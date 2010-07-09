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Истории из жизни

Туз в рукаве

Туз в рукаве
Я проиграл. Но вспоминая финал Игры, понял, что мы сыграли вничью, когда в последний момент вступил "запасной игрок". Я даже и не знал, что у меня был Туз в рукаве. Априори - я и не мог выиграть, не та весовая категория, но тогда я и не думал об этом, возомнив себя этаким Спасителем.
Вследствие подселения Герда у подруги проявилась способность видеть неупокоенную одной женщины умершей от алкоголя (оф. версия) в соседнем доме, в котором уже много лет и по сей день собирается компания из постоянных 3-4 человек и периодически появляются сомнительные личности. Особых хлопот они мне не доставляют, но и радости тоже. Даже мой верный страж, немецкая овчарка - Ганс перестал обращать внимание на варнякания доносившиеся оттуда.

По словам подруги, эта неупокоенная душа постоянно бродит вокруг и заглядывает в окна, а лично подругу зовёт к воде. Я живу в достаточно уединённом месте, хотя и в черте города. Если свернуть с трассы, через пару кварталов моя улица, вдоль которой канал идущий в лиман, и далее - в море.

В тот день подруга вдруг подорвалась, вышла во двор, открыла калитку, перешла дорогу и бросилась в канал. Я вышел следом, сиганул тоже и вытащил её из воды. Ничего особенного, за исключением того, что это было зимой - 7 января, вечером. Весёленькое Рождество. Перед Новым Годом я, пытаясь найти человека сведущего в магических практиках и попросить помощи, посетил одну женщину, которая занималась выливанием воском. Она сказала, что эта сущность уже в последней, четвёртой стадии развития и выросла до такой степени, что ей уже не хватает этого тела и следующая стадия - Смерть тела. А неупокоенную душу подруга видит потому, что сама уже почти в могиле и уже привязана к порталу кладбища. Я тоже могу оказаться там, моя энергетика практически на нуле. Это ещё больше придало мне решимости к противостоянию. Домой я шёл в последнее время с всё возрастающей тревогой. Что там? Мне не очень-то улыбалось обнаружить подругу, к примеру, в петле (было осенью, но не в моём доме и без меня) с последующими тяганами с её родственниками и полицией, которая сработает по принципу: "Кто последний - тот и папа". Дома я хотел было предложить очередной план спасения, но прямо в лоб был встречен резюме Герда: "Что, к гадалке ходил? Она не поможет". В кармане у меня был вылитый воск, он был в виде практически идеального клеверного листа. Позже я его сжёг. Подруга согласилась на визит к гадалке, которая поставила условие - прийти до Рождества т.к. в период зимних Святок (до 21 января) она не практикует и не лечит. А когда я через день пришёл с работы, подруга, как всегда, исчезла и вот перед Рождеством ночью позвонила мне: "Хочешь меня увидеть? Я у соседей, буду ждать ровно час".

В шалмане! Я, бросив работу, помчался туда. Там, сидя перед ней, заглядывая в глаза, которые абсолютно ничего не выражали, держа её руки в своих, я разговаривал с Гербом. А в перерывах - с ней. И, что интересно, в этой тесной комнатке, из ещё троих присутствующих и занятых поглощением спиртного, никто не обратил ни малейшего внимания на происходящее. Прикладывалась и подруга. Я не пил. В наш разговор никто не вмешивался, все знали нас. Среди присутствующих была одна девица, и когда в один из пиковых моментов разговора с Гердом: "Убери от неё руки! Она моя!" - фразой сказанной чужим хриплым басом довольно громко, я обратил её внимание на это. Она отмахнулась от меня как от назойливой мухи: "Да это давно у неё". Я был поражён, с каким равнодушием это было сказано! "Надо заметить, что в каком бы тоне не велась беседа, внешне это никак не проявлялось, ни звериных завываний, ни судорог или буйства с нечеловеческой силой, всё тихо спокойно и без жестов. Герд так и общался, довольно монотонно, без эмоций, обозначая хмыканьем и ухмылкой оценку разговора или ответа на вопрос. Примерно как мы разговариваем с собакой, ограничиваясь репликами: "Молодец, ты прошёл испытание, ты глупый, с чего ты взял, что мы договоримся, тебе её не жалко, неверно, не отпущу, я так хочу".

