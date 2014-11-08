Рассказы в старом цеху

DarkPony Просмотров: 783 Комментарии: 6 +15 Вчера, 15:10 by

Как и обещал, история от моего знакомого, которая так или иначе может быть связана хотя бы территориально с предшествующей. Плюс пара интересных моментов которые в силу ничтожного размера не заслуживают отдельного поста.То, о чём я поведаю ниже, рассказал мне коллега по работе. Хотя вернее будет сказать - товарищ по несчастью, ведь работой тот гадюшник назвать язык не поворачивается. Тогда в моей жизни был не самый приятный период - я прогорел с бизнесом и был должен денег на нескромную по тем временам для меня сумму инвестору. Деньги отдавать надо было, а работы нормальной не находилось. Окольными тропами через седьмую воду на киселе мне таки удалось устроиться в цех.Это было средних размеров производственное помещение с отвратительным отоплением (стоял ноябрь) посередине поля на отшибе. Чтобы добраться до него, мне надо было сделать две пересадки и пройти через спальный район до небольшого пролеска, и протопав через него, ещё метров через 300 в поле среди двух таких же зданий стоял наш цех. Мы тогда занимались изготовлением декоративных фигур на заказ (начальнику удалось выбить грант у городской администрации). Днём в цеху было достаточно людно, а вот ночью время от времени я оставался один, либо в компании одного-двух человек. Хочу сказать, что с цехом этим связана история, которую я лично засвидетельствовал, и она будет интегрирована в мой основной рассказ.На одной из таких ночных смен в перерыве между нанесением слоёв краски мы с Сашей, как и обычно, отправились в подсобку погонять чаи да поговорить за жизнь. В ту ночь была крупная партия каркасов под рекламные щиты, и закончив работать пульверизаторами, мы наконец вышли из малярной. Сохнуть они должны были несколько часов, так что мы спокойно стянули с себя химзащиту (краска была насколько едкой, что при долгом контакте плавила волосы, поэтому приходилось полностью облачаться) с противогазами, поставили чайник, достали печенья да присели за стол.Химзащита, в которой работали:Так как начальство было скупо на всё, на что только могло распространиться это понятие, сторожа в цеху не водилось, и ночной смене приходилось выступать в этой роли по совместительству. В подсобке висел монитор с камерами, выходящими как на улицу, так и внутрь основного помещения.Камеры видеонаблюдения:Периодически я переводил взгляд с моего собеседника на камеры и обратно.Начали конечно диалог с рабочих моментов и постепенно перешли к историям из жизни. Как-то незаметно разговор зашёл на территорию разной необычности происшествий, и Саня вдруг спросил меня:- Слушай, а ты ничего такого не замечал на ночных сменах?- Ну смотря что ты имеешь в виду, из недавнего - Лёхин пузырь за диваном только заныканый, - с усмешкой сказал я, постаравшись разрядить обстановку.- Да я тебе не о том, какой пузырь! - не унимался Саня. - Ты меня только правильно пойми, я когда оставался неделю назад в ночь один, тут это… - он замялся. - Короче, слышал я кого-то…Я вопрошающе посмотрел на него, показав что слушаю.- В общем, ты это - не подумай, я трезвый был, в адеквате. Ты же знаешь, что на работе не пью! - это правда, на работе Саня не пил ни разу, в отличие от других сверщиков, которых то и дело ловили на этом. Хоть после выходных от него, бывало, неслабо несло перегаром.- Да не темни ты, Сань, если уж взялся говорить - говори. Если что - подкалывать не буду, не переживай.Он отхлебнул и кружки и продолжил:- Короче, закончил я стенд варить тогда, ну тот, который в среду отгрузили, и пошёл по нужде (Прим. - Туалет находится снаружи цеха, на улице.), а когда возвращался - ворота закрыл на ключ и перепроверил ещё. Захожу я в подсобку, значит, и чайник ставлю, передохнуть решил. Разлил чай, сижу в телефон смотрю. Сидел так минуты три, да чувствую, что что-то не так. Пока не понял что именно, но немного насторожился, посмотрел камеры - всё как всегда. Ну, думаю - заработался, устал. А ощущение никуда не проходит, понимаешь? Сидел, сидел и тут понял, что меня насторожило - из цеха доносился еле-еле слышный шум какой-то. Компрессор выключен был уже, а вентиляцию я и не запускал тогда, сам знаешь - паршиво работает. Ну я встал, подошёл к двери в цех, прислушался. А там то ли клацание какое-то, то ли стук непонятный, толком и не разобрать, но слышно, что что-то есть такое. Ну, думаю, вдруг всё-таки не выключил чего, дверь открываю, выхожу - тишина. Ничего не слышу. Глюк, что ли, думаю, али сквозняк какой. Ну не из воздуха же взялся этот шум странный? Посмотрел на дверь - может об неё что-то стучало, пока через щёлку сифонило. Ничего такого не увидел, что могло издавать подобные звуки. Закрыл дверь, прислушался - ничего. Ну я и забил, да пошёл дальше чай пить и книгу в телефоне читать. Мало ли что там было.Он отхлебнул из кружки и продолжил:- Минут 10 проходит, как я слышу топот в цеху, вот как будто пробежал кто-то! Я чуть чай не опрокинул! На часах 2 ночи, ворота в цех закрыты! Я сам их закрывал и поверял. Смотрю по камерам, а в зоне видимости никого нет, Марк, никого! Я всё-таки решил сходить проверить, хоть и жутко было, ты же знаешь, что коли чего пропало - на меня бы повесили, как пить дать! Выглянул из двери, осмотрелся, а вокруг всё как обычно. Быстро подошёл к малярной, смотрю - пусто. От двери далеко не отходил, оглядел помещение, там где камеры не видят - тоже никого. Да и цех себе как цех, ничего в нем не изменилось. Зашёл обратно в подсобку да дверь на замок закрыл, мало ли что. Мне, ты знаешь, случалось видать всякое, да вот повторять не очень хотелось тот опыт. Занервничал я. В подсобке уже сижу, значит, сверлю монитор взглядом 5, 10, 15 минут кряду - тихо. Отхлебнул чаю, тот уже остыл, и вроде я уже было начал успокаиваться, да видно не судьба. Прямо над головой это было! - он показал пальцем в потолок. - Вот прям где сидим! Там над нами! Как будто по крыше цеха кто-то в свинцовых сапогах пробежал! Тяжёлые громкие шаги. Оторопел я тогда по полной программе. Думал, моторчик встанет. Закончилось всё так же резко, как и началось. Грохот этот, а за ним тишина, полная тишина! Я только стук сердца слышал в ушах. Как голову задрал, так около получаса и не опускал её. Сидел, вжавшись в табуретку. Ни о какой работе я и не думал уже в ту ночь. Как в себя пришёл более-менее через час или около того - пересел на диван и сам не заметил как уснул. Утром уже мужики разбудили меня, злющие, что я ворота не открывал, пришлось им старшего по смене дожидаться, чтоб впустил их.Он замолчал. Я сидел и допивал остатки чая. По утверждениям Саши, в этом самом помещении он, будучи один на объекте, слышал то, что слышал. Я сразу задумался, а ведь мне предстояла ещё не одна ночная смена в одиночестве, и понадеялся, что мне не придётся становиться свидетелем подобных событий.- Слушай, ты это... Если не поверишь мне - я пойму. - прервал тишину Саша.- Да дело в том, что повода мне тебе не верить нет, я как бы и сам сталкивался с подобными случаями, да и историй набралось порядком.Он вопрошающе посмотрел на меня, и в ответ я рассказал пару историй из своей жизни.А потом как-то мы вспоминали про подземные сооружения нашем городе, и оказалось, что товарищ мой провёл часть детства на о. Русском, о котором я рассказывал в прошлой истории. Дальше пойдёт рассказ, правдивость которого проверить у меня всё руки не доходили. Но тут уж что рассказано - то рассказано. Думайте сами, как к этому относиться.- В общем, детство то обычное было для людей 90-х, но местами случалось и что-то из ряда вон выходящее, - начал Саша. - Была у нас тогда одноэтажная дача на острове, и по крайней мере половину лета мы проводили на ней. Там это всё и происходило.Было несколько эпизодов.Это был первый раз, когда я столкнулся с той дрянью.Родители в тот день уехали куда-то, куда - не помню. А мы вместе с другом возились с мопедом, который у меня тогда был. Он работал через раз, но разве для подростка это помеха? В общем, то катались, то чинили мы его целый день. Но начинало смеркаться, а дрындулет в который раз не хотел заводиться. Откатили мы мопед до калитки моего дома, где и начали разбираться. В этот раз дело затянулось, около получаса мы бились над клятым мопедом, а он ни в какую.