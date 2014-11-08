Эверест

Светлана Шапошникова Просмотров: 887 Комментарии: 12 +12 Вчера, 17:38 by

Расскажу свою историю, которую я услышала от своего дяди Мельникова Александра Александровича - альпиниста международного уровня, покорившего все значимые вершины. Он был мастер спорта международного класса. До сих пор помню многочисленные награды, вымпелы и кубки различных федераций и альпинистских союзов. К сожалению, этого замечательного человека уже нет с нами.Немногословный и серьезный, он был скуп на эмоции и слова. Его обожжённое горным ультрафиолетом и ветром лицо казалось всегда каменным и суровым, хотя по натуре это был добрый и отзывчивый человек. Про свои восхождения на вершины рассказывать не любил, ограничиваясь лишь общими словами.Но однажды он поведал мне жутковатую историю про свою последнюю экспедицию, куда его пригласили с федерации альпинизма.Экспедиция на Эверест всегда считалась очень сложной, и подготовка длилась около года. Причём достаточно изнурительная: тренировки, сборы, тренировки, сборы. К тому же было решено идти на штурм самым сложным маршрутом. Спонсором выступал лидер газодобывающего комплекса России, и поэтому ограничений в средствах не было.В состав команды набрали только титулованных и самых опытных альпинистов того времени. В общем, это были тогдашние «сливки барсов горного дела», как называли их в узком кругу. Главное условие - развернуть флаг этой организации на «крыше мира» и сфотографироваться с ним.Кстати, мама сохранила групповое фото в аэропорту, когда экспедицию провожали. А в самом центре - мой родственник, бородатый и весёлый.Перед восхождением они прибыли в базовый лагерь около подножия этой самой высокой горы в мире. Расположились в комфортных палатках по одному и, поужинав, легли спать, чтобы набраться сил перед предстоящим восхождением.Часа в три ночи он проснулся от присутствия кого-то постороннего и страшноватого. Неприятные мурашки побежали по спине. Он повернул голову и увидел в углу палатки силуэт человека в сером альпинистском снаряжении, явно несовременном. Лица видно не было, только контуры капюшона. То ли человек, то ли плотная тень. Удалось лишь рассмотреть носки ботинок с выступающими металлическими крючками, сейчас таких давно не выпускают. На ботинках в отблесках лунного света были видны выбитые буквы G.M.Дядя взял в себя в руки и насмешливо спросил его имя по-английски, думая, что это кто-нибудь по ошибке забрёл в чужую палатку. Такое бывает в общем лагере, где одновременно могут находиться до пятисот человек. И этот таинственный мужик в старомодном прикиде явно заблудился, попав в чужую палатку.Тень так же по-английски глухо ответила, что он альпинист Джордж Меллори.А это первый, или один из первых, покорителей Эвереста, взошедший туда с Эндрю Ирвином и погибший при спуске в далёком 1924 году, как гласят легенды. Хотя есть разные мнения, зачастую самые противоречивые.Дядя, как он говорил, сразу развеселился, став интересоваться, где ж его легендарный напарник Эндрю Ирвин? В соседней палатке коньяк пьёт? Не?Странный собеседник хриплым голосом поведал, что подвернул голеностоп. А запаниковавший напарник обрезал страховочный трос, бросил его умирать и ушёл, чтобы быть единственным покорителем и купаться в лучах славы. Забрал камеру и припасы. Не смог простить, что Меллори первый шагнул на пик Сагарматха и сфотографировался один. Предатель Эндрю Ирвин хотел быть лучшим, но упал в пропасть, где и лежит сейчас. Ты, мол, даже пройдешь по нему. Если бы не трусость напарника, мы оба выжили бы и спустились.Меня же, мол, скоро найдут и похоронят братья, а проклятый Ирвин так и будет лежать вечно. Никто его никогда не увидит, кроме тебя…Также посоветовал не идти на штурм верхней точки Земли завтра. Погода будет плохая, поэтому не дойдёте, ибо гора не желает этого, а если не остановитесь, будете все в провале лежать.Дядька из вежливости поулыбался несмешным шуткам и повернулся спиной, распахивая палатку. Выходи, мол, провидец непрошенный, go away, man! Мало ли кто ходит по базовому лагерю и бубнит всякую ересь. Ведь ревниво относящихся к чужому успеху всегда хватало. А когда развернулся, то душного гостя уже не было. Как он так быстро мог уйти, непонятно. Растворился, как рафинад в стакане.Никому дядя Саша не стал ничего говорить о ночном происшествии, понять неправильно могли бы. Но как только группа пошла дальше, отличная погода сменилась пронизывающей снежной бурей с резкими порывами ветра. Хотя все прежние метеопрогнозы были отличными.Один из членов команды не удержал груз под ураганным ветром и уронил его. А там было важное оборудование для дальнейшего восхождения. Дядька на тросе полез доставать и, вылезая из глубокой расщелины, поскользнулся и покатился вниз, пока не уткнулся головой в чьи-то останки, торчащие из-под снега. Выбеленные, старые и переломанные.Дядька решил, что это кости вьючного животного, которые раньше местные проводники-шерпы водили с собой. Ведь обрывков одежды рядом не видно. Правда, наступил на какой-то круглый валун, напоминающий череп, но останавливаться не стал - буря усилилась многократно.В любом случае думать кто это, что это, не было времени, да и определить не было никакой возможности. Кроме того, Эверест завален высушенными телами неудачливых восходителей. Убрать трупы с такой высоты практически невозможно, вот и лежат они, служа жуткими ориентирами для живых. Погодные условия консервируют трупы на десятилетия, не позволяя им разложиться.Но нужно продолжать оплаченную и долгожданную экспедицию. Он зацепил груз, доволок до троса, зафиксировался и дал сигнал к подъему ждущим коллегам.Дальнейший штурм кончился полной неудачей. При выходе с плато один из альпинистов сорвался и сломал ребра, а идущий с ним в связке разбил голову и вывихнул руку. Кроме того, кислородные баллоны, упавшие в расщелину, оказались повреждёнными и непригодными для корректной работы. А подниматься без них в бурю означало подвергнуть всех риску кислородного голодания, что смертельно опасно на такой высоте.Пришлось отказаться от заветной идеи покорить древнюю Джомолунгму по новому маршруту и вернуться. Причём мой дядя Саша стал инициатором возвращения, за что его потом фактически проводили на пенсию, объявив виноватым в неудачном штурме.И уже пакуя вещи поздним вечером, дядька повернул голову и увидел в полумраке на дальнем холме тот же силуэт в сером. Неподвижно стоящий, он зачарованно смотрел в сторону вершины.Кто это был, выяснить не удалось. Может просто очень похожий на ночного гостя любитель альпинистских раритетов, а может и показалось. Расстояние приличное, а расстроенная команда спешила уезжать в аэропорт…По приезду дядя узнал из прессы, что нашли мумифицированное тело Джорджа Меллори. Опознали по части полуистлевшей одежды с вышитым именем. От его пояса отходил отрезанный страховочный трос.Полузасыпанный мелкими камнями Джордж Меллори лежал на склоне лицом вниз, раскинув руки. На ногах были остатки ботинок с выступающими металлическими крючками и аббревиатурой G.M. Тело было обглодано солнцем и снегом до состояния выбеленной, полуразрушенной плоти, а над ним билась на ветру серая часть ткани с остатками капюшона.Закопала его команда американского альпиниста Конрада Анкера там же, на высочайшей горе мира, которую он покорил первым из людей, но так не смог спуститься. Там, где скорость ветра достигает 200 километров в час, а температура по ночам понижается до 60 градусов мороза…

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