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Истории из жизни

Мед. Общежитие

В общем, дело было года два назад. На последнем курсе меда, я решила вернуться в родную общагу, так как сбежала от бывшего любимого. Так вот, ранее я уже жила там, но в соседней комнатке. Общага у нас была секционного типа. Секция - в ней 4 комнаты, жили мы как в одной квартире. В каждой по 3-2 девчонки. Ну и нам, соответственно, всегда было интересно, случались ли когда-то в этих стенах "смертельные" истории. На что преподаватели всегда отмахивались от нас, мол, ерунду не спрашивайте, никогда и ничего не было. Но, как-то раз, все-таки мы выпытали одну такую. Девчушка наглоталась уксуса, уж от чего никто так и не узнал. Ну время идет, студенческая жизнь бежит, у всех свои заморочки. Я вернулась к девчонкам, а уж в жизни так происходит, что мистические мелочи я вижу часто и по жизни с ними живу. Притягиваю, наверное. Ну вот, момент номер один:

Собираюсь я как-то на свидание. Сижу на постельке своей, реснички малюю. А надо мной полочка прям за спиной, на ней тетрадки и мешочек с украшениями. И слышу, как прям за мной на подушку со звоном что-то шмякнулось. Думаю, что ж там. Поворачиваюсь и вижу, свою любимую цепь (плетение крупное очень, как модно было, поэтому и звук видимо так цокнул от нее) из того самого мешочка. Глаза выпучила. Но надела. Ладно, думаю, знак. Хоть и не сообразила, как она из мешочка затянутого там оказалась.

Второй момент. Вечно прятало мои вещи, вот никого не трогало. Придем с девочками, поставлю телефон на зарядку. Выйдем, закрою комнату, и идем на кухню. Ключи всегда у меня были, да и не входил никто. Двери-то с кухни открыты, мимо не пройти. Заходим обратно, телефон на месте, проводков нет. Искали всей секцией, нашли за старым шифоньером. Сидели и гадали как объяснить. Не придумали.

Момент три. Сидим мы как-то. Хохочем. Кровати у нас стоят с двух стен (т.е. у одной стены кровать, напротив у стены - две) все упираемся лицами в угол у двери. Там стоит стул. Так вот сидим мы веселые, шуточки шутим. И тут все замолкаем. От чего? Да от того, что с диким скрипом стул из угла проехал ближе к нашим кроватям. Резко все стали серьезными. После нескольких минут молчания. Я спросила, на всякий случай, не я ли одна сейчас это увидела. Но нас было трое. После этого момента ночник мы на ночь не отключали. Но ненадолго. Через пару ночей обнаружили, что из него торчат провода, и он более не работает.

Момент четыре. Подарили мне тогда колонку. Большую такую. Работала она от зарядки несколько дней. Мы ее везде тягали и вот посадили. Ну и заряжать не стали, в шкаф убрали (сессия была по-моему) . Чтоб ее включить нужно было тумблер переключать. Ну и для этого нужны усилия конечно. К чему я это? Просыпаемся мы как-то в 3:35, как сейчас помню, от рева той самой колонки в том старом шкафу. Севшей колонки и выключенной, соответственно. Решила я конфет по углам напихать, ну а что, только это в голову пришло. Попросила успокоиться. Ну на пару месяцев все тихо и мирно было. Уж не знаю с чем это было связано. Но вот, пришел момент съезжать. Дипломы на руках, экзамены сданы все. Осталась я последняя, как обычно. Крайняя ночь. Сплю одна, во всей секции ни души. Просыпаюсь посреди ночи оттого, что щеколды на том шкафу попадали вниз с той стороны, где мои вещи были (сейчас они стояли в чемоданах уже). Подскочила, включила свет. Ничего нет, дверь шкафа приоткрыта. Выскочила я на балкон, курить. Стояла там, в пледе, пока солнце не встало, благо лето было, и я как раз перед рассветом выскочила.