Но в этот раз я уловил вибрацию металла в голосе и повышенный тон. Тучи явно сгущались. В вопросы и ответы мы уже не играли. Компромиссы закончились. Это был ультиматум - либо я, либо он. Но пожелания учитывались. Мне предлагался выбор: "Выбирай - или она истечёт кровью, или я засуну её в петлю". В первом случае сразу, во втором, когда он сочтёт нужным. Я выбрал - жизнь для неё, больше мне ничего не оставалось. Нокаут. Представьте моё состояние, когда в промежутке после этого разговора подруга обычным голосом и в своей манере вдруг сказала: "Знаешь, мне приснилась бабушка, которая показывала на мой живот. Смотрю - а там расползается большое пятно крови". Бабушка ей всегда снилась в пиковые моменты жизни. Содержание разговора с Гердом подруга, как всегда, не помнила. И я знал, что нынешний сожитель отправляет её на очередной аборт. Да и она сама не желала никакого ребёнка. Я просто похолодел. Рассказав всё, я уговаривал не делать этого, и даже был готов помогать, но - бесполезно. Я и до этого всегда ей помогал . Под занавес, потеряв остатки самообладания, я излишне эмоционально сказал Герду, что рано или поздно уничтожу его. Я ни разу не услышал от него ненормативной лексики. Сейчас я понимаю, что в любом серьёзном разговоре это лишнее.

Ближе к рассвету мы уехали на такси. Я на работу, а она к месту обитания, которое уже не было для меня секретом. Нас очень многое связало, и, поклявшись, что мы никогда не потеряем друг друга, тепло попрощались.
Неожиданно, через несколько дней, на Рождество, подруга навестила меня.
Вот мы и подошли к заключительной части.
Перед самым "ритуальным омовением" в канале, сидя за столом, подруга вошла в транс. Но это был не Герд. Она попросила ручку, а затем каракулями на подвернувшейся газете начёркала символы: три руны и цифру 9, вторую по счёту. Понимая рунопись, я сразу же расшифровывал этот став и истолковал его как обращение к 9 духам. А вот подруга в рунах абсолютно ничего не понимала. Как-то я сделал защитный рунический оберег на деревянной плашке специально для неё и отдал ей. В тот же день, когда она ушла, я увидел этот оберег в ящике с дровами возле печки.
Через несколько секунд после записи послания, подруга приобрела осмысленный вид и сразу же схватила эту бумагу и, скомкав, бросила в печь, которая к этому моменту была растоплена. Возле неё мы потом и обогревались после купания в канале. Раскрыв дверцу и присев напротив на банкетку, мы смотрели на пламя, затем по какому-то наитию мы обменялись крестиками.

Интересно, ведь Герда очень раздражали горящие свечи, хотя и не были для него смертельны. А вот подруга очень любила открытый огонь. Когда я спросил от кого послание (сразу просто не успел) она ответила: "От Викули". А также фраза: "Не ходи на воду". Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись - не, больше не пойдём! Я сразу же осознал серьёзность ситуации. Как оказалось это и был мой Туз в рукаве. Я это понял лишь по происшествии времени, когда более объективно и адекватно проанализировал те события.
Викуля, к тому времени была уже 7 лет в могиле. До этого (в 36 лет ушла из жизни - авария) были вместе 12-13 лет и конечно ссорились, но ненадолго, естественно Викуля и подруга хорошо знали друг друга, но не дружили. Мы же раньше не один год были соседями.
Итак, в этот Рождественский вечер в разгар приготовления ужина подруга срочно засобиралась уехать, по очень важному (явно надуманного) делу, клятвенно заверяя вскоре вернуться. Я не отпускал, зная, что она уже не в своей власти и может произойти что угодно, хотел поехать с ней, но получил категорически отказ. Любые действия были просто бесполезны, она всё равно бы осуществила задуманное. Я очень сильно переживал за неё. И тогда я надеясь предотвратить возможный суицид или несчастье, начертал на её руке символы: три руны и цифру 9 и закрепил (надеюсь, читатель не возмутится, что не написал-активировал. Я называю это так) пламенем свечи. Герд, как ни странно -промолчал. И вообще в тот вечер проявлений его присутствия не было. Это был, наверное, самый долгий вечер в моей жизни. Сначала в СМС она уверяла в скором возвращении, потом связь пропала пока не пришла СМС, что всё кончено. Всё это время я не находил себе места и сжёг с десяток свечей (каждая горела минут 40) читая " Отче Наш". Других молитв я и до сих пор не знаю, а эту только недавно переписал. Всю жизнь я не посещал церковь и не носил крестик, а в прошлом году, за компанию, на Крещение приобрёл крестик, который потом просто висел на стенке им я и обменялся с подругой. Она приобрела (с какого перепуга?) свой специально в подарок мне на Рождество. Теперь он всегда со мной в память о том незабываемом Рождестве. Оказывается, всё таки есть что-то особенное, и я не побоюсь этого слова - Волшебное в таких днях.

