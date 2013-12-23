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Истории из жизни

Как я со своим другом съездил на Трибеч

Это реальная история, которая произошла с нами летом 2022 года.

Мы решили съездить на горный массив "Vel'ky Tribeč", что находится в Словакии. Купили еды на выезде из города, построили маршрут и поехали. Дорога была достаточно долгой, 340 километров - немаленькое расстояние. Нам тогда было по 17 лет, и я мог уже выглядить на 18-19 лет. Мы ехали на машине моего отца (у него тогда был Nissan X-Trail).

Спустя ~4 часа мы уже подъехали на место, где будем ночевать. Мы достали палатки и решили пожарить сосисок на гриле. Мы играли в монополию, пили безалкогольное пиво, ели сосиски и ржали с мемчиков.

После тусы мой друг пошёл спать. Времени было примерно 11 часов вечера или полночь. Я лежал в своей палатке и смотрел ютуб, потому что я не был особо уставший и ложусь я спать в 2-3 часа ночи.

И тут начинается весь хаос... Я лежу в своей палатке и слышу жёсткий, но негромкий хруст веток. Я подумал: "Волки, твою мать!" и сказал другу, чтобы он проснулся и пошёл проверить. Друг взял пистолет, который стрелял пистонами, чтобы отпугнуть волков, но выйдя из палатки не обнаружил абсолютно ничего. На этом моменте я подумал: "Ветер, скорее всего." Друг слегка испуганным пошёл дальше спать, а я продолжил смотреть видео на ютубе. Спустя ~30 минут хруст повторился, но тут я уже друга будить не стал.

Но тут... Я не знаю, как это ещё можно описать... Через ~2 часа я слышу гребаные голоса сектантов, которые говорят на латыни и приближаются. Я быстро собираю вещи в своей палатке, собираю саму палатку, кидаю её в салон машины и бужу друга. Друг, ничего не понимая, быстро под адреналином собирает палатку и кидает её в багажник машины, как я. Я сажусь за руль, быстро запускаю машину и включаю передачу. Мы разогнались по грунтовой дороге примерно ~70-80 километров в час, так как я не смотрел на спидометр и смотрел только на дорогу. Нам было очень страшно, радио ловило только помехи, пока мы ехали на этом дороге, у нас обоих сильно билось сердце от страха и от чувства, что нас могут убить прям сейчас.

Мы очень долго отходили от этого случая и не ездили туда больше без компании друзей.
Я думаю, что это были сектанты, либо непонятные пранкеры с глушилкой сигнала. Но когда мы ездили туда с компанией друзей, такого там не повторялось.
После этого случая я ходил к психологу, пил таблетки для успокоения и пытался максимально забыть этот случай.
Я написал эту историю сюда, чтобы я мог кому-то высказать эту историю и успокоиться, что этого больше не повторится.


Новость отредактировал Оляна - Вчера, 14:55
Причина: Стилистика и эмоциональность автора сохранены.
Вчера, 14:55 by Sayke_HorroroПросмотров: 535Комментарии: 7
0

Ключевые слова: Друг Трибеч треск голоса сектанты авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:16
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 130
Комментариев: 7 045
Безалкогольное пиво — деньги на ветер sweat_smile. Пардон. Щютка юмора.
Сильно распространены у вас сектанты эти?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Ortiga
Вчера, 16:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
и сектанты у вас говорят на латыни? и для чего?
какие образованные ))

а вы как поняли что это латынь- тоже говорите на ней?
Зарегистрирован: 17.02.2023
#3 написал: Estellan
Вчера, 17:42
+6
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2267|0)
Публикаций: 295
Комментариев: 3 140
А вообще автор молодец: Друг, там, похоже, волки. Они нас могут сожрать. Иди, посмотри, а я видео на ютубе посмотрю. Пущай тебя сожрут первым.
И, в итоге, никто ничего не увидел, но сильно испугались все.
А, еще... а почему сектанты? Может, просто врачи на природу выбрались? Раз это была 100% латынь. Я, к примеру, как человек знающий на латыни только маты, вряд ли отличу медицинскую терминологию от религиозной. О_о
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 19:11
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3073|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 263
Сынок, послушай что бабуля скажет. То что ты таблеточки пропил енто очень хорошо. Очень. И то что к специалистам сразу обратился это тоже похвально. А тебе пиявок ставили на мозжечок? Нет? Обязательно надо. Если не поставить то могут быть последствия. И еще. Хорошо что вы с другом оказались такие ссыкуны и сбежали. Енто сатанисты скорей всего были. Они бы вас в жертву как принесли и все. Мы бы не смогли прочитать эту восхитительную и наполненную мистикой до самых краев историю. Ставлю тебе плюс пиши есчо.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#5 написал: lukery
Вчера, 23:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 55
Вспомнила, читая. Давно уже дело было. С папой в лес поехали. Ходим недалеко друг от друга. Близко от места, где я была - овражек. С моей стороны-пологий, с другой - крутой. И на вид приличный: сухой, без высокой травы. Думаю: спущусь, там посмотрю. Когда внизу оказалась, услышала с "крутого" бока, кто-то идёт и напевает песню на немецком. Слышала достаточно чётко. Очевидно, что мой мозг сыграл злую шутку, из-за просмотров советских фильмов. Я оцепенела. Когда звук отдалился, поспешила уйти ближе к отцу. Ничего мистического в моем воспоминании нет. Немецкий я знаю только по фильмам про войну. На уровне: "гутентак", "хендехох" и "шнэле-шнэле". Может грибник был фанатом Рамштайн?

К чему я это всё? К тому, что обстановка темного леса и любовь к определенному жанру кино и литературе, могут сыграть с нами такую злую шутку.
Я поставлю плюс. Не люблю красный.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 00:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (278|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 252
Я поставила плюс за горы, потому что я их люблю (и живу недалеко от них).
Я считаю, что в горах куча своей нечисти. У нас здесь ходят легенды про черта, который в наших горах живет. И еще есть ведьмино место на одной из гор. Там есть очень старый камень (возможно для жертвоприношений) с высеченными знаками. Из которых можно идентифицировать только фигурку человечка. Я вполне себе могу поверить, что в горах есть сектанты/колдуны. Латынь не удивила, потому что древние тексты написаны на этом языке в том числе. Особенно по магии, надо полагать. Ну и несложно ее распознать даже не знающему этот язык.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Dashstrog
Сегодня, 01:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 9
Вы уверены что это была латынь ,а не словацкий?

Находясь в другой стране наверное нормально услышать другой язык.

Разве что там не кричали Авэ Сатанас ,стоя хороводом вокруг жертвенного стола.

Но вопрос меня волнует больше другой: почему автор сначала собрал свою палатку ,а только потом пошел друга будить пошел?
Зарегистрирован: 13.02.2022
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