Ну, утром пошла я собираться в путь. Взяла косметичку свою, крашусь. Достаю мешочек свой. И цепь ту самую. Положила на подушку. Пока у зеркала вертелась, с волосами разбираясь, вернулась к постели, а цепочки тю-тю. Все перерыла, так и не нашла. И до сих пор никто не нашел, кто там жить остался.
Вот такая вот история. Только с моим съездом все это и прекратилось. С чем связано не знаю, может с той девочкой, а может и со мной.


Новость отредактировал Estellan - 1-04-2023, 17:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
1-04-2023, 17:52 by iror1100Просмотров: 815Комментарии: 17
+12

Ключевые слова: Мистика студенты общежитие авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
1 апреля 2023 19:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 658
Что-то много врачей здесь. Что-то не хватает в жизни что ли?
Стул, ночник и провода от ночника - лишнее. Выдумка? Ради чего??
Щеколды, восход солнца, курение на балконе. А почему выскочила на балкон, а не на вахту???
И, конечно же, цепочка так удачно ложится в коридоры времени. Мне кажется, милой девушке надо замуж, тогда вся мистика исчезнет.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: зелёное яблочко
1 апреля 2023 20:17
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 130
Комментариев: 7 052
Уж больно им цепочка приглянулась
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 00:25
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3073|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 268
История конечно расписана красиво. Но слишком много всякой аномальщины наворочано. Из-за этого потерялся эффект правдивости. Я таких чудес с куеву тучу поописать могу, и даже еще круче завернуть, Ставлю плюс за интересность., читать мне было довольно занятно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#4 написал: Talisha
Вчера, 08:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2179|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 680
Ууух astonished
Но вообще сила духа девчонок поразила, когда стул отъехал. Не завизжали, не убежали, а молча посидели:)
А что после вас никто не видел больше ничего - так может люди не чувствительные были, вот оно и не проявлялось. Тем более, вы активно мистикой интересовались - с вами и поиграли.
А может правда призрак уксусной девочки? scream stuck_out_tongue Она намекала, намекала про цепочку, а вы не поняли, что она ее хочет. Забрала в конце сама и успокоилась:))))
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: shy cactus
Вчера, 09:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 73
Ох, свою мед общагу вспомнила, все также, и 4 комнаты в секции и в комнате одна кровать у одной стены и две напротив. Кто-то тут вопрос задал почему героиня рассказа побежала на балкон курить а не на вахту, так это же очевидно, если как у нас было то вахта на первом этаже а общежитие 8ми этажное, и да, лифта там конечно не было т.е бежать далековато. И смысла бежать на вахту не было, т.к общежитие на ночь закрывалось чтоб посторонние не шлялись и вахтер уходил к себе спать, т.е ночью никого на вахте все равно бы не было. А балкон совсем рядом, опять же самый большой шанс живую душу встретить это как раз на балконе за перекуром. Так что все логично. Плюс за историю и за ностальгию по студенчеству
Зарегистрирован: 23.12.2017
#6 написал: Jako tako
Вчера, 10:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (278|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 254
По всем описаниям, полтергейст.
С другой стороны, не совсем понимаю удивления и страха.
Сами хотели мистики, искали ее натужно, преподавателей о ней спрашивали. Вот она после этого и началась, насколько я поняла.
И да, Крайняя ночь говорить неправильно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Гюльнара
Вчера, 15:16
+1
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Репутация: (74|-3)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 176
Ищите, и обрящете, просите, и дано будет вам по просьбе вашей... Не понятно, причем тут уксусная девочка? Неужели умерла? Много надо для этого уксусу выпить. И где взяла только? У нас в общаге тоже одна мадам хлебнула эссенции,, увидев своего миленького на танцах с другой. Ничего, откачали, на свадьбе у них плясали, троих ему потом родила.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#8 написал: ebegen31
Вчера, 16:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 582
Цитата: Гюльнара
У нас в общаге тоже одна мадам хлебнула эссенции,, увидев своего миленького на танцах с другой. Ничего, откачали, на свадьбе у них плясали, троих ему потом родила.


