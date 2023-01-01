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Истории из жизни

Погадали...

Эту историю рассказала моя репетитор по математике Екатерина Александровна в перерыве между задачками по тригонометрии. Далее с её слов.

Я тогда учились на первом курсе математического факультете в одном из университетов города Тбилиси. Приближалась первая в жизни сессия, мы с подругой Лизой готовились к экзаменам вместе. Что-то она лучше поняла, что-то я. В тот вечер она пригласила меня к себе с ночёвкой позаниматься и заодно погадать. Гадание для меня было скорее девчачьим баловством, чем чем-то серьезным, хотя получалось у меня неплохо. Большая часть того, что я видела, сбывалось. Гадала я только подругам и родственникам. Вообще этому меня мама научила. Она же и научила обращаться с картами: когда можно гадать, а когда нет, на каких колодах и тд.

Решать задачки мы закончили только после 12 ночи. Спать ещё не хотелось и Лиза вспомнила про гадание. Погадай, да погадай. Ладно, думаю, один расклад сделаю, чтобы только отстала.

Мы сели за стол, я разложила карты и стала рассказывать что вижу. Лиза сидела сбоку от меня, перед ней окно, которое было не полностью занавешено шторами. Я что-то говорю, Лиза молчит. Поднимаю голову, смотрю и вижу её огромные, полные страха глаза. Она, буквально остолбеневшая, смотрела в окно. Я говорю: "Лиз, ты чего?" Поворачиваю голову к окну и вижу, что на нас что-то смотрит... Точнее, я вижу силуэт и лицо с вытянутыми чернеющими глазницами, но без глаз. Я никогда не видела что-то более черного, чем те глазницы...

За секунду понимаю, что это не может быть человек, хотя комната и располагалась на первом этаже. Окна были высоко, нужно было иметь рост больше 2-х метров, только чтобы заглянуть, а это существо достигало середины окна. И что это за глаза такие нечеловеческие. Мы с подругой мгновенно метнулись на кровать в самый дальний угол от окна. Без разговоров было понятно, что мы обе это видели. С кровати не было видно ту часть окна с незакрытой шторой. Лиза, кажется, стала читать молитву или что-то там шептать, я не особо понимала. У меня было будто помутненное сознание. Очнулась я когда услышала отдаляющийся цокот, похожий на цокот копыт. Это всё длилось не больше минуты или даже несколько секунд, но тогда мне казалось, что время замедлилось. Лиза видела и слышала всё то же самое, что и я. Не знаю, связан ли цокот с этим существом, но мы решили, что это был его цокот.

Потом я вспомнила, что одно из главных правил, которое мне говорила мама - это не брать карты в руки позже полуночи, а тем более гадать... А я не уследила в тот раз за временем. Мама сказала, что это, наверное, было предупреждение, и с тех пор я ни разу карты в руки не брала. Не то, чтобы погадать, даже поиграть. Тот расклад был последним.

Вот такая история. У меня нет основания не верить Екатерине Александровне. Да и зачем придумывать такие истории женщине с математическим и психологическим образованием. Абсолютно адекватная, продвинутая для своего возраста, всем интересующаяся, она преподавала в вузе психологию, а в свободное время давала уроки математики. Говорит, что это был единственный мистический случай и ей этого хватило на всю жизнь.

Сегодня, 09:19 by AmadareПросмотров: 179Комментарии: 0
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Ключевые слова: Гадание гадание на картах существо без лица ночь авторская история

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