И тут за потугами мотора я услышал какой-то шум в отдалении, прислушался. Сначала не понял что это, а он всё нарастал. Через секунд пять до меня дошло, в чём дело: с правой стороны по улице неслась средняя по численности стая собак и оголтело лаяла на всю округу. Собаки, особенно в стаях, не редкость на острове, и они несут определённую опасность. Я одёрнул друга, который так сильно увлёкся мопедом, что ничего, казалось, не слышал. Он обернулся и тоже уставился на них. А орава приближалась к нам и никуда, похоже, сворачивать не собиралась. Да и хотя куда им было: с одной стороны заборчики, хоть и хиленькие, а с другой - лес.Испугались мы хорошенько, конечно, каждый слышал пару историй, как кого-то задрала стая собак. Видимо, страх и неожиданность сковали нас тогда так, что мы не смогли и с места сдвинуться. Но на удивление стая просто пронеслась мимо. А мы и стояли, не понимая, что это сейчас было. Я только когда они скрылись за пригорком понял, что бежали они поджав хвосты, да с такой приличной скоростью, как будто улепётывали от чего-то, и лай был не агрессивный, а скорее напуганный. Странно это конечно было, но я как-то не придал этому значения на фоне того, что ситуация разрешилась всё же в нашу пользу. В себя пришли, перекинулись парой слов, посмеялись, да обратно над мопедом скрючились.Поднимался ветерок, а сумерки уже начинали превращаться в потёмки. Мы же до сих пор не могли привести в чувства проклятую развалюху. Моторчик то и дело покряхтывал, но заводиться не хотел. Увлечённые и немного уставшие, мы и не сразу заметили как стена тумана, принесённая ветерком судя по всему с того же направления, что бежали собаки, потихоньку окутала нас. Отвлёкшись на перекур, я вдруг понял, насколько стало темно. Такое часто бывает, когда занят чем-то и не замечаешь, как стемнеет вдруг. Туман делал своё дело и в уже достаточно тёмное время суток как бы сгущал темноту вокруг. Надо было закругляться. Не знаю почему, но у меня тогда начала появляться какая-то странная необъяснимая тревога, я списал её на случай с собаками и изменившуюся окружающую обстановку, но отбросить всё-таки не смог.На очередной затяжке мне вдруг показалось, что я заметил боковым зрением какое-то движение. Неспешно повернувшись к дороге и прекратив наконец пялиться на землю, я удивился, насколько всё-таки туман был действительно густым - метров десять видно от силы. Смотря на дорогу, поначалу я ничего не увидел. Правда через несколько секунд начало что-то такое вырисовываться. Странная тень, что ли? Около метра в высоту и достаточно широкая, она медленно становилась всё чётче, и казалось, двигалась в нашу сторону. Я не сразу понял, что происходит: мозг пытался осмыслить увиденное, но пока не давал чёткого объяснения что же я вижу, а тревога нарастала. Соображал я долго, оно было уже метрах в 10, как раз там, где начиналась более-менее адекватная видимость, да вот только чётче эта хрень не становилось. Фонарика у меня не было, и тут я окликнул своего друга:- Дим, включи-ка фару.Мой товарищ не задавал лишних вопросов и включил свет, благо аккумуляторы мы ещё посадили не до конца. Он, видимо, тоже решил оторваться от мопеда и глянуть, на что мне сдалась эта фара.И увидели мы следующее: на нас шла какая-то хренотень не понятной мне природы. Видно её было плохо, чёрная шерсть словно поглощала свет, но очертания всё же возможно было разглядеть: действительно массивное существо чуть меньше метра в высоту и ширину медленно приближалось на нас, как бы прильнув к земле. То, как оно двигалось, очень уж было похоже на то, как передвигаются крокодилы. Чертовски странная и неестественная дрянь.Когда на неё начал попадать свет, она как будто отпрянула назад от него, словно свет был ей неприятен. Но всё это так хорошо описать я могу только сейчас, анализируя воспоминания, а тогда я был просто в ужасе, и все эти детали в моей голове на тот момент перебивались звуком сердцебиения в ушах и адреналином.Когда я смог-таки под лучами света увидеть, что же там такое шло на нас, я наконец смог прийти в себя и поверить своим глазам. Судорожно вытащив из кармана травмат, который я как раз таскал с собой, когда родители уезжали (кто ж в здравом уме доверит подростку пистолет, хоть и травматический, вот и таскал я его втихаря), и начал почти наугад судорожно палить в ту сторону, где была эта тварь. Уж не знаю, от звука ли или от того, что мои дрожащие руки таки смогли сделать пару удачных попаданий, эта дрянь как-то странно вскрикнула и рванула в сторону леса. Только в этот момент я понял, насколько массивным оно было: треск стоял такой силы, что казалось, деревья сносило ураганом! Мне казалось, что он был даже громче выстрелов!Друг, дёрнув меня за футболку, заорал «Валим!» и рванул в сторону калитки, а я какого-то чёрта вспомнил про мопед который был мне как подростку чертовски дорог. Не знаю, каким таким образом это ведро с болтами смогло перебить зашкаливающий ужас в моей голове, но я первым делом рванул не во двор к дому, а к нему. Видимо, сыграл адреналин, и я, малолетний дрыщ, буквально несколькими движениями подтянул его к заборчику и перебросил во двор. Повезло, что заборчик был маленьким. Сиганув следом, я уже нагнал друга, который стоял и пытался в панике силой открыть запертую мной на замок дверь.Не помню уже, как я отпирал замок и закрывал ли его, но следующим эпизодом моих воспоминаний была картина, как мы сидим, вжавшись в угол, и трясёмся от каждого звука.Родители нашли нас под утро, когда вернулись домой, уснувшими в этом самом углу с травматом наперевес. Мне конечно устроили нагоняй за то, что мопед валялся под забором, и за травмат, к которому мне вообще нельзя было прикасаться, но мне, если честно, было так насрать тот момент. Пока я выслушивал все нотации в свой адрес, моя голова была занята только событиями минувшего вечера. Не знаю, видимо у меня от воспоминаний был соответствующий вид и родители как-то не очень наседали, хотя косяк по идее за мной числился серьёзный. Закончилось отчитывание быстрее, чем я предполагал.Позавтракав и выйдя уже ближе к обеду на улицу, мы с моим другом решили всё-таки посмотреть, не показалась ли нам тогда эта тварь и реально ли мы видели всё то, что видели. Подойдя к дороге и осмотревшись, мы заметили, как в десяти метрах от места где мы стояли вчера, в лес вёл вполне заметный след из помятой растительности и переломанных тонких деревьев. Уже на этом моменте стало понятно, что что-то вчера всё-таки здесь было и это не наша групповая галлюцинация.В молодом возрасте любопытство порой бьёт все преграды, и нам захотелось посмотреть, куда же ведёт след, и мы, хоть и не очень уверенно, но попёрлись в лес. Идя по сломанным веткам и осматривая по пути весь разгром, устроенный тварью, мы увидели, что через метров 20 след оборвался! Как будто эта хренотень просто бежала, бежала и исчезла! Стояли мы не понимая, как такое может быть, где-то с минуту. И тут друг обратил моё внимание на стволы деревьев в направлении, куда предположительно она могла двигаться исходя из прошлой траектории - на них то там, то тут, на стволах тех, что покрупнее, виднелись следы когтей. Они уходили куда-то наверх и терялись в листве. Мало того, что оно огромное, и судя по «шлейфу», что оно оставило за собой, ещё и чертовски сильное, так эта тварь могла ещё и по деревьям рассекать!На этом, впрочем, я думаю, можно и закончить про тот случай.Это произошло через год после предыдущих событий.Мы с Димой тогда хотели сходить к нему в гости на ночёвку, так как отгуляли уже своё до вечера и нам явно этого не хватило. Так что забежав ко мне домой и прихватив добротный ручной фонарик, мы пошли к нему. Жил он примерно в километре от моего дома и в отличие от меня находился на острове круглогодично, в то время как я приезжал эпизодически.