Ничего себе, какой штрих в истории отношений.


iror1100, есть два грустных момента в истории - студентка, что выпила уксус, и то, как Вы в последнюю ночь остались в комнате одна. Подобные ситуации всегда вызывали у меня чувство тоски: например, последний курс уходит, а нам - ещё год до конца. Или, наоборот, мы уходим, а младшие еще на целый год останутся студентами, счастливчики...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#9 написал: az.ecmb
Вчера, 17:19
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 370
Пока у зеркала вертелась, с волосами разбираясь, вернулась к постели, а цепочки тю-тю. Все перерыла, так и не нашла. И до сих пор никто не нашел, кто там жить остался.

Фетишистом НЕХ оказалась НЕХ на сувенир забрала da
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#10 написал: Alisa293
Вчера, 17:49
0
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Репутация: (41|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 407
А что, я верю. После маминой смерти осталось на память кольцо. Также его потеряла потеряла дома, до сих пор найти не могу (18 лет прошло) . Толи маме оно больше нравилось, толи еще кому. Плюс
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#11 написал: ТЭО 111
Вчера, 18:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
А полное название общаги и для каких институтов можно узнать поподробнее? Обстановка уж слишком странноватая для мед. технических слесарей.После уксуса не курят....
Зарегистрирован: 15.12.2019
#12 написал: Баба Клава
Вчера, 19:23
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3073|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 268
Цитата: az.ecmb
Пока у зеркала вертелась, с волосами разбираясь, вернулась к постели, а цепочки тю-тю. Все перерыла, так и не нашла. И до сих пор никто не нашел, кто там жить остался.

Фетишистом НЕХ оказалась НЕХ на сувенир забрала da

Ага, так и признался кто-то из жильцов что нашел и себе забрал. Даже смешно читать. Конечно все скажут не видели и знать не знаем.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#13 написал: Гюльнара
Вчера, 20:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (74|-3)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 176
Цитата: Баба Клава
Цитата: az.ecmb
Пока у зеркала вертелась, с волосами разбираясь, вернулась к постели, а цепочки тю-тю. Все перерыла, так и не нашла. И до сих пор никто не нашел, кто там жить остался.

Фетишистом НЕХ оказалась НЕХ на сувенир забрала da

Ага, так и признался кто-то из жильцов что нашел и себе забрал. Даже смешно читать. Конечно все скажут не видели и знать не знаем.

???Не, скажут, своими глазами видели, как из стены появилась призрачная рука схватила цепочку, и, страшно стеная, втянулась обратно.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#14 написал: Nadezhda9
Вчера, 20:59
0
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Репутация: (40|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 442
Цитата: Гюльнара
Ищите, и обрящете, просите, и дано будет вам по просьбе вашей... Не понятно, причем тут уксусная девочка? Неужели умерла? Много надо для этого уксусу выпить. И где взяла только? У нас в общаге тоже одна мадам хлебнула эссенции,, увидев своего миленького на танцах с другой. Ничего, откачали, на свадьбе у них плясали, троих ему потом родила.

После эссенции?! У нас женщину привозили, выпившую уксусную эссенцию - все врачи около неё были, даже из нашего родильного отделения врач и медсестры там были, но спасти не смогли, к сожалению...
Автору +++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#15 написал: Eulalia
Вчера, 21:35
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Комментариев: 547
Крайний день Помпеи,
Крайний из могикан,
На крайнем дыхании,
Крайний герой ииии

Крайняя ночь)))

П.с. извините)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#16 написал: Estellan
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Цитата: Eulalia
Крайний день Помпеи,
Крайний из могикан,
На крайнем дыхании,
Крайний герой ииии

Крайняя ночь)))


Крайний солдат... )))

Задолбали - сил нет, соглашусь.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#17 написал: az.ecmb
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 370
Цитата: Eulalia
Крайний день Помпеи,
Крайний из могикан,
На крайнем дыхании,
Крайний герой ииии

Крайняя ночь)))

П.с. извините)

Крайний раз прощаем!
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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