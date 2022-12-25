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Истории из жизни

Вахтер и "личинка"

Был у меня друг Юра, он и сейчас есть, но я уехал, и общаемся мы хорошо если пару раз в год дистанционно, разносит судьба людей.

Я получил диплом, и работал удаленно, еще в те времена, когда удаленка была вообще не в тренде. Юрка еще учился, он сам был из маленького поселка, жил в общаге, родители особо его содержать не могли, поэтому периодически он подрабатывал. И вот однажды нашел он работу ночным сторожем (но именовался вахтером) в одном учреждении, две ночи через две, с семи вечера до семи утра. Учреждение было связано с сельским хозяйством, но находилось в городе, в промзоне. Трехэтажное здание, огороженное забором, на территории стояли пара грузовиков, трактор, еще какая-то техника.
Вахтеру была выделена комнатка со всеми удобствами: там был стол, топчан с матрасом, городской телефон, электрочайник и даже старенький телевизор. Можно было спать, но три раза за смену надо было вставать и обходить территорию, проверять, заперты ли ворота, горит ли освещение, нет ли каких непорядков. Могли неожиданно проконтролировать, поэтому филонить было опасно. В любом случае, для студента лафа - хочешь готовься, хочешь спи, главное вовремя проснуться и сделать десятиминутный обход в назначенное время. Платили мало, но опять же, по студенческим меркам, вполне терпимо. Сменщиком у Юрки был пенсионер, которого он не видел ни разу - не пересекались.

И вот стал я иногда ходить с Юркой дежурить. Я и тогда любил, и сейчас люблю работать по ночам, если есть возможность, а где работать - мне однофигственно, почему бы и не в теплой вахтерской? Ходил с разрешения начальства, Юрка торжественно пообещал, что мы не будем водку пить и безобразия нарушать, они и разрешили. Два вахтера по цене одного - это лучше, чем один. Брал с собой ноутбук, работал, и один раз за смену сам делал обход, давая студенту поспать 5-6 часов без перерыва. Ходил не каждый раз, получалось где-то раз в неделю или реже.

Здание этого сельхозучреждения было по планировке спроектировано так: вход, сбоку вахтерская, дальше холл, от которого в обе стороны расходились коридоры с кабинетами. Из холла наверх вела лестница, планировка на втором и третьем этажах повторяла первый. Коридоры на первом этаже были закрыты железными дверями, запиравшимися и опечатывавшимися на ночь, там находилась бухгалтерия и кабинеты начальства. Поэтому в туалет надо было ходить на второй этаж - подняться, войти в коридор, включить свет, пройти до его конца, там и была заветная дверь. Ходили мы так много раз, и Юрка, и я, проблем вообще не было.

Однажды мы так же были вдвоем, я сделал обход в час ночи, друг должен был проснуться ближе к четырем, и пойти на следующий уже сам. Но он встал примерно в три часа и потащился в туалет. Не было его минут десять, может, чуть больше. Сижу за столом за ноутом, слышу вначале глухой крик, потом топот по лестнице, сбегает Юрка, и ко мне: "Пошли отсюда, нах**, быстрее!". Я, кажется, в первый раз увидел, как человек на самом деле бледнеет, лицо у него было белым чуть не до синевы. Хватает меня и тащит ко входной двери. Я ничего не понимаю, но выскакиваю за ним на улицу, его всего колотит, он ничего толком не говорит, только матерится. Я его на скамейку у ворот посадил, потормошил немного, по голове, блин, погладил, его через некоторое время немного отпустило, и он рассказал, что случилось.

Вышел он из туалета, смотрит - а в начале коридора, где выход, стоит в полный рост неведомая хрень. Похожа на огромную белую личинку или на человечка Мишлен, только как бы худее, и ростом выше человека. Есть что-то вроде ног, и что-то вроде рук, которые это нечто растопырило, перегородив почти весь коридор, и медленно движется в его сторону. Свет, хотя и тусклый, горит, и хрень эту видно хорошо, она не прозрачная, а вполне материальная на вид. Сзади тупик - торцевое окно, рядом с ним дверь в туалет, из которого Юрка только что вышел. Либо забегать назад в туалет, либо прыгать в окно со второго этажа, которое не факт, что сразу откроешь. Юрка решил прорваться. С криком побежал в сторону этой хрени, проскочил мимо, но она его зацепила - мазнула "рукой" по животу и боку, и он почувствовал, как его обожгло. Выскочил в холл второго этажа, по лестнице слетел не оглядываясь.

