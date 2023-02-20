Зверь под землю не полезет

Так выглядит контрминная галерея:

Лестница вниз:

DarkPony Просмотров: 988 Комментарии: 6 +14 Вчера, 16:35 by

Доброго времени, 6 лет прошло, а я таки решил вернуться на 4stor.Времена меняются, меняется окружение и заботы. Однако иногда случается встречаться со старыми друзьями и приятелями. Посидите, поболтаете о жизни, о быте, а под конец встречи начинаете обмениваться более интересными историями. Я тот ещё любитель завести разговор в данное русло да вытянуть из собеседника одну, а если повезёт, и несколько историй подобного рода.Пересёкся я как-то ненароком со своим старым товарищем, мы с ним и его компанией ранее то и дело устраивали вылазки в места разной степени брошенности и отдалённости. Перекинулись парочкой слов да условились собраться у одного из его ребят со старой компании вечером да чайку попить. Часам к 22 мы уже были в сборе, смогли прийти только четверо включая меня, но я был рад увидеть старых друзей, пускай и не всех. Кто-то взял по бутылочке пива, кто-то прикупил снеков, я же по привычке пил иван-чай. Разговорились, вспомнили вылазки, обменялись положением дел, да так и проболтали до часу ночи. Ближе к 2:00 остались сидеть я да Миха (имя изменено), мой старый товарищ по походам и вылазкам. Сон потихоньку брал своё, а темы начинали подплывать к руслу разных происшествий и случаев. Почувствовав момент, вспомнил я об истории которую мне довелось услышать от коллеги по работе, да и рассказал её Михе. Я тогда ещё удивился, что про «колодец желаний» он слышал впервые (как-нибудь и про неё напишу), но в ответ от него получил то, чего и ожидал. Оказывается, когда я отошёл от дел и погрузился в работу, ребята вылазки не бросили и раз за разом собирались-таки на очередной поход. В одну из таких вылазок и произошло, то о чём мне поведал Миха.Небольшое отступление. Я живу во Владивостоке, и около нашего города есть Русский остров. Остров напичкан всякого рода военными сооружениями и фортификациями (по большей части заброшенными), берущими начало ещё с царских годов, часть из них располагается над землёй, а часть под ней (и часто на довольно большой глубине). В одном из таких фортов (память меня подводит и я не могу вспомнить сейчас точного номера) и происходили события, описанные ниже.Далее постараюсь восстановить по памяти со слов Михи:"Решили мы развеяться да сгонять на *** Форт. Простенький форт для вальяжной прогулки, но не рафинированный - есть на что посмотреть. Экипировки взяли тогда немного, ведь форт сам по себе несложный для прохождения. Я-то в нём не раз бывал, но взяли мы тогда Алину с собой, а она считай в третий заход на таком мероприятии. И в форту том ни разу не была.Добрались, значит, посидели у входа, попили чаю, проверили фонарики и вошли. Внутри всё как всегда: узкие пространства тоннелей, частичная разруха и кромешная темнота. Этот форт имеет несколько ярусов, мы в тот день начинали с верхнего. Я конечно ничего нового для себя не увидел, а вот Алине был каждый новых поход в новинку, поэтому она разглядывала почти каждый квадратный метр, каждый пролёт и смотровое окно. Побродив на верхнем ярусе, который находится как бы то над, то под землёй, мы переместились и спустились по лестнице ниже, туда, где располагаются контрминные галереи. Тут-то и начались странности. Ты же знаешь, Марк, я был в этом форту не раз и не два, как и в большинстве других, и знаю, что должно быть внутри, а чего под землёй быть не должно.Так вот, идём мы по -1 уровню, и Алине захотелось залезть в галерею, посмотреть что да как. А я, как обычно, выступая в роли гида, полез с другой стороны ей объяснять что к чему. В галерею вход с двух сторон - узкий тоннельчик, уходящий ответвлением от основного коридора, если присесть на корточки - можно пролезть. Алина пошла слева, а я справа. Фонарик в зубы засунул, да и потопал, спотыкаться там не обо что. Алина как-то быстрее меня оказалась и ждала уже посередине, я же лезу гуськом, значит, и слышу хруст под ногами. Остановился, подсветил - под моим ботинком хрустели кости. Некрупного животного, собаки или кошки, но всё-таки кости. И свежие кости, свежие. Я ещё думаю - откуда? Может насобирал в лесу кто да притащил для антуража. А видно, что недавно лежат - не успели высохнуть и остались упругими. Ломаются с таким характерным хрящевым призвуком, старые кости так себя не ведут. Значит их либо с освежёванного зверя принесли сюда недавно, либо же здесь их обладателя и сожрали."Тут я оборвал его и выразил догадку, что это могла быть лиса либо волк что задавили, да и затащили дикую собаку или кошку сюда, чтоб спокойно поесть.- Да вот проблема-то в том, Марк, что животные, которые могли бы сожрать кошку или собаку так глубоко не залезают под землю. Во-первых, слишком темно, источников света нет вообще, а во-вторых, ну несвойственно им лезть в эту дыру. Бывает конечно, что животное, чувствуя близкую смерть, забирается поглубже в тёмное и уединённое место умирать, но это не тот случай, кости разрозненные и свежие, а плоть так быстро не разлагается. Я не стал говорить об этом Алине, дабы не портить ей настроение, а прополз дальше и показал да рассказал ей, как устроена контрминная галерея. Когда мы вылезли из неё и присоединились к отряду, уже Штрих сказал мне, что прохаживаясь в ожидании нас, заметил тут и там кучки костей. Мысленно чертыхнувшись, что тема таки всплыла рядом с Алиной, я подошёл и взглянул на них - они были идентичны тем, что в галерее. Остаток -1 уровня мы уже ходили и не могли не высматривать кости. И я, и Штрих понимали, что это ненормальная практика, и нарваться на зверьё, которого тут быть не должно, было бы очень некстати, а Алина на удивление не испугалась, а только раззадорилась таким поворотом событий, видимо словив небольшой азарт, заметив, что мы с Штрихом поднапряглись.-2 уровень метров на 15-20 ниже -1го, он разбит на части, и в них ведут несколько лестниц, по одной из таких мы и спустились. Заканчивается она коридором с поворотом направо в тупиковую ветку. Пока мы спускались, за звуком шагов и расспросами Алины про глубину тоннелей я услышал какое-то поскрёбывание впереди, но не придал этому значения, списав всё на эхо. Правда настороженности это мне всё же прибавило. Однако списал ненадолго - когда мы спустились и уже шли по коридору, я услышал это снова и жестом показал остальным остановиться. Отряд встал на месте. Поворот был метрах в пяти от нас. Мы переглянулись. Из растерянного взгляда Алины и сконцентрированного выражения лица Штриха я понял, что не один услышал этот скрежет. Отвлёкшись на шум и осматриваясь вокруг, я заметил, что косточек здесь было больше, чем на -1 уровне. То тут, то там - кучки, как бы сложенные у стен. От созерцания этой странности меня отвлёк возобновившийся шум за поворотом. Оттуда начал доноситься какой-то скрежет, как будто кто-то, равномерно придавливая, водил камнем по стене. Мозг перешёл в режим полной готовности, правда к чему - ни мне, ни ему было непонятно. Страх начинал охлаждать конечности, уводя кровь поглубже в тело. Звук стал медленно приближаться и становился громче. Я понял, что то, что издаёт его, судя по всему идёт и скребёт то ли камнем, то ли чем-то ещё по стене тоннеля, а может и волочит чем-то по полу, не знаю. Но я впал в какой-то ступор. Да, я бывал в разных ситуациях, но видимо атмосфера некоторой неестественности и неожиданность происходящего всё-таки выбила у меня контроль над ситуацией.Только сейчас я начал понимать, что если сейчас какой-нибудь больной ублюдок выскочит на нас, ни у меня, ни у моего приятеля ничего кроме ножей с собой нет. Те, кто хоть что-то понимают в ножевом бое, знают, что любое столкновение - это почти 100% гарантия ранения независимо от исхода. Мозг так и норовил нарисовать за стеной не человека, а неведомую херотень, но я всячески старался это пресекать. Паники ещё не хватало. Плюс с нами была Алина. И это значительно усложняло положение.Я стоял оцепеневший, а звук неотвратимо приближался, казалось, он вот-вот оборвётся, казалось, я вот-вот увижу, чем же там так скребут по стене, а дальше... Я не знал, что будет дальше, но какой-то голос внутри говорил мне, что ничего хорошего. Мои размышления стали бессмысленными, когда стены форта наполнил оглушительный и неестественный рёв. Это было настолько неожиданно, что я моментально вышел из ступора. Не дожидаясь, пока нечто покажется на глаза, я развернулся и даже не побежал - я полетел наверх, подальше от чего бы там ни было, на свой стыд абсолютно забыв про Алину и Штриха. Абсолютно животный ужас был в моих глазах, разуме и теле. В три прыжка я уже был у лестницы, ноги начали бешено перебирать ступеньки, я перескакивал через две, а то и три за раз, молясь о том, чтобы не упасть. Ребята напомнили о себе звуками такого же оголтелого топота. Преследовал ли нас кто-то или нет - я не знал, так как в шуме, издаваемом нами и многократно отражающемся от стен форта, нереально было что-то услышать. Да я и не хотел ни знать, ни думать об этом.Как выбежали наружу - я не помню. Видимо, мозг на автомате благодаря недюжинной насмотренности вывел в правильном направлении по многочисленным поворотам, лестницам и развилкам. Выбежав на улицу и пробежав от входа метров 500, мы наконец остановились и перевели дыхание. Солнце действовало успокаивающе. Домой мы ехали почти молча, никто не проронил ни слова об этом в тот день.Кто или что там было, Марк, я не знаю. Это ответвление - самая глубокая часть форта, и из ней нет выхода кроме того, с которого мы заходили. Порой вспоминаю о том, что случилось, и думаю, а что если бы я не услышал скрежет и мы повернули за угол, что если бы мы не вышли из ступора, что ждало нас там... и ждёт ли ещё. Иногда я подумываю собраться компанией побольше, экипироваться и наведаться туда вновь, чтобы разобраться - что же мы там слышали. Но пока, если честно, ни сил, ни желания особого на это и нет.Знаете, я слышал не одну историю из жизни других людей, которые могли бы так или иначе попасть под описание нестандартных. Это была одна из тех, которые оставляют след на человеке, что видно по глазам. Он словно возвращается туда вновь, чтобы пережить эти события вместе с тобой. Переваривая услышанное, я сидел и смотрел как Миха - взрослый человек, видавший виды - молчал и что-то рассматривал в пустоте потускневшим взглядом. Да я и сам выглядел не лучше. Мы посидели так минут десять, допили чай и разошлись спать. Лёжа на диване я размышлял о форте, животных, костях и о том, что же они не увидели тогда в том тоннеле.......А может всё же увидели, но пожелали об этом либо забыть, либо умолчать.

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