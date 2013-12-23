Как я со своим другом съездил на Трибеч

Новость отредактировал Оляна - Вчера, 14:55

Причина: Стилистика и эмоциональность автора сохранены.

Sayke_Horroro Просмотров: 535 Комментарии: 7 0 Вчера, 14:55 by

Это реальная история, которая произошла с нами летом 2022 года.Мы решили съездить на горный массив "Vel'ky Tribeč", что находится в Словакии. Купили еды на выезде из города, построили маршрут и поехали. Дорога была достаточно долгой, 340 километров - немаленькое расстояние. Нам тогда было по 17 лет, и я мог уже выглядить на 18-19 лет. Мы ехали на машине моего отца (у него тогда был Nissan X-Trail).Спустя ~4 часа мы уже подъехали на место, где будем ночевать. Мы достали палатки и решили пожарить сосисок на гриле. Мы играли в монополию, пили безалкогольное пиво, ели сосиски и ржали с мемчиков.После тусы мой друг пошёл спать. Времени было примерно 11 часов вечера или полночь. Я лежал в своей палатке и смотрел ютуб, потому что я не был особо уставший и ложусь я спать в 2-3 часа ночи.И тут начинается весь хаос... Я лежу в своей палатке и слышу жёсткий, но негромкий хруст веток. Я подумал: "Волки, твою мать!" и сказал другу, чтобы он проснулся и пошёл проверить. Друг взял пистолет, который стрелял пистонами, чтобы отпугнуть волков, но выйдя из палатки не обнаружил абсолютно ничего. На этом моменте я подумал: "Ветер, скорее всего." Друг слегка испуганным пошёл дальше спать, а я продолжил смотреть видео на ютубе. Спустя ~30 минут хруст повторился, но тут я уже друга будить не стал.Но тут... Я не знаю, как это ещё можно описать... Через ~2 часа я слышу гребаные голоса сектантов, которые говорят на латыни и приближаются. Я быстро собираю вещи в своей палатке, собираю саму палатку, кидаю её в салон машины и бужу друга. Друг, ничего не понимая, быстро под адреналином собирает палатку и кидает её в багажник машины, как я. Я сажусь за руль, быстро запускаю машину и включаю передачу. Мы разогнались по грунтовой дороге примерно ~70-80 километров в час, так как я не смотрел на спидометр и смотрел только на дорогу. Нам было очень страшно, радио ловило только помехи, пока мы ехали на этом дороге, у нас обоих сильно билось сердце от страха и от чувства, что нас могут убить прям сейчас.Мы очень долго отходили от этого случая и не ездили туда больше без компании друзей.Я думаю, что это были сектанты, либо непонятные пранкеры с глушилкой сигнала. Но когда мы ездили туда с компанией друзей, такого там не повторялось.После этого случая я ходил к психологу, пил таблетки для успокоения и пытался максимально забыть этот случай.Я написал эту историю сюда, чтобы я мог кому-то высказать эту историю и успокоиться, что этого больше не повторится.

Ключевые слова: Друг Трибеч треск голоса сектанты авторская история

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