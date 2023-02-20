Стая птиц

Hecate Просмотров: 829 Комментарии: 5 +10 Вчера, 10:48 by

Выхожу вечером на прогулку с собакой. На улице после снегопада наступило затишье, все в снегу, и очень тихо в парке. Парк большой, с соснами, кустами. Рядом водоём. Сзади стадион.Собаку спустила с поводка, она побежала вперёд по снежной парковой дорожке. Уже вечер, но ещё не темно. От фонарей и белого снега все просматривается достаточно хорошо. В одном ухе наушник, тихо играет музыка. Окружающий мир тоже слышу.И вот прохожу я мимо заснеженного куста, и вдруг как вспорхнёт стая птиц. Шумно и громко очень. Я от неожиданности отшатнулась. Я боковым зрением видела, как взметнулась тень. Поворачиваюсь - и нет ни одной птицы. И снег не тронут. И ни одна ветка не качается.Что это было, не знаю.

Ключевые слова: Парк птицы стая птиц шум показалось авторская история

Другие, подобные истории: