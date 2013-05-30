Мед. Общежитие

Новость отредактировал Estellan - 1-04-2023, 17:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

iror1100 Просмотров: 815 Комментарии: 17 +12 1-04-2023, 17:52 by

В общем, дело было года два назад. На последнем курсе меда, я решила вернуться в родную общагу, так как сбежала от бывшего любимого. Так вот, ранее я уже жила там, но в соседней комнатке. Общага у нас была секционного типа. Секция - в ней 4 комнаты, жили мы как в одной квартире. В каждой по 3-2 девчонки. Ну и нам, соответственно, всегда было интересно, случались ли когда-то в этих стенах "смертельные" истории. На что преподаватели всегда отмахивались от нас, мол, ерунду не спрашивайте, никогда и ничего не было. Но, как-то раз, все-таки мы выпытали одну такую. Девчушка наглоталась уксуса, уж от чего никто так и не узнал. Ну время идет, студенческая жизнь бежит, у всех свои заморочки. Я вернулась к девчонкам, а уж в жизни так происходит, что мистические мелочи я вижу часто и по жизни с ними живу. Притягиваю, наверное. Ну вот, момент номер один:Собираюсь я как-то на свидание. Сижу на постельке своей, реснички малюю. А надо мной полочка прям за спиной, на ней тетрадки и мешочек с украшениями. И слышу, как прям за мной на подушку со звоном что-то шмякнулось. Думаю, что ж там. Поворачиваюсь и вижу, свою любимую цепь (плетение крупное очень, как модно было, поэтому и звук видимо так цокнул от нее) из того самого мешочка. Глаза выпучила. Но надела. Ладно, думаю, знак. Хоть и не сообразила, как она из мешочка затянутого там оказалась.Второй момент. Вечно прятало мои вещи, вот никого не трогало. Придем с девочками, поставлю телефон на зарядку. Выйдем, закрою комнату, и идем на кухню. Ключи всегда у меня были, да и не входил никто. Двери-то с кухни открыты, мимо не пройти. Заходим обратно, телефон на месте, проводков нет. Искали всей секцией, нашли за старым шифоньером. Сидели и гадали как объяснить. Не придумали.Момент три. Сидим мы как-то. Хохочем. Кровати у нас стоят с двух стен (т.е. у одной стены кровать, напротив у стены - две) все упираемся лицами в угол у двери. Там стоит стул. Так вот сидим мы веселые, шуточки шутим. И тут все замолкаем. От чего? Да от того, что с диким скрипом стул из угла проехал ближе к нашим кроватям. Резко все стали серьезными. После нескольких минут молчания. Я спросила, на всякий случай, не я ли одна сейчас это увидела. Но нас было трое. После этого момента ночник мы на ночь не отключали. Но ненадолго. Через пару ночей обнаружили, что из него торчат провода, и он более не работает.Момент четыре. Подарили мне тогда колонку. Большую такую. Работала она от зарядки несколько дней. Мы ее везде тягали и вот посадили. Ну и заряжать не стали, в шкаф убрали (сессия была по-моему) . Чтоб ее включить нужно было тумблер переключать. Ну и для этого нужны усилия конечно. К чему я это? Просыпаемся мы как-то в 3:35, как сейчас помню, от рева той самой колонки в том старом шкафу. Севшей колонки и выключенной, соответственно. Решила я конфет по углам напихать, ну а что, только это в голову пришло. Попросила успокоиться. Ну на пару месяцев все тихо и мирно было. Уж не знаю с чем это было связано. Но вот, пришел момент съезжать. Дипломы на руках, экзамены сданы все. Осталась я последняя, как обычно. Крайняя ночь. Сплю одна, во всей секции ни души. Просыпаюсь посреди ночи оттого, что щеколды на том шкафу попадали вниз с той стороны, где мои вещи были (сейчас они стояли в чемоданах уже). Подскочила, включила свет. Ничего нет, дверь шкафа приоткрыта. Выскочила я на балкон, курить. Стояла там, в пледе, пока солнце не встало, благо лето было, и я как раз перед рассветом выскочила.Ну, утром пошла я собираться в путь. Взяла косметичку свою, крашусь. Достаю мешочек свой. И цепь ту самую. Положила на подушку. Пока у зеркала вертелась, с волосами разбираясь, вернулась к постели, а цепочки тю-тю. Все перерыла, так и не нашла. И до сих пор никто не нашел, кто там жить остался.Вот такая вот история. Только с моим съездом все это и прекратилось. С чем связано не знаю, может с той девочкой, а может и со мной.

Ключевые слова: Мистика студенты общежитие авторская история

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