После полуночи раздался телефонный звонок. Подруга! "Ты что сделал?!! Я кровью рыгаю!!! Ну и далее пьяные угрозы её окружения. Совершенно спокойно, как будто и не было того душераздирающего состояния перед этим (сам удививился потом) я положил трубку и с моих плеч словно свалилось тяжкое бремя. Я и не знал, что это сработали руны.

Потом, когда я ездил в одну станицу соседнего района к шаману восстанавливать энергетику, то показал эти символы ему. Ответ меня шокировал. Да, я всё правильно растолковал, только я не знал одного - эти руны нельзя рисовать на живом. Хотя в тот вечер я нарисовал их и на своей руке (с неделю ходил с ними), ведь не ясно было кому именно Викуля адресовала своё послание. Шаману свою историю я не рассказывал, а просто сказал кто передал эти руны. Но, тем не менее, он сказал: "Она и была моя настоящая и единственная Любовь". Спрашивал и за подругу и запомнил его слова: "Не переживай, ещё поживёт. А вот ты - не ищи Смерти, она сама найдёт тебя. Твоя миссия не завершена. Любовь свою ты ещё встретишь, то что было - не твоё". Не знаю, может он просто успокоил меня. Мне уже с трудом верится в это. Помню, что он сказал, что моей "батарейки " хватило бы ещё только на полгода, до августа-сентября.

Любовь даже с того света может победить Смерть. Теперь я не сомневаюсь в том, что -
"Браки заключаются на Небесах".
Царство небесное тебе Викуля. Спасибо и Вечная память.
Даже Герд как-то промолвил: "Тебя Там ждут..."
"Кто?" - спросил я ещё не понимая - где.
"Викуля". И сразу же последовало предложение: "Хочешь, я привяжу Викулину душу к этому телу, а её душу заберу?" Но надо быть совсем сумасшедшим, чтобы принять такое предложение. Милость Демона однозначно имеет оборотную сторону медали, и неизвестно какие бы непредсказуемые последствия ожидали всех в будущем. В конечном итоге, без сомнений, он всё равно бы забрал в уплату душу и может даже не одну. И какое я имею право распоряжаться судьбой подруги!
Невольно задумаешься, неужели у этих существ такая власть и возможности? Я сделал всё что смог.

Но - Книгу Судеб не перепишешь. Что сделано- то сделано и мне не о чем жалеть. Я получил бесценный опыт и многое переосмыслил и понял.
Так что неизвестно, кто выиграл в той Игре.
А может Игра ещё не закончена?

. Послесловие
В первую очередь я хочу отдать должное читателям, чьи комментарии помогли внести ясность в моё осознание происшедшего. Несомненно, восприятие событий тогда и через 2 года, когда я решил рассказать об этом, как говорят в Одессе - "это две большие разницы" Некоторые вещи, при кажущейся загадочности могут иметь вполне тривиальное объяснение. Начнём с того, что в самом начале (Любовь на Троих) повествования (я бы заменил название, полная картина теперь даёт основание - к примеру может -"Безумная Игра" или лучше "Поиграем?" -так всегда говорил Герд), когда с зеркала слетело полотенце, то оно "было аккуратно сложено на кресле. "В последствии я вспомнил (2 года же прошло. И по ходу дальше было столько всего более конкретного) сидя на этом самом кресле я опирался локтем правой руки на то самое полотенце, значит, оно лежало на низком подлокотнике и, подымаясь по лестнице, мы увидели сбоку кресла светлый квадрат который и отпечатался в сознании. Думаю, оно слетело с зеркала вследствие сквозняка - ведь мы выскочили сначала вообще из дома, распахнув все двери. А я, не анализируя обстоятельства, уподобился той самой пресловутой кумушке-сплетнице, спешащей раззвонить во все колокола не особо заботясь о точности достоверности.
Уверяю, допустил небрежность в изложении не с целью "нагнать жути". Да и можно понять, я больше обращал внимание на подругу, состояние которой изменилось тогда впервые.
Вот и получилось, как опять же в Одесском анекдоте - непонятка граничащая с последующей глупой отмазкой.
Одесса. Телефонный звонок.
Алле, а Сарочку можно?
Нет, она в роддоме.
Тю, а шо случилось?

Теперь и мне стало ясно недоверие в достоверности. Да - в таких вещах мелочей нет, прямо как у следователя в дознании - "Мелочь - а приятно".
Кстати, о комментариях: Иногда из-за забора доносятся довольно забавные реплики этой "Алко-Санта-Барбары". О ком то зашёл разговор и был прерван презрительным комментарием:
"Кто? Этот? Да он даже ни разу не сидел!".

Тогда в этом притоне Герд за всё время единственный раз сказал: "Подведи её к зеркалу". Я не стал этого делать, они и так там все - "демоны"!
Все попытки подвинуть подругу к посещению церкви или целителя сейчас мне напоминают ситуацию с моим котом Сёмой, который вальяжно развалившись, совершенно игнорировал любые изменения обстановки.
Но стоит звякнуть каким-либо пузырьком в аптечке, как он моментально испарялся, панически опасаясь любых, даже самых безболезненных медицинских процедур.
В моей жизни было немало мистического, но так ничего особенного - несколько вещих снов, несколько вмешательств Ангела-Хранителя, иначе не объяснить случаи фантастического везения, ну и несколько коротких эпизодов с антиквариатом. Если бы не эта история, то говорить о них не стоило. Я не люблю выставляться, не тщеславен.
Но то, что я пережил, было нелёгким испытанием, и я счёл своим долгом рассказать об этом с целью помочь человеку, и это наш долг, если мы считаем себя людьми. И, чтобы люди знали, что в Мире есть настоящее а не киношное Зло. Поверьте, это очень страшно, когда ты не можешь ничего изменить и доходишь до отчаяния, как бы ты ни стиснул зубы. Но, оказывается, есть ещё силы способные противостоять Злу и воскресить Надежду - а это дорогого стоит.

Будьте внимательны к себе и окружающим, как усопшим, так и живым. Берегите себя и любимых. Настоящая Любовь не умирает.
Да не оставят Вас Высшие Силы В Трудный Час.

P.S. Эта подлинная история. Все действующие лица - реальные люди. Все произнесенные слова именно такими и были. Мне незачем было что-то придумывать, всё происходило именно так. Печатал я сходу, восстанавливая все по памяти без всяких раздумываний, как если бы я просто рассказал. А морщить ж..., что-то выдумывая, я абсолютно не намерен. Скорее всего, это моя первая и последняя (если не случится что-то, любопытство и так чуть не сгубило кошку) публикация, я ведь сказал, что хотел. Не рассказать об этом я просто не имел права.
Надеюсь, Вам было не скучно.
Спасибо Вам, Друзья.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:03 by Александр НемецПросмотров: 719Комментарии: 13
-3

