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Истории из жизни

Вечная душа

Привет, сайт невыдуманных историй!
Хочу рассказать историю со слов моей знакомой, с кем мы работали в магазине продавцами в 2015 г. У нее есть хобби - экскурсовод, в свободное от работы время она водит экскурсии по старинному монастырю (название я уже, к сожалению, забыла, он находится рядом с Павловским Посадом или под ним, в Подмосковье).

И, вот, однажды там произошла история.
У них есть "Трапезная", которую иногда "сдают" под свадьбы и торжества, конечно, без алкоголя, чтобы посидеть хорошо и душевно в старинном месте.

Там проходила очередная свадьба, всех гостей и молодеоженов фотографировали.
Фотограф делал снимки, как гости сидят за резными деревянными столами, общаются и едят.

Когда проявили фотографии, молодые люди пришли в недоумение. В самом конце стола отдельно они увидели отдельно сидящую улыбающуюся женщину в черном монашеском одеянии, в длинной накидке.
Когда спросили фотографа, она сам был в шоке. Он точно помнил, что никакая монахиня не заходила в трапезную. И никто из гостей не мог припомнить, чтобы какая-то служительница церкви посетила их застолье.
Насельниц итак немного, они в глаза посетителям не показываются, живут своей жизнью , на глаза никому не попадаются.

Решили, что-то совсем странное творится.
Поехали в монастырь, показали фото служителям местного музея.
Они рассказали, что это скорее всего неупокоенная душа жены царя, которую постригли и оставили доживать при монастыре еще в 16- 17-в. Имя царицы говорили, не запомнила.

И она оооочень редко, но появляется..Видели ее не раз..А тут свадьбу посетила, порадоваться за молодых, свое-то то счастье семейное не устроила, вот и на свадьбе хоть посидела, порадовалась.
И сказали, не бояться ее, ничего страшного.
Вот такая история.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:16 by Angi ValmenaПросмотров: 699Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Фото призрак свадьба авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Вчера, 17:47
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Вполне годно, мне верится. И думается, что это хороший знак для бракосочетающихся. Истории плюс, +.
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#2 написал: DemonDaria
Вчера, 18:54
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Во что люди только не верят)
Зарегистрирован: 12.03.2023
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 21:02
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Ну раз уж они установили мистические корни произошедшего, имея на руках документ - вопрос один: а чё знакомая не сделала копию этого доказательства? Бесценной бы могла оказаться.
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#4 написал: Talisha
Вчера, 22:10
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Хорошая история. Вот бы еще фото увидеть!
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: lukery
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Цари любили Покровский монастырь в Суздале. Под Москвой не помню, кто бы умер? Надо почитать. Может кто из многочисленных жён Грозного...
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#6 написал: Eulalia
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И как всегда, история о фото без фото)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#7 написал: ТЭО 111
Сегодня, 06:43
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Родственница какая-нибудь или чья_ то из гостей на свадьбе. Или просто путает теперь проклятая в монастыре и незаконно живущая в нем( чужие вещи), вот и приходят на праздники или на почту за пенсией?
Зарегистрирован: 15.12.2019
#8 написал: Баба Клава
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Свадьба в монастыре? Вы что смеетесь что ли? Во первых. Какие нормальные люди будут устраивать свое свадебное застолье в монастыре и без водки? Это ж надо тихо сидеть, плясать нельзя, драку устроить нельзя, ГОРЬКО орать тоже нельзя, Сердючку включать нельзя, Лободу тоже. Хотя их наверно теперь нигде нельзя, даже на дискотеке, ибо они теперича враги народа практически. Ну до бог с ними . Я не про это. Я про то что скучноватая свадьба то будет. Ладно бы поминки какие. Это я б еще поняла. Там сиди и скорби для виду тихо в уголочке. Но свадьба... Не. Не верю. Туда и свидетельницу то не пустят, потому как в короткой юбке и без платка. А из под юбки мохнатка часто торчит и татуировки. Ну кто такую в трапезную пустит? Да после таких торжеств надо полную санобработку делать и монастырь заново освящать.
Автор, Вы хоть врите как-то поправдоподобней.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#9 написал: Luminary
Сегодня, 16:48
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Ну сайт не совсем полностью невыдуманных историй))) вот и тут сомнение вызывает.
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