Коса смерти

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

serpen Просмотров: 161 Комментарии: 2 -4 Вчера, 21:29 by

Страхи. Что это вообще такое? Какими они бывают? Насколько они осуществимы? Можно ли вообще ничего не бояться?Именно такими вопросами я задаюсь последние полчаса, лежа в кровати. На часах 2:55. Практически три ночи… или утра?Я лежу в кровати на боку, поглаживая мою кошку, кстати, ее зовут Аякаси. Это я имя выбирала. И оно не случайно. Аякаси — дух, появляющийся после крушения корабля, а мои родители принесли этого котенка, который застрял на льдине, которая начинала таять.А меня зовут Фая, хоть мое имя и значит блестящая и сияющая, я до мурашек боюсь сцены. Больше предпочитаю тихие и уютные места с чашечкой кофе, любимой музыкой и неплохой книжкой. Особенно люблю что-нибудь про мифологию и ведьм. Кстати, на счет страхов, я боюсь очень многого: насекомых, глубины, сцены, чужих пристальных взглядов, высоты… ох, вы быстрее состаритесь, чем я вам все перечислю. Так что остановимся на этом.Но я зашла в ворд, чтобы рассказать вам не о том, как вы состаритесь или типо того, а о том, что случилось совсем недавно, и как Аякаси спасла мне жизнь.Это было в классе 7. Я как раз перешла в новую школу из-за переезда, и класс мне достался не лучший, мягко говоря. Меня вроде любили, но любили только за мои знания, была бы двоечницей, я бы вообще никого не интересовала. Я уже практически смерилась с этим, не переживайте.Однажды, возвращаясь после школы, я заскочила быстро в магазин Аякаси за кормом и купила себе «Палпи», уж простите, не удержалась. Передо мной на кассе стоял странный мужчина лет 40, у него был странный шрам на лице в виде косы, которую носит сама смерть... Ну или просто г-образный шрам. Не знаю почему, но мне запомнился этот мужик, хотя он ничем не выдавался, кроме «косы смерти».- Чего встала? - гневно спросила продавщица, и я отвлеклась от уходящего мужика, - еще что-то хочешь, иди выбирай, нечего очередь задерживать.Хоть за мной никого и не было, да и магазин пустовал, но я все же положила покупки и оплатила их картой. Я дошла до наших домиков и зашла в тот, который значился цифрой 8. Я, мама, папа и 2 сестры живем в таун хаусах, это такие домики, у которых одна или две общих стены с соседними домами, чаще всего они одинаковые по наружности, чтобы перфекционисты не сошли с ума.Стоит ли в моей истории рассказывать о том, как я 2 чертовых часа провела пыхтя над физикой? Давайте телепортнемся к вечеру?На часах 22:20, пора готовиться ко сну. Я-то соблюдаю режим в отличие от моих соратников. Проверив все ли убрано в гостиной и на кухне, я обнаружила, что большая миска и половник остались грязными, походу стоит еще с завтрака, потому что мама готовила блинчики. Вот же ж, придется мыть. Так что я засучила рукава и стала пытаться оттереть засохшее тесто, ведь никто не додумался замочить, думаю, на этом моменте все девочки плачут, так что возьмите перерыв и сходите в магазин за мороженым, в американских сериалах помогает.Оттирая миску, я услышала какие-то шорохи из коридора.Напротив раковины есть выступ стены, который портит мне весь обзор, так что я не вижу откуда шорохи. Первая мысль, которая меня посетила — папа пришел меня напугать или поесть. Одно из двух. Никого не появлялось. Я усмехнулась, понимая то, что это моя чертова фантазия придумывает мне приключения, но неприятное чувство тревоги засело у меня в груди. Вы скажете, может быть, это твоя любимая Аякаси играется, но нет, она лежала у меня в ногах, но только сейчас я увидела, что она не спит, а тоже навострила уши, что не придало мне уверенности, а наоборот - увеличило страх. Быстро почистив зубы, я забежала к себе в комнату, с ощущением, что она меня защитит. Я уже практически уснула, как за дверью послышались скребки. Как будто прямо по двери. Сердце заколотилось со страшной силой, я, встав с кровати, аккуратно надавила на ручку и потянула дверь на себя и…Фух, кошка. Как же она меня напугала. Я вернулась в кровать, укрывшись теплым одеялом по самую шею и обняв Аякаси, очень быстро заснула. С ней я чувствовала себя в безопасности.Я не знаю, сколько прошло времени, но я опять проснулась, да что за ночь-то такая? Можно нормально поспать? Открыв глаза я поняла, что лежу на спине, смотря на дверь. Опять шкребки. Аякаси решила что ли переехать? Зачем она столько ходит. Вот блин из-за нее опять встава… я почувствовала тихое мурчание у левого бока, которое прервало мой монолог. О нет. Этот комочек шерсти лежит со мной, тогда кто за дверью? Я отчетливо слышу шкребки…У меня резко заболела голова и мышцы, на грудь словно давили, и я начала задыхаться. Видимо, от страха. Но самый ужас начнется только сейчас. Я лежу на кровати и не могу отвести взгляд от двери, которая медленно открывается, я хочу отвернуться, но мышцы настолько зажаты и болят, что я не могу этого сделать.Дверь открыта уже на одну треть, а я все еще борюсь со своим же телом, чтобы спрятаться под одеяло, в надежде, что она спасет меня от этого кошмара.А дверь не останавливается, и она уже наполовину открыта. Моя кошка тоже нервничает и уже сидит, а не лежит. Она смотрит в ту же точку, что и я. В дверном проеме я замечаю толстую фигуру, напоминающую силуэт человека.Но дверь не останавливается, отворяясь все шире и шире. Аякаси выгибает спину, чтобы казаться страшнее и хоть как-то защитить беспомощную меня. Лунный свет падает на лицо этого силуэта, и я различаю ту самую косу смерти.Мысль о том, что он пришел за мной проскакивает у меня в голове, и у меня начинают течь слезы. Я ведь еще такая маленькая, я еще даже школу не закончила, а про парня я вообще молчу. Нет, это не может закончится все так, а как же фразы из книжек по типу посмотри смерти в глаза, и пусть она пожалеет, что пришла… неужели не работает? Через боль я набрала весь возможный воздух в легкие и выдохнула. Получилось что-то смешанное между мычанием и обычным выдохом, но смерть исчезла. Я смогла это сделать. Я и не заметила, как Аякаси поменяла свое место положение и уже сидела ближе к двери, и как будто она тоже победно мяукала. Теперь у меня текли не слезы страха и боли, а радости и облегчения. После такого стресса я даже и не заметила, как быстро заснула.На утро я рассказала все маме, и она сказала, что по симптомам очень похоже на сонный паралич, а шуршание просто фантазия. И все-таки я считаю, что именно Аякаси спасла меня, ведь она так старательно выгибала спину, чтобы казаться больше и страшнее.Кстати, помните тот список страхов, который можно перечислять до старости? Как вам идея, чтобы записать в него чувака с шрамом в виде косы смерти? Мне кажется, звучит неплохо.

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