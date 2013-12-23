Кто-то

Скептик 2012 Просмотров: 936 Комментарии: 8 +15 Вчера, 16:58 by

Знакомая рассказала, пока в трамвае ехали. Живет в частном доме. От остановки 80 м до калитки, с одной стороны пустырь, за ним кладбище, с другой высокая ограда. Прятаться особо некуда, да и незачем. К слову, кладбище старое, давно на нем не хоронят, поэтому про его обитателей она даже не думает. Говорит: самые тихие соседи там, за пустырем.С её слов."Сейчас прикол расскажу. 7-го числа с работы приехала, иду с остановки, снег под ногами скрипит, но звук будто отстает, как если бы сзади кто-то идет и чуток не успевает нога в ногу со мной шагать. Я решила, что кто-то с остановки тоже идет, даже не обернулась. Помедленнее пошла, и скрип также медленнее. Но опять я ногу уже поставила, а скрип будто только наступает на ногу, т.е. следом за мной повторяет. А я еще и в одном наушнике. Дошла до ограды, оглянулась - никого. Решила, что я глючу и это сапоги не правильно скрипят.Вечером на компе музыку слушала. Выключала, нажав на большую кнопку выключения. Я так уже не раз делала, и ничего. А в ту ночь проснулась во втором часу лежу, бац - комп включился.Подошла выключила. Решила, раз уж не сплю, пойду на горшок схожу. Сижу и слышу, как по крыше кто-то ходит. Может, кошка. Мы с вечера остатки снега скинули, то, что в прошлую оттепель не успели. Катишь по крыше лопатой отделенный кусок снега, и падает он за забор. И там, за забором, как гора образовалась в итоге. Можно с крыши кататься, и соответственно можно спокойно и назад забраться. Поэтому может быть и собака чья-то залезла, может и человек. Но наши псы не лаяли. А может и вообще пока кидали снег, железо на крыше местами погнулось, а тут выпрямиться решило, пока я слушаю. Ну или от ветра такой звук был.А я еще когда к ограде подошла, когда эти шаги слушала, в ограду зашла и говорю: "Не пущу, иди назад." Вслух сказала, типа со знанием дела. А вдруг чего пристало.От остановки шаги были, не со стороны кладбища.Вот так.Я думаю, совпадения. Но было бы забавно, если б что-то такое необычное. А эту ночь ничего не было. Кроме ветра, казалось, крыша улетит.Соседке вчера рассказала, а она: "Кто знает, может и правда ангел брел за тобой до дому."

Ключевые слова: шаги Невидимка кладбище крыша не пущу авторская история

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