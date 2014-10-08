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Истории из жизни

Чёрная воронка

Хочу поделиться с вами интересной историей, которая началась в сентябре прошлого года и завершилась в прошлом месяце. Особая просьба к "знающим" - обратите пожалуйста внимание на момент с зеркалами, очень важно ваше мнение.
Кака я и говорила, в прошлом сентябре зашла ко мне в магазин знакомая, АнфУла, была у неё одна проблемка в семье - свекровь.
Бабка старая, с ужасным характером, угодить ей невозможно ни при каких условиях. Например попросит суп с мясом, принесёшь ей, а она даже не понюхает, сразу орать громко начинает, что дескать кормят её помоями, да и запустит этим супом в стену или об пол грохнет. Короче довела семейство до такого состояния, что родной сын о матери слышать ничего не хотел и не ходил к ней, только Анфула ежедневно навещала свекровь, приносила еду и убирала дом. Во время уборки она часто находила странные вещи, как спутанные вместе нитки, волосы, птичьи перья и гвозди или иглы в этих мотках. Из всего этого знакомая сделала вывод - бабка ведьма, либо у неё окончательно съехала кукуха.

И вот приходит Анфула ко мне и просит бабку посмотреть, правда ли она ведьма. Я как на фото глянула, (смотрю я ладонями закрыв при этом глаза, в таком состоянии я начинаю видеть "картинки") так меня и накрыло волной, это было ужасно отвратительно, бабки как таковой не было, вместо неё куча разношёрстной братии сросшихся в единый клубок. Но это было не самое ужасное. Кроме этого я увидела и прочувствовала чёрную воронку, котороя набирая обороты активно вращалась засасывая во внутрь. А это означает одно - смерть. Причём в момент соприкосновения с воронкой ко мне приходит чёткое понимание сколько человеку осталось жить. Воронку я начала видеть лет 6 назад, случилось это случайно, во время гадания, надо было помочь знакомой просмотреть ситуацию, чтобы принять правильное решение. Вот тогда-то меня и накрыло первый раз. Мне неприятны эти ощущения и я стараюсь обходить их стороной, но не всегда выходит. Впоследствии оказалось что чёрную воронку я могу улавливать и при простом просмотре человека, руками. Причём за эти 6 лет я ни разу не ошиблась, верно определяя сроки.

Анфуле я сказала, что свекрови осталось 4 месяца, что это не она живёт, а те, кто в ней сидят, а бабки как таковой уже нет. Держать её будут до последнего, измотают всех.
Это было в сентябре, а продолжение я узнала в январе. Снова прибегает Анфула и говорит:
- Через неделю, как мы с тобой поговорили, бабка слегла, вставать перестала совсем, а до этого скакала - уложить в кровать не могли. Я у неё целыми днями сижу, сын к ней (внук) ночевать приходит. Ничего не ест, молоко и хлеб просит уже 3 месяца. Попа пригласили, чтоб он почитал что нужно. Ну ты же знаешь, что бабка церковь надух не переносит. Короче, поп стал читать, а потом резко остановился, перекрестился и ушёл, сказал, чтоб больше не звали, не придёт. А три дня назад захожу к ней утром, а она не шевелится, белая как мел, рот приоткрыт, холдная. Ну, думаю, всё. Стало страшно, мысли в голове куда сначала звонить-то и тут бака делает затяжной вдох и зашевелилась. Я чуть сама рядом с ней не легла. Посмотри а, что такое-то? Ну ненормально это, я сама болеть начала, сил нет, как будто опустошили.

Смотреть бабку мне очень не хотелось, мне и прошлого раза хватило, поэтому я начала задавать вопросы, что первыми нашептали:
- А как комната выглядит где бабка лежит, расположение предметов?
И тут я узнала такое, что мне поплохело.
Оказывается, что пока бабка бегала своими ногами, она за изголовьем своей кровати и в ногах поставила по огромному зеркалу. Тоесть её кровать стояла между двух зеркал. Все говорили, что за чушь, а бабка никому трогать зеркала не давала, говорила, что ей так смотреть удобно, кто в комнату вошёл.
Чуйка сработала моментально, говорю знакомой:
- Делай что хочешь, а зеркал быть не должно, пока они так стоят бабка ещё долго лежать будет.
Анфула так переполошилась:
- Да я которое в ногах стоит сейчас же уберу, скажу, что починить надо ( зеркало с тумбой было), а которое у неё за головой, там трудно вытащить.
Я говорю:
- Тогда завесь и пусть бабка орёт, всё равно встать не может.
Анфула согласилась и говорит:
- Нконец-то, а то я как начинаю бабку кормить или убирать за ней, так мне плохо становится, как оказываюсь меж зеркал, так мурашки бегают, думаешь она что-то делает?

