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Истории из жизни

Собачья голова

Недавно к нам на работу устроился новый сотрудник. Девушка работала в похожей сфере и причиной увольнения называла маленькую зарплату.
Когда пришло время задержаться на час-полтора, работу доделать, у неё случилась истерика. Ни в какую задерживаться она не собиралась. Мы отпустили её домой, подменили и доделали что нужно. А через время вот что выяснилось:

Я всегда прихожу на час раньше - сад рядом с работой, дочь отдавала до 8.00, а работа с 9.00. Сотрудники старались приходить впритык, по этому в основном одна и сидела. Как-то раз та новенькая пришла пораньше, извинилась за поведение и рассказала реальную причину увольнения.
Она работала около 3х лет в дружном коллективе, всё её устраивало, всё нравилось. Как-то раз она, после того, как задержалась, чтобы доделать ежемесячный отчёт, пошла к начальнице, чтобы сообщить, что всё выполнено и она идёт домой, увидела нечто. В кабинете начальницы был громкий разговор - она серьёзно спорила с супругом, была зла и раздрожена.. Увидев сотрудницу, она повернулась к ней.. голова её превратилась в мультяшно-нарисованную коричневую собаку и она на неё громко гавкнула! Затем превратилась обратно и начала извеняться, повесив трубку. Сотрудница сразу же убежала домой, её долго трясло от того, что она увидела.

На следующий день она кое-как заставила себя идти на работу. Всё было вроде как обычно, но с тех пор начальница при встрече всегда смотрела на неё и улыбалась "по-идиотски", типа, высматривая, не проболталась ли?? Так долго она работать не смогла, и как только начальница ушла в отпуск, сразу же уволилась.
Попав к нам, проработала недолго - оказалась в положении, проводили её недавно всем коллективом в счастливый декрет. Пусть всё у них будет хорошо!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:14 by Metal_MilitiaПросмотров: 732Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Собачья голова начальник работа авторская история

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Вчера, 18:31
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 377
Ушла в декрет - и слава богу. А так посоветовал бы держаться подальше в любом случае. И если это просто бла-бла, и особенно если это её реальные "мультики".
Поставлю плюс - Диснеевской продукции здесь еще не встречал
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: Скарм
Вчера, 19:01
+2
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Публикаций: 29
Комментариев: 607
Вот не могу в это поверить. Может, привиделось девахе все это? Или как-то по-особому свет и тень легли. +++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#3 написал: DemonDaria
Вчера, 19:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Ну не факт, что начальница как-то изменилась или что... скорее всё было не на самом деле, просто сотрудница каким-то образом увидела это. Возможно от переутомления, возможно от чего-то ещё. Самые удивительные вещи мозг придумывает сам. Это могут быть галлюцинации и не только. А дальше паранойя. При паранои и казалось, что начальница как-то улыбается не так. Но кто знает, что в нашем мире есть)
Зарегистрирован: 12.03.2023
#4 написал: Tigger power
Вчера, 19:30
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3020|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 308
Странно, что именно мультяшную собаку, какой-то сбой от усталости скорее, а начальница просто переживала как бы сотрудница про её семейные неурядицы не растрепала в коллективе, вот и всматривалась при встрече. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#5 написал: Talisha
Вчера, 22:08
+1
Онлайн
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Комментариев: 5 685
Галлюцинация на почве психического какого-то отклонения.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 22:30
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Комментариев: 2 663
Вы знаете, Милития, с разгону и не поймёшь, зачем вы вводите в обороты ударные диагнозы. Ведь можно и не разобрать истину по причине истерии. Надо было вам просто описать состояние девушки.
Великолепная история. Тысячу плюсов вам.
Это факиризм. В принципе, вы в своём рассказе описали технику, которую скрывают уже не одну тысячу лет йоги в Индии.
Чтобы до конца понять, надо просто распознать состояние и статус девушки, которая пришла к начальнице.
Может быть, к лучшему, что эта история передана через вторые руки... . Должно обязательно быть ограниченное количество ведающих.
Я в восторге, конечно... . Спасибо. Дальше заставляю себя молчать. Очень рад. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Начальница не знала, в каком образе девушка её видела. Она думала, что сотрудница находилась в недоумении или даже в эмоциональном шоке по причине её скандала с мужем.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Кратос
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#8 написал: Eulalia
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Вспомнилась маска из каких-то приложух ввиде ушей и языка животных)
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#9 написал: зелёное яблочко
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Возможно она увидела не настоящее, а как бэ на тонком плане изменение
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#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 13:25
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Наберут на работу всяких обдолбанных, потом удивляются ихним рассказам. У нас тоже одну взяли недавно (работаю в парке культуры и отдыха). Так она к вечеру разгуливала по территории и задирала юбку, чтоб всем задницу голую показать.И пела похабные песенки во всю глотку. Оказалось уже где-то покурила чего-то и невменяемая стала. Спайсы какие то или еще чего-то я не очень разбираюсь. Охрана еле поймала. Им сто раз прелести свои показала и пропела на бис весь свой репертуар. Так что верить рассказам про собачьи головы и прочие ужасы енто дело неблагодарное, скорей всего вас обманывают. Наркомания это какая то а не история.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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