Ключевые слова: Сущности одержимость зло авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kossilver
Вчера, 23:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 68
Меняться крестиками с одержимой, это глупо. Каждый несет свой крест, тот, что дала она - сожгите. Купите новый или пусть он Вас найдет, как другие вещи, о которых вы говорили ранее.
Герд, думаю больше дух - манипулятор, который разводит Вас на эмоции и питается именно другими, а не носителем. Именно поэтому и предлагал подселить Викулю в тело подруги, чтоб вы больше за нее переживали и больше отдавали энергии (естественно это была бы не Викуля, а лишь игра духа подселенца) потому что знал, что скоро Вам надоест спасать, того кто не заинтересован в спасении и по факту, чужой для Вас человек.
Но врет, не убьет, это же его руки в этом мире, остаться без голоса и рук, ради чего, чтоб напугать Вас или чтоб Вы ощутили проигрыш? Глупо для духа, тем более интеллектуального.
Увидите знакомую, скажите : " Герд, поиграем? Почему хозяин никогда не убьет корову, которая его кормит?" Считайте до двадцати, а потом скажите " У тебя нет власти надо мной, Герд." Разворачивайтесь и уходите. И это будет Ваша победа, а женщина - она сама дала ему возможность управлять собой и только она и может взять все в свои руки. Каждый в ответе только за себя.
Зарегистрирован: 9.07.2010
#2 написал: Kossilver
Вчера, 23:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 68
Отвлекся. Первый комментарий на тот случай, если действительно надо. Да мало ли для чего, пусть даже и книгу дописать...
С рунами, правда , тут уже перебор у Вас случился. Для хорошего рассказа в стиле хорорр, нужно необьяснимое и пугающее, над чем главный герой не властен и первая часть была в этом стиле. А тут, Вы уже внезапно, читаете руны, да и что там, активируете их огнем и появились близкие с того света, которые помогают. Такими темпами, к третьей части рассказа, Вы этого Герда уже уделаете наверняка.
С рунами только непонятно, если у Вас ( как главного героя) налажена связь с егрегором футурарка и скандинавскими богами, то зачем Вы решили внезапно читать христианские молитвы? Если это не Ваше?
Все же интересны мне остаются "древние" загадки, подобные сфинксовым, вспомните хоть парочку, расскажите, я так понимаю, их Герд должен загадывать был очень много, судя по тексту рассказа и парочку Вы по-любому помните.
А еще, Викуся наверное была германских кровей? Просто не совсем понятно, почему призрак современной девушки, внезапно передает послание на рунах, но с арабской цифрой 9. Чем ей китайские иероглифы не понравились и римские цифры? Ну и естественно нарисуйте на бумажке эту рунопись и давайте сюда, покумекаем что там и к чему.
Зарегистрирован: 9.07.2010
#3 написал: Angel696
Сегодня, 00:02
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Не могу о последствиях сжигания креста ничего сказать, даже такого волшебного - лучше в реку отпустить его. В остальном согласен с комментатором выше, гавваха с вас сняли немало, вам бы свой постоянный став иметь. Загадать, к примеру, через сон - универсальный с прикрытием и обраткой, чтобы сам они не имел агрессивных функций, ессно с чисткой до у спеца + старайтесь найти самые простые формулировки для чистки стихиями 4мя в порядке: огонь, воздух, земля, вода, 2 раза в неделю было бы неплохо. Проблемы с землей решаются легко, нно лучше добавлять топтание на каменной соли самой простой, не обработанной, можно, к примеру, в душе. Делайте став на носителе, каком угодно из твердых материалов - если не расколется, так потеряется, что-то отработав, в случае ЧП.
На счет того, что вы могли обменяться ответсвенностью в процессе обмена крестами - тема очень серьезная, опять же ищите способ вернуть свое место себе
Зарегистрирован: 18.05.2020
#4 написал: Vologodskaya
Сегодня, 07:29
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 513
тяжело читается
Зарегистрирован: 20.06.2017
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:44
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 038
И что это было? 325
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: az.ecmb
Сегодня, 10:45
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 360
Вау! Сиквел самой правдивой истории не дал нам и недели роздыху! Брать надо тепленькими! smeh
Зря, конечно, это пихают в ИЖ. В Творческих это не взяло бы приз, но могло бы быть вполне конкурентно. А здесь... - об этом в конце коммента.

Сразу признаюсь, в отличие от первой серии, эту я лишь проглядел по диагонали, поэтому критиковать сюжет и стиль не буду, поверю на слово:
Цитата: Vologodskaya
тяжело читается

Но сюжет я ухватил и один момент даже разглядел. Вот этот арабеск:
Одесса. Телефонный звонок.
Алле, а Сарочку можно?
Нет, она в роддоме.
Тю, а шо случилось?

