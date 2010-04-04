А как зовут малыша?

Новость отредактировал Estellan - 1-04-2023, 18:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aku no musume Просмотров: 1 567 Комментарии: 11 +12 1-04-2023, 18:13 by

Мне было тогда десять лет. Зима, холода, снегопад, а наша семья вышла погулять и забрать заказ из Валдберис. Моему братику тогда было около 3-4 месяцев, и он, разумеется, просто спал в колясочке всю прогулку.Мама с папой отправились забирать заказ, а мне сказали остаться на улице и качать коляску с малышом. Они очень долго находились там, и я просто ходила туда-сюда в пуховике, шапке, шарфе, болоневых штанах и сапогах, пока снежок падал, как хлопья из коробки. Я свой наряд в то время не просто так упомянула.Внезапно, 10-ти летней мне послышался женский голос, позвавший меня по имени. Я повернулась и увидела двух неизвестных мне людей - женщину и парня молодого. Женщина была без шапки, в малиновой куртке, а парень вообще был в какой-то кожанке и брюках. Маленькая я, в свою очередь укутанная в зимнюю одежду, удивилась тому, как были одеты эти люди. Они будто бы на осень вырядились, хотя на дворе самый разгар холодной зимы.Женщина спрашивала у меня про моего братика. Как зовут, какого пола, как живёт, как растёт. Я не знала, говорить ли какую информацию про малышика незнакомым людям. Я просто молчала. В конце концов женщина просто спросила: "Ну лялька-то хоть ваша?", - я промямлила: "Да", - и эти люди просто ушли, не попрощавшись. Я обернулась в сторону, куда они пошли, но их там уже не было. Словно испарились в воздухе, хотя ушли от силы секунд десять назад. Тогда-то мне и стало страшно.Потом уже и мои родители пришли. Я рассказала им об этой ситуации и описала людей, которые ко мне подошли. Когда я спросила у мамы, знает ли она таких, она будто бы помрачнела, что-то гневно проворчала и замолкла. А потом резко стала шутить, что это на самом деле были призраки.Я не верю в то, что это могло бы быть чем-то мистическим, но у меня из головы до сих пор не выходит подозрительно лёгкая для нашей зимы одежда тех таинственных людей.

Ключевые слова: Зима призраки странности авторская история

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