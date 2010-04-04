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Истории из жизни

А как зовут малыша?

Мне было тогда десять лет. Зима, холода, снегопад, а наша семья вышла погулять и забрать заказ из Валдберис. Моему братику тогда было около 3-4 месяцев, и он, разумеется, просто спал в колясочке всю прогулку.

Мама с папой отправились забирать заказ, а мне сказали остаться на улице и качать коляску с малышом. Они очень долго находились там, и я просто ходила туда-сюда в пуховике, шапке, шарфе, болоневых штанах и сапогах, пока снежок падал, как хлопья из коробки. Я свой наряд в то время не просто так упомянула.

Внезапно, 10-ти летней мне послышался женский голос, позвавший меня по имени. Я повернулась и увидела двух неизвестных мне людей - женщину и парня молодого. Женщина была без шапки, в малиновой куртке, а парень вообще был в какой-то кожанке и брюках. Маленькая я, в свою очередь укутанная в зимнюю одежду, удивилась тому, как были одеты эти люди. Они будто бы на осень вырядились, хотя на дворе самый разгар холодной зимы.

Женщина спрашивала у меня про моего братика. Как зовут, какого пола, как живёт, как растёт. Я не знала, говорить ли какую информацию про малышика незнакомым людям. Я просто молчала. В конце концов женщина просто спросила: "Ну лялька-то хоть ваша?", - я промямлила: "Да", - и эти люди просто ушли, не попрощавшись. Я обернулась в сторону, куда они пошли, но их там уже не было. Словно испарились в воздухе, хотя ушли от силы секунд десять назад. Тогда-то мне и стало страшно.

Потом уже и мои родители пришли. Я рассказала им об этой ситуации и описала людей, которые ко мне подошли. Когда я спросила у мамы, знает ли она таких, она будто бы помрачнела, что-то гневно проворчала и замолкла. А потом резко стала шутить, что это на самом деле были призраки.

Я не верю в то, что это могло бы быть чем-то мистическим, но у меня из головы до сих пор не выходит подозрительно лёгкая для нашей зимы одежда тех таинственных людей.


Новость отредактировал Estellan - 1-04-2023, 18:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
1-04-2023, 18:13 by Aku no musumeПросмотров: 1 567Комментарии: 11
+12

Ключевые слова: Зима призраки странности авторская история

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Комментарии

#1 написал: Дарси
1 апреля 2023 19:01
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 88
Как можно детей оставить на улице? Могли украсть обоих.
Зарегистрирован: 4.04.2010
#2 написал: Eifersucht
1 апреля 2023 19:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 658
Очень интересная история.
Дети обычно наблюдательны... . А тут девочка десять секунд не поворачивалась... . Почему? Вероятнее всего была настроена на братика.
Удивило то, что девочку знали по имени, но это можно было узнать, когда родители отошли в магазин. Родители не могли обращаться по имени к маленькому спящему ребёнку, потому "пришельцы" не знали кто в коляске.
Почти вся наша молодёжь гуляет в холодные зимы по-осеннему. А дети всегда воспринимают подростков взрослыми людьми.
Меня, честно говоря, удивили вопросы этих людей: "Как зовут, какого пола, как живёт, как растёт???". Такое ощущение, что они были не из нашего времени (судя по вопросам), если, конечно, вопросы переданы в истории слово в слово. У нас не спросят какого пола ребёнок, а спросят мальчик или девочка. И ясно, что от имени ребёнка поймёшь, какого пола он. Мне кажется, цель "подростков" была разговорить девочку... . Зачем??? И ушли они быстро, потому что могли привлечь внимание окружающих людей.
Плюсанул. Но скудно для размышлений, нет зацепок.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: зелёное яблочко
1 апреля 2023 20:13
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 130
Комментариев: 7 052
Ну лёгкая одежда. Мембранная она такая вроде.
Могли быть знакомые родителей. Или вообще, просто преступники на разведке.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 00:18
+3
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 268
Ну я даже не знаю как на эту историю реагировать. Мне непонятно, например, где это произошло территориально. Если эта деревня в сотню дворов где все друг друга знают - это одно. Это 10-ти летний ребенок легко может не знать кого-то. Если это центр мегаполиса -то это совсем другой расклад. У нас в Питере и все молодежь болтается с голыми щиколотками даже зимой. А с юга понаехавшие вообще в домашних тапках и халатах. Им видать жарко у нас, не по климату. Мне что теперь всех за пришельцев принимать? Опять же мы не знаем историю семьи. Может это папина "бывшая" его новым приплодом заинтересовалась. Короче вопросов опять больше чем мистики.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#5 написал: Ахма
Вчера, 01:22
+1
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Репутация: (915|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 439
Я тоже старалась отмахиваться от навязчивого внимания к ребёнку. Никому незнакомому не говорила имени. Просто интуитивно чую, что не надо им этого знать.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
#6 написал: Чуркабес
Вчера, 05:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
А при чем тут наряд?
Зарегистрирован: 1.04.2023
#7 написал: Talisha
Вчера, 09:02
+2
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Публикаций: 76
Комментариев: 5 680
Всяко может быть. Могли интересоваться с криминальными целями ребенком, выяснять для похищения, чтоб точно здоровый и по нужным параметрам. А могли и действительно пришельцы из тонкого мира быть. В любом случае, хорошо, что хорошо кончилось. А мама помрачнела после рассказа, когда поняла, что детей одних оставлять было небезопасно. Ну или узнала кого-то по описанию.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#8 написал: ebegen31
Вчера, 16:07
+3
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Репутация: (96|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 582
В ситуации, когда хочешь поделиться историей, показавшейся тебе мистической, у меня так бывает почти всегда: садишься и начинаешь писать с большим энтузиазмом, но через две-три строчки понимаешь, что мистику случившегося у тебя передать не получается. Но я доверяю чувствам автора; даже просто от того, что какие-то странно одетые люди подошли к девочке с младенцем и стали задавать о нём вопросы, становится не по себе.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#9 написал: az.ecmb
Вчера, 16:53
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 370
Я не верю в то, что это могло бы быть чем-то мистическим

Разделяю скепсис.
Аригато гозаймас та, Аку-чан дочь Аку.

Цитата: Баба Клава
Ну я даже не знаю как на эту историю реагировать

Клав, Аку-чан 13 лет
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#10 написал: Alisa293
Вчера, 17:35
-2
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Репутация: (41|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 407
Какая-то непонятная история, много вероятности, что ,к сожалению, ничего мистического. Страшно, когда оставляют таких маленьких детей без присмотра, и тут уж последствия могут быть пострашнее мистики. Вообще безголовые мамаши, бросающие детей на произвол, - это отдельная тема. Я рада,что Ваша история, закончилась без последствий, только поэтому - плюс. Призраки - это уже фантазии Вашей безголовой мамы, бросивший на произвол двух малолетних детей и удалившейся вдвоем с мужем за покупками. Печально.
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#11 написал: Баба Клава
Вчера, 19:19
+1
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Репутация: (3073|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 268
Цитата: az.ecmb
Клав, Аку-чан 13 лет

smile smile smile
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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