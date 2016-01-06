Вечная душа

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Angi Valmena Просмотров: 699 Комментарии: 9 +9 Вчера, 14:16 by

Привет, сайт невыдуманных историй!Хочу рассказать историю со слов моей знакомой, с кем мы работали в магазине продавцами в 2015 г. У нее есть хобби - экскурсовод, в свободное от работы время она водит экскурсии по старинному монастырю (название я уже, к сожалению, забыла, он находится рядом с Павловским Посадом или под ним, в Подмосковье).И, вот, однажды там произошла история.У них есть "Трапезная", которую иногда "сдают" под свадьбы и торжества, конечно, без алкоголя, чтобы посидеть хорошо и душевно в старинном месте.Там проходила очередная свадьба, всех гостей и молодеоженов фотографировали.Фотограф делал снимки, как гости сидят за резными деревянными столами, общаются и едят.Когда проявили фотографии, молодые люди пришли в недоумение. В самом конце стола отдельно они увидели отдельно сидящую улыбающуюся женщину в черном монашеском одеянии, в длинной накидке.Когда спросили фотографа, она сам был в шоке. Он точно помнил, что никакая монахиня не заходила в трапезную. И никто из гостей не мог припомнить, чтобы какая-то служительница церкви посетила их застолье.Насельниц итак немного, они в глаза посетителям не показываются, живут своей жизнью , на глаза никому не попадаются.Решили, что-то совсем странное творится.Поехали в монастырь, показали фото служителям местного музея.Они рассказали, что это скорее всего неупокоенная душа жены царя, которую постригли и оставили доживать при монастыре еще в 16- 17-в. Имя царицы говорили, не запомнила.И она оооочень редко, но появляется..Видели ее не раз..А тут свадьбу посетила, порадоваться за молодых, свое-то то счастье семейное не устроила, вот и на свадьбе хоть посидела, порадовалась.И сказали, не бояться ее, ничего страшного.Вот такая история.

Ключевые слова: Фото призрак свадьба авторская история

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