Хочется спросить: "Тю! Зыша! А шо это тут у вас прилипло?" Вкупе с сюжетом первой серии ответ напрашивается сам - это графоманская вишенка на торте чистой правды повествования. Чес-слово - правда!
Ну, хотя почему и нет? Каждый хавчик находит свой пипл.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#7 написал: Александр Немец
Сегодня, 11:10
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 11
Ув. Kossilver
Ваш комментарий действительно ценный. Логично и практично, уважаю.
Если честно, я хотел прекратить общение. Унял возмущение, понимая, что объективно судить можно только при достаточном объёме информации
Никакого "вдруг" нет. Я более 10 лет занимался антиквариатом, и только им. Много ездил, со многими общался. За фанатичный сбор немецких оберегов и перстней ,врождённую педантичность и .принципиальность и получил прозвище.Конечно и других цацек прошло через мои руки сотни.Меня до такой степени перевернуло, что я вообще хотел выйти из сайта. Спросите у любого антиквара в Краснодаре и не только,за Сашу Немца, - сп**дел ли он за ВСЁ это время хоть раз.Согласен, трудно поверить, но это так.
Если у кого-то сложилось мнение, что лох колхозный вперся на сайт впарить убого сляпанную залепушку- историю, то он очень и очень сильно ошибается. Если вы прочтёте мои комментарии, то не сложно предоставить, что написать высокохудожественно и с обилием
мистических составляющих, для меня бы не составило никакого труда! Вместо того чтобы плодотворно и с обоюдным интересом общаться, получая интеллектуальное развитие и удовольствие, я занимаюсь словоблудием,которое для меня уже невыносимо.Вы внимательно прочитали окончание послесловия?
Я слов на ветер не бросаю, и не могу и не буду и никогда не был брехливой собакой!
Если не знаешь человека, будь осмотрительнее. Мне не впадлу, даже на ровном месте, извиниться,что я только и делаю,доказывая свою правоту. Есть же разница, общаться по дружески, или как у следователя, который не верит ни одному твоему слову и тебе приходиться постоянно отмазываться. Да хоть на детекторе лжи я готов хоть сейчас. Я просто уже за**лся. Все, что изложено - правда!Я не могу и не буду общаться с людьми, которые считают меня п**доболом, я просто всё и всех пошлю ...
Миссия выполнена, я рассказал людям про это. И на всем поставлен крест. Какое на....
продолжение? На..... оно мне надо, для чего?
Я не пиариться сюда пришёл! Ну вот на ..... мне трезвонить о глубоко личном, а прийдется, иначе эта е**стосия никогда прекратиться. А то представили меня дебилом, который постоянно только и делал то, что развлекался с Г. Всего-то было игры 3 минут по 20, по полчаса за 4 месяца. И не каждый раз это х"" ло появлялось. А то, что я хотел вытащить подругу из грязи,чтобы родился ребёнок и создать семью в итоге обернулось глубоко личной трагедией
когда всё рухнуло, только под завязку зарядив Г. А мне за 50, и детей нет, а когда как раз хотели, с Викулей, то я потерял всё и сразу.
Ну, что -поменялась картинка?
Я столько хлебнул горя, (о здоровье и не говорю) а теперь меня заставляют (не ответишь, ага - значит пи**ежь) выставлять на показ грязное бельё чтобы кто-то в нём резвился похрюкивая от удовольствия и попутно всё это ещё и обгаживая.
Вот почему не такие ,то руны, то молитвы - а то, -что если бы был Коран, я читал бы ещё и
Суры! На кон было поставлено, в буквальном смысле всё! Не все же великие специалисты по демонам. И на х... я бы мне что-то придумывать, почему и как Г. делал так или этак, - они так не делают. Как будто эти твари все абсолютно одинаковые и абсолютно одинаково поступают. Включите же вы наконец логику! А то создается впечатление , что все эти до**ки только ради самих до"" ок. Нашли развлечение? А в моей шкуре никто не хочет побывать? Вы бы просто о""ели, и навряд ли бы у вас появилось желание потом умничать, что-то придумывая чтобы потом бодаться на ровном месте, когда ты потерял всё и -будущее неопределённо печальное. Вы просто послали бы всё на..
Повторяю в ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, - всё, что изложено, ПРАВДА. Я, что- развожу кого-то. С какой целью? Мои принципы и понятия, для меня это единственное, что осталось и я не потеряю их ни при каких обстоятельствах. Если кому то очень важно его драгоценное мнение или позиция, я не против, нет! Мне просто по х.... Alles.
Вот теперь, всё понятно, господа? Надеюсь
Итак, может наконец займёмся делом, а не
х"" ней. Хватит е""ть мне и себе голову.
Руны славянские: Мир(альгиз) потом 9 Нужда(наутиз) и Крада (почти Феху).
Поразительное сходство с футарком и написании и в трактовке.
Есть один момент, мне как-то подогнали сл. Руны, и подруге пару тройку раз раскидывал от скуки. Значений она не понимает, но их изображение в памяти есть, несложно, опять же руководствуясь логикой представить процесс под влиянием(Викуля) извне, для того чтобы подруга извлекла их из памяти и транслировала нужные. Просто логика, а если бы вместо рун были бы символы каббалы то были бы они. Я просто утрированно представил механизм как одну из версий. И прошу понять это и не разводить бодягу цепляясь за слова - нет! Какая каббала, а почему такой или не такой эгрегор! Давай не будем уподобляться детям в песочнице не поделившим кубики.
Надеюсь мы поняли друг друга.
P.S.сообщение для Шахерезады
В школе мы часто делали так:делаешь вдох и друзья давят на грудную клетку-пара, тройка секунд и ты отъезжаешь.Через минуту другую тебя приводят в чувство и твоё место занимает следующий за порцией кайфа.Никто не посинел и не укакался. Так вот- один в один, а я парился описывая симптоматику.
Больше меня мед. аспекты не интересны. Пусть с ней возится тот рогопил.
Зарегистрирован: 8.03.2023
#8 написал: Eifersucht
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Понимаете, в чём дело, всё, что вы себе надумали обязательно должно подтверждаться практикой. Должно быть ясно, просто и понятно.
Подруга вышла и бросилась в воду, а следом вышли вы. Ведь явно что подруга сыграла просто.
