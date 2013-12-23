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Истории из жизни

Кто-то

Знакомая рассказала, пока в трамвае ехали. Живет в частном доме. От остановки 80 м до калитки, с одной стороны пустырь, за ним кладбище, с другой высокая ограда. Прятаться особо некуда, да и незачем. К слову, кладбище старое, давно на нем не хоронят, поэтому про его обитателей она даже не думает. Говорит: самые тихие соседи там, за пустырем.

С её слов.

"Сейчас прикол расскажу. 7-го числа с работы приехала, иду с остановки, снег под ногами скрипит, но звук будто отстает, как если бы сзади кто-то идет и чуток не успевает нога в ногу со мной шагать. Я решила, что кто-то с остановки тоже идет, даже не обернулась. Помедленнее пошла, и скрип также медленнее. Но опять я ногу уже поставила, а скрип будто только наступает на ногу, т.е. следом за мной повторяет. А я еще и в одном наушнике. Дошла до ограды, оглянулась - никого. Решила, что я глючу и это сапоги не правильно скрипят.

Вечером на компе музыку слушала. Выключала, нажав на большую кнопку выключения. Я так уже не раз делала, и ничего. А в ту ночь проснулась во втором часу лежу, бац - комп включился.

Подошла выключила. Решила, раз уж не сплю, пойду на горшок схожу. Сижу и слышу, как по крыше кто-то ходит. Может, кошка. Мы с вечера остатки снега скинули, то, что в прошлую оттепель не успели. Катишь по крыше лопатой отделенный кусок снега, и падает он за забор. И там, за забором, как гора образовалась в итоге. Можно с крыши кататься, и соответственно можно спокойно и назад забраться. Поэтому может быть и собака чья-то залезла, может и человек. Но наши псы не лаяли. А может и вообще пока кидали снег, железо на крыше местами погнулось, а тут выпрямиться решило, пока я слушаю. Ну или от ветра такой звук был.

А я еще когда к ограде подошла, когда эти шаги слушала, в ограду зашла и говорю: "Не пущу, иди назад." Вслух сказала, типа со знанием дела. А вдруг чего пристало.

От остановки шаги были, не со стороны кладбища.

Вот так.

Я думаю, совпадения. Но было бы забавно, если б что-то такое необычное. А эту ночь ничего не было. Кроме ветра, казалось, крыша улетит.

Соседке вчера рассказала, а она: "Кто знает, может и правда ангел брел за тобой до дому."

Вчера, 16:58 by Скептик 2012Просмотров: 936Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: шаги Невидимка кладбище крыша не пущу авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:22
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 036
Не оглядываться не совсем разумно.. Мало ли
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:26
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3071|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 247
Ой, не дай бог ночных невидимых гостей. Да и видимых тоже. У меня калитка всегда на замке, даже когда я дома. Так больше гарантий, что по огороду, пока я сплю, никто не станет шарохаться. А в заборе дыры отсутствуют, чтоб собаки чужие не забегали. Раньше не закрывалась, так один раз утром вышла а калитка нараспашку и все цветы под окнами вытоптаны. Я спала, а кто-то ходил и в окна заглядывал. Брррр.... С тех пор я на замке. Вроде помогает.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#3 написал: ProstoЯ
Сегодня, 10:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 184
Было однажды такое со мной. Тоже слышала такие-же шаги, как автор, тоже оглядывалась, а позади никого. Было жутковато.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#4 написал: Talisha
Сегодня, 11:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (2176|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 657
Жутковато. Но если был ветер, звуки могли быть на крыше из-за него
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: NatLi
Сегодня, 14:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 131
Простенько, но со вкусом. + smirk
Зарегистрирован: 14.06.2012
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 18:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (500|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 086
Про шаги, у меня также было на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. Вот первый раз такое в жизни, как это объяснить, не знаю и словно в спину дышит, но почему-то не страшно было, даже любопытно. Было абсолютно безлюдно, погода была совсем плохая и серая. Очень интересно, хоть что-то похожее узнала, прочитав данную историю. Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:21
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3071|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 247
Цитата: Ksenya078
Про шаги, у меня также было на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. Вот первый раз такое в жизни, как это объяснить, не знаю и словно в спину дышит, но почему-то не страшно было, даже любопытно. Было абсолютно безлюдно, погода была совсем плохая и серая.

А подробнее, пожалуйста. Смерть как люблю это кладбище, очень часто там гуляю. Где территориально с Вами чудеса произошли?
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 18:59
0
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Группа: Посетители
Репутация: (500|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 086
Цитата: Баба Клава
Цитата: Ksenya078
Про шаги, у меня также было на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. Вот первый раз такое в жизни, как это объяснить, не знаю и словно в спину дышит, но почему-то не страшно было, даже любопытно. Было абсолютно безлюдно, погода была совсем плохая и серая.

А подробнее, пожалуйста. Смерть как люблю это кладбище, очень часто там гуляю. Где территориально с Вами чудеса произошли?

Я туда ходила к любимому поэту - Некрасову Н. Он же ближе, так сказать, к воротам, его памятник сразу видно. После посещения его могилы, я пошла гулять дальше, вглубь, там же ещё известные люди, да и, если уместно, красиво там, необычно, все хотелось разглядеть, невзирая на непогоду. Про шаги, когда я отошла от могилы Некрасова это началось, при чем, не ожидала, наткнулась на могилу М.Бардской, если знаете историю про эту девушку и вплоть до могилы А.Вершининой были эти шаги, затем М.Врубеля. Эх, баба Клава, жаль, что мы с вами там не встретились, чувствую, беседа была бы с вами очень интересной!
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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