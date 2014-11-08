Мгновение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 715 Комментарии: 9 +7 Вчера, 14:18 by

Вчера я много гулял. Погода для прогулок сейчас идеальная: ясно, безветренно и температура такая, что чувствуешь себя бодро, но не ежишься от холода.Гулять я люблю в городских районах, что в стороне от главных дорог, торговых и деловых центров. Аккуратные малоэтажные дома, просторные лужайки, сеть широких пешеходных дорожек, скамейки, игровые площадки, скверики с модернистскими скульптурами - вот моя любимая стихия. То есть, ты как бы в городе, но кругом - покой и уют.И проходил я вчера, помимо прочего, через очень тихий квартал, застроенный небольшими домами на одну семью и симпатичными таунхаусами. Последние были выкрашены во множество ярких цветов, будто детские садики. На террасах стояли горшки с петуниями и геранью (кажется) и разные фигурки - гномы, зайцы, птички. Ещё запомнилась упряжка поросят, тянущих какую-то бочку. На участках - ровно подстриженные декоративные кусты разных форм и размеров. Чистые машины у ворот блестят на солнце (между прочим, много электрических). А рядом - большая игровая площадка, целый маленький мир для детей с домиками, горками, дорожками и миниатюрным замком посередине. На площадке две девочки играли с забавной толстой собакой.Одним словом, место, исполненное умиротворения. И настроение у меня - соответствующее. И вот иду я мимо одного бунгало с внушительных размеров садиком, в котором, в тени под большими деревьями, спрятался небольшой пруд с водопадиком и мельницей. Глянул на окно - без любопытства, чисто машинально. В окне, за диковинными цветами на подоконнике, стояла и смотрела на меня из сумрака комнаты девушка.Я отвернулся. Наверное, от неожиданности впечатления мне сделалось не по себе - тревога охватила меня и не покидала до конца прогулки.Девушка была с правильными чертами лица, очень красивая и бледная - бледность с мраморным оттенком. Откровенно говоря, мне нравится у женщин такая кожа. Этот цвет очень нежный и придаёт внешности романтичность. Но я не об этом.Кто она? Почему стояла неподвижно и смотрела на меня так торжественно и грустно? Люди в подобных случаях отводят взгляд, отворачиваются да и вообще - не стоят за окнами, разглядывая окружающих. А девушка смотрела пристально и как будто вовсе не желала отвернуться первой.Манекен? Тогда уж очень натурально сделанный. Сейчас, конечно, манекены могут выглядеть натуральнее живых людей.Но было в этих глазах что-то, что говорило: это - живые глаза.Как долго я на неё смотрел? Не больше двух секунд. Но это лицо запомнил прекрасно.Сегодня снова гулял в тех краях. Пошел было к бунгало, но вскоре повернул в другую сторону. Не решился.А по той девушке я уже тоскую. Вернее, тоскую от невозможности что-либо о ней узнать.

Ключевые слова: Прогулка окно девушка авторская история

Другие, подобные истории: