутили, - прошептал дедушка.Я выглянул в окно, фонарь светит на горстку снега, который Семён сгреб в кучу. Дверь и забор были вне видимости.- Да идите уже открывайте! - Прикрикнул Семён.На улицу вышли все, даже не одевались. Никто за забором не стоял, следов за забором также не было, всю дорогу замело до сугробов, но ни одного следа не было.- Ну вот, они уже ушли, они только что были тут, - с обидой сказал Семён.- Сём, ты зачем так шутишь? - сказала ему мать.- Я не шучууу! Они были тут, когда я носил снег, я заметил их силуэты ещё издалека, я подбежал к двери и хотел выйти к ним, но дверь была закрыта и я не смог дотянутся до щеколды. Они встали у забора, и я побежал за вами, чтобы вы открыли им. Почему они ушли, мама? Я хотел поиграть с Дашей... - сказал Семён со слезами на глазах.На этом моменте телефон зазвонил, и майор отошёл поднять трубку. Я стоял с легкими мурашками по телу, дождавшись его, я спросил, что дальше было. Он ответил: "Ну а что дальше, торопился Лёха, залетел под КАМАЗ, который стоял на дороге. Все умерли мгновенно. Мы после похорон долго малого допрашивали, что он и кого видел там у забора. Кто-то думает, что он врёт, что кого-то там видел, кто-то думает, что он видел других людей, хотя следов там не было, я сам видел, а ближайший жилой дом в 1.5 километра находится, да и кто будет там ходить втроём в такую погоду, в 00:00 31 декабря? Но самое загадочное случилось в конце марта, когда снег начал таять, рядом с дверью у забора нашли упаковку лейкопластыря, сырую всю, долго пролежавшую под снегом. Принёс всё-таки Лёха пластырь-то жене..."Майор посмотрел на меня грустным взглядом и пошёл курить.

Ключевые слова: новый год трагедия праздник авария майор пластырь метель авторская история

Другие, подобные истории: