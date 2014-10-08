Чёрная воронка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 880 Комментарии: 5 +15 Сегодня, 00:19 by

Хочу поделиться с вами интересной историей, которая началась в сентябре прошлого года и завершилась в прошлом месяце. Особая просьба к "знающим" - обратите пожалуйста внимание на момент с зеркалами, очень важно ваше мнение.Кака я и говорила, в прошлом сентябре зашла ко мне в магазин знакомая, АнфУла, была у неё одна проблемка в семье - свекровь.Бабка старая, с ужасным характером, угодить ей невозможно ни при каких условиях. Например попросит суп с мясом, принесёшь ей, а она даже не понюхает, сразу орать громко начинает, что дескать кормят её помоями, да и запустит этим супом в стену или об пол грохнет. Короче довела семейство до такого состояния, что родной сын о матери слышать ничего не хотел и не ходил к ней, только Анфула ежедневно навещала свекровь, приносила еду и убирала дом. Во время уборки она часто находила странные вещи, как спутанные вместе нитки, волосы, птичьи перья и гвозди или иглы в этих мотках. Из всего этого знакомая сделала вывод - бабка ведьма, либо у неё окончательно съехала кукуха.И вот приходит Анфула ко мне и просит бабку посмотреть, правда ли она ведьма. Я как на фото глянула, (смотрю я ладонями закрыв при этом глаза, в таком состоянии я начинаю видеть "картинки") так меня и накрыло волной, это было ужасно отвратительно, бабки как таковой не было, вместо неё куча разношёрстной братии сросшихся в единый клубок. Но это было не самое ужасное. Кроме этого я увидела и прочувствовала чёрную воронку, котороя набирая обороты активно вращалась засасывая во внутрь. А это означает одно - смерть. Причём в момент соприкосновения с воронкой ко мне приходит чёткое понимание сколько человеку осталось жить. Воронку я начала видеть лет 6 назад, случилось это случайно, во время гадания, надо было помочь знакомой просмотреть ситуацию, чтобы принять правильное решение. Вот тогда-то меня и накрыло первый раз. Мне неприятны эти ощущения и я стараюсь обходить их стороной, но не всегда выходит. Впоследствии оказалось что чёрную воронку я могу улавливать и при простом просмотре человека, руками. Причём за эти 6 лет я ни разу не ошиблась, верно определяя сроки.Анфуле я сказала, что свекрови осталось 4 месяца, что это не она живёт, а те, кто в ней сидят, а бабки как таковой уже нет. Держать её будут до последнего, измотают всех.Это было в сентябре, а продолжение я узнала в январе. Снова прибегает Анфула и говорит:- Через неделю, как мы с тобой поговорили, бабка слегла, вставать перестала совсем, а до этого скакала - уложить в кровать не могли. Я у неё целыми днями сижу, сын к ней (внук) ночевать приходит. Ничего не ест, молоко и хлеб просит уже 3 месяца. Попа пригласили, чтоб он почитал что нужно. Ну ты же знаешь, что бабка церковь надух не переносит. Короче, поп стал читать, а потом резко остановился, перекрестился и ушёл, сказал, чтоб больше не звали, не придёт. А три дня назад захожу к ней утром, а она не шевелится, белая как мел, рот приоткрыт, холдная. Ну, думаю, всё. Стало страшно, мысли в голове куда сначала звонить-то и тут бака делает затяжной вдох и зашевелилась. Я чуть сама рядом с ней не легла. Посмотри а, что такое-то? Ну ненормально это, я сама болеть начала, сил нет, как будто опустошили.Смотреть бабку мне очень не хотелось, мне и прошлого раза хватило, поэтому я начала задавать вопросы, что первыми нашептали:- А как комната выглядит где бабка лежит, расположение предметов?И тут я узнала такое, что мне поплохело.Оказывается, что пока бабка бегала своими ногами, она за изголовьем своей кровати и в ногах поставила по огромному зеркалу. Тоесть её кровать стояла между двух зеркал. Все говорили, что за чушь, а бабка никому трогать зеркала не давала, говорила, что ей так смотреть удобно, кто в комнату вошёл.Чуйка сработала моментально, говорю знакомой:- Делай что хочешь, а зеркал быть не должно, пока они так стоят бабка ещё долго лежать будет.Анфула так переполошилась:- Да я которое в ногах стоит сейчас же уберу, скажу, что починить надо ( зеркало с тумбой было), а которое у неё за головой, там трудно вытащить.Я говорю:- Тогда завесь и пусть бабка орёт, всё равно встать не может.Анфула согласилась и говорит:- Нконец-то, а то я как начинаю бабку кормить или убирать за ней, так мне плохо становится, как оказываюсь меж зеркал, так мурашки бегают, думаешь она что-то делает?Я уже не стала вдаваться в подробности, Анфулу и так подтрясывало от страха, просто сказала, что как зеркала уберёт, бабка и недели не проживёт.Всё так и оказалось. После ликвидации зеркал свекровь умерла на пятый день. Анфула приходила рассказать, но у меня в магазине люди были и она мне коротко на ухо шепнула. Сказала, что потом зайдёт, расскажет, потому как есть что.Самое интересное, что вечером, в тот день, когда я сказала Анфуле избавиться от зеркал, открыла я свой телефон, зашла в интернет и тут у меня дыхание спёрло. На весь экран картинка - многоэтажка и за окном самых верхних этажей висит старушка держась одной рукой за верёвку, а другую протягивая ко мне... Реклама на греческом языке гласила: " Она не смогла себе помочь" - крупным шрифтом, а дальше шёл текст мелким шрифтом о том, что надо застраховать свою жизнь и всё в таком роде. Я поняла, что всё сделано правильно.Эта реклама выскочила в первый и последний раз, больше я её не видела. Особенно странно, что греки страхование рекламирут, их фетиш - это еда.

Ключевые слова: Зеркало поп свекровь реклама кровать авторская история

Другие, подобные истории: