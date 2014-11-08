Собачья голова

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Metal_Militia Просмотров: 732 Комментарии: 10 +12 Вчера, 14:14 by

Недавно к нам на работу устроился новый сотрудник. Девушка работала в похожей сфере и причиной увольнения называла маленькую зарплату.Когда пришло время задержаться на час-полтора, работу доделать, у неё случилась истерика. Ни в какую задерживаться она не собиралась. Мы отпустили её домой, подменили и доделали что нужно. А через время вот что выяснилось:Я всегда прихожу на час раньше - сад рядом с работой, дочь отдавала до 8.00, а работа с 9.00. Сотрудники старались приходить впритык, по этому в основном одна и сидела. Как-то раз та новенькая пришла пораньше, извинилась за поведение и рассказала реальную причину увольнения.Она работала около 3х лет в дружном коллективе, всё её устраивало, всё нравилось. Как-то раз она, после того, как задержалась, чтобы доделать ежемесячный отчёт, пошла к начальнице, чтобы сообщить, что всё выполнено и она идёт домой, увидела нечто. В кабинете начальницы был громкий разговор - она серьёзно спорила с супругом, была зла и раздрожена.. Увидев сотрудницу, она повернулась к ней.. голова её превратилась в мультяшно-нарисованную коричневую собаку и она на неё громко гавкнула! Затем превратилась обратно и начала извеняться, повесив трубку. Сотрудница сразу же убежала домой, её долго трясло от того, что она увидела.На следующий день она кое-как заставила себя идти на работу. Всё было вроде как обычно, но с тех пор начальница при встрече всегда смотрела на неё и улыбалась "по-идиотски", типа, высматривая, не проболталась ли?? Так долго она работать не смогла, и как только начальница ушла в отпуск, сразу же уволилась.Попав к нам, проработала недолго - оказалась в положении, проводили её недавно всем коллективом в счастливый декрет. Пусть всё у них будет хорошо!

Ключевые слова: Собачья голова начальник работа авторская история

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