Я уже не стала вдаваться в подробности, Анфулу и так подтрясывало от страха, просто сказала, что как зеркала уберёт, бабка и недели не проживёт.
Всё так и оказалось. После ликвидации зеркал свекровь умерла на пятый день. Анфула приходила рассказать, но у меня в магазине люди были и она мне коротко на ухо шепнула. Сказала, что потом зайдёт, расскажет, потому как есть что.
Самое интересное, что вечером, в тот день, когда я сказала Анфуле избавиться от зеркал, открыла я свой телефон, зашла в интернет и тут у меня дыхание спёрло. На весь экран картинка - многоэтажка и за окном самых верхних этажей висит старушка держась одной рукой за верёвку, а другую протягивая ко мне... Реклама на греческом языке гласила: " Она не смогла себе помочь" - крупным шрифтом, а дальше шёл текст мелким шрифтом о том, что надо застраховать свою жизнь и всё в таком роде. Я поняла, что всё сделано правильно.
Эта реклама выскочила в первый и последний раз, больше я её не видела. Особенно странно, что греки страхование рекламирут, их фетиш - это еда.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:19 by ErnestaПросмотров: 880Комментарии: 5
+15

Ключевые слова: Зеркало поп свекровь реклама кровать авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:26
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 799
Знал что некоторые тётки вредные, но как эта бабка наверно редкость.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: Nusena
Сегодня, 12:27
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Эх, как бы хотелось попасть к Вам на приём) Жаль, Вы так далеко)..Обожаю Вас и Ваши истории))
Зарегистрирован: 10.09.2018
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 13:16
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3016|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 297
Это же надо какая зловредная бабка, как она такую кучу всякой пакости умудрилась насобирать и приютить в себе, ужас. Буду ждать мнений, для чего старухе бесконечный коридор нужен был, вернее как она его использовала для долгожительства.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:30
+1
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Репутация: (107|-9)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 622
Ну, не ведьма, наверное, а колдунья.
Про зеркала хотелось бы тоже потрещать, потому что нигде ничего нет. С удовольствием почитаю любопытствующих и знающих людей.
Не уверен, что напротив зеркала как-то оказывают влияние, или сосредоточение на коридоре как-то может прибавить годы жизни. Не факт, естественно, может вы и правы.
Сам в зеркальный коридор глазею постоянно - никакого эффекта не замечаю (в лифте на работе регулярно). Но одну вещь заметил очень даже существенную, но этот эффект совершенно не связан с "зеркальным коридором", всего лишь с одним зеркалом.
Я, примерно, года два жил в общаге в студенческое время. У нас пацан соорудил на шкафах антресоли, а около дверей получилась некая прихожая, в тупике этой прихожей он поместил зеркало во весь рост, и сверху этого зеркала расположил лампу дневного света. Таким образом, в этом тупике прихожей была некая ограниченность: высота потолка в рост человека, ширина только для того, чтобы развернуться. И, вот когда смотришь в это зеркало на себя, испытываешь шоковое состояние ни того ни с чего, такое ощущение, что если будешь смотреть дольше,то, либо что-то увидишь, либо куда-то улетишь к чертям собачим. Страх, что ли какой-то.
Следующая вещь, про вихри. Мне очень интересны природные манипуляторы, их весьма ограниченное количество, мне с одним повезло. Знаю его лет двенадцать, сталкиваюсь постоянно, изучаю, наблюдаю, разговариваю. Так вот, заметил, что у него с правой стороны биополя ниже физических плеч расположены семь чёрных вихрей. Они маленькие такие, крутятся по часовой стрелке (во вращении не уверен, что именно по часовой, скажем так, вращающиеся "визуально", кажется что по часовой стрелке). Таким образом, в наблюдениях они возникают, когда он общается с кем либо. У него они справа, а у его собеседника слева. В принципе, так и получается, что в целом и в общем он подавляет собеседника. Перерыл всю информацию по вихрям, ничего толкового не нашёл (а может и не всю). Наиболее толково написано у индейцев, хотя и там весьма много туману. У йогов тоже есть, но там всё пустое.
Так вот, мне кажется, что вихри или вихрь - это защита, а вовсе не смерть. Это, естественно, моё мнение, на котором я не настаиваю, просто, как результат наблюдений.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Ночное Солнце
Сегодня, 17:55
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Комментариев: 238
Ужас какой! Спасибо за историю.
Зарегистрирован: 11.02.2014
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