Идём мы, значит, не спеша, болтаем о чём-то своём, а перед нами дорога вверх уходит, и метрах в 200 впереди находилась самая высокая точка, за которой уже ничего не было видно. Идём мы, значит, подсвечиваем дорогу фонариком и видим, как на пригорке спереди показался свет от чужого фонарика. Не очень мощного, стандартная бытовая модель. Я как-то по привычке поднял свой ручной «прожектор» и посветил в точку, где должен был идти владелец другого осветительного прибора: и да, там топал самый обычный парень лет 25 в синей футболке, жёлтых шортах и жёлтых тапочках. Не знаю, почему мне запомнилось как он был одет, я обычно не обращаю на это внимание, но тут уж получилось такое исключение в памяти. Возможно из-за того, что случилось далее.Парень шёл чуть чуть пошатываясь - видимо хорошо отдохнул днём да возвращался домой или шёл в гости. Мой фонарь выхватил его буквально на несколько секунд, и я вернул луч обратно под ноги, чтоб не слепить человека. Не прошли мы и 20 метров, как заметили следующую картину: луч фонаря парня, который он стабильно держал перед собой, как-то внезапно дёрнулся влево, а потом его словно бросили в обратном направлении. Луч сделал несколько оборотов в воздухе и скрылся в гуще деревьев, окружавших дорогу с обеих сторон. Мы остановились, заметив это, и я посветил туда, где должен был по идее идти сейчас парень. Да вот только дорога была пуста, вся дорога была пуста! Он как сквозь землю провалился!Мы постояли, попереглядывались. И только одну деталь заметили, всматриваясь в выхватываемый лучом света клочок пространства. Это был тапочек, один жёлтый такой, одиноко лежащий на дороге, потерявший как свою пару, так и своего владельца. Перед глазами сложилась картина, как паренёк, услышав какой-то шум, поворачивается и светит в его сторону, а в следующий миг неизвестно что одним рывком утаскивает неудачно вышедшего прогуляться молодого человека в лес, ну а дальше… я не знаю что дальше. В голове застыла мысль: «От него остался только один чёртов тапок!».В памяти тут же всплыли события годичной давности, и мы, который раз взглянув друг на друга, обоюдно решили от греха подальше ретироваться обратно и переждать эту ночь у меня.За судьбу того парня не знаю, на острове регулярно пропадали люди, но я как-то не следил за ориентировками никогда. У подростка в голове совсем другие интересы, так что информацией, даже если она и всплывала где-то, я не располагал.В общем-то, это не совсем момент встречи с этой тварью, а скорее теория, которая возникла в моей подростковой голове.На острове немало подземных сооружений. И есть такая штука как «колодец желаний», название убогое, но какое есть. В общем, это такая труба вентиляционная от какого-то подземного строения (такие часто можно встретить над бомбоубежищами) в лесу, дна у которой просто не видно, причём туда можно кидать камни, кирпичи, и звука падения ты не услышишь. И ладно было бы понятно, если бы там была вода и звук падения в воду был слышен - так нет. Я там бывал как-то, кидал всякий мусор, и ничего! Ни звука!А недалеко от того места, где эта труба располагается, есть маленькое поселение. И с виду, казалось бы, самый обычный посёлок. Как бы не так! С наступлением ночи там зажигают освещение, да вот только направлено оно не как обычно во двор, а наоборот, на улицу. И весь посёлок как бы получается окружён светом в ночное время. Он хоть и маленький, но исключений в плане освещения там нет. Все дома стабильно поддерживают эту тенденцию.Я поначалу значения не придавал - ну посёлок и посёлок. Что дальше-то? А потом мне эта мысль как-то сама собой пришла в голову. Я вспомнил момент, когда мы включили фару на мопеде - так дрянь от света отстраняться стала. Да и происшествия с ней были только ночью. Если эта хрень «местная», так сказать, то ей надо где-то спать днём в месте, где свет либо минимальный, либо отсутствует вовсе.Я когда предположил такой вариант событий - не поленился, съездил на том самом мопеде, который мы таки заставили нормально работать, в этот посёлок и позадавал местным вопросы касаемо фонарей. Да вот только никто мне внятного ничего не отвечал, либо отмахивались, либо переводили тему разговора, либо бубнили что-то несвязное. Кто-то, помню, мне что-то про пропажу людей говорил, но воспоминание нечёткое, и я не могу ручаться за его достоверность.