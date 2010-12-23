Общение между миром живых и миром ушедших

ольчик1990 Просмотров: 1 249 Комментарии: 5 +19 10-03-2023, 23:29 by

Всю свою жизнь я верю в мистику, потустороннюю силу и загробный мир. По жизни встречалась с непонятным и необъяснимым, в детстве видела то, во что родители отказывались верить, когда я им это рассказывала.Хочу рассказать несколько моментов, которым я стала свидетелем после огромной утраты нашей семьи – неожиданно, в 2019 году, в возрасте 54 лет умер мой папа.Потерю наша семья переживала очень тяжело, да и сейчас все это очень болезненно, но учишься с этой болью жить.1) Так вот, после процедуры похорон, когда все моральные и физические силы просто исчезли, я прилегла отдохнуть и задремала. Приснился мне секундный сон – папа стоит на грунтовой деревенской дороге, вокруг зеленая трава, светит солнце, лето. Папа стоит, улыбается и произносит единственное слово: «Хорошо!» Мне не передать этой интонации, но она передавала то, как он очень доволен. Я проснулась. На душе стало на 0,00000001 чуть легче…2) Не прошло 9 дней с момента смерти, сидели мы с мамой на кухне, ужинали, говорили об отце. Я произнесла: «Интересно, папа с нами рядом, видит, слышит нас?..»После моих слов телевизор, который работал все это время, сам по себе выключился… Через пару секунд как ни в чем не бывало включился на том же канале и продолжил работать. Мы молча наблюдали за этим происшествием, а точнее за «ответом», который я получила на свой вопрос. Папина душа была рядом. Отмечу, ни до этого, ни по сей день больше за телевизором такого не наблюдалось.3) После смерти папы остался его автомобиль. В семье на тот момент водительское удостоверение было только у меня, и дабы не ждать 6 месяцев для вступления в наследство, чтоб машина не стояла в гараже – решено было автомобиль оформить на меня и пользоваться им на законных основаниях (упущу конкретизацию переоформления, думаю, многие знают, как это делают).Приехав в ГИБДД на переоформление автомобиля на меня, поставив машину на сигнализацию, зашла в здание и села в холле ожидать, когда меня вызовут. Вызвали.И тут, в момент передачи документов инспектору, сработала сигнализация уже почти моей машины. Вышла, отключила. (Уточню, в здании я была одна из посетителей, автомобиль стоял прям около входа в это помещение, погода была безветренная, других машин вокруг не было, впрочем, как и людей. Сигнализация на машине очень нечувствительная). Для меня это был знак – папа передал мне машину, а с ней попрощался.Ну и опишу еще один случай с его (моей) машиной.Папа снился часто, чему я была очень рада, маленькая отдушина для сознания – сны, где он живой. Во сне папа за рулем, я на соседнем сидение, подъезжаем к дому. Остановившись, я зачем-то ставлю машину на ручник. В этот момент, во сне, мне папа очень больно стукнул по левой руке и сказал – не трогай, колеса заклинит.Через пару дней, подъехав к дому, обнаружила заклинившее левое заднее колесо (залип суппорт).Первый год очень много общалась с папой во снах, где получала от него помощь, советы, просьбы. Может быть потом опишу это в отдельной публикации.Для кого-то покажутся эти ситуации совпадением, либо ничего мистического, но я в каждой этой ситуации видела знак, который очень был нужен именно в тот самый момент.

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