Жуткие случаи в монастыре из лесной глубинки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Evan Cold Просмотров: 122 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 17:45 by

Все эти случаи поведал настоятель монастыря за трапезой гостям на съезде в церковный праздник. Меня там не было, я не религиозный, но все эти истории пересказал мне мой глубоко верующий родственник, который по стечению обстоятельств там был.Я не буду называть название монастыря и светить его геолокацию, но сам я там умудрился побыть несколько раз туристом, поскольку место пользуется не слабой популярностью в 5-7-и близ лежащих областях, несмотря на свою жутковатость. Находится монастырь в густой лесной глуши, длиной в 50км от ближайшего города. На территории есть два храма, с десяток домиков и келий для монахов, кладбище для "элиты" слегка за пределами монастыря, колодец со святым источником, два озера (один для рыболовли, второй для купания) и т.д. по мелочи.1. Собственно, эта история произошла с молодым парнишей, только-только вступившим в ряды служителей в этом монастыре на послушание. Однажды он делал обход по местности поздним вечером с лампадой в руках, так как фонарики там были почему-то на том момент запрещены, может из-за дефицита электричества, так как там нет никаких электрических установок, отсутствие цивилизации, и даже связи там почти нет. Так вот, новоиспеченный монах обходил территорию и решил выйти за пределы ограждения в виде высокой стены из густо поставленных деревянных столбов с изредка вырезанными фигурами каких-то 4-х метровых святых.Хотя выходить за ограждение было не обязательно, но мужчина решил пройтись вдоль леса и ограждения по своей причине. Стоит уточнить, что находиться в лесу помимо него вряд-ли бы кто-то мог, так как ближайшее живое поселение было за 50км, а лес такой, что даже змея, не поцарапавшись, не пролезет. Максимум что было замечено, это вой волков далеко от монастыря, и то редко.Так вот, этот новый монах как оказалось тогда, был не особо верующий, и, по крайней мере, сомневался в вере. Он почему-то решил, что если сможет увидеть нечистую силу воочию, то тогда поверит в бога. И в ту ночь он шёл по местности и приговаривал про себя: "Если ты есть, бес, то покажись мне. Если ты есть, бес, то покажись уже мне". И так как он понимал что на территории святого места это вряд-ли произойдет, он вышел за ограждение, с лампадой в руках.Так вот, идёт он и приговаривает про себя эти слова. И тут, откуда не возьмись кто-то стучит ему сзади по левому плечу, три раза. Парень оторопел и сначала замер на секунд 5, но потом резко отскочил, разворачиваясь со словами: "Господи животворящий спаси..." - и в свете лампады (метров 5 видимости) едва заметил какую-то фигуру, которая очень быстро и абсолютно бесшумно скрылась во тьме. Далее он описал эту фигуру в очень странной формулировке: "Контурно это было похоже на человека ростом около двух метров, худой, в очень темной и обтягивающей одежде, возможно она и вовсе отсутствовала. Ещё на нем была очень странная обувь слегка похожа на коричневые кроссовки, но с очень коротким размером стопы не соответствующе росту. Объект двигался спиной от меня, но я заметил что у него спереди на голове были как бы два закрученных вверх козырька, хоть и кепки видно не было, как будто она слилась с головой".Фигура почти мгновенно исчезла из виду и парень после этого больше никогда не проговаривал такие глупости, где бы он не находился.2. Однажды среди ночи в келию одного из монахов кто-то грубо постучался. Живущий там монах подумал что такая срочная тревога может быть только от его соседей и распахнул дверь. Из всех источников света, были только несколько горящих лампад: одна на маленьком молитвенном алтаре, и вторая почти у самого выхода. Но этого света хватило, чтобы монах едва не потерял дар речи от увиденного. На крыльце стоял живой козёл. Животных никаких никто не разводил. По этому увидеть рогатого скота у себя на крыльце посреди ночи было неожиданно и страшно. Как он описывал потом, козёл был белоснежного белого цвета, с шерстью до самого пола. Такая шерсть обычно у овец, которую потом состригают. Но такая шерсть висела и на этом белом рогатом козле. Ещё она не была запачкана, так как на улице была уже глубокая осень, грязь, да и шерсть доставала до земли, но нет, она была чистой и белоснежной. Козёл просто стоял и смотрел на него своими жуткими глазами с этими тонкими полосками по центру глаз, и регулярно потряхивал ушами и хвостом. Так они и стояли и смотрели друг на друга секунд 20. Настоятель потом когда пересказывал эту историю на трапезе гостям, то даже смеялся с комичности ситуации. Ночь, келья, монах и белый козёл на пороге.Через 20 секунд монах двинулся к рации, сообщить происходящее (служители носят с собой рации вместо телефонов и переговариваются с друг другом именно по ним, когда нужно), но по нескольких секундах вернувшись животного на крыльце уже не было. Следов копыт тоже разумеется потом не обнаружено.