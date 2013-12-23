Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Мистика и транспорт

Хочу поделиться с вами несколькими историями про транспорт. Одна произошла в конце 80-х с моим дядькой в Московской области (Домодедово), а вторая несколько дней назад с моей мамой и её школьным товарищем в Волгограде.

История первая. "Как дядька машину покупал".

В то время, когда случилась эта история, дядьке моему было лет тридцать. Деньги у него всегда водились, он был старшим поваром у Брежнева на правительственной даче в Чурилково. Как каждому мужчине ему, конечно, хотелось машину. Почему дядька решил купить не новую, а подержанную - не знаю. Мне на тот момент лет 10 было и такие вопросы меня не интересовали. Жили мы в разных республиках, но по межгороду регулярно общались.
Тем более тут такое дело - покупка машины. И вот однажды звонит дядька и начинает моему отцу рассказывать, что наконец-то он приглядел себе железного коня: и модель новая, и в отличном состоянии, и пробег небольшой - в общем, случай подвернулся, хозяин автомобиля уезжает на ПМЖ за границу. Вместе с отцом они постановили, что машину надо брать, но сначала, естественно, протестировать её на дороге, как говорится, в действии.
В назначенный день в машину погрузились 4 человека (хозяин авто, дядька с женой и знакомый из мастерской по ремонту машин) и поехали прокатиться.
Сначала за руль сел знакомый, чтобы профессионально оценить состояние машины. Всё было нормально, без приключений. Он уже и дядьке мигнул, что типа всё Ок. Естественно, что после этого наш родственник решил сам порулить немного, вот тут-то и начались странности.
Как только дядька стартовал, в левом крыле машины начались удары. Остановится - снова стартует, и всё то же самое повторяется - методичные удары в левом крыле.
Хозяин машины уже нервничать начал, машине-то и двух лет не было, всё было нормально, а тут сделка вот-вот сорвётся. Ну, мужик этот сам за руль полез, и как ни странно, стуки прекратились. Потом они втроём по очереди менялись, то один за руль сядет, то другой. Стучать в левом крыле начинало только когда мой дядька был за рулём. Никто ничего так и не понял, съездили в мастерскую даже, но там при более тщательном осмотре тоже ничего не нашли.
Вот по этому поводу нам позвонил не дядька (он в мистику вообще не верил), а его жена. У неё какие-то предчувствия возникли из-за этих стуков. Моя мама было её поддержала, но мой папа сказал:
- Цыц, бабы! Дайте мужику машину спокойно купить. Даже если там барабашка какой и завёлся - не беда, постучит и перестанет. ( Это папа так поиздевался над ними, в то время везде про этих барабашек говорили и писали, и моя мама с тёткой успевали и на эту тему посплетничать, к слову, одну из любимых).
Сказано - сделано. Дядька не мог нарадоваться своей покупке, но недолго. В первую же неделю случилась авария. На перекрёстке на "красный" вылетела машина и со всей дури долбанула дядькину машину в злополучное левое крыло.
По счастливой случайности никто не пострадал, дядьку даже не госпитализировали. В момент аварии в машине он был один. Надо ли говорить, что после этого дядька машину сразу продал, в таком виде, как она и была.
Позже он купил абсолютно новую "четвёрку" цвета морской волны. Та машина не сохранилась даже на фото, марку не помню, помню только цвет, вишнёвый.

Истори вторая. "А где трамвай-то?"

У моей мамы есть школьный приятель, Вовочка. Они вместе по магазинам ходят, гуляют пешком для здоровья и вечно влипают в разные истории. Если Вовочка выдвинул предложение типа "А давай туда ещё завернём, посмотрим..." - будь уверен, что ты нарвался на очередное приключение. Мама уже побаивается и всё реже соглашается "заглянуть за угол".
Несколько дней назад они отправились в очередное путешествие по магазинам в поисках нута в консервах. Вовочка вычитал, что нут полезен для здоровья, но приготовить его не получалось. То ли технология приготовления подкачала, то ли сам продукт, поэтому решено было искать консервы.
В процессе поиска мама с другом забрели довольно далеко. Тут Вовочка какое-то здание углядел и туда. Говорит:
- О! А тут что? Пойдём глянем. Да хоть недалеко, за угол только завернём.
Мама как услышала - сразу отмахнулась:
- Не пойду я никуда, темно уже, домой возвращаться пора. Вон конечная, пошли на трамвай.
Конечная трамвая была совсем рядом, здесь трамвай разворачивается, делая маленькую петлю. Трамвай высаживает последних пассажиров, делает петлю по рельсам и тут же возвращается к этой же самой остановке. Грузит пассажиров и дальше по маршруту. Петля маленькая и с остановки спокойно просматривается.
А теперь сама суть.
Было решено возвращаться на трамвае. Пошли мама с Вовочкой к конечной остановке. Было уже темно. Оба глянули в ту сторону, откуда трамвай должен прийти - а там темнота, не видно трамвая. Вовочка расстроился, что теперь ещё ждать придётся невесть сколько, огней даже вдалеке не видать - и полез на рельсы, чтоб к остановке перейти. И тут вдруг из ниоткуда трамвай несётся, мама Вовочку успела за куртку на себя дёрнуть. Трамвай пролетел мимо. Ошалевшие от ужаса мама вместе с Вовочкой автоматически повернули головы вслед трамваю, который должен был остановиться метров через двадцать на конечной, а потом, сделав петлю, вернуться обратно. Никакого трамвая не было ни на остановке - нигде. Мама и Вовочка одновременно выдавили из себя вопрос:
- А где трамвай-то?
А трамвай пришёл минут через пять. Заходили они в него с некоторой опаской.
Теперь мою маму терзают два вопроса: "Куда бы они влезли, завернув за угол?" и " Что бы было с Вовочкой, попади он под тот призрачный трамвай?"

Вчера, 17:16 by ErnestaПросмотров: 562Комментарии: 3
+13

Ключевые слова: Автомобиль трамвай остановка магазин прогулка авторская история.

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:38
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 040
Так любопытно, авто выбирает хозяина.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Кратос
Вчера, 23:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
Странно, истории не страшные а просто непонятные

Странно, истории не страшные а просто непонятные
Зарегистрирован: 20.02.2023
#3 написал: Sola
Сегодня, 07:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
У моего мужа с машинами, тоже, интересно получается. Он очень любит машины, даже если не личная а временная рабочая, муж очень заботится о них: помоет лишний раз, на профилактические осмотры загоняет, что-то сам ремонтирует, по мелочи. Когда рабочую машину передают другому человеку, она начинает греметь, скрипеть или вообще не едет. Конечно, логичны подозрения, что муж "довёл" до такого состояния, но их нет, потому что в обратную сторону это тоже работает. Если мужу дают машину, которая уже даже не заводится толком, у него она будет отлично заводиться и ездить.
Зарегистрирован: 27.06.2022
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.