Странный рабочий

Светлана Шапошникова Просмотров: 1 325 Комментарии: 10 +31 Вчера, 11:25 by

Записано со слов родственника моей лучшей подруги, стилистика и атмосферные речевые обороты полностью сохранены…...Произошло это, когда я в студенческие годы подрабатывал уборщиком в метрополитене. Ну а что? Работа не слишком пыльная и нетяжелая: взобрался на поломоечную машину, проехал пару часов, и всё. Можно валить домой.Единственный минус, это работа ночью, когда все остальные сопят в своих кроватях, а ты плужишь, как золушка. Хоть и не особо напрягаешься. А руководитель службы ещё и придирчиво проверяет качество уборки, следя, чтобы ты не спал.Моя зона ответственности была две станции и сам перегон между ними, куда я иногда спускался с ремонтной обслугой, чтобы убрать мусор и вообще проверить, всё ли нормально.За это доплачивали, и я с удовольствием выполнял указания дежурного по станции. Он и отмечал в табеле время, проведённое на перегоне.В эту ночь я как обычно протер перрон и было хотел сваливать, как подошли электрики с просьбой убрать мусор. Мол, меняли освещение, а недалеко от платформы лежит что-то. В техническом тоннеле. Ветром от электропоездов затащило, видимо, через приоткрытый шлюз. Так бывает. Иди подбери, а мы сделаем через начальство так, чтобы не ехало ничего. Маякнём, если что.Я - прыг с платформы вниз и побрёл по указанному адресу, хоть и одному не положено. Но тут технический тоннель, очень узкий, практически никто не ходит и не ездит. И не страшно, благо ответвление рядом с основной веткой.Сворачиваю в тоннель, с трудом откатываю тяжелую дверь, сгорбившись прохожу вперёд, едва не задевая стены плечами, и через шагов тридцать натыкаюсь на драный пластиковый пакет из-под фастфуда. Бывает, что мусор задувает с вентиляции. Либо сами вечно голодные ремонтники что-то похомячили и бросили.Подбираю, поднимаю голову и вдруг замечаю краем глаза стоящего на рельсах какого-то высокого рабочего в очень грязной засаленной робе странного покроя, которую я видел только на старинных чёрно-белых фото, когда проходил инструктаж по технике безопасности. Странно, ведь тут никого не должно было быть в принципе. Сюда даже ремонтники раз в год проносятся на своих диких тележках. А пешком быть вообще строго воспрещается без кучи согласования, утомительных инструктажей и кучи разрешительных бумаг. Кто это?!Хорошо разглядел его, хоть и расстояние было метров десять-пятнадцадь. Крупный, густые чёрные волосы взлохмачены, глаза впалые, такое ощущение, что их нет совсем, серое лицо с грубыми чертами и глубоких оспинах и морщинах. Хотя видно, что не старый.На ногах в клочья рваные кирзовые сапоги. Удивительно, как они вообще держались, настолько были разорваны. Заметил, что на груди был какой-то значок, вроде изображения «взрывоопасно». Подобный я видел в кабинете охраны труда. Вроде обычный человек, но по моей спине лёгкий озноб испуга пробежал. Неуютно как-то стало.Вдруг этот рабочий медленно поднимает руку и показывает за мою спину.Я оборачиваюсь и с ужасом вижу, что на меня из-за поворота несётся ремонтная вагонетка. Эта такая небольшая, но тяжелая красная херня на колесах, с сиреной и жёлтыми фарами, на чём раньше каталась всякая метрополитенская обслуга. Сейчас такие раритеты давно не используются, но зачем-то числятся на балансе и не утилизируются.И несётся она очень быстро, возмущённо гудя сигналом. Хотя чего гудеть, всё равно не остановиться на такой скорости. Я подрываюсь с места и едва успеваю сунуть тело в совершенно случайно попавшийся «карман безопасности», так называется углубление в стене, чтобы не размазало, а вагонетка проносится мимо с шумом и скрежетом, прямо там, где стоял этот рабочий. И тормозя, скрывается за поворотом в куче искр. Меня не задело и лишь ветром обдало.