Следующая вещь: на заре, когда не разбираешься в закономерностях, пробуешь на вкус жизнь в той или иной плоскости для того, чтобы укоренить понимание или смысл для последующего действия. По ходу вырабатывается защита от негатива извне. Мы ведь все живём мало, потому защита, как воздух.
И потом, "индукция" от неуравновешенных людей или даже психобольных - реальна. Частенько в эту ловушку попадаются искренне верящие дамочки, да незрелые юноши.
Потом, сознание и мышление никто не отменял, даже иногда в преклонные годы приходит понимание и развитие. Потому состоявшееся время для человека не может быть в принципе. Но видны совершенно необычные случаи: состоявшиеся в детстве и юности люди мало живут. Они все ошибались.
Впрочем бывает и иное: человек, который уже состоялся, накручивает вокруг себя легенду, которая невозможна по понятиям развития или карьеры. И давит лучших людей... . А у этих лучших людей развивается фрустрация. И всё... . Что вы можете таким людям предложить? Затем будет так, что просто уйдёт эпоха с обязательным повторением в последующем, уже в другом поколении. Ведь всё не просто так. В ту область бы обратили внимание, а не впустую трепаться о своей адаптации к жизни. Можно ведь просто пересмотреть эту хрень чисто для себя и сформировать выводы. Ведь на восприятие чистая глупость. Единственно достойная вещь из всей этой ерунды - это, когда десять свечей, надеюсь последовательно, горели по сорок минут, а вы в это время читали "Отче наш". Почти семь часов - прекрасная тренировка.
Любовь ничего не может победить, если за этим не стоят многие годы тренировки и занятий своей энергией. И при этом обязательно надо обращать внимание на негатив, потому что от него ещё никто не уходил, его все люди испытывают всегда. Если мы с вами не будем преобразовывать негатив в позитив, ничего при этом не говоря окружающим, то грош нам цена. Ну, а если скажем, то окружающие просто приспособятся к нам, а для нас негатив будет вдвойне. Мы никогда не избавимся от негатива - никогда-никогда. Потому дело каждого человека у себя внутри заняться преобразованиями без жестокости для окружающих и без вредности для себя. И потом, любимые люди (если вы стали для кого-то плохим, то это значит вы делали для него слишком много хорошего (Лев Толстой)) частенько предают и пользуются. Без сомнения - это знак. Но для не разбирающегося в энергии людей, это будет просто катастрофой. Причём любовь в самых разных случаях творит невообразимые и при этом неожиданные беды: непонимание при первой любви парня к девушке или девушки к парню; предательство в дружбе; вычурность в сыне или в дочери; пьянство у родителей; пользование добротой сестёр и братьев и так далее. Всё ведь очевидно, а то заладили, что любовь даже с того света может победить смерть. В нашем свете любовь не может ничего, а вы говорите о том свете. Любимый больной ребёнок ни за что не выздоровеет от материнской любви до слёз. Разбираться надо во всех случаях обязательно, чтобы было всё просто, ясно и понятно.
Без сомнений, не ясно кто выиграл или выиграет. Нельзя надеяться на выигрыш никогда. Синяя птица удачи не любит заряда игрока на выигрыш. Заряд - это всегда потери собственной энергии.
Книга судеб на то и книга, потому что предполагается будущее, а не прошлое. Опять же, ненужный никому заряд судьбы, который привлечёт обязательно беду. Судьбы нет и тогда всё из книги читается, как надо.... .
По поводу о мелочи: вы неужели не видите, что в этом абзаце вы теряете невероятное количество энергии? А потом в следующем и в последующем, затем опять в следующем и в пост скриптум тоже. Прямую аналогию потерь можно сравнить с гримасой глупого довольства невиновного субъекта, которого после десяти лет отсидки признали невиновным.
Канешна, настоящая любовь не умирает, она основа всего и негатива - тоже.
Александр Немец, вы понимаете, что я тут накалякал? Примерно, в вашем стиле. Ясность, простота и понимание - должно обязательно быть, иначе неинтересно будет читать. Вам было интересно читать мой комментарий? Вот также и мне вашу историю.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: Александр Немец
Сегодня, 11:56
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Комментариев: 11
И ещё, давай не будем язвить хотя бы насчёт
Викули и зацикливаться в диспутах по поводу, к примеру цифр - какая на...
разница, послание доставлено по адресату. А то основное и важное как бы никто не видит, а то что не влияет существенно на конечный результат раззуживается до бесконечности, хотя оно на х... не надо. Я просто всё брошу и всё, да и не особо мне что-то надо, и я не обязан ничего и никому. Есть много о чём поговорить кроме этого дела, которое мне уже не нужно.
Я еле раз"''бался с этой х""ней. Одно слово недоверия- общение прекращается автоматически Я всю душу наизнанку для вас выложил! И смех..уечки тут неуместны Я с удовольствием пошучу, но неузвляя никого
Давайте будем людьми. Я давно уже всё сказал в послесловии.
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Зарегистрирован: 8.03.2023
#10 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:06
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Комментариев: 2 637
Цитата: Александр Немец
И ещё, давай не будем язвить хотя бы насчёт
Викули и зацикливаться в диспутах по поводу, к примеру цифр - какая на...
разница, послание доставлено по адресату. А то основное и важное как бы никто не видит, а то что не влияет существенно на конечный результат раззуживается до бесконечности, хотя оно на х... не надо. Я просто всё брошу и всё, да и не особо мне что-то надо, и я не обязан ничего и никому. Есть много о чём поговорить кроме этого дела, которое мне уже не нужно.
Я еле раз"''бался с этой х""ней. Одно слово недоверия- общение прекращается автоматически Я всю душу наизнанку для вас выложил! И смех..уечки тут неуместны Я с удовольствием пошучу, но неузвляя никого
Давайте будем людьми. Я давно уже всё сказал в послесловии.

