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Истории из жизни

Перестаралась, или как может сработать оморочка

Эта история произошла перед первым карантином (Ковид-19) 7 марта. Спросите, откуда такая точность? А всё дело в том, что мне срочно надо было слетать в Россию, билет до Москвы я купила на 2 марта, а обратный решила взять потом, потому как не знала сколько времени займут бумажные дела.
Ситуация с Ковидом уже тогда начинала накаляться, все каналы ТВ кричали про Китай и Испанию. Внутри меня шевелился червячок сомнения, но в аэропорту никто не мог ничего сказать точно. "Смотрите сами по ситуации", - вот и всё.
Это было первым пунктиком моего беспокойства, а второй - собственно сама поездка, а именно то, что меня могут ограбить. Деньги мне не жалко, но вот документы... Это ж потом сколько волокиты, я вообще ненавижу ходить по кабинетам, для этого мне нужно морально готовиться несколько месяцев.
Поэтому я подготовилась основательно, начиная от потайных кармашков и до специальных сумок, но этого мне показалось мало, и я начала колдовать. Сделала пару-тройку непроглядов и мороков на все ценные вещи, а потом и на себя, для полного успокоения. Все эти мероприятия были направлены исключительно на воров и должны были сделать меня для этой категории граждан абсолютно невидимой.
Мой муж, наблюдая за моей активной деятельностью, начал бояться и нервничать больше меня, наверное в его мозгу возникали ужасные картинки с элементами русской мафии и кровожадных грабителей, которые буквально на каждом углу поджидают своих жертв. На третий день моих сборов он робко промямлил: "Если там правда так страшно, то может лучше тебе никуда не ехать?" Потом он подключил своего друга, и они вместе стали меня запугивать коронавирусом и китайцами, которые бегают по Европе и разносят заразу, а я как полоумная прусь прямо в самое пекло. Достали они меня так, что уже эти китайцы мне сниться стали.
Настал день отлёта. Муж провожал меня до "контроля". Вот тут и случился первый прикол: мороки и непрогляды дали о себе знать. Всех выстроили в хаотичную очередь для досмотра - прощупывают руками и машинкой какой-то. Я тоже подхожу, а проверяющие меня будто не видят. Очередь моя, а меня отталкивают и подзывают следующего за мной. Пару раз я потерпела, потом возмущаться начала, а меня так легонько тётя с машинкой в руках к проходной подтолкнула и посоветовала не мешать. Ну я и пошла, напоследок глянула на мужа, ручкой помахать, а он стоял в полной растерянности и жестом спрашивал что это сейчас было.
В самолёте все места заполнились, только я сидела одна, два соседних места пустовали. Зато в последний момент ко мне подсел китаец, да-да, самый настоящий. Он сидел у иллюминатора, а я у прохода, среднее место пустовало. Я чуть со смеху не умерла, мысленно представляя как прибью мужа по возвращении, накаркал-таки китайца. Китаец же в свою очередь все 3 часа просидел вжавшись своим и так плоским носом в иллюминатор самолёта. Он по-видимому боялся меня.
Поездка прошла удачно, то есть никто меня не ограбил, но вот дела я закончить не успела, в какой-то момент голос в голове шепнул: "Валить быстрее надо", и 6 марта я была уже дома, в Греции (на карантин нас закрыли 15-го, хорошо успела вернуться).
А на следующий день после возвращения случилось Это.
Вечерком пошла я с детьми погулять. Мы с дочерью пешком, а сыночка на красном велике. Дочь была одета в куртку, цвет серебро, модно тогда было. Я с такими подробностями для того, чтобы читателю было понятно, что не заметить наш "поезд" было просто невозможно. Ещё одно отступление. Я не уничтожила все свои амулеты с оморочками и непроглядами, просто забыла, ведь от страха я их нанесла практически на всё что было дорого.
Так вот, гуляли мы вдоль набережной и в какой-то момент решли дорогу перейти. Дорога очень широкая, прямая, без поворотов и в том месте есть "зебра". Я шла первой, естественно глянула влево и вправо - пусто, машин не было, тем более вечерело и если б была машина, то было бы видно фары. Иду я, дети за мной, сын велосипед катит. Когда мы были ровно посередине дороги, я увидела справа приближающиеся с огромной скоростью фары автомобиля и одновременно услышала ужасный крик своих детей. Думаю, человек так может кричать в последние секунды перед неизбежным.
Последнее, что я помню - это как я вытянула правую руку с растопыренными пальцами по направлению к мчащейся машине.
Очнулась я на обочине той же дороги. Машина стояла у самой "зебры", слегка дымилась, прохожие с дикими глазами разбегались в натуральном смысле слова, переодически оглядываясь на меня, дети так и стояли посреди дороги и пялились на меня, как на привидение. И в этот момент из машины вылез водитель, который стал истерично орать, чтоб я к нему не приближалась, что он готов мне всё компенсировать, что он не виноват, так как вообще меня не видел, ни меня, ни детей. Ещё он попросил, чтоб я завела его машину. Я рявкнула на водителя, пообещав ему все прелести Ада, а потом, повернувшись к детям, скомандовала:" За мной!" Дочь пошла сразу, она взрослая, 25 лет, а вот сын топтался, заявив, что он меня теперь боится.
Я никак не могла понять что же случилось, пока дети не рассказали.
Когда я была ровно на середине дороги, на меня вылетает машина, между нами было каких-то 3-4 метра, дети были немного позади и успели притормозить. Я выставила руку прямо на машину, и она резко остановилась так, как будто резко воткнулась в невидимую стену, аж зад подбросило вверх, а я просто перенеслась по воздуху на обочину дороги, а это метров 15, не меньше. Естественно на глазах у всех, поэтому прохожие и разбегались от меня в разные стороны. Я же не могла понять и вспомнить, как я преодолела это расстояние. Причём дети настаивали, что ногами я не перебирала, а просто резко перенеслась по воздуху - была здесь и тут же оказалась на обочине.
Всё бы ничего, но меня до сих пор мучает вопрос: кем был водитель автомобиля, что на него сработали мои оморочки и непрогляды.
Естественно, придя домой, я первым делом начала уничтожать всё что осталось, ведь на острове воровство случается крайне редко, да и людей не грабят ни днём, ни ночью, только богатые виллы и то где-нибудь в глубине острова.