Кстати! Машинист вагонетки потом писал в объяснительных, что я подпрыгнул и, красиво развернувшись в воздухе в полуметре от отбойника вагонетки, нырнул в убежище вперёд башкой. Вполне мог быть такой цирковой номер, но не помню точно.Минуту не мог отдышаться, носом прижавшись к бетонной стене. Ну, думаю, так обгадиться можно или заикаться начать. Вспоминаю про предупредившего меня лохматого. Явно задавило мужика, он на рельсах стоял, там кармана же нет, а увернуться не получится. Тесно слишком. Подбегаю туда, но ничего не нахожу, ни крови, ни размолотых костей, словно никого и не было. А эта говнотележка даже не остановилась. Погудела, пронеслась и растворилась, словно рафинад в стакане. Плохой признак. Может ещё одна пойти.Поэтому второй раз искушать судьбу не стал. Ломанулся оттуда так резво, аж уши заложило. И сразу скандалить к электрикам. Вы чего, псины душные, не предупредили, что вагонетка идёт? Гадьё гнусное!А они бельма пучат удивлённо. Мол, живой. Бубнят, мол, дежурный дал команду пустить древние вагонетки с дальних путей, и мы не успели предупредить. Ты убежал, а рация недоступна. Разрядилась, поди. Не?!Я кнопками тык-тык. Молчит моя рация, действительно разрядилась.Эти же «электрические» обезии оживлённо прыгают около - думали всё, кутья-компот, а ты целый. Один даже на радостях обниматься полез, дыша перегаром. Я его пихнул пятерней в морду. Пахло от него, как от мокрого блохоносца, да и брезгую я мужескими ласками.Уже потом я узнал, что эти контрацептивы просто забыли остановить движение и стали звонить мне, когда мимо них промчалась бешеная вагонетка и шансов на спасение просто не оставалось.Я на эмоциях им ору, мол, там живой чудак был, а единственный «карман» был тот, в который я втиснулся. Жути намешал для бодрости, мол, ищите, или в петушиный угол попадёте, как «красивые». Я всё прокурорам расскажу, мол. Убивцы, вас обязательно подтянут. Тут и сам дежурный подбежал. Ему машинист сообщил по связи, что то ли сбил, то ли не сбил человека. Трясётся, тоже в тюрьму неохота, а быть «красивым» и подавно желания нет.Пошли труп искать. Передо мной заискивают и извиняются, что чуть на тот свет не отправили. Я же показательно негодую и возмущаюсь, втайне надеясь на денежную компенсацию за инцидент.Весь тоннель прошли несколько раз, но ничего не нашли. Совсем. Стали коситься на меня и невежливые вопросы задавать про наркотики, пьянство и внеплановое прохождение медкомиссии. Мне бы помолчать, а я стал огрызаться и словами разными их называть.В итоге дело до самого высокого начальства дошло, и те прислали отряд злобных нукеров. Тщательно разбираться со всем этим распутством в рамках должностных обязанностей……В общем, скандал состоялся немаленький. Факт: я находился в техническом тоннеле без согласования, инструктажа по ТБ, без наряда-допуска, один. Что категорически не положено по всем нормам и правилам.Дежурному по станции влепили выговор и сочно штрафанули, а дебилов-электриков перевели в подсобники. Машиниста вагонетки направили на переаттестацию за превышение скоростного режима, меня же просто по-тихому уволили.Но кто был тот рабочий в рваных сапогах, так и не выяснилось, несмотря на все старания. Пройти незамеченным он не мог, всюду камеры, охрана и никаких дополнительных проходов нет. Там же закрытый тупик, да и ночью никому из посторонних не пройти. Загадка.Но, тем не менее, если бы не этот жутковатый незнакомец, надо мной колыхались бы разные цветочки и травинки.Много позже смотрел передачу про сверхъестественное в метро и там рассказывали, что время от времени в неэксплуатируемых местах появляется призрак рабочего, погибшего в тридцатых годах. Даже описали: высокий, лохматый, весь в рванине. Уж не тот ли?...

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