Вы довольно-таки юморной. Весьма улыбнули этим комментарием. Даже представил вас. Ценю ваш юмор. Вы, возможно, не осознаёте, что в своей серьёзности вы зажигаете хохот окружающих. Ценю весьма. bye
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#11 написал: Екатерина Верю
Сегодня, 12:37
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Комментариев: 10
Не смогла даже прочитать до конца. Очень нудно.
Зарегистрирован: 16.05.2013
#12 написал: Шерри
Сегодня, 12:50
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Вот правильно выше написали, у каждого автора свои читатели.
Люблю творческие истории иногда почитывать, но эта настолько, для меня тяжело читается, жуть.
Соглашусь с Kossilver, уже гг и не такой простачек и руны он читать умеет и со ставами работать).
Творческих успехов Вам!
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#13 написал: Александр Немец
Сегодня, 13:11
0
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Комментариев: 11
Для Angel 696
Привет
Я так и знал, что с крестиком не так всё просто! Хорошо, что я его просто ношу в портмоне в кармашке вместе со " счастливой " монетой, а не на теле. Я вообще ничего не ношу. Ангела раз нашёл, кулон и ч/з года4 потерял,- это давно было. И мой крестик не носил. Поэтому меня удивил подарок.Да и крестик детский, если бы даже носил, то вряд ли такой.Веревочка церковная, постоянно в кармане закручивается в барашки. Раньше не обращал внимания, а счас думаю-выкинуть, или она может пригодится? Привязать куда или обязательно сжечь? Подругу видел за это время пару раз, мельком, поболтали минут 5 раз в маршрутке, а раз на рынке. А моего то крестика я не видел. Посмотрел - страшноватая, че я жопой гвозди рвал, носился как в жопу ужаленный, разруливал со всякой п""дотой её косяки. Вот уж сам теперь вижу, наваждение какое-то. Валяется кой какое барахлишко на балконе наверху, пакет, в руках унести можно. Прикидываю, до лета всё равно зайдёт. Однозначно- никакого интима. 3 часть писать не намерен. Вопрос: что в доме сделать на всякий случай. Минут на5-10 то зайдёт пройтись по местам боевой славы, конечно.Став Викулин ещё тогда в пару мест определил.Но лишний х... как говориться....
Зарегистрирован: 8.03.2023
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