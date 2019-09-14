Дело было в Краснодаре

Екатерина Верю Просмотров: 319 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 17:32 by

В 2005 году, мы, на тот момент с моим женихом, а сейчас уже бывшим мужем переехали жить в город Краснодар. Он был коренным жителем, перевёз меня, тогда ещё молодую девчонку, жить сюда, в город, о котором я мечтала всё своё детство. Когда я видела этот город по телевизору, мне всё время хотелось тут жить. И вот так сложилась судьба, что мой жених оказался именно отсюда. Причём узнала в последний момент, когда я сбегала из дома, он просто говорит - поехали туда, я глаза открыла по пять рублей, и, не думав, ответила: "А поехали." Уже через 3 дня мы были в Краснодаре.Он сам коренной житель! По улице Седина у него была своя времянка. Когда мы приехали в Краснодар, там жить мы не смогли, потому что, во-первых, эта времянка погорела, а во-вторых - он должен был вступить в наследство. Мы были молодые и бестолковые. Денег на кармане было очень мало. Но зато в месте))) Ладно соседка той времянки посоветовала сходить на местный пятачок в районе Сенного рынка, и подыскать себе жильё по средствам. Что мы и сделали! Кто местный читатель, поймет о чем речь, приходишь на рынок, все арендодатели стоят с табличками , на табличке краткое описание и стоимость жилья.Нам приглянулся один дедулька, сдавал он времянку, цена была очень низкой, поспрашивали его, он сказал: одна комната, один диван и печное отопление. Денег у нас хватало, к сожалению, только на неё. Но на тот момент мы радовались, как же нам повезло. Приехали мы вместе с ним на адрес. Что я увидела на участке: 2х-этажный недостроенный кирпичный дом из итальянского кирпича (дедуля строил дом для своего сына), лысый двор соток 6 и в углу двора стояла саманная старая уже практически в три погибели времянка, у неё было 3 входа с разных сторон. Вот он нам комнатку с отдельным входом и показал. Полов там уже не было, мы ходили в обуви, печка и старый диван. Всё!!! Так мы, в общем, и остались там жить. С милым и рай в шалаше))) А дедуля сам жил в квартире, в другом районе. А вот теперь попробую максимально описать вам события во время того проживания в этой халупке.Я никогда в жизни ничего подобного не видела ни до, ни после. Когда мы укладывались спать, у меня было ощущение, что на меня кто-то смотрит, я всегда лежала с закрытыми глазами и боялась их открыть, БОЯЛАСЬ увидеть то, от чего бы у меня могло остановиться сердце. Но, самое странное, это что-то меня могло погладить, и я тупо не могла открыть рот и позвать на помощь своего жениха. Ощущение, как будто язык немел и всё тело полностью было обездвижено. Когда впервые со мной это произошло, я даже не помнила как уснула. Это было очень частым явлением в этом стареньком домике. Когда я рассказывала своему молодому человеку, он мне не верил, ссылаясь на то , что это эмоциональная усталость, это переезд, это новые люди, сама обстановка нагнетает и т. д. В общем, всё, всё, всё, но только ты накручиваешь и всё - вот такой был ответ. Дошло до того, что я просила что бы он не спал, а ждал, пока я вперёд усну. Либо спать только с включённым светом. Жених, конечно же ,поддавался мне, НО про себя думал, что у меня тихо едет крыша)))Как-то дедулька поздно вечером постучался в ставни, и говорит: выключайте свет на ночь, вы, якобы, много мотаете, намотали уже на 700 рублей . 2005 год, горит только лампочка и то вечером, и 700 рублей)) Дед оказался тем ещё куркулем. Наживался на нас как мог. Что он делал на участке так поздно, я так и не поняла. Ведь тот дом огромный был не жилым. Мистика прям. Но это вода, мысли вслух, как говорится.А однажды жених принёс на участок маленького чёрного котёночка. Котёнок вечно гулял во дворе, бегал, резвился, и мне с ним стало интересней, можно было кого-то потискать, он стал моей маленькой радостью. Но здесь огромное НО: котёнок не заходил в эту времянку. От тупо был на улице, даже в сильный дождь, сядет с другой стороны на окно, где ставни, и сидит, ставни вечно были закрыты, потому что в окно сильно дуло ночью. А если я пыталась затащить в этот домик, он кричал не своим голосом, и метался по нему, нам приходилось его выгонять в прямом смысле, потому что становилось страшно. Если бы сейчас произошло со мной что-то подобное, я бы с ума сошла. А тогда я думала - это обстоятельства такие. Поэтому призываю всех, прислушивайтесь к тому, что вам говорят ваши вторые половинки.Что сказал мой жених по поводу котёнка - что он не нормальный, бешенный, и надо было брать трёхцветного, а не чёрного))) Вот так вот.Наше проживание закончилось в этой времянке после одного случая, вот за него я вам и хочу рассказать.Мой бывший муж сам бежал, дальше чем видел. Тогда я была счастлива, что покидаю этот злополучный домик, и что действительно дура не я, а всё таки есть что-то необъяснимое, что нас окружает.Был обычный октябрьский вечер, моя вторая половинка пришла с работы, затопила печку, и я начала готовить ужин. Пока готовила, у меня в процессе упала ложка на пол, упала так, что мне надо было нагнуться чуть под диван и достать её. Я же не стала заморачиваться, взяла другую. Поели, убрали за собой, за эту ложку, ту, что под диваном, на время забыли. Вспомнили, когда стали укладываться спать. Жених ещё раз закинул голову под диван, я ему говорю не парься, завтра достанем.Часа в три ночи что то пошло не так. Мой избранник в ужасе будит меня и спрашивает: "Ты ложку из под дивана не доставала?" Я спрашиваю: "А что случилось? Нет, не доставала". И только я это сказала, ложка как подпрыгнет до потолка прям посреди комнаты, я, когда это увидела, охренела так, что от шока не помню, как мы схватили вещи и выбежали из домика. Я джинсы надевала за забором прямо на дороге. Да и по жениху видно было как сильно он напуган. Мы шли до вокзала ночью пешком, потому что на нас были только вещи. Всё осталось в домике, телефоны, деньги. Решили, что зайдем туда только днём.Улица Жлобы, номер дома сейчас не помню. Как после выяснилось, это дом довоенных времён, ещё родителей этого деда. Вещи мы забирали днём. Деду сказали, что сняли другое жильё. А он думал, что здесь не задерживаются из-за условий, может, и прав, а может, кто-то не хотел, чтобы там присутствовали посторонние. Говорил, ну вот и вы недолго пожили. Здесь максимум на месяц только задерживаются.Муж мой бывший, не верующий Фома, когда увидел своими глазами, только тогда поверил в сверхъестественное. Сейчас мы разведены, но у нас есть сын, ему 15 лет. Так вот, я своему ребёнку не раз рассказывала эту историю, он слушает её каждый раз с открытым ртом. С бывшим мужем мы в хороших отношениях, и ребёнок практически каждую неделю бывает у своего отца. И что вы думаете, он тоже рассказывал ему про этот момент. Вот, говорит, ложка когда по комнате летала, видел. А то, что мама твоя там в голове своей напридумывала, это всё брехня.Вот такой вот случай произошёл со мной. Более ничего подобного со мной не происходило. Надеюсь, вам было интересно читать про мою жизненную историю. Всем спасибо!

Ключевые слова: Времянка ложка полёт авторская история

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