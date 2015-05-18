Две истории

kvmillv Просмотров: 1 113 Комментарии: 6 +19 Вчера, 15:16 by

Была у своего мастера на процедуре, разговорились про всякую мистику. Поведала она мне о паре случаев, далее от её лица.Первая история.Снимали с первым мужем 3-комнатную квартиру, одна комната была закрыта на ключ и в ней хранились вещи жильцов, а ранее в этой комнате жила бабушка, в ней же она скончалась. Прожили там пару лет и никаких странностей не замечали.С мужем мы развелись, а я продолжала снимать эту же квартиру. Пару раз мне начало казаться, что где-то играет пианино, но очень приглушённо, и я была уверена, что видимо у кого-то из соседских детей начались музыкальные уроки. Были ещё разные мелочи: звук закипания чайника, скрип пустого кресла, и самым различимым был звук шелеста страниц: в одной из комнат стоял большой книжный шкаф, полностью заполненный книгами. Квартира была не новой и большинство мебели было 80-90-х годов. Было немало картин на стенах, наличие книжных собраний, каких-то статуэток и сервизов. В целом, создавалось впечатление, что квартира была обжита людьми, приближёнными к культуре и искусству. Я, видимо, из-за работы и усталости, не придавала значения этим вещам, приходила домой, ела и заваливалась спать, а утром на работу и т.д.Я встретила другого мужчину, и спустя какое-то время мы стали жить вместе в этой же квартире. И вот он как раз начал более остро замечать такие вещи и спрашивал: "Ты что, не слышишь? На кухне будто кто-то ходит." Или опять музыка играла и другие подобные бытовые звуки. В общем, либо мы себя накрутили, либо правда стали заострять на этом внимание, но жить в квартире стало страшно и решили сменить жильё.Когда отдавали ключи хозяину, то я ему рассказала про странности, он удивился и сказал: "Ну, мама всю жизнь преподавала музыку в школе, игру на фортепиано, а в закрытой комнате среди прочих её вещей стоит старое пианино, и читать она, конечно, любила очень."Вторая история.Первый муж как-то поехал на машине с двумя братьями в деревню к своим родственникам. Трассу они хорошо знали, но ходила легенда, что на одном опасном участке дороги мерещится силуэт невесты в платье. Вот да, как в банальном фильме ужасов.По этой трассе они ездили постоянно, дорогу и этот участок знали, но вот посреди дороги ночью привиделся этот силуэт, водитель резко свернул в сторону и машина улетела в кювет, перевернулась. Очнулся средний из братьев, растормошил и вытащил двоих. Ничего не сломали, остались все целы, не считая ушибов и царапин. Было предрассветное время 4-5 утра, но ни одной машины на трассе не было. Решили идти до деревни пешком, связь на телефонах не ловила.Пройдя какое-то время заметили, что их машина загорелась. Пока они шли, видели дома и мечети по сторонам от трассы, хотя их там быть не могло, ближайшим поселением была их деревня. В это время мне позвонили из полиции, сказали, что нашли сгоревшую машину мужа, а его самого там не обнаружили. Не описать словами, что я тогда испытала. Примерно в это же время сообщили об этой новости родственникам в деревне. Какое же было облегчение, когда их троих увидели на пороге дома. Всё-таки дошли.Совершенно непонятно, что произошло, но все трое говорили одно и то же, описывали поселения и здания, хотя по этой дороге их там просто нет, лишь трасса и пустыри по сторонам.

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