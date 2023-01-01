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Истории из жизни

Кто "шалил" ночью?

Для начала расскажу о месте, где всё происходило.
Я на пенсии, и как всем известно, пенсии наши просто мизер, так что приходится работать. Но здесь мне повезло, хоть и есть ложка дёгтя — официальное оформление. Соответственно, пенсия не индексируется. Но это я так, плачусь в жилетку. К делу это не относится.
Работаю сторожем сутки через трое. Работа непыльная. В здании, построенном в советские времена, на трёх этажах сдаются офисы, а в подвале стоит оборудование для связи и интернета. «Квартируют» у нас там около двух десятков фирм. Иногда в работе их оборудования случаются аварии и сбои в любое время суток. Вот для таких случаев мы и дежурим. Чтобы приехавшим на работу выдать-забрать ключи, снять и поставить потом сигнализацию. Но «алярм» бывает крайне редко. А по поводу плановых профилактик нас предупреждают заранее. В нашей кандейке стоит диванчик, на котором мы благополучно спим, закрыв уличную дверь на такую щеколду, что кажется, её ваял Добрыня Никитич, да и саму дверь только танком выбить можно.

И вот 4 дня назад я как обычно проводила всех арендаторов, осталась одна в здании, поставила ВСЁ на сигнализацию, почитала и улеглась спать часов так в одиннадцать вечера. Резко проснулась через час ровно в 24-00 от того, что, как мне показалось, резко хлопнула дверь в одном из офисов. Сигнализация молчала. Успокоив себя мыслью, что если бы кто-нибудь затаился в офисе и остался ночевать, то во-первых, сигналка бы не встала на пульт, в во-вторых, сидел бы этот кто-то как мышь под метлой, потому как начни он ходить, то сигнализация заорала бы благим матом. У нас и тревожная кнопка есть, и телефон под рукой. Уговорила себя, что это на улице хлопнули дверью машины, такое бывает.
В 0-59 снова раздаётся звук хлопка двери. Потом в 2-01 и в последний раз 2-59. Тут я не выдержала, встала и пошла делать обход. Третий этаж был тёмен и тих, как и положено. В туалете второго этажа был свет и работала сушилка для рук. Напоминаю, что сигнализация была включена, и работает она на движение. Проверила все кабинеты (запасные ключи у нас на стенде в вахтёрской). Никого. Погасила свет, закрыла все офисы и дверь на этаж.
Снова попыталась лечь спать. Время где-то 3-30. Страха не было. Была злость, что кто-то или что-то не даёт вздремнуть.
Уже почти уснув, слышу звонок во входную дверь. Так звонят приехавшие поработать на оборудовании в случае аварии или сбоя. Звонок такой, что и мёртвого из могилы поднимет. Встаю, иду ко входу, спрашиваю кто приехал. Дверь не открываю — не положено, пока не скажут кто приехал. А в ответ тишина. Нет никого. Я снова пытаюсь подремать, но, как говорится, «индейска национальная изба - фиг вам».
Ещё три раза «звенел» звонок и никого за дверью не было. В половине седьмого плюнула на всё, встала, собрала постель. Заполнила как положено все журналы по передаче смены. Про свою ночку конечно не писала и не рассказала. Пришла уборщица, потом потянулись арендаторы, пришла сменщица. В общем, день пошёл своим чередом. Я ушла домой.

Вчера снова была моя смена. Всё было в полном порядке. Никаких происшествий, как их и не было до той смены.
Домовой? А бывают ли они в нежилых зданиях? Этот дом в советские времена строился именно для работы связистов. И никогда жилым не был.

Сегодня, 00:18 by НиксаПросмотров: 70Комментарии: 0
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Ключевые слова: Здание дверь звонок домовой сторож авторская история

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