Вечная душа

Вечная душаПривет, сайт невыдуманных историй!
Хочу рассказать историю со слов моей знакомой, с кем мы работали в магазине продавцами в 2015 г. У нее есть хобби - экскурсовод, в свободное от работы время она водит экскурсии по старинному монастырю (название я уже, к сожалению, забыла, он находится рядом с Павловским Посадом или под ним, в Подмосковье).
И, вот, однажды там произошла история.
У них есть "Трапезная", которую иногда "сдают" под свадьбы и торжества, конечно, без алкоголя, чтобы посидеть хорошо и душевно в старинном месте.
Там проходила очередная свадьба, всех гостей и молодеоженов фотографировали.
Фотограф делал снимки, как гости сидят за резными деревянными столами, общаются и едят.
Когда проявили фотографии, молодые люди пришли в недоумение. В самом конце стола отдельно они увидели отдельно сидящую улыбающуюся женщину в черном монашеском одеянии, в длинной накидке.
Когда спросили фотографа, она сам был в шоке. Он точно помнил, что никакая монахиня не заходила в трапезную. И никто из гостей не мог припомнить, чтобы какая-то служительница церкви посетила их застолье.
Насельниц итак немного, они в глаза посетителям не показываются, живут своей жизнью , на глаза никому не попадаются.
Решили, что-то совсем странное творится.
Поехали в монастырь, показали фото служителям местного музея.
Они рассказали, что это скорее всего неупокоенная душа жены царя, которую постригли и оставили доживать при монастыре еще в 16- 17-в. Имя царицы говорили, не запомнила.
И она оооочень редко, но появляется..Видели ее не раз..А тут свадьбу посетила, порадоваться за молодых, свое-то то счастье семейное не устроила, вот и на свадьбе хоть посидела, порадовалась.
И сказали, не бояться ее, ничего страшного.
Вот такая история.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:16 by Angi ValmenaПросмотров: 699Комментарии: 9
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