Туз в рукаве

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александр Немец Просмотров: 719 Комментарии: 13 -3 Вчера, 21:03 by

Туз в рукавеЯ проиграл. Но вспоминая финал Игры, понял, что мы сыграли вничью, когда в последний момент вступил "запасной игрок". Я даже и не знал, что у меня был Туз в рукаве. Априори - я и не мог выиграть, не та весовая категория, но тогда я и не думал об этом, возомнив себя этаким Спасителем.Вследствие подселения Герда у подруги проявилась способность видеть неупокоенную одной женщины умершей от алкоголя (оф. версия) в соседнем доме, в котором уже много лет и по сей день собирается компания из постоянных 3-4 человек и периодически появляются сомнительные личности. Особых хлопот они мне не доставляют, но и радости тоже. Даже мой верный страж, немецкая овчарка - Ганс перестал обращать внимание на варнякания доносившиеся оттуда.По словам подруги, эта неупокоенная душа постоянно бродит вокруг и заглядывает в окна, а лично подругу зовёт к воде. Я живу в достаточно уединённом месте, хотя и в черте города. Если свернуть с трассы, через пару кварталов моя улица, вдоль которой канал идущий в лиман, и далее - в море.В тот день подруга вдруг подорвалась, вышла во двор, открыла калитку, перешла дорогу и бросилась в канал. Я вышел следом, сиганул тоже и вытащил её из воды. Ничего особенного, за исключением того, что это было зимой - 7 января, вечером. Весёленькое Рождество. Перед Новым Годом я, пытаясь найти человека сведущего в магических практиках и попросить помощи, посетил одну женщину, которая занималась выливанием воском. Она сказала, что эта сущность уже в последней, четвёртой стадии развития и выросла до такой степени, что ей уже не хватает этого тела и следующая стадия - Смерть тела. А неупокоенную душу подруга видит потому, что сама уже почти в могиле и уже привязана к порталу кладбища. Я тоже могу оказаться там, моя энергетика практически на нуле. Это ещё больше придало мне решимости к противостоянию. Домой я шёл в последнее время с всё возрастающей тревогой. Что там? Мне не очень-то улыбалось обнаружить подругу, к примеру, в петле (было осенью, но не в моём доме и без меня) с последующими тяганами с её родственниками и полицией, которая сработает по принципу: "Кто последний - тот и папа". Дома я хотел было предложить очередной план спасения, но прямо в лоб был встречен резюме Герда: "Что, к гадалке ходил? Она не поможет". В кармане у меня был вылитый воск, он был в виде практически идеального клеверного листа. Позже я его сжёг. Подруга согласилась на визит к гадалке, которая поставила условие - прийти до Рождества т.к. в период зимних Святок (до 21 января) она не практикует и не лечит. А когда я через день пришёл с работы, подруга, как всегда, исчезла и вот перед Рождеством ночью позвонила мне: "Хочешь меня увидеть? Я у соседей, буду ждать ровно час".В шалмане! Я, бросив работу, помчался туда. Там, сидя перед ней, заглядывая в глаза, которые абсолютно ничего не выражали, держа её руки в своих, я разговаривал с Гербом. А в перерывах - с ней. И, что интересно, в этой тесной комнатке, из ещё троих присутствующих и занятых поглощением спиртного, никто не обратил ни малейшего внимания на происходящее. Прикладывалась и подруга. Я не пил. В наш разговор никто не вмешивался, все знали нас. Среди присутствующих была одна девица, и когда в один из пиковых моментов разговора с Гердом: "Убери от неё руки! Она моя!" - фразой сказанной чужим хриплым басом довольно громко, я обратил её внимание на это. Она отмахнулась от меня как от назойливой мухи: "Да это давно у неё". Я был поражён, с каким равнодушием это было сказано! "Надо заметить, что в каком бы тоне не велась беседа, внешне это никак не проявлялось, ни звериных завываний, ни судорог или буйства с нечеловеческой силой, всё тихо спокойно и без жестов. Герд так и общался, довольно монотонно, без эмоций, обозначая хмыканьем и ухмылкой оценку разговора или ответа на вопрос. Примерно как мы разговариваем с собакой, ограничиваясь репликами: "Молодец, ты прошёл испытание, ты глупый, с чего ты взял, что мы договоримся, тебе её не жалко, неверно, не отпущу, я так хочу".