Тайга

lukery Просмотров: 78 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:06 by

История коллеги. В группе её родного города выставили объявление, что бегает потерявшаяся пегая гончая. Такое часто случается, собаки теряются на охоте и нерадивые хозяева, бывает, их и не ищут. Она сетовала на это и рассказала историю. Я пересказала её вам.***Мой отец - охотник. Я знаю, что для центральной части России это дело стало чем-то очень извращённым.И хочу сказать, что папа никогда не поддерживал пьяную бестолковую охоту. Браконьеров. Бездумный отстрел всего живого. Загон бедного зайца или кабана на машинах и отстрел уток с молодым выводком. На всё своё место, на всё своё разрешение и мозги, конечно.Мы жили в небольшом посёлке. Его перестроили "элитными" пятиэтажками, оттеснив на самый край частный сектор. Но деревня остаётся деревней. Поэтому счастливые жители квартир разбили за частным сектором сараи. Добротные строения пользовались большим спросом, строились новые, покупались старые. Да и время было такое, конец 90-х, живность - подспорье.Сараи находились в окружении густого кустариника, разросшегося вокруг почти лесом. И одной стороной выходили к полю и бугру у речки.Папа держал там собаку - Тайгу. Он придерживается мнения, что хороший пёс знает одного хозяина, а если идёт "по рукам" - бестолковый.Тайга была из хороших. Знала только его. Меня же терпела. Я очень хотела, чтобы она полюбила и меня в ответ. Поэтому напрашивалась с папой её кормить, чистить загон и часами выгуливать по полям, лесам. Но без результата. Мой максимум - когда отец уезжал в командировку, Тайга позваляла себя кормить. К еде от брата или мамы она не притрагивалась.В тот день папа должен был вернуться. Мобильных у нас в семье тогда ещё не было. И узнать, во сколько он приедет точно - невозможно. Поэтому я как обычно взяла ведёрко с едой и отправилась кормить Тайгу.Подходя к сараям, почувствовала запах гари, а потом увидела дым. Сначала пошла быстрее, когда поняла, что горят они, бросила ведро и побежала. Я не думала тогда, что могу постарадать. Хотела спасти Тайгу.Дерево разгоралось быстро по верхушкам, осыпалось на строения. Мычали коровы, куры валялись у загонов. Везде треск и жар. Горький дым застилал глаза слезами. Когда я добралась до нашего сарая, крыша соседнего уже занималась огнём. В выгуле Тайги не было. Я звала её через дверь, пытаясь, дрожащими руками открыть замок. Футболка прилипла к телу, сверху шел жар. Мне никак не удавалось провернуть ключ, когда я услышала заливистый собачий лай из кустов неподалёку. Тайга! Её голос, окрас и морду помню досих пор, не спутала бы.Я рванула за ней. Собака уводила меня из кольца пожара к реке. Я видела её мелькающее пятнистое тело, иногда пробираться приходилось на четвереньках, и она просовывала морду в просвет, повизгивая, стуча передними лапами об землю, мол, быстрее человек, не время быть слабым! Тайга вывела меня к реке и убежала в высокую траву поля.Какое-то время я носилась по берегу и звала её. Но без результата, она не вышла. Как и всегда. Теперь только ждать отца...Я шла по берегу в сторону домов, когда навстречу выбежал папа. За ним, сильно отставая, ещё несколько человек и рыдающая мама. Они увидели меня с бугра, когда бегали вокруг пепелища. Сараи уже активно тушили пожарные и местные.Никогда не видела папу таким прежде. Его лицо отпечаталось во мне. Землисто-серое. С бескровными губами, сжатыми тонкой чертой. Всегда скупой на ласку, он вдруг прижал меня к себе так сильно, что вздохнуть было нечем. Стал судорожно целовать мне макушку, лоб. Тянул за уши:- Куда тебя понесло в огонь, дурочку!Он ещё долго прижимал меня к себе. Его трясло, как и меня. Я только начала понимать весь ужас происходящего. Подбежавшие остановились недалеко от нас, не решаясь подойти. Мама осела на землю где-то раньше...Тайга не могла вывести меня тогда из пожара. Собаку нашли в сарае бессознательную, полуживую. Папе советовали её добить. Он не смог. Ветврач городской лечебницы за неё не взялся. Папа ездил в другие города... К нам сама приехала пожилая женщина из соседнего поселка. Она была ветеринаром ещё при советской власти в колхозе. И взялась помогать так, безвозмездно. Тайгу выходили.Для охоты она стала непригодной, потеряла нюх, имела проблемы со шкурой и зрением. Но оставалась с нами. Не могло быть по-другому.Хорошая собака - знает одного хозяина.Хороший хозяин - не бросает в беде.После ухода Тайги из жизни папа больше никого не завел. Слишком прикипел к ней. Мы все прикипели.

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