Обычная встреча

lukery Просмотров: 163 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:02 by

Если есть ошибки и они вас напрягли, простите. Букв много, а краткость сестра таланта, но я в себе его пока не открыла.В беременность я перехаживала срок. Родить уже хотелось нестерпимо. Чтобы приблизить этот момент, я каждый день выходила "активно" гулять на улицу. Игнорируя лифт, шла по лестнице. Спускалась и уже уставала. Поэтому перед дальнейшей прогулкой я усаживалась отдышаться на лавочке у подъезда. В квартире на первом этаже у окошка иногда сидела пожилая соседка. Она уже не выходила гулять, жила со своей дочкой и ее семьёй. Их окна выходили прямиком на место моей дислокации. Я замечала старушку и махала рукой, здороваясь, она кивала мне в ответ.Потом меня положили в центр, и до родов я оставалась там. После выписки стала выходить гулять уже с малышкой. Часто сидела на той лавочке, укачивая дочку в коляске. Привычно здоровалась с соседкой у окошка. Так продолжалось какое-то время.Однажды мы вышли гулять с мужем. Мне запомнилось, потому что супруг из-за загруженного графика с нами в то время и не виделся почти. А тут выходной в будний день. Вышли, в общем, я привычно поздоровалась с женщиной. Муж присмотрелся к окнам, потом ко мне:- Кому ты машешь рукой?- Бабушка у окна на первом этаже, видишь?Он осмотрел соседские окна и, не отрывая взгляда, приложил мне ладонь на макушку:- Только вышли, а тебе уже напекло!Я тоже присмотрелась, пожилая женщина на месте, неловко как, стоим пялимся.- Второе окно от угла дома, видишь?Супруг теперь уже женщину заметил:- Во! Здрасьте!...В очередной раз мучаясь с выездом из подъезда, столкнулась с дочерью этой женщины. Она придержала дверь и помогла спустить наш транспорт. Мы остановились, немного поговорили о детях, родах, очереди в садики. Я поинтересовалась о самочувствии её мамы. И узнала, что пожилая женщина умерла, когда я была в роддоме. Бросив взгляд на пустое сейчас окно, я поторопилась уйти.Потом погода испортилась, и мы какое-то время просидели дома. Соседи с первого этажа начали у себя капремонт. После, выходя на прогулки, я женщину уже не примечала.Со мной раньше случалась похожая история. Мы жили в пятиэтажке. Подъезд - два блока с квартирами, объединеные лестничной площадкой. Под нами жила семья. Пожилая мама с сыном и собакой. Мужчина имел некоторые отклонения и был очень скромным, здоровался редко. А с его мамой мы могли перекинуться парой слов за погоду. Я их иногда встречала, возвращаясь с работы. Они выходили на прогулку с питомцем.Зимой мы уже собирались переезжать в новую квартиру, и я постоянно ходила вечером по подъезду с коробками. Натыкалась на этих соседей. Здоровалась, а в ответ тишина. Стоят с собакой в своем блоке. Я тогда ещё отметила, что соседка странная. Смотрит в никуда, я предположила, что случилось с ней что-то. Один раз спускаюсь, а в их блоке сидит одна собака. Бульдог был с характером. Я остановилась, опасаясь, что кинется, облает. Но он не обратил на меня внимания.Уже перед самим переездом, стоя у подъезда, смотрела как грузчики укладывали крупную мебель и технику. Ко мне подошла соседка по стояку. Стала жаловаться, что кто-то что-то спускает в унитаз, а у неё трубы шумят. Намек был на нас. Женщина думала, что мы съезжая, смываем какой-то мусор. Я же, отводя от нас подозрения, предположила на семью с собакой. На что и получила ответ, что соседи ушли из жизни во время волны ковида. В начале осени. В больнице. С разницей в несколько недель. А в квартире никто не живёт. Я пропустила этот момент. Перед захоронением их тела не привозили к дому для прощания.Меня произошедшие события не сильно испугали. Конечно, в моменте было несколько не по себе. Но я решила, что это что-то вроде памяти зданий. Ничего странного в эти моменты не испытывала. Это была обычная встреча соседей.

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