P.S. Эти оморочки и непрогляды я тестировала до поездки в Москву на своём муже, удачно, муж меня тогда в упор не видел. Стоит, ждёт меня под "кирпичом", а я рядом с ним прохожу, обхожу машину, сажусь в неё, хлопаю дверью, и только тогда муженёк меня обнаруживает, после хлопка. И потом, во время каратина пригодилось, когда полиция нарушителей ловила и штрафовала, тех, кто отъехал больше чем на 2 километра от дома. Нас ни разу не штрафанули, тормозили машины перед нами и после нас, всех, а нас как не видели, даже мой скептический муж стал спрашивать не забыла ли я свои "штучки" нарисовать.

Вчера, 16:12 by ErnestaПросмотров: 709Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Оморочка непрогляд самолёт документы машина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Иван1977
Вчера, 16:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 29
Как всегда интересно, спасибо за историю... Вот думается теперь каково жить с такими способностями...
Зарегистрирован: 15.02.2016
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 17:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 658
"Я", наверное, никогда-никогда не успокоится, пока не будет вокруг него создана легенда с всё более расширяющимися границами в каждой единице опыта. Но легенда - это ведь защита всего лишь, которая рухнет вслед за появлением дряхлости. Это ведь видно невооружённым взглядом. Все эти охи-ахи: ах какие у вас возможности, просто невероятные энергетические данные... . Неужели всё ради вздохов из окружения? Да неужели.
Мне нравится смотреть по телеку Битву экстрасенсов. Но... . Вчера смотрел битву сильнейших. Ужас... . Там та же хрень от собственного "я". Неужто не видно, что огромный потенциал тратится на собственную шкурность. Такое впечатление создаётся, что кто-то кого-то обучил чему-то отдельно-локальному, а сути направления и сохранения энергии - не передал или сам не знал... . Это же чрезвычайно энергоёмко - содержать в расширяющихся границах легенды собственное я. Ни у одного победителя, участвующего в битве сильнейших не увидел осознания своей энергии. Боже мой.
В литературе появились отдельные публикации, указывающие на сохранность знания у азиатских народов. У них же там ислам, всё древнее спрятано за семью замками от чужих и не только - именно на это указывают отдельные истории. Часть знаний ушла в суфизм, а часть сохранилась в первозданном виде, там очень высокий уровень знания энергии человека. Держат в секрете, очень строго передают по роду и не дай бог, чтобы кто узнал... .
Дорогие азиаты, я вас жду, хотя бы что-нибудь под чужим именем и с вымышленными героями.
Жду историй здесь и жду участников по телеку, но нет ничего и никого. Только легенды, да мифы вокруг собственной персоны. Но это тупая и глупая защита собственного "Я". Это бесполезная трата энергии собственной.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 17:11
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 370
мороки и непрогляды дали о себе знать. Всех выстроили в хаотичную очередь для досмотра - прощупывают руками и машинкой какой-то. Я тоже подхожу, а проверяющие меня будто не видят. Очередь моя, а меня отталкивают и подзывают следующего за мной.

Надо было выйти из сумрака.
А так - braavo
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#4 написал: Alisa293
Вчера, 17:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 407
Ох, уж эти оморочки и непрогляды! Вообще самый главный непрогляд - это уверенность,что с тобой ничего не случится, а сооружая себе непрогляды и оморочки как бы даешь согласие Вселенной, что с тобой может произойти что-то не очень хорошее, так сказать дурные мысли притягивают нехорошее. Так что верьте в себя, в свое предназначение, и все будет хорошо. За историю плюс....
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
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