Это я сейчас рассказываю спокойно и последовательно, а Юрка говорил обрывками, задыхаясь, и с такими матюгами, каких я от него до этого ни разу не слышал. Только с уточнениями и подробными расспросами я понял, что случилось. Говорю: "Может, показалось?". Какое там, он стоял на своем, что хрень была, и он видел ее так же явно, как меня сейчас. Оба абсолютно трезвые, веществ Юрка не употреблял никаких в принципе, даже траву не курил, это я точно знал. Да и вид у него был такой, что не поверить было трудно, и от его состояния и дикой убежденности у меня самого в животе холодело.

Ну что, посидели на лавочке с полчаса, на входную дверь попялились, возвращаться в здание никто не решался. Но была весна, под утро еще примораживало, а мы оба без курток, понимали, что до конца смены задубеем окончательно. Внутри остались не только наши куртки, но и телефоны, рюкзаки, мой ноутбук, а самое главное - ключи от ворот: если вдруг эта "личинка" решит вылезти наружу, через гладкий высокий забор и неудобные железные ворота мы вряд ли перелезем быстро. Хочешь не хочешь, а надо вернуться в вахтерскую и забрать вещи. Поднялись на крыльцо, осторожно приоткрыли дверь. Окошко вахтерской светится, лестница темная, но, вроде, никого нет. Юрка остался и держал дверь, чтобы не захлопнулась, а я быстро проскочил, схватил куртки, рюкзаки, включенный ноут. Пока искал ключи от ворот, шерсть на загривке успела дыбом встать.

Выбежал, дверь здания мы закрыли на ключ, ворота, наоборот, открыли. Так и просидели до семи утра на лавочке, пока не пришла уборщица, которой вахтер и сдавал смену. Дверь мы ей открыли, а она, кстати, у нас почему-то и не спросила даже, почему мы ошиваемся на улице с вещами. Вошла, переоделась, пошла на второй этаж, ведра достала, все спокойно, буднично, никакой хрени и в помине нет. Юрка остался ждать начальство, чтобы писать заявление на увольнение, а я пошел домой.

Объяснения этой истории у меня нет, и у друга моего тоже. Я мог бы решить, что Юрка не до конца проснулся, пошел в туалет на автомате, и наверху у него было как бы продолжение сна. Но он мне показал след на теле, где его зацепила эта штука - на боку и животе была полоса мелких ссадин, будто с силой прошлись листом крупной наждачки. При этом на толстовке, и находящейся под ней футболке никаких разрывов и следов не было. Зажило, кстати, быстро, через неделю уже ничего не осталось.

Сегодня, 10:50 by Саша ХоффманнПросмотров: 561Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Вахтер Дежурство учреждение сущность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tatyasha
Сегодня, 13:57
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3
Жеееесть+++
Зарегистрирован: 25.12.2022
#2 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 14:03
+1
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Публикаций: 12
Комментариев: 308
Мысль о продолжении сна мне нравиться, а след на теле в виде полосы и мелких ссадин, мог появиться от столкновения с каким-либо предметом, например: зацепил перила или ручку двери какой задел, спасаясь от жуткой личинки. Я бы мог еще предположить, что друг просто разыграл, если бы не несколько часов, которые он так же, благодаря инциденту, провел на холоде. Реально страшная и интересная история +
Зарегистрирован: 19.06.2020
#3 написал: Black Bagira
Сегодня, 15:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1311|0)
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Комментариев: 1 727
Наверное еще 2 недели отрабатывать заставили. Нет?
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: Ночное Солнце
Сегодня, 17:16
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
Напомнило неприличный и глупый анекдот про большого червя в туалете. blush А вообще жуть, что за сущность была, в первый раз читаю о таком.
Зарегистрирован: 11.02.2014
#5 написал: Talisha
Сегодня, 17:24
+1
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Репутация: (2172|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 645
Самая лютая хрень обычно как раз в это время проявляется - в 2-3 часа ночи
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Гюльнара
Сегодня, 17:56
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Репутация: (70|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 161
Страшно! Не хочу такого увидеть! Верю почему-то.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#7 написал: Кратос
Сегодня, 18:00
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Комментариев: 14
Курнул наверное в туалете ещё и первый раз вот и эффект такой.
Тем более что существо это было непонятно чем, ни чёрт,ни призрак, или снежный человек а какая-то личинка гигантская ходящая прямо?!

А вы что думаете за это?
Зарегистрирован: 20.02.2023
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 18:56
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 237
Зефирный человечек, хочется верить.
Какой только нечисти в мире нет. В разных обличиях. Я предполагаю, что даже классифицировать ее (нечисть) бессмысленно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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