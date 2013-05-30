Визит невидимого гостя

Купчиха за чаем Просмотров: 146 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:35 by

Эта история произошла со мной в конце 2009 года. Я познакомилась с молодым человеком из творческой среды. Звали его Сергей. Изначально нас объединил общий интерес к музыке. Начался период многообещающих романтических отношений.Как-то ночью я спала в одной комнате со своей сестрой. Внезапно я проснулась от какого-то толчка и почувствовала чье-то прикосновение. В тот момент я точно осознавала, что не сплю, поскольку видела себя, комнату, спящую на соседнем диване сестру. Я протянула руку к тому месту, где почувствовала прикосновение, и нащупала чью-то невидимую ладонь. На ощупь она была теплой, а не холодной. Как ни странно, чувства страха не было, а только огромное удивление. При этом я практически мгновенно поняла, кто ко мне пришел, даже не пришлось угадывать. Гостя к тому же выдавали характерные жесты. Это был Сергей. Какое-то время я подержала невидимую руку, а потом захотелось, чтобы все исчезло. Видимо, "невидимка" сразу прочитал мои мысли и пропал.Естественно, что оставшуюся ночь я не могла уже уснуть, размышляя об увиденном. Как только наступил день, первым делом помчалась в гости к Сергею с рядом вопросов. Рассказала ему о том, что случилось ночью. Сергей, выслушав, со смешком спросил: "Я, значит, был у тебя?". Он ничего не помнил после своего пробуждения утром, но при этом не отрицал, что верит в возможность своих астральных путешествий. Однажды он рассказывал в подробностях о своем разговоре во сне с известным в мире гитаристом - рок-музыкантом. Было такое впечатление, будто разговор у них происходил наяву.Я знакома с эзотерической литературой, где сказано, что человек состоит из 7 тел с разными частотами вибраций энергий, разной плотности. Человек создан по подобию окружающего пространства - Космоса, который представляет собой многоуровневое Пространство. Но знать - это одно, а видеть и почувствовать это на себе дано не каждому... В интернете пыталась найти информацию по этой теме и прочитала, что маги использовали какие-то особые ритуалы для вызова астрального духа человека. А в моем случае человек пришел без всяких ритуалов. Видимо, общения днем ему было недостаточно:)))

Ключевые слова: Астральные путешествия Астральное тело астральный дух авторская история

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