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Истории из жизни

Две истории

Была у своего мастера на процедуре, разговорились про всякую мистику. Поведала она мне о паре случаев, далее от её лица.

Первая история.
Снимали с первым мужем 3-комнатную квартиру, одна комната была закрыта на ключ и в ней хранились вещи жильцов, а ранее в этой комнате жила бабушка, в ней же она скончалась. Прожили там пару лет и никаких странностей не замечали.
С мужем мы развелись, а я продолжала снимать эту же квартиру. Пару раз мне начало казаться, что где-то играет пианино, но очень приглушённо, и я была уверена, что видимо у кого-то из соседских детей начались музыкальные уроки. Были ещё разные мелочи: звук закипания чайника, скрип пустого кресла, и самым различимым был звук шелеста страниц: в одной из комнат стоял большой книжный шкаф, полностью заполненный книгами. Квартира была не новой и большинство мебели было 80-90-х годов. Было немало картин на стенах, наличие книжных собраний, каких-то статуэток и сервизов. В целом, создавалось впечатление, что квартира была обжита людьми, приближёнными к культуре и искусству. Я, видимо, из-за работы и усталости, не придавала значения этим вещам, приходила домой, ела и заваливалась спать, а утром на работу и т.д.
Я встретила другого мужчину, и спустя какое-то время мы стали жить вместе в этой же квартире. И вот он как раз начал более остро замечать такие вещи и спрашивал: "Ты что, не слышишь? На кухне будто кто-то ходит." Или опять музыка играла и другие подобные бытовые звуки. В общем, либо мы себя накрутили, либо правда стали заострять на этом внимание, но жить в квартире стало страшно и решили сменить жильё.
Когда отдавали ключи хозяину, то я ему рассказала про странности, он удивился и сказал: "Ну, мама всю жизнь преподавала музыку в школе, игру на фортепиано, а в закрытой комнате среди прочих её вещей стоит старое пианино, и читать она, конечно, любила очень."

Вторая история.
Первый муж как-то поехал на машине с двумя братьями в деревню к своим родственникам. Трассу они хорошо знали, но ходила легенда, что на одном опасном участке дороги мерещится силуэт невесты в платье. Вот да, как в банальном фильме ужасов.
По этой трассе они ездили постоянно, дорогу и этот участок знали, но вот посреди дороги ночью привиделся этот силуэт, водитель резко свернул в сторону и машина улетела в кювет, перевернулась. Очнулся средний из братьев, растормошил и вытащил двоих. Ничего не сломали, остались все целы, не считая ушибов и царапин. Было предрассветное время 4-5 утра, но ни одной машины на трассе не было. Решили идти до деревни пешком, связь на телефонах не ловила.
Пройдя какое-то время заметили, что их машина загорелась. Пока они шли, видели дома и мечети по сторонам от трассы, хотя их там быть не могло, ближайшим поселением была их деревня. В это время мне позвонили из полиции, сказали, что нашли сгоревшую машину мужа, а его самого там не обнаружили. Не описать словами, что я тогда испытала. Примерно в это же время сообщили об этой новости родственникам в деревне. Какое же было облегчение, когда их троих увидели на пороге дома. Всё-таки дошли.
Совершенно непонятно, что произошло, но все трое говорили одно и то же, описывали поселения и здания, хотя по этой дороге их там просто нет, лишь трасса и пустыри по сторонам.

