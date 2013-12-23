Мистика и транспорт

Ernesta Просмотров: 562 Комментарии: 3 +13 Вчера, 17:16 by

Хочу поделиться с вами несколькими историями про транспорт. Одна произошла в конце 80-х с моим дядькой в Московской области (Домодедово), а вторая несколько дней назад с моей мамой и её школьным товарищем в Волгограде.История первая. "Как дядька машину покупал".В то время, когда случилась эта история, дядьке моему было лет тридцать. Деньги у него всегда водились, он был старшим поваром у Брежнева на правительственной даче в Чурилково. Как каждому мужчине ему, конечно, хотелось машину. Почему дядька решил купить не новую, а подержанную - не знаю. Мне на тот момент лет 10 было и такие вопросы меня не интересовали. Жили мы в разных республиках, но по межгороду регулярно общались.Тем более тут такое дело - покупка машины. И вот однажды звонит дядька и начинает моему отцу рассказывать, что наконец-то он приглядел себе железного коня: и модель новая, и в отличном состоянии, и пробег небольшой - в общем, случай подвернулся, хозяин автомобиля уезжает на ПМЖ за границу. Вместе с отцом они постановили, что машину надо брать, но сначала, естественно, протестировать её на дороге, как говорится, в действии.В назначенный день в машину погрузились 4 человека (хозяин авто, дядька с женой и знакомый из мастерской по ремонту машин) и поехали прокатиться.Сначала за руль сел знакомый, чтобы профессионально оценить состояние машины. Всё было нормально, без приключений. Он уже и дядьке мигнул, что типа всё Ок. Естественно, что после этого наш родственник решил сам порулить немного, вот тут-то и начались странности.Как только дядька стартовал, в левом крыле машины начались удары. Остановится - снова стартует, и всё то же самое повторяется - методичные удары в левом крыле.Хозяин машины уже нервничать начал, машине-то и двух лет не было, всё было нормально, а тут сделка вот-вот сорвётся. Ну, мужик этот сам за руль полез, и как ни странно, стуки прекратились. Потом они втроём по очереди менялись, то один за руль сядет, то другой. Стучать в левом крыле начинало только когда мой дядька был за рулём. Никто ничего так и не понял, съездили в мастерскую даже, но там при более тщательном осмотре тоже ничего не нашли.Вот по этому поводу нам позвонил не дядька (он в мистику вообще не верил), а его жена. У неё какие-то предчувствия возникли из-за этих стуков. Моя мама было её поддержала, но мой папа сказал:- Цыц, бабы! Дайте мужику машину спокойно купить. Даже если там барабашка какой и завёлся - не беда, постучит и перестанет. ( Это папа так поиздевался над ними, в то время везде про этих барабашек говорили и писали, и моя мама с тёткой успевали и на эту тему посплетничать, к слову, одну из любимых).Сказано - сделано. Дядька не мог нарадоваться своей покупке, но недолго. В первую же неделю случилась авария. На перекрёстке на "красный" вылетела машина и со всей дури долбанула дядькину машину в злополучное левое крыло.По счастливой случайности никто не пострадал, дядьку даже не госпитализировали. В момент аварии в машине он был один. Надо ли говорить, что после этого дядька машину сразу продал, в таком виде, как она и была.Позже он купил абсолютно новую "четвёрку" цвета морской волны. Та машина не сохранилась даже на фото, марку не помню, помню только цвет, вишнёвый.Истори вторая. "А где трамвай-то?"У моей мамы есть школьный приятель, Вовочка. Они вместе по магазинам ходят, гуляют пешком для здоровья и вечно влипают в разные истории. Если Вовочка выдвинул предложение типа "А давай туда ещё завернём, посмотрим..." - будь уверен, что ты нарвался на очередное приключение. Мама уже побаивается и всё реже соглашается "заглянуть за угол".Несколько дней назад они отправились в очередное путешествие по магазинам в поисках нута в консервах. Вовочка вычитал, что нут полезен для здоровья, но приготовить его не получалось. То ли технология приготовления подкачала, то ли сам продукт, поэтому решено было искать консервы.В процессе поиска мама с другом забрели довольно далеко. Тут Вовочка какое-то здание углядел и туда. Говорит:- О! А тут что? Пойдём глянем. Да хоть недалеко, за угол только завернём.Мама как услышала - сразу отмахнулась:- Не пойду я никуда, темно уже, домой возвращаться пора. Вон конечная, пошли на трамвай.Конечная трамвая была совсем рядом, здесь трамвай разворачивается, делая маленькую петлю. Трамвай высаживает последних пассажиров, делает петлю по рельсам и тут же возвращается к этой же самой остановке. Грузит пассажиров и дальше по маршруту. Петля маленькая и с остановки спокойно просматривается.А теперь сама суть.Было решено возвращаться на трамвае. Пошли мама с Вовочкой к конечной остановке. Было уже темно. Оба глянули в ту сторону, откуда трамвай должен прийти - а там темнота, не видно трамвая. Вовочка расстроился, что теперь ещё ждать придётся невесть сколько, огней даже вдалеке не видать - и полез на рельсы, чтоб к остановке перейти. И тут вдруг из ниоткуда трамвай несётся, мама Вовочку успела за куртку на себя дёрнуть. Трамвай пролетел мимо. Ошалевшие от ужаса мама вместе с Вовочкой автоматически повернули головы вслед трамваю, который должен был остановиться метров через двадцать на конечной, а потом, сделав петлю, вернуться обратно. Никакого трамвая не было ни на остановке - нигде. Мама и Вовочка одновременно выдавили из себя вопрос:- А где трамвай-то?А трамвай пришёл минут через пять. Заходили они в него с некоторой опаской.Теперь мою маму терзают два вопроса: "Куда бы они влезли, завернув за угол?" и " Что бы было с Вовочкой, попади он под тот призрачный трамвай?"

Ключевые слова: Автомобиль трамвай остановка магазин прогулка авторская история.

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