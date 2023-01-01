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Истории из жизни

Нечто рядом

Эта до сих пор необъяснимая для всей нашей семьи история произошла с моей бабушкой лет 15 назад.
В ту пору моя бабушка, давно овдовевшая, благополучно жила одна в своей двушке. Я же несколько раз в неделю приходила поздно вечером переночевать в те дни, когда были вечерние смены на работе.
В тот злополучный вечер моя бабушка легла спать пораньше, меня она поздно вечером не ждала, ибо в тот день у меня вообще был выходной. Так вот легла она спать где-то в 20.00, на дворе дождь, так что погода благоприятствовала сонливости. Далее, со слов бабули, спустя несколько часов она услышала шорох в прихожей. Её это не встревожило, ибо она искренне была уверена, что это я пришла (компания друзей была у меня тогда как раз в районе бабушкиного района). Так что она решила, что я тусила с друзьями и решила не тащиться домой на другой конец города, а переночевать у неё.
Так вот, она решила спать дальше, перевернулась на другой бочок (лицом к стене) и задремала. Тут она услышала, как дверь в спальню открылась и кто-то лег рядом. Она этому очень удивилась, так как я всегда ложилась на диване в зале. Так вот она не поворачиваясь, спросила, чего я решила спать с ней. Ответа не последовало. Тут дремота у неё прошла. Она спросила: "Тань, это ты?" На что "нечто", со слов бабушки, моим голосом ответило: "Нет, это не Таня". Тут она буквально подскочила на кровати и бросилась к выключателю. Когда свет зажёгся, в комнате никого не было... На часах было 23.30.
После этого она несколько месяцев спала только со включенным светом. Да и я, если честно, была не против...
Больше никогда ничего подобного не происходило.

Сегодня, 16:15 by TatyashaПросмотров: 121Комментарии: 0
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Ключевые слова: Нечто в темноте голос бабушка Таня авторская история

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