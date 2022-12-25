Вахтер и "личинка"

Саша Хоффманн Просмотров: 561 Комментарии: 8 +17 Сегодня, 10:50 by

Был у меня друг Юра, он и сейчас есть, но я уехал, и общаемся мы хорошо если пару раз в год дистанционно, разносит судьба людей.Я получил диплом, и работал удаленно, еще в те времена, когда удаленка была вообще не в тренде. Юрка еще учился, он сам был из маленького поселка, жил в общаге, родители особо его содержать не могли, поэтому периодически он подрабатывал. И вот однажды нашел он работу ночным сторожем (но именовался вахтером) в одном учреждении, две ночи через две, с семи вечера до семи утра. Учреждение было связано с сельским хозяйством, но находилось в городе, в промзоне. Трехэтажное здание, огороженное забором, на территории стояли пара грузовиков, трактор, еще какая-то техника.Вахтеру была выделена комнатка со всеми удобствами: там был стол, топчан с матрасом, городской телефон, электрочайник и даже старенький телевизор. Можно было спать, но три раза за смену надо было вставать и обходить территорию, проверять, заперты ли ворота, горит ли освещение, нет ли каких непорядков. Могли неожиданно проконтролировать, поэтому филонить было опасно. В любом случае, для студента лафа - хочешь готовься, хочешь спи, главное вовремя проснуться и сделать десятиминутный обход в назначенное время. Платили мало, но опять же, по студенческим меркам, вполне терпимо. Сменщиком у Юрки был пенсионер, которого он не видел ни разу - не пересекались.И вот стал я иногда ходить с Юркой дежурить. Я и тогда любил, и сейчас люблю работать по ночам, если есть возможность, а где работать - мне однофигственно, почему бы и не в теплой вахтерской? Ходил с разрешения начальства, Юрка торжественно пообещал, что мы не будем водку пить и безобразия нарушать, они и разрешили. Два вахтера по цене одного - это лучше, чем один. Брал с собой ноутбук, работал, и один раз за смену сам делал обход, давая студенту поспать 5-6 часов без перерыва. Ходил не каждый раз, получалось где-то раз в неделю или реже.Здание этого сельхозучреждения было по планировке спроектировано так: вход, сбоку вахтерская, дальше холл, от которого в обе стороны расходились коридоры с кабинетами. Из холла наверх вела лестница, планировка на втором и третьем этажах повторяла первый. Коридоры на первом этаже были закрыты железными дверями, запиравшимися и опечатывавшимися на ночь, там находилась бухгалтерия и кабинеты начальства. Поэтому в туалет надо было ходить на второй этаж - подняться, войти в коридор, включить свет, пройти до его конца, там и была заветная дверь. Ходили мы так много раз, и Юрка, и я, проблем вообще не было.Однажды мы так же были вдвоем, я сделал обход в час ночи, друг должен был проснуться ближе к четырем, и пойти на следующий уже сам. Но он встал примерно в три часа и потащился в туалет. Не было его минут десять, может, чуть больше. Сижу за столом за ноутом, слышу вначале глухой крик, потом топот по лестнице, сбегает Юрка, и ко мне: "Пошли отсюда, нах**, быстрее!". Я, кажется, в первый раз увидел, как человек на самом деле бледнеет, лицо у него было белым чуть не до синевы. Хватает меня и тащит ко входной двери. Я ничего не понимаю, но выскакиваю за ним на улицу, его всего колотит, он ничего толком не говорит, только матерится. Я его на скамейку у ворот посадил, потормошил немного, по голове, блин, погладил, его через некоторое время немного отпустило, и он рассказал, что случилось.Вышел он из туалета, смотрит - а в начале коридора, где выход, стоит в полный рост неведомая хрень. Похожа на огромную белую личинку или на человечка Мишлен, только как бы худее, и ростом выше человека. Есть что-то вроде ног, и что-то вроде рук, которые это нечто растопырило, перегородив почти весь коридор, и медленно движется в его сторону. Свет, хотя и тусклый, горит, и хрень эту видно хорошо, она не прозрачная, а вполне материальная на вид. Сзади тупик - торцевое окно, рядом с ним дверь в туалет, из которого Юрка только что вышел. Либо забегать назад в туалет, либо прыгать в окно со второго этажа, которое не факт, что сразу откроешь. Юрка решил прорваться. С криком побежал в сторону этой хрени, проскочил мимо, но она его зацепила - мазнула "рукой" по животу и боку, и он почувствовал, как его обожгло. Выскочил в холл второго этажа, по лестнице слетел не оглядываясь.Это я сейчас рассказываю спокойно и последовательно, а Юрка говорил обрывками, задыхаясь, и с такими матюгами, каких я от него до этого ни разу не слышал. Только с уточнениями и подробными расспросами я понял, что случилось. Говорю: "Может, показалось?". Какое там, он стоял на своем, что хрень была, и он видел ее так же явно, как меня сейчас. Оба абсолютно трезвые, веществ Юрка не употреблял никаких в принципе, даже траву не курил, это я точно знал. Да и вид у него был такой, что не поверить было трудно, и от его состояния и дикой убежденности у меня самого в животе холодело.Ну что, посидели на лавочке с полчаса, на входную дверь попялились, возвращаться в здание никто не решался. Но была весна, под утро еще примораживало, а мы оба без курток, понимали, что до конца смены задубеем окончательно. Внутри остались не только наши куртки, но и телефоны, рюкзаки, мой ноутбук, а самое главное - ключи от ворот: если вдруг эта "личинка" решит вылезти наружу, через гладкий высокий забор и неудобные железные ворота мы вряд ли перелезем быстро. Хочешь не хочешь, а надо вернуться в вахтерскую и забрать вещи. Поднялись на крыльцо, осторожно приоткрыли дверь. Окошко вахтерской светится, лестница темная, но, вроде, никого нет. Юрка остался и держал дверь, чтобы не захлопнулась, а я быстро проскочил, схватил куртки, рюкзаки, включенный ноут. Пока искал ключи от ворот, шерсть на загривке успела дыбом встать.Выбежал, дверь здания мы закрыли на ключ, ворота, наоборот, открыли. Так и просидели до семи утра на лавочке, пока не пришла уборщица, которой вахтер и сдавал смену. Дверь мы ей открыли, а она, кстати, у нас почему-то и не спросила даже, почему мы ошиваемся на улице с вещами. Вошла, переоделась, пошла на второй этаж, ведра достала, все спокойно, буднично, никакой хрени и в помине нет. Юрка остался ждать начальство, чтобы писать заявление на увольнение, а я пошел домой.Объяснения этой истории у меня нет, и у друга моего тоже. Я мог бы решить, что Юрка не до конца проснулся, пошел в туалет на автомате, и наверху у него было как бы продолжение сна. Но он мне показал след на теле, где его зацепила эта штука - на боку и животе была полоса мелких ссадин, будто с силой прошлись листом крупной наждачки. При этом на толстовке, и находящейся под ней футболке никаких разрывов и следов не было. Зажило, кстати, быстро, через неделю уже ничего не осталось.

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