Но в этот раз я уловил вибрацию металла в голосе и повышенный тон. Тучи явно сгущались. В вопросы и ответы мы уже не играли. Компромиссы закончились. Это был ультиматум - либо я, либо он. Но пожелания учитывались. Мне предлагался выбор: "Выбирай - или она истечёт кровью, или я засуну её в петлю". В первом случае сразу, во втором, когда он сочтёт нужным. Я выбрал - жизнь для неё, больше мне ничего не оставалось. Нокаут. Представьте моё состояние, когда в промежутке после этого разговора подруга обычным голосом и в своей манере вдруг сказала: "Знаешь, мне приснилась бабушка, которая показывала на мой живот. Смотрю - а там расползается большое пятно крови". Бабушка ей всегда снилась в пиковые моменты жизни. Содержание разговора с Гердом подруга, как всегда, не помнила. И я знал, что нынешний сожитель отправляет её на очередной аборт. Да и она сама не желала никакого ребёнка. Я просто похолодел. Рассказав всё, я уговаривал не делать этого, и даже был готов помогать, но - бесполезно. Я и до этого всегда ей помогал . Под занавес, потеряв остатки самообладания, я излишне эмоционально сказал Герду, что рано или поздно уничтожу его. Я ни разу не услышал от него ненормативной лексики. Сейчас я понимаю, что в любом серьёзном разговоре это лишнее.Ближе к рассвету мы уехали на такси. Я на работу, а она к месту обитания, которое уже не было для меня секретом. Нас очень многое связало, и, поклявшись, что мы никогда не потеряем друг друга, тепло попрощались.Неожиданно, через несколько дней, на Рождество, подруга навестила меня.Вот мы и подошли к заключительной части.Перед самым "ритуальным омовением" в канале, сидя за столом, подруга вошла в транс. Но это был не Герд. Она попросила ручку, а затем каракулями на подвернувшейся газете начёркала символы: три руны и цифру 9, вторую по счёту. Понимая рунопись, я сразу же расшифровывал этот став и истолковал его как обращение к 9 духам. А вот подруга в рунах абсолютно ничего не понимала. Как-то я сделал защитный рунический оберег на деревянной плашке специально для неё и отдал ей. В тот же день, когда она ушла, я увидел этот оберег в ящике с дровами возле печки.Через несколько секунд после записи послания, подруга приобрела осмысленный вид и сразу же схватила эту бумагу и, скомкав, бросила в печь, которая к этому моменту была растоплена. Возле неё мы потом и обогревались после купания в канале. Раскрыв дверцу и присев напротив на банкетку, мы смотрели на пламя, затем по какому-то наитию мы обменялись крестиками.Интересно, ведь Герда очень раздражали горящие свечи, хотя и не были для него смертельны. А вот подруга очень любила открытый огонь. Когда я спросил от кого послание (сразу просто не успел) она ответила: "От Викули". А также фраза: "Не ходи на воду". Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись - не, больше не пойдём! Я сразу же осознал серьёзность ситуации. Как оказалось это и был мой Туз в рукаве. Я это понял лишь по происшествии времени, когда более объективно и адекватно проанализировал те события.Викуля, к тому времени была уже 7 лет в могиле. До этого (в 36 лет ушла из жизни - авария) были вместе 12-13 лет и конечно ссорились, но ненадолго, естественно Викуля и подруга хорошо знали друг друга, но не дружили. Мы же раньше не один год были соседями.