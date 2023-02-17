Странная ночь

зелёное яблочко Просмотров: 512 Комментарии: 8 +6 Вчера, 12:57 by

Сначала небольшое введение: я не употребляю наркотики, алкоголь начал употреблять значительно позже этого случая (да и не в тех объёмах, чтоб «белку» словить можно было), с психикой тоже всё в порядке (хотя есть повышенная эмоциональная лабильность, но она появилась совсем недавно), в мистику и прочую хренотень из крипипаст не верю и считаю, что всему всегда есть простое объяснение (где-то фейк и монтаж, где-то животные с ветром шалят). Наверняка оно есть и у моего случая, но я так и не понял до конца.Итак, в вузе я обучался на историка, после первого курса отправили нас всех на археологическую практику – кого-то в Тамань, а кого-то в Карелию. Жару всегда не любил, поэтому попросился во второе место. То, что мы там делали, для меня уже давно потеряло интерес, но если интересно - скину ссылку вторым постом.С утра до вечера копались в земле и песке, чтобы отыскать частички прошлого. Остальное время студенты беспробудно бухали и спали. До сих пор забавляет, что взятый на две недели запас алкоголя приговорили в первую же ночь, поэтому потом приходилось бегать в ближайший посёлок в 7-8 километрах от лагеря за спиртом. Спать ложились обычно в районе полуночи, чтобы и протрезветь до утра, и выспаться по-царски после физического труда. Время летнее, ночи в Карелии светлые, почти полярный день, поэтому я спокойно перед сном делал небольшую пробежку – пунктирная линия: выбегал из лагеря бежал неполный кружок, через деревья пробирался к воде, любовался видом, потом до лагеря обратно – так несколько раз за пробежку (туда-обратно – примерно 700-900 метров).Раз в сутки назначался дежурный по быту, который должен был помогать поварихе подносить воду, разжигать костры, вскрывать консервы, закапывать органический мусор и упаковывать мусор неорганический, наливать воду в умывальники, топить баню – и всё это в перерывах между основной деятельностью по натиранию мозолей лопатами и щётками. Причём повинность с дежурством нельзя было передать другому челу, так как глава экспедиции чётко следил за всем, и если б такой мухлёж кто-то провернул, то за практику стоял бы незачёт, а это совсем уж лишний гемор.Моя очередь дежурить пришла в начале второй недели моего пребывания там. К комарам и гнусу привык, диких животных мы там не видели и не слышали, ели лапки лягушек как французы (специально для веганов – мы их не убивали, не переживайте; просто отрубали лапки и отпускали дальше гулять), ели яйца муравьёв, наслаждались столбом дыма до неба где-то в сотне километров от нас (там хвойный лес горел), купались в озере, загорали. В общем, всё по кайфу жи есть, мне было абсолютно комфортно, поэтому ожидание дежурства несколько тяготило – мне не хотелось спать. Сначала я заранее наполнил все умывальники водой, принёс вёдра с водицей на кухню, нарубил дровишек – сделал всё заранее, чтобы утром подольше продрыхать. И вроде устал, но всё равно спать не было желания. Сел читать Эрнста Юнгера прямо за столом на кухне. Берег озера, полная тишь, даже насекомые не слишком беспокоят, заходящее солнце изредка отражается от водной глади, все люди из лагеря спят и не шумят. Покой и умиротворение… Где-то через час почувствовал, что сон всё-таки берёт своё. Значит, пора пробежаться по привычному маршруту. Книгу отнёс в палатку, переобул обувь, закрепил нож в шортах, чтобы не выпал, и пошёл к старту. Ну чё, готовы?Первая странность меня смутила почти сразу – наличие большого числа паутины на привычном маршруте, словно там никто не ходил давно. Но, во-первых, я там каждые вечер/ночь бегал, во-вторых, это путь к лагерю, по которому трафик до посёлка проходит. Ну ок, сильно размышлять не стал, бегу до точки, на которой я сворачиваю к воде через деревья. Полюбовался видом, разворачиваюсь спиной к озеру, чтобы бежать обратно, и тут началося…Стойкое ощущение, что кто-то смотрит мне в затылок, только вот за мной озеро – из воды, штоле, кто-то буравит меня взглядом?! Бредятина полная, отогнал от себя эту мысль, но ощущение не уходило. Пробираюсь обратно к дорожке, и постепенно меня накрывают две вещи – тотальная усталость, что аж хоть тут ложись и отдыхай, и всепоглощающий страх, который чувствуешь кожей – мурашки, волоски, скованные движения, желание закричать. Я совершенно не понимаю, что со мной происходит, иду автоматически и слабею, прямо нагибаясь к земле. От этого чуть-чуть теряю контроль, меня пошатывает, я натыкаюсь на деревья, ветки бьют по лицу и плечам, а в голове сам себе говорю: «Ну полная херня, отравился я, что ли, щас бы хоть на дорожку выйти, там уж доползу как-нибудь».Не знаю, сколько прошло времени, но субъективно я на эти 50-100 метров чуть ли не полчаса потратил. Мысленно уже со всеми попрощался, представил, что помру прям тут, и тело никто никогда не найдёт, но всё равно двигался. И вот наконец-то дорожка, по которой я сюда прибежал. Мне сразу стало легче, приободрился, страх прошёл, даже тревоги нет. Решаю добежать до лагеря и больше не делать кругов, лучше уж отдохнуть. Стартую живенько, бегу с нормальной скоростью, потоки воздуха привычно обволакивают тело, дорожка уходит вправо, всё как и надо, бегу в полной тишине – ни птиц, ни животных, ни шума озера, только мои шаги… И не мои. Я просто обалдел! Кто-то бежал за мной метрах в двух-трёх! Из моих кирпичей в ту секунду можно было бы Кремль отстроить, это смесь страха и паники, потому что я не понимаю, КАК КТО-ТО МОГ ПОДОБРАТЬСЯ ТАК КО МНЕ, И ЗАЧЕМ ОН ЭТО СДЕЛАЛ. С криком-рыком ААААААА оборачиваюсь с выхваченным ножом и никого вокруг не вижу, естественно. Чужие шаги исчезли, паника и страх тоже. Тру себе лицо, чтобы ДА черт ЗНАЕТ ЗАЧЕМ, вроде прихожу в себя. Гоняю всякие мысли, типа: «Надо просто очень сильно ускориться, лагерь-то метрах в 150», и «Надо идти медленно, прислушиваться и оборачиваться, нож не выпускать – вдруг это животное какое». Решаю всё-таки бегом добираться, потому что очень уж страшно, хочется прекратить это скорее. Зачем-то ещё раз злобно кричу АААААА (отмечаю, что нет эха, хотя обычно есть – еще одна странность), разворачиваюсь и ускоряюсь как могу.Всё как и ранее – бегу, дорожка уходит вправо, вот-вот лагерь появится. Вот-вот. Щас уже. Ещё чуть-чуть. Но он не появляется, я будто по кругу бегу! «Надо засечь время, успокойся», «А может ты его пробежал?», «Нет, пробежать не мог, это исключено – упёрся бы в озеро». Я продолжаю бежать в полном непонимании, что происходит. Хочется и орать, и рыдать, и убивать виновников этой хрени, и смеяться без причины. Но я продолжаю бежать… Сейчас сложно сказать, но километра три, наверное, суммарно преодолел, хотя дорожка вся метров четыреста. Просто право, постоянно вправо, в полной тишине, только звук моих шагов и мысли в голове по кругу. «Что делать, что делать, что делать…», и тут снова появляется всепоглощающий ужас, да такой силы, что хочется ножом по шее себе полоснуть, лишь бы прекратить это. Я останавливаюсь, закрываю глаза и затыкаю уши. Череда вопросов:«Что делать?!», резко сменяется мыслью : «Надо поглубже в лес уйти, там-то отпустит уже». Даже чуть легче стало, хоть какое-то решение. Разворачиваюсь налево к лесу, делаю несколько шагов и понимаю, что это не моя мысль. Сложно описать, но я не думал эту мысль! Это точно не моя. Будто кто-то моим голосом со мной в моей же голове общается. Думаю: «Ну всё, шизуха подоспела, а вроде нормальный был» — и даже улыбаюсь. Следом новая мысль: «Ладно, надо просто успокоиться. Вдохни и выдохни несколько раз. Ты тут один, бояться нечего. Надо просто приступ паники пережить. Ступай в лесок, там о дерево обопрись, отдохни». Вдох-выдох, и снова понимаю, что это не моя мысль – кто-то мне настойчиво вкладывает её в голову. Задаю вопросы: «Что ты? Что тебе нужно?», — ответа, естественно, не получаю. Снова нервно смеюсь от того, что сошёл с ума.Так и стою с закрытыми глазами и ушами, вроде бы легче, но страх не ушёл. Внезапно появилось ощущение слежки, только если в начале мне казалось, что следят за спиной, то сейчас – со всех сторон! С криком ААААААААА сорвался и побежал дальше к лагерю, сзади снова шаги слышу тяжёлые. В голове только злобное: «Идите вы, идите вы!», —разворачиваюсь, кидаю куда-то нож – улетает к деревьям, снова убегаю, то ли спотыкаюсь, то ли ноги заплетаются – падаю на дорогу, начинаю громко мычать от боли, от досады, от страха. В голове снова не моя мысль: «Успокойся, просто отойди в лес, в тишину», - от этого уровень страха уносится в космос. Я вижу у дороги какой-то огромный камень рядом с двумя деревьями – как бы такой укромный уголок. Подрываюсь зачем-то туда, падаю без сил и весь зажимаюсь клубком.Так лежал какое-то время в полной тишине, ощущая взгляды. Потом их словно меньше стало, потом вовсе прекратились. Мыслей в голове не было – ни моих, ни чужих. Я очень устал, мне хотелось просто уснуть. Кое-как я решил подняться и добираться до лагеря. На бег сил не было, да и болело всё – так и ковылял. Не прошло и десяти минут – я почти на месте! Как так вышло, что я бежал и не мог добежать? Начал размышлять над этим, и тут ЧЕРТ! Мне стало так жутко, что ноги подкосились, снова упал. И в тишине повсюду тут и там звуки появились глухие. Просто постучите костяшками пальцев о монолитный камень – что-то похожее со всех сторон. И всё ближе, ближе, ближе ко мне. Я снова закрыл глаза, свернулся прямо на дорожке, но звуки одномоментно исчезли вместе с ужасом.Снова встал и пошёл к лагерю. Дорожка продолжается дальше, к лагерю отворотка, на которой сразу развилка – к кухне или к палаткам. В самом начале развилки обращаю внимание, что за столом сидят однокурсники, решаю идти к ним. И снова страх появляется, нарастает и нарастает. Пока иду по тропе через деревья, начинаю понимать, что что-то тут не то. Зачем они посреди ночи сидят? Ок, захотелось им поесть, но не всем же сразу! Да и когда увидел их вдалеке, не было заметно, чтобы кто-то их них ел. Да и вообще двигался… Тут снова дикий ужас, я тру лицо, вроде даже начинаю рыдать, спешу к ним, вырываюсь на поляну с кухней… Пусто. Никого нет. В голове снова не мой вопрос: «Рад?». Сразу после страх мгновенно пропадает. Слышу писк комара. Я жив.Прямо в одежде я повалился спать, утром ничего никому не сказал, чтобы не сочли чокнутым. После этого я один там не передвигался, через неделю благополучно уехал. На родине в первый же день пошёл в парикмахерскую, где тётка-цирюльник удивилась числу седых волос. А мне и 20-ти лет не было, какие седые волосы! Присмотрелся – действительно, много появилось. Как-то грустненько даже стало.Итак, что это было? Я отметаю сразу всякую мистику, отметаю животных. Остаётся несколько версий. Первая – как в фильме «Явление» - растения (или дно озера) выпустили какие-то токсины, которые я словил и поймал бэд трип. Этакая природная психоделия. Вторая – я реально поехал кукухой. Но ни до, ни после с психикой проблем не было, да и комиссии всякие кучу раз проходил. Третья – депривация сна навлекла на меня глюки. Но, во-первых, не такое уж критическое было отсутствие сна, во-вторых, там могут быть отдельные элементы (однажды после ночи без сна боковым зрением увидел крыс, которые не обращали на меня внимание, потом понял, что они бы разбежались, и тут же крысы превратились в голубей, но и они меня не пугались – я ж рядом был; в итоге устремил взгляд на них, а это оказалась просто куча мусора, листьев и пыли), но никак не общая картина, которая никуда не уходила. В общем, не знаю, что это было. На всякий случай избегаю большой концентрации деревьев – а вдруг реально токсин какой был?

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