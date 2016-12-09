Тихая заводь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aksia Просмотров: 636 Комментарии: 2 +8 Вчера, 21:47 by

Вчера на даче болтали с соседкой за чашкой чая. В том числе разговор зашёл о скором разливе на Москве-реке. А она вспомнила, что в прошлом году весной опять увидела в реке мертвое тело. Спрашиваю, на каком - том же?Дальше рассказ пойдет от лица соседки.А что, ты не слышала, что на нашем берегу есть место у старой пристани, в котором время от времени утопленников находят? Я ещё маленькой была, родители между собой разговаривали, что к берегу прибило мешок целлофановый с останками женщины. Потом там же спустя несколько лет ещё одно тело всплыло.А лет 10 назад я летом утром шла вдоль берега на работу, по дороге коллегу встретила. Идём, болтаем. Смотрю на реку - красота, вода спокойная, небо отражается как в зеркале... Вдруг замечаю краем глаза, у старой пристани из воды что-то странное виднеется, не понимаю ещё, что именно, но мозг отмечает что-то такое, чего не должно там быть. Ладони из воды торчат... Первое впечатление - кто-то нырнул и руки вверх поднял. Но почему не слышно всплесков и нет волн на поверхности воды?? Ой, утопленник...И всё это проносится в голове за секунды, я вроде бы не чувствую страха. Но на лице, видимо, что-то промелькнуло, потому что коллега притормозила и спрашивает: "Что такое?" Если честно, мне захотелось сначала малодушно ей соврать и пройти мимо. Я тогда беременной была. Но сделала над собой усилие и ответила: "Там в воде покойник..."Мы вместе подошли к краю берега, и тут тело, которое виднелось из осоки, течением понесло прямо на нас. Медленно, но верно. Как будто только и ждал покойничек, что на него обратят внимание. Пока мы соображали,что делать и куда звонить, мужчина выплыл к нам во всей красе.Позвонили мы в 112, коллега согласилась подождать полицию, а меня отпустила на работу, за что ей большое человеческое спасибо.Но это ещё не всё. Прошлой весной мы с мужем гуляли вечером у реки и на том же самом месте обнаружили ещё одного несчастного, зацепившегося за ветку в воде.Ну вот почему их именно в это место приносит река? Ничем особенным берег там не отличается, такое же мелководье, как и на протяжении ещё нескольких километров выше и ниже по течению.А ведь с этим местом ещё одна история связана. Сидели мы как-то на работе (соседка работает в местном культурно-историческом центре) и обсуждали сценарий экскурсии с элементами квеста для детей на открытой местности, и кто-то подал идею, что когда дети пойдут по берегу реки от одной локации к другой, то у старой пристани их должен встречать персонаж-проводник в женском костюме начала 20 века (длинное белое платье, шляпка, кружевной зонтик). При упоминании костюма наш культорганизатор Миша, мужчина под 40, вдруг подавился глотком чая. Прокашлявшись, он рассказал, как лет в 14 вместе со старшим братом рано утром рыбачил опять-таки неподалеку от старой пристани. Причем, палатка и вещи у них были на противоположном берегу, а у пристани они сеть поставили. И вот часа в 4 утра Миша на лодке поплыл проверять сеть. Решил причалить к берегу, пардон, по нужде. Сделав необходимое среди кустиков у кромки воды, он бросил взгляд вверх на тропинку, шедшую вдоль высокого берега, и увидел за деревьями медленно приближающуюся женскую фигуру в шляпе, белом платье с пышной юбкой и зонтом в руке. Надо ли говорить, что встретить такой персонаж в конце 90х в 4 утра у реки в сельской местности было более чем неожиданно. Он попросту испугался, прыгнул в лодку и налег на весла. По его собственным ощущениям, лодка не плыла, а мчалась к другому берегу. Оказавшись на суше, он стал рассматривать берег, по которому прогуливалась странная дама, но никого не увидел. Даже если женщина в белом бросилась бы бежать, он еще смог бы ее увидеть, поскольку свернуть ей было некуда, а с того места, где стояла палатка, противоположный берег просматривался и в одну и в другую сторону на достаточно приличное расстояние.Такая вот история с не слишком мистическим началом, но довольно интересным финалом. Есть в реке места, где рыба хорошо клюёт, а есть заводи, в которые приносит мертвые тела и иногда заглядывают привидения.

Ключевые слова: Заводь берег утопленник привидение старая пристань авторская история

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