Итак, в этот Рождественский вечер в разгар приготовления ужина подруга срочно засобиралась уехать, по очень важному (явно надуманного) делу, клятвенно заверяя вскоре вернуться. Я не отпускал, зная, что она уже не в своей власти и может произойти что угодно, хотел поехать с ней, но получил категорически отказ. Любые действия были просто бесполезны, она всё равно бы осуществила задуманное. Я очень сильно переживал за неё. И тогда я надеясь предотвратить возможный суицид или несчастье, начертал на её руке символы: три руны и цифру 9 и закрепил (надеюсь, читатель не возмутится, что не написал-активировал. Я называю это так) пламенем свечи. Герд, как ни странно -промолчал. И вообще в тот вечер проявлений его присутствия не было. Это был, наверное, самый долгий вечер в моей жизни. Сначала в СМС она уверяла в скором возвращении, потом связь пропала пока не пришла СМС, что всё кончено. Всё это время я не находил себе места и сжёг с десяток свечей (каждая горела минут 40) читая " Отче Наш". Других молитв я и до сих пор не знаю, а эту только недавно переписал. Всю жизнь я не посещал церковь и не носил крестик, а в прошлом году, за компанию, на Крещение приобрёл крестик, который потом просто висел на стенке им я и обменялся с подругой. Она приобрела (с какого перепуга?) свой специально в подарок мне на Рождество. Теперь он всегда со мной в память о том незабываемом Рождестве. Оказывается, всё таки есть что-то особенное, и я не побоюсь этого слова - Волшебное в таких днях.После полуночи раздался телефонный звонок. Подруга! "Ты что сделал?!! Я кровью рыгаю!!! Ну и далее пьяные угрозы её окружения. Совершенно спокойно, как будто и не было того душераздирающего состояния перед этим (сам удививился потом) я положил трубку и с моих плеч словно свалилось тяжкое бремя. Я и не знал, что это сработали руны.Потом, когда я ездил в одну станицу соседнего района к шаману восстанавливать энергетику, то показал эти символы ему. Ответ меня шокировал. Да, я всё правильно растолковал, только я не знал одного - эти руны нельзя рисовать на живом. Хотя в тот вечер я нарисовал их и на своей руке (с неделю ходил с ними), ведь не ясно было кому именно Викуля адресовала своё послание. Шаману свою историю я не рассказывал, а просто сказал кто передал эти руны. Но, тем не менее, он сказал: "Она и была моя настоящая и единственная Любовь". Спрашивал и за подругу и запомнил его слова: "Не переживай, ещё поживёт. А вот ты - не ищи Смерти, она сама найдёт тебя. Твоя миссия не завершена. Любовь свою ты ещё встретишь, то что было - не твоё". Не знаю, может он просто успокоил меня. Мне уже с трудом верится в это. Помню, что он сказал, что моей "батарейки " хватило бы ещё только на полгода, до августа-сентября.Любовь даже с того света может победить Смерть. Теперь я не сомневаюсь в том, что -"Браки заключаются на Небесах".Царство небесное тебе Викуля. Спасибо и Вечная память.Даже Герд как-то промолвил: "Тебя Там ждут...""Кто?" - спросил я ещё не понимая - где."Викуля". И сразу же последовало предложение: "Хочешь, я привяжу Викулину душу к этому телу, а её душу заберу?" Но надо быть совсем сумасшедшим, чтобы принять такое предложение. Милость Демона однозначно имеет оборотную сторону медали, и неизвестно какие бы непредсказуемые последствия ожидали всех в будущем. В конечном итоге, без сомнений, он всё равно бы забрал в уплату душу и может даже не одну. И какое я имею право распоряжаться судьбой подруги!Невольно задумаешься, неужели у этих существ такая власть и возможности? Я сделал всё что смог.Но - Книгу Судеб не перепишешь. Что сделано- то сделано и мне не о чем жалеть. Я получил бесценный опыт и многое переосмыслил и понял.Так что неизвестно, кто выиграл в той Игре.А может Игра ещё не закончена?. ПослесловиеВ первую очередь я хочу отдать должное читателям, чьи комментарии помогли внести ясность в моё осознание происшедшего. Несомненно, восприятие событий тогда и через 2 года, когда я решил рассказать об этом, как говорят в Одессе - "это две большие разницы" Некоторые вещи, при кажущейся загадочности могут иметь вполне тривиальное объяснение. Начнём с того, что в самом начале (Любовь на Троих) повествования (я бы заменил название, полная картина теперь даёт основание - к примеру может -"Безумная Игра" или лучше "Поиграем?" -так всегда говорил Герд), когда с зеркала слетело полотенце, то оно "было аккуратно сложено на кресле. "В последствии я вспомнил (2 года же прошло. И по ходу дальше было столько всего более конкретного) сидя на этом самом кресле я опирался локтем правой руки на то самое полотенце, значит, оно лежало на низком подлокотнике и, подымаясь по лестнице, мы увидели сбоку кресла светлый квадрат который и отпечатался в сознании. Думаю, оно слетело с зеркала вследствие сквозняка - ведь мы выскочили сначала вообще из дома, распахнув все двери. А я, не анализируя обстоятельства, уподобился той самой пресловутой кумушке-сплетнице, спешащей раззвонить во все колокола не особо заботясь о точности достоверности.Уверяю, допустил небрежность в изложении не с целью "нагнать жути". Да и можно понять, я больше обращал внимание на подругу, состояние которой изменилось тогда впервые.Вот и получилось, как опять же в Одесском анекдоте - непонятка граничащая с последующей глупой отмазкой.Одесса. Телефонный звонок.Алле, а Сарочку можно?Нет, она в роддоме.Тю, а шо случилось?Теперь и мне стало ясно недоверие в достоверности. Да - в таких вещах мелочей нет, прямо как у следователя в дознании - "Мелочь - а приятно".Кстати, о комментариях: Иногда из-за забора доносятся довольно забавные реплики этой "Алко-Санта-Барбары". О ком то зашёл разговор и был прерван презрительным комментарием:"Кто? Этот? Да он даже ни разу не сидел!".Тогда в этом притоне Герд за всё время единственный раз сказал: "Подведи её к зеркалу". Я не стал этого делать, они и так там все - "демоны"!Все попытки подвинуть подругу к посещению церкви или целителя сейчас мне напоминают ситуацию с моим котом Сёмой, который вальяжно развалившись, совершенно игнорировал любые изменения обстановки.Но стоит звякнуть каким-либо пузырьком в аптечке, как он моментально испарялся, панически опасаясь любых, даже самых безболезненных медицинских процедур.В моей жизни было немало мистического, но так ничего особенного - несколько вещих снов, несколько вмешательств Ангела-Хранителя, иначе не объяснить случаи фантастического везения, ну и несколько коротких эпизодов с антиквариатом. Если бы не эта история, то говорить о них не стоило. Я не люблю выставляться, не тщеславен.Но то, что я пережил, было нелёгким испытанием, и я счёл своим долгом рассказать об этом с целью помочь человеку, и это наш долг, если мы считаем себя людьми. И, чтобы люди знали, что в Мире есть настоящее а не киношное Зло. Поверьте, это очень страшно, когда ты не можешь ничего изменить и доходишь до отчаяния, как бы ты ни стиснул зубы. Но, оказывается, есть ещё силы способные противостоять Злу и воскресить Надежду - а это дорогого стоит.Будьте внимательны к себе и окружающим, как усопшим, так и живым. Берегите себя и любимых. Настоящая Любовь не умирает.Да не оставят Вас Высшие Силы В Трудный Час.P.S. Эта подлинная история. Все действующие лица - реальные люди. Все произнесенные слова именно такими и были. Мне незачем было что-то придумывать, всё происходило именно так. Печатал я сходу, восстанавливая все по памяти без всяких раздумываний, как если бы я просто рассказал. А морщить ж..., что-то выдумывая, я абсолютно не намерен. Скорее всего, это моя первая и последняя (если не случится что-то, любопытство и так чуть не сгубило кошку) публикация, я ведь сказал, что хотел. Не рассказать об этом я просто не имел права.Надеюсь, Вам было не скучно.Спасибо Вам, Друзья.

Ключевые слова: Сущности одержимость зло авторская история

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