Вот такой странный случай.3. Из вступления уже было указано что за пределами монастыря есть кладбище, которое находится чуть вверх по возвышенности в метрах 300-т от территории. В этом кладбище хоронят только священнослужителей, монахов и монахинь, замученных христиан за веру (такие оказывается до сих пор существуют), младенцев и отроков до 7 лет, умерших невинной смертью. Так же раньше на том месте в 50-х годах был деревянный храм, в котором проходило богослужение, и вот из леса вышли какие-то злые люди, закрыли храм полный людьми и подожгли его. Храм пылал, а из него доносились крики людей. Все безусловно сгорели и позже останки мучеников были погребены на этом кладбище.Уже в нашем времени, одной ночью, монах живущий в домике ближе всего по направлению к кладбищу, услышал песнопение молитвы. Выйдя на улицу, он определил источник звука. Доносилось из кладбища. Это было сильно похоже на пение из хора. И даже молитва монаху послышалась сразу знакомой - "Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим..." и т.д. разумеется. Только песнопение было каким-то странным. Либо выговаривалось оно не внятно, либо пелось как-бы задом на перёд. Сложно было определить из-за якобы огромного количества голосов.Мужчина решил (по рациональному мышлению) что скорее всего, это могло бы исходить из большой колонки, так как кладбище находится за 300 метров от ограждения и звук в ночной тишине был очень хорошо слышен.Выйдя за ограждение, монах увидел что на месте кладбища, помимо пения, расположился какой-то свет, похож на огромный горящий фитиль от свечи ростом с человека, только не огненного а белого цвета. Мысль о том что это могут быть шутники или вредители почему-то сильно разозлили мужика, живущего в этом монастыре 15 лет и не встречавшего тут прежде ничего подобного. Он просто ухватил деревянную палицу с заострённым концом, которая ранее не подошла для забора, из-за неподходящего размера, хоть и имела длину полутора метра, и широким спешным шагом двинулся по тропе вверх к источнику света и звука. Со всех сторон по краям на данном участке земли были сосны, а землянка была посыпана песком, на котором ничего больше не росло.Так вот он идёт с палкой в руках, и по мере приближения он замечает как свет потихоньку угасает, в то время как песнопение не перестаёт звучать. И вот когда метров остаётся 50 до цели, и он почти поднялся по склону, свет который был едва виден - резко тухнет, а вместе с ним с интервалом в две секунды резко обрывается пение молитвы. Монах едва не забыв как дышать, с оттопыренными глазами медленно попятился задом назад держа перед собой по направлению вперёд деревянный заточенный кол. Стоит напомнить что света теперь нету, и единственный источник - это луна, которая практически не просвечивает через верхушку густого леса. И вот он делает шагов 6, как слышит какой-то треск веток прямо по курсу от источника событий. Он бросает в направление палку и бежит со всей скоростью назад. Как он потом говорил, он так быстро ещё никогда в своей жизни не бегал, да и был он уже не молод. Бежать было тяжело, так как шаги по песку слегка проваливались и замедляли бег. Он знал наизусть дорогу и инстинктивно уклонялся и отбивался от пролетающих мимо него веток и растений. Прибежав он даже не закрыл ворота ограждения и закрывшись в домике просидел там до утра прислушиваясь к каждому шороху снаружи.4. Есть ещё одна короткая история, но она не столь важная, и её рассказал другой житель монастыря, так как настоятель архимандрит не хотел её рассказывать.Монастырь так-то мужской сугубо. Иногда там оставляют на ночь кого-то из служащего персонала, кто не успел попасть на поезд или автобус после праздничного богослужения. И в один из таких дней там осталась женщина (кассирша, продававшая свечи, иконки и всё остальное во время службы). Ей выделили отдельную келию, в которой она была сама.И вот, ночью, сквозь сон она слышит как кто-то к ней в комнату заходит. Дверь на улицу была заперта изнутри, и она не слышала чтобы кто-то её отпирал. В комнате лампаду она не зажгла, и единственным светом был тусклый лунный свет из двух окон в комнате. И вдруг она видит голого, фактурного, стройного мужчину, вошедшего в комнату и идущего кругами. Он что-то бормотал, как будто бредил. Потом он выходил из комнаты, и звук в маленькой прихожей сразу пропадал, как будто мужчина исчезал. Потом внезапно он снова заходил, ходил туда-сюда, бормотал что-то и выходил. И так повторялось около 17-и раз. Позже она говорила что за этот период она ни разу не дёрнулась, и пот уже покрыл всё её тело, от лба до кончиков пальцев на ногах. По прекращению, когда он вышел из комнаты в последний раз, она не слышала ни шороха и до самого утра уже не спала.После этого случая, женщин больше в монастыре на ночь не оставляли, монастырь-то мужской (!).Вот такие истории, и не только эти, произошли в монастыре. А правда это или нет - судите сами.Напоследок скажу, что единственный странный случай который застал там Я, это в крайний раз (9 лет назад) когда я там был, один из посетителей уронил из трамплинчика в озеро для купания свой мобильный телефон, и в итоге два монаха, знающих этот бережок наизусть, при том, что он был очищен от каких-либо растений и полностью чист - не смогли, около часа там ныряя, этот телефон найти. Он просто не мог никуда там деться, и я сам видел как он с его кармана рубахи булькнул в воду, и по итогу - просто исчез.

Ключевые слова: Монастырь случай встреча авторская история

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