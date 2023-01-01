Свой, чужой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 166 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:17 by

Однажды сидим мы с подругой. У нее новое увлечение по имени, допустим, Саша, и она мне рассказывает, что у них не простые отношения, а кармические. Ну-ну…Подружка, оказывается, забивала их даты рождения на всяких сайтиках (оных много!) и по специальной нехитрой формулке получала цифру и толкование. Выходило, что отношения у них — кармичней не придумаешь. Да, говорю, тут можно вообще любые даты забить, и программка выдаст прогон про карму и прошлые жизни… А давай проверим. Давай. Беру свою дату рождения, его дату — вот, пожалуйста, кармические отношения! Правда, неблагоприятные. Кхм. Ну ладно.А давай, говорит, ещё того парня, ну помнишь? Да уж помню… Забиваем. Хоп — то же самое. О, говорю, они даже толкования менять не удосуживаются! Или они у них рандомно чередуются. Потом стало интересно, что за глюк такой все же. Взяла карандаш и пересчитала ручками. Удивилась.Наш сайтик не глючил — толкование выпадало одинаковое потому, что цифра при расчёте выходила одна и та же. Что с одним человеком, что с другим. Как вы понимаете, даты рождения у них разные. Красивое совпадение, че уж. Особенно красиво в нем то, что в своё время мне нужно было, ну, выбрать судьбу, по большому счёту. И выбирала я — именно между этими двоими.С первым мы решили пожениться на третью встречу в жизни. Поженились — никому не сказали, никого не позвали, никто нам и не был нужен. Двое в своём мире. Удачный вышел брак? И да, и нет. Союз-то неповторимый, но цена высоковата, и назначили ее не мы. Обстоятельства. Сама жизнь.Никто другой меня так легко не читает. Иногда до забавного…Хожу по супермаркету, присматриваюсь к авокадо. Купить или не купить? Думала-думала, не купила.Созваниваемся:- Вот, авокадо купил.- Ты ж его не любишь.- Ну да. Я сам не знаю, зачем я его купил! Просто стукнуло что-то, что надо… Есть не буду.- Аааа, так это ты МНЕ его купил!Отличные антеннки у человека.Второго я встретила много позже. Был это тот случай, когда человека видишь впервые в жизни, но кажется — вы в одной песочнице друг друга совочками лупили. «Маска, я тебя знаю». Мы проговорили взахлёб три часа, и к концу этой беседы мне хотелось сгрести его в охапку и сказать что-нибудь в духе: ну вот ты и нашёлся, мой потерянный брат)) Вместо этого я сказала, что замужем. Но есть волшебные слова: «Давай будем друзьями!».Как нетрудно догадаться, дружбы не сложилось. Мы пытались, каждый раз у кого-нибудь коротило проводку. По очереди — видимо, мы в противофазе. И была развилка, момент истины. Мы друг друга тогда не выбрали. Об этом я не особо жалела, а вот о том, что не нашлось альтернативного формата — жалела яростно. Если бы я могла взмахнуть волшебной палочкой и превратить нас в реальных родственников, чтоб уж наверняка — я бы это сделала.Интересно, что со своей собственной девушкой этот «второй» встал ровно перед той же дилеммой, что мы с «первым» — чуть раньше. Формальные причины другие, но результат... впечатляюще сходный. Уникальные отношения по уникальной цене — каждому свои. Красиво вышло, хотя по-своему жестоко. Не уверена, что он оценил — помню, как огрызнулся: «Не вижу в этом ничего красивого!». Оба мы тогда призадумались, что было бы, если. Дилемма разрешилась бы? Вся жизнь пошла бы иначе? Или нет? Мы не поставили этот эксперимент.Ещё запомнилась пара странных моментов.Оборвать контакт со «вторым» — резко, чтобы не удаляться друг от друга медленно и печально, — я пыталась дважды. В первый раз на меня немедленно накатила какая-то странная, тяжёлая и горячая волна. Как под утюг попасть. Как будто бунтуют не эмоции, а само тело, на уровне организма: так нельзя! алерт! Я даже подумала — не модный ли это коронавирус? Как же. Дотянулась до телефона, написала: «Давай будем общаться», дождалась короткого «Да» — и меня отпустило в ту же секунду. Я мгновенно заснула с телефоном в руке. Как тумблер повернули. Что это было? Да фиг его знает.Во второй раз я уже была готова. Поднялась знакомая волна, я подумала — пофиг, пусть идёт сквозь меня. Иссякнет же она когда-нибудь? Все иссякает, даже термоядерная реакция в солнечных недрах.Раздался звонок. Звонил человек-антенна:- Что у тебя там происходит? Полыхает — я отсюда вижу.Ты-то, конечно, видишь. Это вам не авокадо.Может, и не зря цифры совпали-то.Но в целом — обычная история. У каждого такая найдётся. Странная и путаная, как лабиринт. Это ж я в общем виде ее рассказала, а во всей фактологической красе она выглядит совсем диковато.

Ключевые слова: Совпадение несерьёзное история авторская история

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