Вчера, 15:16 by kvmillvПросмотров: 1 113Комментарии: 6
+19

Ключевые слова: квартира закрытая комната силуэт женщины дорога невеста авария авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 16:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2177|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 661
Обе истории прекрасная иллюстрация накручивания себя и самопрограммирования. Даже если оно присутствует - лучше игнорировать и не циклиться на этом, пока не усилилось, пока не стало видимым или мешающим.
Если придумать легенду и заставить в нее поверить множество человек, однажды ее увидят даже те, кто о ней не знал. А уж кто знал... обязательно. Так создается персональная реальность.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 19:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (108|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 638
Очень понравились истории, особенно вторая. Вообще, мощно так. Я по второй теме осторожно практикую где-то около полу-года. Всё аккуратно, потому что одному можно и не выбраться из временной петли. На паузе останавливаюсь и не усиливаю страх, пытаюсь зацепиться за какие-то формы реальности, чтобы вернуться, но действительно боязно. Но очень интересно. Хотелось бы ко второй истории некую обстоятельность, чтобы понять, как дошли... . Узнать, что говорили друг другу во время путешествия, какого вида были дома, может быть, конструктивно. В истории говорится, что мечети с домами, нет ничего о жителях, об электрическом свете, столбах, домашних животных. Написано, что телефоны не ловили, а что в обычное время ловили? Или не звонили в любое другов время? А что за место ?- не указано. Где это происходило?
Ни один человек не усиливает страх уже испытанного страха, потому что это противоречит нашей природе рефлексов, мы не идём по пути опасности, а всегда пытаемся выйти из него в направлении привычной обыденности, мирного постоянства. Только в экстремальной ситуации может произойти смена реальности (описаны такие состояния у солдат во время службы в армии в мирное время в несовсем законных условиях дедовщины и в Великую Отечественную войну во время боевых действий и в революционное время.
К первой истории можно предположить, что прошлое время продавливает настоящее своей категорией причины-следствия. Давление больше в прошлой реальности на настоящую, где причина-следствие в фоновом режиме.
Что можно ещё написать... . Скорее всего, наше время ситуативно слоисто в настоящем. Прошлого и будущего может в принципе не быть вовсе, как все думают, или как "говорят" нам часы. Есть только настоящее. Прошлое и будущее мы не видим, вполне возможно, что его нет вообще.
Очень интересные истории. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Tengu
Вчера, 21:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (99|0)
Публикаций: 78
Комментариев: 1 351
Вторая история непростая… такое чувство, что там одна версия мира на другую наложилась.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#4 написал: kvmillv
Вчера, 22:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 8
Цитата: Eifersucht
Очень понравились истории, особенно вторая. Вообще, мощно так. Я по второй теме осторожно практикую где-то около полу-года. Всё аккуратно, потому что одному можно и не выбраться из временной петли. На паузе останавливаюсь и не усиливаю страх, пытаюсь зацепиться за какие-то формы реальности, чтобы вернуться, но действительно боязно. Но очень интересно. Хотелось бы ко второй истории некую обстоятельность, чтобы понять, как дошли... . Узнать, что говорили друг другу во время путешествия, какого вида были дома, может быть, конструктивно. В истории говорится, что мечети с домами, нет ничего о жителях, об электрическом свете, столбах, домашних животных. Написано, что телефоны не ловили, а что в обычное время ловили? Или не звонили в любое другов время? А что за место ?- не указано. Где это происходило?
Ни один человек не усиливает страх уже испытанного страха, потому что это противоречит нашей природе рефлексов, мы не идём по пути опасности, а всегда пытаемся выйти из него в направлении привычной обыденности, мирного постоянства. Только в экстремальной ситуации может произойти смена реальности (описаны такие состояния у солдат во время службы в армии в мирное время в несовсем законных условиях дедовщины и в Великую Отечественную войну во время боевых действий и в революционное время.
К первой истории можно предположить, что прошлое время продавливает настоящее своей категорией причины-следствия. Давление больше в прошлой реальности на настоящую, где причина-следствие в фоновом режиме.
Что можно ещё написать... . Скорее всего, наше время ситуативно слоисто в настоящем. Прошлого и будущего может в принципе не быть вовсе, как все думают, или как "говорят" нам часы. Есть только настоящее. Прошлое и будущее мы не видим, вполне возможно, что его нет вообще.
Очень интересные истории. Плюсанул.


Могу уточнить некоторые детали. Случай этот был 3-4 года назад, то есть наши дни, в Павлодарской области, Казахстан, трасса ведущая в деревню Качиры, ныне Теренколь. Как оказалось, про легенду "невесты" знают очень многие жители, я же проживающая тут всю жизнь, услышала об этом впервые. Сеть не ловила, т.е. возможности вызвать какую-то помощь не было, как и не было мимо проезжающих машин, было глухо (в самой деревне связь есть). Насколько я поняла из рассказа, что переговаривались в основном обсуждая дома, которые им виделись, мол ну не было тут такого! А все постройки и дома в целом выглядели как обычная современная деревня: старые дома 50-х годов постройки в перемешку с современными коттеджами. Но что отмечали все трое, так это то, что выглядело всё как-то красиво и чисто, но пусто.
Зарегистрирован: 4.11.2015
#5 написал: Шерри
Сегодня, 12:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 833
Во второй истории непонятно, сколько по времени они шли.
И каким образом за это время уже успела полиция найти машину и позвонить жене...
"В это время мне позвонили из полиции, сказали, что нашли сгоревшую машину мужа"..
Было 4 утра, машин небыло, по рассказу.
Если машины были, почему на попутке не доехали?

А по поводу морока такого, прям загадка тонких миров. Люблю такие истории читать, то дом был и нет, то магазин...
За истории +
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#6 написал: kvmillv
Сегодня, 12:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 8
Цитата: Шерри
Во второй истории непонятно, сколько по времени они шли.
И каким образом за это время уже успела полиция найти машину и позвонить жене...
"В это время мне позвонили из полиции, сказали, что нашли сгоревшую машину мужа"..
Было 4 утра, машин небыло, по рассказу.
Если машины были, почему на попутке не доехали?

А по поводу морока такого, прям загадка тонких миров. Люблю такие истории читать, то дом был и нет, то магазин...
За истории +


В том то и дело, что по трассе машины ездят в любое время, а тут не было ни одной. То есть помощи ждать было неоткуда, поэтому пошли своим ходом. Думаю, что в полицию просто позвонил кто-то из проезжающих людей, кто заметил машину. По номеру автомобиля вышли на жену водителя и ей сообщили. Точное время у рассказчицы я не уточняла, она сказала сообщили утром. Предполагаю, что всё "путешествие" у парней могло занять 3-5 часов.
Зарегистрирован: 4.11.2015
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