Так вот, собственно, какая теория получилась, звучит сюрреалистично, но всё таки: а что если эта хрень живёт в той самой трубе, а точнее там, куда эта труба ведёт. Ты не забывай, что остров долгое время был чисто под военными, а что и в каких количествах они строили там - только им одним и известно помимо опубликованных данных. Что если та труба ведёт в какой-то законсервированный объект, который пока никто из диггеров не успел исследовать, мы же не знаем, чем они там могли теоретически заниматься. И эта хрень могла вполне себе оттуда и выкарабкаться, либо же напротив облюбовать территорию. А посёлок тот я почему упомянул - если это создание так близко к ним находится, то в посёлке происшествий явно больше должно было бы происходить, и возможно те самые прожекторы, которые стоят, стоят не просто так, а то ли по чьему-то совету, то ли это опытным путём выведенная мера защиты. Если эта хрень боится света, то всё сходится.А почему все молчат - тут у меня есть три догадки.Первая: происходит это уже давно, может не один десяток лет, и сменившиеся поколения просто уже и не в курсе что к чему, просто продолжают жить как привыкли. А если им и объясняли когда-то, зачем это сделано - не воспринимают всерьёз, так как сами ничего не видели как раз таки из-за того, что защита-то работает.Вторая: все всё знают, но не говорят об этом с чужими людьми, так как знают, что им не поверят, и не хотят показаться сумасшедшими.Третья: об этом знают не только местные, но и военные либо другие органы, и население просто под подпиской о неразглашении. А живут там до сих пор, так как денег нет переехать, либо уже привыкшие. Вот и молчат все. Плюс опять же, на острове регулярно пропадали люди в то время. Кого-то находили, от кого-то находили только остатки, а кого-то не находили вовсе. Так вот я думаю, того парня эта хрень не погладить хотела.В общем, теория конечно звучит как статья из журнала про НЛО и привидений, но какого-то другого объяснения у меня нет, Марк.Я попросил у своего коллеги сделать хотя б образный набросок, как выглядело то, что он описывал. Собственно его и прилагаю:Его история показалась мне занимательной, но если честно, верилось как-то с трудом, особенно в его предположения касаемо того, где эта тварь могла бы обитать. Так как на острове я бывал нечасто, проверить места, описанные моим коллегой, у меня как-то руки не доходили. Однако когда я услышал от своего старого знакомого, видевшего не один форт или бомбач, ту историю, что рассказал в прошлый раз, я задумался: а могли бы эти истории быть связаны? Местность плюс-минус одна, и там и там что-то что явно в темноте чувствует себя лучше, чем на свету.Написал я своему знакомому Михе и спросил, знает ли он про поселение с прожекторами, да уточнил некоторые моменты по локации. Я-то рассказал ему историю эту, но всё же вопросов позадавать тогда не успел. Как оказалось, существование такого посёлка он подтвердил, но по поводу «колодца желаний» был не в курсе. И тут я вспомнил случай из юношества, когда мы ходили на форты и практически так же, как Миха, услышали тогда какой-то то ли крик, то ли рёв, после чего очень быстро смылись, не став разбираться, что это было. Правда форт тот был полузатопленный и не очень глубокий. В общем, в плане рассказов вроде всё бьётся, но звучит с точки зрения здравого смысла сомнительно. Я так по итогу и не решил, как к этому относиться, просто запомнил, что был вот такой случай.Кстати, в том же цеху, где мы всё это обсуждали, я нашёл фильтр для респиратора с очень уж интересными символами:Четвёртый слева и первый справа - это отзеркаленый Юпитер. Символы второй слева и второй справа очень уж напоминают мне руны из исландского Kreddur Manuscript. Третьи слева и справа символы отдают соломоновой традицией. В центре скорее всего солярный символ. В общем, необычная и неожиданная находка. Что она там делала? А чёрт её знает. Может кто-то из работников уже сталкивался с событиями, происходившими с моим коллегой, которые он описывал в первом рассказ,е и решил, так сказать, защиту наваять, а может кто-то просто любит рисовать. Хотя по опыту человека, изучившего не один гримуар, могу сказать, что первый вариант тут куда более вероятен.

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