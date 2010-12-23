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Истории из жизни / Сны

Общение между миром живых и миром ушедших

Всю свою жизнь я верю в мистику, потустороннюю силу и загробный мир. По жизни встречалась с непонятным и необъяснимым, в детстве видела то, во что родители отказывались верить, когда я им это рассказывала.
Хочу рассказать несколько моментов, которым я стала свидетелем после огромной утраты нашей семьи – неожиданно, в 2019 году, в возрасте 54 лет умер мой папа.
Потерю наша семья переживала очень тяжело, да и сейчас все это очень болезненно, но учишься с этой болью жить.

1) Так вот, после процедуры похорон, когда все моральные и физические силы просто исчезли, я прилегла отдохнуть и задремала. Приснился мне секундный сон – папа стоит на грунтовой деревенской дороге, вокруг зеленая трава, светит солнце, лето. Папа стоит, улыбается и произносит единственное слово: «Хорошо!» Мне не передать этой интонации, но она передавала то, как он очень доволен. Я проснулась. На душе стало на 0,00000001 чуть легче…

2) Не прошло 9 дней с момента смерти, сидели мы с мамой на кухне, ужинали, говорили об отце. Я произнесла: «Интересно, папа с нами рядом, видит, слышит нас?..»
После моих слов телевизор, который работал все это время, сам по себе выключился… Через пару секунд как ни в чем не бывало включился на том же канале и продолжил работать. Мы молча наблюдали за этим происшествием, а точнее за «ответом», который я получила на свой вопрос. Папина душа была рядом. Отмечу, ни до этого, ни по сей день больше за телевизором такого не наблюдалось.

3) После смерти папы остался его автомобиль. В семье на тот момент водительское удостоверение было только у меня, и дабы не ждать 6 месяцев для вступления в наследство, чтоб машина не стояла в гараже – решено было автомобиль оформить на меня и пользоваться им на законных основаниях (упущу конкретизацию переоформления, думаю, многие знают, как это делают).
Приехав в ГИБДД на переоформление автомобиля на меня, поставив машину на сигнализацию, зашла в здание и села в холле ожидать, когда меня вызовут. Вызвали.
И тут, в момент передачи документов инспектору, сработала сигнализация уже почти моей машины. Вышла, отключила. (Уточню, в здании я была одна из посетителей, автомобиль стоял прям около входа в это помещение, погода была безветренная, других машин вокруг не было, впрочем, как и людей. Сигнализация на машине очень нечувствительная). Для меня это был знак – папа передал мне машину, а с ней попрощался.
Ну и опишу еще один случай с его (моей) машиной.
Папа снился часто, чему я была очень рада, маленькая отдушина для сознания – сны, где он живой. Во сне папа за рулем, я на соседнем сидение, подъезжаем к дому. Остановившись, я зачем-то ставлю машину на ручник. В этот момент, во сне, мне папа очень больно стукнул по левой руке и сказал – не трогай, колеса заклинит.
Через пару дней, подъехав к дому, обнаружила заклинившее левое заднее колесо (залип суппорт).

Первый год очень много общалась с папой во снах, где получала от него помощь, советы, просьбы. Может быть потом опишу это в отдельной публикации.

Для кого-то покажутся эти ситуации совпадением, либо ничего мистического, но я в каждой этой ситуации видела знак, который очень был нужен именно в тот самый момент.

10-03-2023, 23:29 by ольчик1990Просмотров: 1 249Комментарии: 5
+19

Ключевые слова: папа отец сон ответ машина телевизор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 00:05
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3071|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 255
Доченька, сегодня родительская суббота. Ты хоть в церковь сходила? Записочку за папу подала? Он вон какой у тебя хороший, помогает с того свету. Не забывай его.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#2 написал: Iriia077
Вчера, 11:20
+12
Группа: Посетители
Репутация: (2|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 102
Мама болела полгода - рак. Умерла ночью у меня на руках. До этого просила, что бы обмыла ее и одела я сама. Мы с бабушкой так и сделали. Утром начались все эти процедуры: морг, ритуалка, выбор места могилы, меню на поминки и тд. Вечером пришла домой уставшая, да еще мороз - 46... короче уснула я сразу и вижу то ли сон то ли явь: мама живая, в халате, присела ко мне в ногах, улыбается. Я даже во сне понимаю, что она умерла , о чем и сообщаю ей.Ответ меня просто убил: - "ну и что? матерью то я быть не перестала. Помни.Я всегда рядом". И с тех пор если приснится - значит надо держать ухо востро, жди неприятность. И сон всегда один: осень .Вокзал, мы встречаемся, а потом или она уезжает , или я.
Зарегистрирован: 27.05.2018
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 18:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (107|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 634
[quote=Iriia077]Мама болела полгода - рак. Умерла ночью у меня на руках. До этого просила, что бы обмыла ее и одела я сама. Мы с бабушкой так и сделали. Утром начались все эти процедуры: морг, ритуалка, выбор места могилы, меню на поминки и тд. Вечером пришла домой уставшая, да еще мороз - 46... короче уснула я сразу и вижу то ли сон то ли явь: мама живая, в халате, присела ко мне в ногах, улыбается. Я даже во сне понимаю, что она умерла , о чем и сообщаю ей.Ответ меня просто убил: - "ну и что? матерью то я быть не перестала. Помни.Я всегда рядом". И с тех пор если приснится - значит надо держать ухо востро, жди неприятность. И сон всегда один: осень .Вокзал, мы встречаемся, а потом или она уезжает , или я.[/quot
Этот ваш комментарий великолепный, за него плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Talisha
Вчера, 19:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (2177|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 658
У вас есть способности медиума + родовая сильная связь. Все наши ушедшие долгое время рядом, но не все их видят/чувствуют/воспринимают, увы
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Шахерезада
Вчера, 19:46
+2
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Боже, что такое 54 года? Еще жить да жить и радоваться жизни, но у смерти свои планы...
Я мамочку похоронила, когда ей было 50 лет. Очень тяжело было первые 3 года потом боль потери притупилась, но спустя почти 30 лет после ее смерти, я вдруг понимаю, что очень сильно тоскую за ней и плачу, мне ее не хватает. Я чувствую ее поддержку и защиту.
Ольчик1990, спасибо за историю +++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
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