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Истории из жизни

Мгновение

Вчера я много гулял. Погода для прогулок сейчас идеальная: ясно, безветренно и температура такая, что чувствуешь себя бодро, но не ежишься от холода.

Гулять я люблю в городских районах, что в стороне от главных дорог, торговых и деловых центров. Аккуратные малоэтажные дома, просторные лужайки, сеть широких пешеходных дорожек, скамейки, игровые площадки, скверики с модернистскими скульптурами - вот моя любимая стихия. То есть, ты как бы в городе, но кругом - покой и уют.

И проходил я вчера, помимо прочего, через очень тихий квартал, застроенный небольшими домами на одну семью и симпатичными таунхаусами. Последние были выкрашены во множество ярких цветов, будто детские садики. На террасах стояли горшки с петуниями и геранью (кажется) и разные фигурки - гномы, зайцы, птички. Ещё запомнилась упряжка поросят, тянущих какую-то бочку. На участках - ровно подстриженные декоративные кусты разных форм и размеров. Чистые машины у ворот блестят на солнце (между прочим, много электрических). А рядом - большая игровая площадка, целый маленький мир для детей с домиками, горками, дорожками и миниатюрным замком посередине. На площадке две девочки играли с забавной толстой собакой.

Одним словом, место, исполненное умиротворения. И настроение у меня - соответствующее. И вот иду я мимо одного бунгало с внушительных размеров садиком, в котором, в тени под большими деревьями, спрятался небольшой пруд с водопадиком и мельницей. Глянул на окно - без любопытства, чисто машинально. В окне, за диковинными цветами на подоконнике, стояла и смотрела на меня из сумрака комнаты девушка.

Я отвернулся. Наверное, от неожиданности впечатления мне сделалось не по себе - тревога охватила меня и не покидала до конца прогулки.

Девушка была с правильными чертами лица, очень красивая и бледная - бледность с мраморным оттенком. Откровенно говоря, мне нравится у женщин такая кожа. Этот цвет очень нежный и придаёт внешности романтичность. Но я не об этом.

Кто она? Почему стояла неподвижно и смотрела на меня так торжественно и грустно? Люди в подобных случаях отводят взгляд, отворачиваются да и вообще - не стоят за окнами, разглядывая окружающих. А девушка смотрела пристально и как будто вовсе не желала отвернуться первой.

Манекен? Тогда уж очень натурально сделанный. Сейчас, конечно, манекены могут выглядеть натуральнее живых людей.

Но было в этих глазах что-то, что говорило: это - живые глаза.

Как долго я на неё смотрел? Не больше двух секунд. Но это лицо запомнил прекрасно.



Сегодня снова гулял в тех краях. Пошел было к бунгало, но вскоре повернул в другую сторону. Не решился.

А по той девушке я уже тоскую. Вернее, тоскую от невозможности что-либо о ней узнать.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:18 by ebegen31Просмотров: 715Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Прогулка окно девушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Вчера, 20:33
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 377
А по той девушке я уже тоскую.
экий вы молодой человек романтичный! Что в Европах, что в Азиопах эта черта не способствует гендерному успеху - это прямая дорога во френдзону.
Вообще-то какие проблемы узнать про вашу прелесть? Адрес забыли? Ну погуляйте в том месте, вспомните. А лучше, погуляйте там, где девушек много. Глядишь и отпустит!
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: Talisha
Вчера, 22:19
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2180|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 685
Отчего такая безысходность - "невозможно узнать"? Всё возможно, особенно в наше время, если захотеть. В конце концов можно под любым предлогом постучаться к ней и посмотреть вблизи. Возможно романтичность эта вся была от затененного освещения, а вблизи она окажется обычной и неинтересной? grinning
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: lukery
Вчера, 23:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 59
Стояла девушка, смотрела на прохожих, может размышляла, чтобы одеть по погоде. Может ждала доставку, все глаза проглядела, голодная.
Может её заинтересовал новый человек в вашем лице. Вдруг вы очень подозрительный тип?
И многие другие "может" по списку.
Есть ли странность в том, что человек стоит у окна?
Я думаю есть в нескольких случаях:
1)если это окно твоё и никаких женщин возле него быть не может.
2)Если женщина подаёт любые тревожные сигналы SOS.

В остальном, или я не уловила сути переживаний, или зачерствела.

И мне не показалось, что это романтично. Меня такое пугает.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: Felicita
Сегодня, 00:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 40
я вот приболела недавно и развлекалась тем , что частенько из окна окружающий разглядывала, ничего в этом странного не вижу..просто любопытно наблюдать). Мож и этой девушке не здоровится, раз бледно -мраморная кожа даже через окно в глаза бросается. В следующий раз гулять будете, наведайтесь в тот дом, раз покоя красотка не даёт, справтесь о здоровье)
Зарегистрирован: 18.01.2019
#5 написал: Black gum
Сегодня, 01:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 136
Цитата: az.ecmb
А по той девушке я уже тоскую.
экий вы молодой человек романтичный! Что в Европах, что в Азиопах эта черта не способствует гендерному успеху - это прямая дорога во френдзону.
Вообще-то какие проблемы узнать про вашу прелесть? Адрес забыли? Ну погуляйте в том месте, вспомните. А лучше, погуляйте там, где девушек много. Глядишь и отпустит!

А я верю в любовь с первого взгляда. Да черт возьми, я сама так люблю уже 7 лет
Зарегистрирован: 26.04.2020
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 13:08
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3074|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 271
Сынок, ты блудные мысли то от себя гони... Гони их в шею. Не гоже в Великий пост о бабах задумываться. Грех енто. Страстная неделя начинается. Займись можбыть чем. Тут поделаешь, там подсуетишься, глядишь и забудешь свою енту, бледнолицую. Надо ж какое искушенье тебе нарахавши... Енто бесовское нападенье, не иначе. Но ты выдержишь, я в тебя верю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#7 написал: az.ecmb
Сегодня, 14:38
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 377
Цитата: Баба Клава
Надо ж какое искушенье тебе нарахавши...

ogo Чегой-чегой он наделал?
Бабуль, если это то, о чем я подумал... Ты сама то как такими словечками, да перед страстной неделей?!

Цитата: Black gum
я верю в любовь с первого взгляда.

Так и я верю. И медики верят. Называют это "гормональный шторм".
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 16:01
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3020|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 308
Цитата: Black gum
Цитата: az.ecmb
А по той девушке я уже тоскую.
экий вы молодой человек романтичный! Что в Европах, что в Азиопах эта черта не способствует гендерному успеху - это прямая дорога во френдзону.
Вообще-то какие проблемы узнать про вашу прелесть? Адрес забыли? Ну погуляйте в том месте, вспомните. А лучше, погуляйте там, где девушек много. Глядишь и отпустит!

А я верю в любовь с первого взгляда. Да черт возьми, я сама так люблю уже 7 лет

В смысле вы вздыхаете 7 лет по образу? В этих случаях люди больше любят то самое состояние томления и мучения, неизвестности и фантазий, чем сами отношения. Потому что последние быстро отрезвляют)) а фантазировать и грезить можно бесконечно. Автор если действительно заинтересовался человеком , а не образом найдёт способ познакомится, улица известна, дом тоже, делов то.
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#9 написал: ebegen31
Сегодня, 17:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 586
Спасибо за юмор, оценки и комментарии. Я вчера даже на сайт не заходил - боялся, что скажут "ерунда какая-то".

Спасибо!
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
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