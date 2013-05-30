Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Визит невидимого гостя

Эта история произошла со мной в конце 2009 года. Я познакомилась с молодым человеком из творческой среды. Звали его Сергей. Изначально нас объединил общий интерес к музыке. Начался период многообещающих романтических отношений.

Как-то ночью я спала в одной комнате со своей сестрой. Внезапно я проснулась от какого-то толчка и почувствовала чье-то прикосновение. В тот момент я точно осознавала, что не сплю, поскольку видела себя, комнату, спящую на соседнем диване сестру. Я протянула руку к тому месту, где почувствовала прикосновение, и нащупала чью-то невидимую ладонь. На ощупь она была теплой, а не холодной. Как ни странно, чувства страха не было, а только огромное удивление. При этом я практически мгновенно поняла, кто ко мне пришел, даже не пришлось угадывать. Гостя к тому же выдавали характерные жесты. Это был Сергей. Какое-то время я подержала невидимую руку, а потом захотелось, чтобы все исчезло. Видимо, "невидимка" сразу прочитал мои мысли и пропал.

Естественно, что оставшуюся ночь я не могла уже уснуть, размышляя об увиденном. Как только наступил день, первым делом помчалась в гости к Сергею с рядом вопросов. Рассказала ему о том, что случилось ночью. Сергей, выслушав, со смешком спросил: "Я, значит, был у тебя?". Он ничего не помнил после своего пробуждения утром, но при этом не отрицал, что верит в возможность своих астральных путешествий. Однажды он рассказывал в подробностях о своем разговоре во сне с известным в мире гитаристом - рок-музыкантом. Было такое впечатление, будто разговор у них происходил наяву.

Я знакома с эзотерической литературой, где сказано, что человек состоит из 7 тел с разными частотами вибраций энергий, разной плотности. Человек создан по подобию окружающего пространства - Космоса, который представляет собой многоуровневое Пространство. Но знать - это одно, а видеть и почувствовать это на себе дано не каждому... В интернете пыталась найти информацию по этой теме и прочитала, что маги использовали какие-то особые ритуалы для вызова астрального духа человека. А в моем случае человек пришел без всяких ритуалов. Видимо, общения днем ему было недостаточно:)))

Сегодня, 16:35 by Купчиха за чаемПросмотров: 146Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Астральные путешествия Астральное тело астральный дух авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 653
Без сомнений плюс. Но я несколько удивлён, а что если это был вовсе не Сергей, а к примеру, Юрий? Он же на вас тоже смотрел, восхищаясь и любя ваши формы, женственность и красоту лица.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Купчиха за чаем
Сегодня, 18:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 20
Цитата: Eifersucht
Без сомнений плюс. Но я несколько удивлён, а что если это был вовсе не Сергей, а к примеру, Юрий? Он же на вас тоже смотрел, восхищаясь и любя ваши формы, женственность и красоту лица.

Эта мысль сразу пришла в голову как телепатия или озарение, что пришел именно этот человек, а не другой.
И потом, как я писала, манеры у него были характерные.
Зарегистрирован: 28.11.2021
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.