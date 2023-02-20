Стая птицВыхожу вечером на прогулку с собакой. На улице после снегопада наступило затишье, все в снегу, и очень тихо в парке. Парк большой, с соснами, кустами. Рядом водоём. Сзади стадион.
Собаку спустила с поводка, она побежала вперёд по снежной парковой дорожке. Уже вечер, но ещё не темно. От фонарей и белого снега все просматривается достаточно хорошо. В одном ухе наушник, тихо играет музыка. Окружающий мир тоже слышу.
И вот прохожу я мимо заснеженного куста, и вдруг как вспорхнёт стая птиц. Шумно и громко очень. Я от неожиданности отшатнулась. Я боковым зрением видела, как взметнулась тень. Поворачиваюсь - и нет ни одной птицы. И снег не тронут. И ни одна ветка не качается.
Что это было, не знаю.
Вчера, 10:48 by HecateПросмотров: 829Комментарии: 5
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