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Истории из жизни

Стая птиц

Выхожу вечером на прогулку с собакой. На улице после снегопада наступило затишье, все в снегу, и очень тихо в парке. Парк большой, с соснами, кустами. Рядом водоём. Сзади стадион.
Собаку спустила с поводка, она побежала вперёд по снежной парковой дорожке. Уже вечер, но ещё не темно. От фонарей и белого снега все просматривается достаточно хорошо. В одном ухе наушник, тихо играет музыка. Окружающий мир тоже слышу.
И вот прохожу я мимо заснеженного куста, и вдруг как вспорхнёт стая птиц. Шумно и громко очень. Я от неожиданности отшатнулась. Я боковым зрением видела, как взметнулась тень. Поворачиваюсь - и нет ни одной птицы. И снег не тронут. И ни одна ветка не качается.
Что это было, не знаю.

Вчера, 10:48 by HecateПросмотров: 829Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Парк птицы стая птиц шум показалось авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кратос
Вчера, 11:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
Это Один! Всеотец
Зарегистрирован: 20.02.2023
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 20:57
+3
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 653
Ну, скажем так, героиня испытала на себе бинауральные ритмы. Кстати, эту хрень изучали америкосы на Украине до военной операции. А что..., украинцы служили подопытными кроликами, за деньги чего только не сделаешь. Америкосов встречали радостно на Украине, точно так же, как в России девяностых, а по сути америкосы украинскому народу подсунули свинью, как и русскому народу. А вот пока до украинцев дойдёт, лягут невероятно много людей. Жаль, но до них иначе не дойдёт.
По сути, при разных голосовых ритмах на уши, выступает на главные позиции восприятия иллюзорность окружающего мира. Но это ещё ерунда. Вдобавок идёт активация астрального тела, если чел не подготовлен, то у него может крыша поехать. Психиатры эту хрень не знают, тут же поставят диагноз раздвоения и привет, до хрони они доведут - можно не сомневаться.
Что нужно делать хозяйке... . Надо брать литературу по выделению астрального двойника и познакомиться с информацией. Если уж по сердцу ляжет, то пробовать и получать опыт. И в дальнейшем не надо слушать таким образом. Сейчас полно людей, кто так делает, ну, что ж поделать, психов будет больше - точно.

Плюсанул. Тема актуальна.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 23:35
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3073|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 259
Не знаю что енто было, но я б на Вашем месте больше бы туда не пошла. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#4 написал: lukery
Сегодня, 01:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 53
Цитата: Eifersucht
Что нужно делать хозяйке... . Надо брать литературу по выделению астрального двойника и познакомиться с информацией.

В крайнем случае, если всё же "хроня" притаилась, дойдете до врача с нужной литературой. Если без шуток, то это действительно интересно и возможно полезно.
Потому что многие знакомые, да и я, сталкивались с похожим. Когда, что-то, где-то краем глаза зацепил: звук, движение, а там и нет ничего. Просто обычно списываем на усталость и на "показалось". А оно вон чё:

Цитата: Eifersucht
Сейчас полно людей, кто так делает, ну, что ж поделать, психов будет больше - точно.


Я тоже плюсую.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 653
Цитата: lukery
В крайнем случае, если всё же "хроня" притаилась, дойдете до врача с нужной литературой.

Не всё так просто, как вы в шутку думаете. Врач зависим от той среды, где он вертится и получает зарплату. Чтобы врач понял, надо всю психиатрию повернуть к энергетике человека, и, кто знает, может только тогда научатся лечить шизофреников, а психиатрия перестанет быть описательной.
Очень редко встретишь спеца, который сохраняет своё самосознание в своей среде, способного мечтать, а потому преходящего к своей мудрости вне зависимости от организации, в которой он работает. А если и встретишь, то он, либо уже не работает, либо на грани увольнения.
Цитата: lukery
А оно вон чё:

Вот именно чё! Ларец открывается просто, надо просто не бросать мечтать, а уже от мечты рождается благоразумие. Отсюда, и особенности слушающего в одни наушники или сразу в оба, и психиатра, к которому придёт (или приведут) слушающего.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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