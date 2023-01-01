Разминулись в трёх берёзах

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

lukery Просмотров: 83 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:14 by

Мы были на даче у друзей. Места там красивые. С одной стороны - засеянные поля, с другой речка и вид на маленький городок. Рядом с дачами небольшая березовая роща. Очень живописно. И приятно пройтись. Не по самой роще, нет, там травы кое-где по пояс, а по грунтовой дороге огибающей её кругом.Приехала я с племянницей. Когда жара спала, вышли на прогулку. На подходе к роще, мне позвонил муж, я остановилась поговорить, а Оле махнула рукой. Мол, ты иди, я догоню. Дорога просматривалась хорошо, да и человек она уже взрослый, двадцать лет. Разговор затянулся. Я поглядывала на дорогу. По времени, она уже должна была обогнуть рощу и показаться мне на глаза. Но её всё не было видно. Я отключилась от звонка и пошла ей навстречу. Иду и всматриваюсь в пространство между берёзами и высокую траву. Олю не видно. Обогнув рощу, вернулась в то место откуда мы начали путь. Меня стал прошибать холодный пот. Попробовала ей позвонить. На звонок ответили друзья на даче. Оля оставила телефон в доме. Постояв на месте, в надежде увидеть идущую мне на встречу племянницу, я пошла на новый круг, срываясь на бег и крик. Результат тот же. В голову полезли картинки одна другой страшнее. Я опять стояла на развилке дороги, огибающей рощу. Получается, что всё это время я пыталась идти-бежать ей на встречу. Теперь пошла вслед за ней. Достала телефон, звонить друзьям, подключать к поискам. Но не успела набрать номер, как увидела, медленно шагающую Олю впереди. С меня будто сняли бетонную плиту, так я себя почувствовала.Девушка спокойно себе шла и собирала цветы, растущие по обе стороны от дороги. Плела венок, один уже красовался у неё на голове. Этот видимо для меня, очень кстати, я чувствовала себя как в прединфаркте.Племянница не слышала моих криков и меня не видела. С дороги "в кустики" не сходила. Глупый розыгрыш? Точно нет. На это есть свои причины.Вот так, разминулись с ней в трёх берёзах!

Ключевые слова: Встреча родственники дорога авторская история

Другие, подобные истории: